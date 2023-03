Soluções de Acesso Remoto Seguro para Empresas de Todos os Tamanhos

Aqui estão as soluções de acesso remoto seguro que as empresas de todos os tamanhos podem utilizar.

Hoje em dia, quase um quinto de todos os empregos são completamente remotos. Nessas funções, vais querer ter garantias de que os trabalhadores remotos podem ter acesso a computadores no escritório e tê-lo o mais seguro possível. Então, sabes qual é a melhor coleção de soluções de acesso remoto seguro? O Splashtop oferece um conjunto completo de soluções de acesso remoto para empresas, equipas e educação. Abaixo, vamos explicar os diferentes problemas que o Splashtop resolve e como este pedaço de software pode ajudar-te com o teu trabalho a seguir em frente.

Controle Remoto do Ambiente de Trabalho

Um dos usos mais comuns de uma solução de acesso remoto seguro é aceder ao teu PC de trabalho a partir de qualquer local. O Splashtop permite-lhe ter visibilidade total do teu ambiente de trabalho remoto e controlá-lo como se o computador estivesse lá contigo no quarto.SplashTop tem uma latência muito baixa. Isso significa que vais receber uma conexão de vídeo e áudio em tempo real, e não notará nenhum abrandamento. Até promete uma visão completa da HD/4K em streaming até 60 quadros por segundo.Poderão assumir o controlo total de um computador remoto com Windows, Mac ou Linux a partir de outro computador, telemóvel, tablet e Chromebook. Não estás limitado a aceder remotamente apenas aplicações específicas. Estás a aceder ao computador em si para ter acesso total a todas as ferramentas que normalmente terias no teu computador de trabalho principal e todo o poder de processamento desse computador, mesmo se estás a afastar-te de um tablet, telemóvel ou Chromebook. Finalmente, podes transferir dados entre o teu computador de trabalho e o teu dispositivo local, bem como imprimir documentos remotamente. Isto ajuda-te a trabalhar entre esses dois computadores facilmente, sem precisar de uma solução na nuvem ou de outro método de transferência de ficheiros.Para garantir que este sistema é seguro, o Splashtop tem vários recursos de segurança diferentes. Estes incluem:

Verificação em dois passos: Impeça o login, a menos que a identidade seja confirmada.

Registro de ligações: Para acompanhar quem está acessando quais máquinas e quando.

Autenticação do dispositivo: Para impedir o acesso de dispositivos não autorizados.

Com o Splashtop Enterprise, você também pode incorporar um login único na sua experiência Splashtop para aumentar a segurança e a conveniência. Assim, você pode iniciar sessão neste e em outros locais utilizando um nome de usuário e uma senha. Assim você remove a necessidade de lembrar muitas senhas diferentes ao mesmo tempo.

Acesse a Hardware e Software Especializado a Partir de Qualquer Lugar

Às vezes você precisa de acesso a um local com hardware ou software especializado. Software de edição de áudio e vídeo, modelagem 3D e outros aplicativos com uso intensivo de recursos. Ao usar a Splashtop, você pode acessar estes computadores com um clique. Isso garante que as pessoas ainda possam usar qualquer software caro que você instalou nas máquinas sem precisarem de outra licença para o software no computador deles. Eles podem até mesmo fazer isso quando não conseguem acessar ao edifício onde os computadores estão localizados. Isso torna a Splashtop ideal para profissionais de mídia e entretenimento, bem como arquitetos, profissionais de saúde, contadores, funcionários do governo e muito mais. Alguns exemplos de quando isso seria útil incluem:

Quando se trabalha até de noite: Às vezes, você precisa fazer as coisas depois das horas normais do expediente. Durante estes momentos, os empregados podem continuar o seu trabalho acessando remotamente os seus computadores sem necessitarem de acesso ao edifício físico.

Doença: Devido a uma doença individual ou problemas como uma pandemia, você pode ser forçado a fechar as suas instalações. Ao permitir o acesso remoto, você pode garantir que os funcionários se mantenham produtivos e sem sentir a pressão para entrar no escritório quando não estão se sentindo bem.

Acesso igual: Algumas pessoas podem desejar usar o escritório mas têm restrições de acesso, por exemplo, incapacidades. O acesso remoto seguro permite que estas pessoas usem o hardware e o software sem estarem fisicamente no mesmo espaço.

Aprendizagem Remota

Acesso remoto significa que os alunos podem acessar computadores de laboratório nas universidades e escolas a partir de qualquer lugar. Eles podem fazer isso mesmo quando, de outra forma, não teriam acesso a eles por qualquer motivo. Isso abre a porta à aprendizagem remota e híbrida. Ao mesmo tempo, os educadores podem acessar os seus computadores de maneira semelhante. Os membros da faculdade podem acessar aos seus dispositivos, independentemente de onde estejam. Isso pode ser muito útil para editar material de aprendizagem ou realizar o trabalho remotamente. A Splashtop também permite que os departamentos de TI tenham controle sobre esses sistemas. Isto significa que eles podem gerir computadores remotamente e resolver quaisquer problemas rapidamente.

Controle da Máquina Virtual

Muitas empresas, assim como pequenas empresas e outras organizações, utilizam máquinas virtuais (VMs) regularmente. A Splashtop oferece soluções de acesso remoto que te permitem fazer o login nestas máquinas virtuais enquanto você mantém a garantia de uma segurança forte. É possível iniciar uma sessão nessas máquinas virtuais através de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop se orgulha por ter uma experiência de usuário incrível. A plataforma fornece controles intuitivos, e se conectar a uma nova Máquina Virtual usando a Splashtop é rápido e fácil.

Alternativa VPN

Embora normalmente utilizada por organizações para permitir o acesso a redes internas remotamente, a tecnologia VPN é antiga, sem desempenho e pode ser muito insegura. Isto é especialmente verdade em uma época em que cada vez mais pessoas trabalham remotamente, absorvem a largura de banda de uma empresa e fazem da organização um alvo dos cibercriminosos. A Splashtop é a alternativa VPN ideal porque é mais fácil de configurar, gerir e oferece melhor desempenho e segurança.

Suporte Remoto de TI

A Splashtop oferece soluções de suporte remoto seguras para que as equipes de TI possam ter acesso não assistido a computadores e dispositivos gerenciados para gerenciar, monitorar e dar suporte remotamente a dispositivos internos. Você também pode ter acesso assistido a qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel (incluindo dispositivos pessoais) para fornecer suporte remoto ad-hoc a qualquer dispositivo. Por último, a Splashtop tem um software de suporte remoto MSP seguro ideal para gerenciar as máquinas do cliente remotamente.

Porque a Splashtop é Segura

A Splashtop considera a segurança uma das principais prioridades de uma aplicação confiável. Tendo isso em mente, podemos garantir que a aplicação Splashtop é uma das principais soluções de software remoto seguro no mercado. A Splashtop tem certificação SOC 2 e está em conformidade com muitas normas do setor e regulamentos de segurança, incluindo:

HIPAA

RGPD

PCI

CCPA

A Splashtop também vem equipada com todos os recursos de segurança que você precisa para manter os seus dados e privacidade seguros.

Soluções de Acesso Remoto Seguro a partir da Splashtop

Com a informação acima, você deve ter uma ideia muito melhor do porquê as soluções de acesso remoto seguro da Splashtop são as melhores para você. Se quiser saber mais, você pode começar com um teste gratuito, sem necessidade de cartão de crédito.