Splashtop na Jamf Nation User Conference 2019

A Splashtop foi patrocinadora da JNUC 2019 em Minneapolis na semana passada (novembro 2019). Veja porquê os usuários Jamf adoram a Splashtop para realizar acesso remoto aos seus dispositivos Apple.
Nós nos divertimos muito patrocinando a Conferência de Usuários da Jamf Nation (JNUC) 2019 e nos reunimos com os usuários Jamf. Conhecemos centenas de administrações de TI de instituições de ensino e outras organizações que nos contaram sobre os problemas que enfrentam ao gerenciar seus dispositivos Mac e iOS.
Nós compartilhamos algumas maneiras empolgantes de como o software de acesso e suporte remoto da Splashtop pode ser usado juntamente com o Jamf para ajudar administradores de TI a superar inúmeros obstáculos. O feedback que recebemos da Jamf Nation não poderia ter sido melhor! Continue lendo para descobrir porquê os participantes do JNUC gostaram tanto da Splashtop.
O que é Jamf e JNUC?
Jamf é um software de gerenciamento de TI para dispositivos Apple. Mac, iPhones, iPads e Apple TVs estão se tornando mais comuns na escola e no local de trabalho. O Jamf foi criado para fornecer às equipes de TI as ferramentas de que precisam para gerenciar com eficiência seus dispositivos Apple.
A JNUC é a “maior reunião de administradores de TI da Apple do mundo”. A conferência oferece aos participantes algumas sessões educacionais, insights de especialistas e demonstrações de novas soluções que capacitam equipes de TI a gerenciar melhor os seus dispositivos Apple.
Por que os participantes do JNUC amaram a Splashtop
A Splashtop oferece as melhores soluções de acesso e suporte remoto do mercado. Muitos administradores de TI e MSPs usam a Splashtop para acessar seus dispositivos gerenciados remotamente.
Os usuários da Jamf podem aumentar suas capacidades, melhorar sua eficiência e reduzir custos escolhendo a Splashtop como sua plataforma de suporte remoto. Essas são as principais razões pelas quais Jamf Nation ama tanto a Splashtop:
Amplo suporte de plataforma
Splashtop não suporta apenas a Apple, nem a maioria dos utilizadores de Jamf. As soluções Splashtop suportam Windows, Mac, iOS, e Android. A maioria dos utilizadores Jamf com quem falámos gerem uma mistura de computadores Windows e Mac, além de dispositivos móveis. Splashtop dá aos utilizadores uma ferramenta simples que lhes dá acesso remoto fiável através de múltiplos sistemas operativos.
Preço baixo
Quando comparado com outras ferramentas de acesso remoto, o Splashtop pode poupar às equipas de TI centenas ou mesmo milhares de dólares nas suas subscrições anuais. Os administradores de TI das escolas ficaram especialmente entusiasmados por ver o preço de Splashtop, pois muitas vezes têm de trabalhar com orçamentos limitados. Os clientes Splashtop poupam frequentemente 80% ou mais quando comparados com outros produtos como BeyondTrust (anteriormente Bomgar), TeamViewer, e LogMeIn.
Diferentes soluções para diferentes casos de uso
Ao contrário de outros produtos de acesso remoto, Splashtop tem diferentes pacotes para utilizadores com necessidades diferentes, ajudando os utilizadores Jamf a obter exactamente o que precisam ao preço mais baixo. Quer precises sobretudo de acesso sem vigilância, quer de acesso assistido para apoio a pedido, Splashtop tem a solução para ti.
Soluções Splashtop para Usuários Jamf
Splashtop Remote Support
TI, Help Desks e MSPs podem aceder remotamente aos seus endpoints a qualquer momento com o Splashtop Remote Support, mesmo sem um utilizador final presente. Basta implementar o Splashtop Streamer nos teus dispositivos Windows, Mac e Android para teres acesso a partir de qualquer dispositivo.
O Splashtop Remote Support também oferece a capacidade de adicionar contas de usuário gratuitas. Crie contas para a sua equipe de TI para que ela possa acessar seus dispositivos gerenciados. Agrupe usuários e dispositivos e defina suas permissões de acesso. Você pode até mesmo criar contas de usuário para seus clientes/professores e oferecer a eles o acesso remoto às suas próprias máquinas!
Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support ou inicie uma avaliação gratuita:
Saiba mais sobre a Splashtop
Splashtop oferece várias soluções de acesso remoto para TI, MSPs, balcões de atendimento, professores e profissionais de negócios. Podes sempre começar um teste grátis da solução da tua escolha para a experimentares! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar um teste grátis. Queres apanhar o Splashtop num evento perto de ti? Verifica a nossa Página de Eventos para veres onde estivemos e para onde nos dirigimos a seguir. Adoramos falar com os clientes existentes e com aqueles que estão interessados em experimentar-nos!