Novos Recursos da Splashtop no 3º Trimestre de 2022

Aumentando a produtividade da sessão remota, gestão de endpoints e capacidades de suporte ao balcão de serviços

Com os lançamentos v3.5.2.x no Q3, estamos a introduzir capacidades que tornam o trabalho e o suporte à distância ainda mais eficientes e produtivos. Utilize a versão mais recente das aplicações e streamers do Splashtop Business para ter acesso às novas funcionalidades que se aplicam à sua assinatura.

Vejamos algumas das principais recursos que iremos introduzir até ao final de Setembro:

Aumento da Produtividade e Usabilidade

Suporte Nativo ao Apple Silicon

Os produtos Splashtop terão suporte nativo para chips Apple Silicon (M1, M2) e Intel. O novo binário universal vai suportar o macOS 10.10+.

Qualidade de áudio melhorada

As sessões remotas Splashtop suportarão taxas de bits de áudio mais elevadas e proporcionarão uma melhor fidelidade de áudio. Os utilizadores poderão controlar os níveis de taxa de bits e silenciar o áudio durante a sessão, utilizando convenientemente a barra de ferramentas durante a sessão. Mais informações estarão disponíveis em breve.

CONECTOR SPLASHTOP

Os usuários do Splashtop Enterprise que têm o adicional Connector para acessar servidores via RDP agora vão poder transferir arquivos dos seus computadores Mac para os servidores Windows através do Conector. Eles também suportarão vários monitores durante a sessão de RDP, tal como nas sessões padrão da Splashtop.

Gestão Mais Eficiente dos Endpoints

Estas recursos são aplicáveis aos técnicos que utilizam o Splashtop Enterprise e o Splashtop Remote Support (Premium). Estão disponíveis através da consola web de gestão.

Transferência de ficheiros 1-para-N

Os técnicos serão capazes de transferir um ficheiro (até 1 GB) para vários computadores Windows ou Mac de uma só vez, utilizando ações de 1-para-N.

Inventário para dispositivos Android

Os usuários poderão ver o inventário do sistema, software e hardware dos dispositivos Android.

Novo painel de inventário

Um novo painel de "Inventário" estará disponível para visualizar os dados do inventário do computador. Os utilizadores poderão procurar atributos específicos, e filtrar por diferentes grupos de computadores nos seus computadores Windows e Mac. Como antes, você ainda tem a capacidade de baixar relatórios de inventário. O desempenho da função de inventário foi otimizado para lidar com um número muito maior de endpoints.

Suporte ao Balcão de Serviço Mais Rápido e Mais Fácil

Estes recursos são aplicáveis aos técnicos que utilizam o Splashtop Enterprise.

Use um código PIN de 6 dígitos para fornecer suporte sob demanda

Como alternativa ao atual link de suporte, o técnico pode agora criar um código PIN de 6 dígitos que ele fornecerá ao utilizador final. O utilizador final introduzirá o código na aplicação SOS móvel para levantar o seu pedido de suporte na fila de técnicos.

O utilizador final também pode introduzir o PIN de 6 dígitos na página web da Splashtop, www.help123.app, que descarregará automaticamente a aplicação móvel e levantará o pedido na fila de suporte. Este método de código PIN de 6 dígitos é inicialmente apenas para acesso remoto a dispositivos móveis; o suporte de secretária está a chegar em breve.

Forneça suporte ao balcão de serviço a dispositivos móveis

Os técnicos podem agora usar dispositivos móveis iOS e Android remotamente a partir da consola da central de serviço usando o código PIN de 6 dígitos.

Adicione comentários às sessões de suporte

Os técnicos podem acrescentar comentários dentro das sessões de suporte ao balcão de serviço. A informação importante é eficientemente registada e facilmente comunicada entre vários técnicos que trabalham na mesma sessão de suporte. As permissões para editar os comentários podem ser controladas de forma granular.

Atualizações de status da sessão ao vivo

Na fila de suporte, os atributos da sessão, tais como o status da sessão, associação de computadores, atribuição de técnicos, etc., serão automaticamente atualizados em tempo real. Os técnicos verão as atualizações assim que elas acontecerem.

Integre com o Freshservice PSA

Os técnicos podem lançar uma sessão de suporte ao balcão de serviço a partir do seu bilhete do Freshservice.

Carregue transcrições do chat para o sistema de emissão de bilhetes

Juntamente com a sessão e os registos de transferência de ficheiros, as transcrições do chat também estarão disponíveis nos comentários dos bilhetes, uma vez fechada a sessão de suporte ao balcão de serviço. Esta característica está atualmente disponível com os produtos Splashtop SOS.

Melhor gestão de equipes e usuários

Novo relatório de permissão do usuário

Os Proprietários e Administradores da equipa podem agora exportar um .CSV de permissões de acesso de utilizador na equipa e controlar facilmente as permissões de utilizador. Esta característica não está atualmente disponível para o Splashtop Business Access e produtos antigos.

Gerencie as configurações do streamer a partir da consola web

Os proprietários de equipas e administradores poderão configurar determinadas definições de streamer e sessão a partir da web, incluindo ecrã em branco, ecrã de bloqueio, bloquear teclado + rato, e muito mais. Eles também serão capazes de criar uma política de preferências na consola web, escolher configurações por defeito, e associar computadores específicos à política. Mais informações estarão disponíveis em breve.

Continuamos a entregar as melhores funcionalidades com base nos comentários valiosos dos clientes. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e teremos todo o prazer em ajudar!