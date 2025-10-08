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Splashtop New Features

Novo recursos da Splashtop Junho 2019

Splashtop Team
4 min de leitura
Atualizado
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Novas versões do aplicativo Splashtop Business, do Streamer para Windows e do console web my.splashtop.com vão estar disponíveis a partir de junho de 2019.

Os novos recursos da versão 3.3.2.x incluem:

  • Splashtop Business Apps atualizados e Streamers para Windows e Mac

    • Gerencie o agrupamento de computadores a partir do aplicativo Splashtop Business

    • Consulte a conta de usuário que está conectada a um computador

    • Localização do aplicativo Splashtop Business em francês e italiano

    • Modo FIPS para o Splashtop Streamer e Business App

    • Opção de Ativar/Desativar a conexão direta com o Splashtop Streamer

  • Agendamento de atualizações do Windows

    (em Suporte Remoto Premium)

  • Implemente e gerencie o Antivírus Bitdefender em plataformas adicionais

    (em Suporte Remoto)

  • Central de mensagens em my.splashtop.com

Salvo indicação em contrário, estas novas funcionalidades estão disponíveis nas subscrições actuais da versão mais recente de: Splashtop Remote Access (Solo, Pro), Splashtop Remote Support. Eles não estão incluídos em edições mais antigas.

Atualize seu aplicativo Splashtop Business e Streamer para a versão mais recente

Podes actualizar de imediato abrindo a aplicação de negócios Splashtop e seleccionando "Verificar actualizações". Caso contrário, ser-te-á pedido que actualizes dentro de algumas semanas. Os Streamers irão actualizar-se automaticamente nas próximas semanas. Também podes actualizar manualmente as streamers remotas através da tua consola my.splashtop.com ou através da verificação de actualizações na própria streamer (mais detalhes).

Splashtop App e Streamer Novas Características

Gerencie o agrupamento de computadores a partir do aplicativo Splashtop Business

Você pode designar os computadores a um grupo, bem como criar, renomear e excluir grupos diretamente no aplicativo.

Renomear ou Apagar um Grupo de Computadores
Para renomear ou apagar um grupo, clica com o botão direito do rato em qualquer nome de grupo (excepto o Grupo Padrão) e selecciona a opção para renomear ou apagar.

Cria um Grupo
Para criar um novo grupo, clica com o botão direito do rato em qualquer parte da aplicação de negócios, selecciona Criar Grupo e escreve um nome de grupo.

A dropdown menu shows options to rename, delete, or create a group within a software interface. The menu bar includes File, View, SOS, Window, and Help. A search bar and SOS icon are also visible.

Atribui um Computador a um Grupo Diferente
Para atribuir um computador a um grupo diferente, clica com o botão direito do rato no nome do computador para abrires a opção "Atribuir Grupo" e depois selecciona o grupo a que o queres atribuir. O seu grupo actual será cinzento.

Consulte a conta de usuário que está conectada a um computador

Veja se um usuário está conectado ao computador no momento (isso é indicado por meio de um emblema representando um computador).

Clique no ícone de engrenagem para ver o nome do usuário conectado.

A computer settings window shows device info for timD, including Windows icon, computer name, server version 3.2.0, IP address 50.333.33.20, and logged-in user CORP\tim.d highlighted in yellow.


Localização do aplicativo Splashtop Business em francês e italiano

Agora o Splashtop Business App está disponível em inglês, francês, alemão, japonês, chinês, francês e italiano. 

Modo FIPS para Streamer e para o aplicativo Splashtop Business

Se precisares de usar o teu computador no modo FIPS por razões de conformidade governamental, o Splashtop Streamer e a Business App têm novas opções que ajudam a suportar a conformidade FIPS. Em computadores Windows, terás de seguir as instruções do sistema operativo Windows para ligar o modo de encriptação FIPS nas tuas definições de rede. Ver este artigo de Suporte para informação adicional sobre FIPS

Opção de Ativar/Desativar a conexão direta com o Splashtop Streamer

Uma nova opção foi adicionada ao criar um Streamer personalizado com a sua conta Splashtop. É melhor deixar esta opção marcada para que o Streamer possa suportar o acesso à internet e local para possibilitar um desempenho mais rápido. Convém desmarcar esta caixa ao criar streamers em situações em que a conformidade PCI é necessária.

Agendamento de atualizações do Windows

Este recurso está disponível para: Splashtop Remote Support Premium

Agora você pode agendar as atualizações do Windows (além da opção de agendar reinicializações). Acesse esse recurso em Gerenciamento | Ações Agendadas.

Clique em +Criar Agendamento de Ação e selecione Agendar Atualização

Você pode definir várias opções ao criar o agendamento de uma ação de atualização do Windows:

  • Selecione uma frequência mensal, diária/semanal ou única e defina seus detalhes

  • Opte por instalar todas as atualizações, somente as recomendadas ou somente as mais importantes

  • Exclua determinadas atualizações de acordo com o número de KB da Microsoft

  • Defina opções de reinicialização

  • Aplique as regras de atualização aos grupos de computadores ou a computadores específicos

Screenshot of a Scheduled Update settings page for Windows updates, showing options to select update frequency, days, time, update exclusions, and restart conditions for a group called Ultrabook Computer.

Implemente e gerencie o Antivírus Bitdefender em plataformas adicionais

Esta funcionalidade está disponível em: Splashtop Remote Support

Agora você pode implementar e gerenciar o Bitdefender em computadores Windows Server 2019, 2012, 2008, 2003, Windows XP e Windows Vista. É um adicional do suporte anterior para o Windows 7 até o Windows 10. Se o computador estiver executando o Windows XP, Vista, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008, ele deve estar atualizado com o Windows Service Pack mais recente para essa versão do Windows.

A implementação do Bitdefender em computadores Mac estará disponível dentro de duas semanas.

Saiba mais sobre como implementar o Bitdefender

Central de mensagens em my.splashtop.com

Adicionámos uma nova funcionalidade do Centro de Mensagens em my.Splashtop.com. Procura o ícone do envelope no canto superior direito do teu ecrã quando estiveres ligado ao site. Encontrarás informação sobre novos lançamentos, informação sobre características, e mais.

Screenshot of a notification in the Splashtop Team interface. A highlighted envelope icon is in the top right, and a Message Center window shows details about the New 3.3.2.x Release from June 19, 2019.

Opção de implementação do Splashtop Streamer MSI

Adicionámos uma nova escolha em Management | Deployment para que possas gerar um pacote de instalação MSI para o Splashtop Streamer com o teu código de implementação integrado. Esta é uma nova opção útil se quiseres implementar o Splashtop Streamer através de um script ou GPO da Política de Grupo. Podes facilmente gerar o ficheiro MSI directamente da tua consola my.Splashtop. O processo de construção personalizado do Streamer normalmente termina em menos de 30 segundos.

A dropdown menu for downloading software installers is open, showing options for Windows, Mac, and Android. “Windows (MSI, version 3.3.2.0) (Easy Deployment)” is highlighted. Download button is on the right.


Confira esses outros recursos adicionados anteriormente

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