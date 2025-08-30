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Splashtop New Features

Novos recursos da Splashtop no 1º trimestre de 2021

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Melhorando sua produtividade, segurança, acesso e gerenciamento de usuários

Desenvolvedores e engenheiros compõem a maior parte da Splashtop. Estamos dedicados a melhorar as soluções Splashtop continuamente. Com os lançamentos de janeiro a março deste ano, aumentamos a produtividade em sessão, especialmente para profissionais criativos, aprimoramos os recursos de acesso e gerenciamento de usuários e apresentamos novas configurações de segurança.

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos:

Para uma Maior Produtividade em Sessão

  • REDIRECIONAMENTO DE DISPOSITIVO USB

    Agora podes redireccionar dispositivos USB como leitores de cartões inteligentes, chaves de segurança, dispositivos stylus/HID como pastilhas Wacom, ou impressoras no teu computador local para o computador remoto (apenas Windows). O dispositivo redireccionado funciona no computador remoto como se estivesse ligado directamente a esse computador. Esta funcionalidade está disponível apenas em Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 ou posterior.

    Aprende mais sobre o redireccionamento de dispositivos USB.

  • Passagem do microfone

    Você pode redirecionar o input do microfone no computador local para o computador remoto como se estivesse sentado na frente do seu computador remoto (somente Windows). Isso permite que você participe de chamadas Skype, Teams, Zoom, VoIP, etc. e use o ditado de voz ou um software de gravação na sessão remota. Esse recurso está disponível apenas no Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 ou posterior.

    Saiba mais sobre recursos envolvendo microfones.

Outras melhorias incluem o controle de visualização baseado em porcentagem zoom in/out, mapeamento e compatibilidade do teclado e indicador de qualidade da sessão visual perante desempenhos ruins.

Para um melhor acesso e gerenciamento de usuários

  • Modo exclusivo para acesso remoto programado ou uso presencial

    A form titled Create Resource with steps: General (selected), Computers, Group Admin. Fields include Resource Name, optional Description, Advanced Settings, exclusive access toggle, and a disabled schedule default checkbox.

    O modo exclusivo pode ser aplicado aos usuários tradicionais ou aos usuários conectados remotamente por meio de uma sessão Splashtop. Esse recurso permite que os computadores que fazem parte de um cronograma de acesso remoto específico sejam usados somente se o computador estiver disponível na tela de login do Windows/Mac, tornando esse computador exclusivo para o usuário que está conectado ao sistema operacional usando o computador. Esse recurso está disponível apenas no Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 ou posterior.

    Aprende mais sobre o modo exclusivo.


  • Opções de Gerenciamento de Usuários em Massa

    A screenshot of a user management menu with a blue Actions button showing a count of 4. Options listed are: Assign group, Change authentication, Enable user, Disable user, and Delete user. A Clear All button is also visible.

    Os administradores podem ativar, desativar, excluir e atribuir grupos a vários usuários de uma só vez. Esse recurso está disponível em todos os produtos Splashtop Business e pode ser usado no console da web. Os usuários do Splashtop Enterprise também podem importar usuários SSO (até 10.000) via arquivo CSV e ignorar o processo de convite. Eles também podem alterar o método de autenticação SSO para vários usuários de uma só vez.


  • Controlo granular

    Table showing permissions for Admin and Member roles. Admin has all permissions checked: Attended access, File transfer, Remote print, and Copy paste. Member has all except Attended access checked.

    Agora você pode usar nosso recurso de controle granular para especificar quais usuários da equipe podem usar o acesso supervisionado (SOS), transferência de arquivos, copiar/colar e impressão remota. Esse recurso está disponível apenas no Splashtop Enterprise e pode ser acessado no console web.

    Aprende mais sobre controlo granular.


Para uma Segurança Melhorada

  • Modo visualização

    O modo somente visualização suspende a entrada do teclado, mouse e caneta e não permite a transferência da área de transferência entre computadores. Você pode usar esse recurso para evitar interferir acidentalmente com o usuário que trabalha no computador ao qual você está se conectando.

  • Suporte para logotipo/texto personalizado para telas em branco

    Agora você pode usar um logotipo personalizado em telas em branco no computador remoto, é possível exibir o seu próprio logotipo ao invés do logotipo padrão da Splashtop, desse modo os outros não podem ver o que está acontecendo durante sua conexão Splashtop. Este recurso está disponível em todos os produtos Splashtop Business, v3.4.4.0 ou posterior.

    Aprende mais sobre a personalização do ecrã em branco.

  • Configuração de tempo limite do console web

    Settings option showing Browser Timeout with the description Log users out of web console when idle for, followed by a dropdown menu set to Never and a grey padlock icon indicating the setting is locked.

    Administradores agora podem desconectar os usuários do console my.splashtop após um tempo de inatividade predeterminado. A configuração entra em vigor no próximo login. Esse recurso está disponível em todos os produtos Splashtop Business e pode ser acessado no console web.

Experimente as nossas soluções de acesso remoto e os novos recursos hoje mesmo!

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