Novos recursos da Splashtop no 1º trimestre de 2021

Agora podes redireccionar dispositivos USB como leitores de cartões inteligentes, chaves de segurança, dispositivos stylus/HID como pastilhas Wacom, ou impressoras no teu computador local para o computador remoto (apenas Windows). O dispositivo redireccionado funciona no computador remoto como se estivesse ligado directamente a esse computador. Esta funcionalidade está disponível apenas em Splashtop Enterprise , v3.4.4.0 ou posterior.

Passagem do microfone

Você pode redirecionar o input do microfone no computador local para o computador remoto como se estivesse sentado na frente do seu computador remoto (somente Windows). Isso permite que você participe de chamadas Skype, Teams, Zoom, VoIP, etc. e use o ditado de voz ou um software de gravação na sessão remota. Esse recurso está disponível apenas no Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 ou posterior.

Saiba mais sobre recursos envolvendo microfones.