Soluções de Acesso Remoto Seguro para Empresas de Todos os Tamanhos

Aqui estão as soluções de acesso remoto seguro que as empresas de todos os tamanhos podem utilizar.
Hoje em dia, quase um quinto de todos os empregos são completamente remotos. Nessas funções, vais querer ter garantias de que os trabalhadores remotos podem ter acesso a computadores no escritório e tê-lo o mais seguro possível. Então, sabes qual é a melhor coleção de soluções de acesso remoto seguro? A Splashtop oferece um conjunto completo de soluções de acesso remoto para empresas, equipas e educação. Abaixo, vamos explicar os diferentes problemas que a Splashtop resolve e como este pedaço de software pode ajudar-te com o teu trabalho no futuro.
Controle Remoto do Ambiente de Trabalho
Um dos usos mais comuns de uma solução de acesso remoto tão seguro é acessar seu PC de trabalho de qualquer local. A Splashtop permite-te ter visibilidade total do teu desktop remoto e controlá-lo como se o computador estivesse contigo na sala.
A Splashtop tem uma latência muito baixa. Isto significa que você vai receber uma ligação de vídeo e áudio em tempo real, e não vai notar qualquer diminuição na qualidade. A Splashtop promete até uma visualização em Full HD/4k a até 60 quadros por segundo.
Você será capaz de assumir o controle total de um computador remoto Windows, Mac ou Linux a partir de outro computador, celular, tablet e Chromebook. Você não é limitado a acessar remotamente apenas aplicações específicas. Você vai acessar o próprio computador para ter acesso total a todas as ferramentas que você normalmente teria no seu computador principal de trabalho, além de todo o poder de processamento desse computador, mesmo que você esteja trabalhando remotamente a partir de um tablet, telefone, ou Chromebook.
Finalmente, você pode transferir dados entre o seu computador de trabalho e o seu dispositivo local, assim como imprimir documentos remotamente. Isto vai ajudar você a trabalhar entre estes dois computadores com facilidade, sem precisar de uma solução de nuvem ou outro método de transferência de arquivos.
Para garantir que este sistema é seguro, a Splashtop tem várias características de segurança diferentes. Estes incluem:
Verificação em dois passos: Impeça o login, a menos que a identidade seja confirmada.
Registro de ligações: Para acompanhar quem está acessando quais máquinas e quando.
Autenticação do dispositivo: Para impedir o acesso de dispositivos não autorizados.
Com o Splashtop Enterprise, você também pode incorporar um login único na sua experiência Splashtop para aumentar a segurança e a conveniência. Assim, você pode iniciar sessão neste e em outros locais utilizando um nome de usuário e uma senha. Assim você remove a necessidade de lembrar muitas senhas diferentes ao mesmo tempo.
Acesse a Hardware e Software Especializado a Partir de Qualquer Lugar
Às vezes precisas de acesso a um local com hardware ou software especializado. Exemplos deles incluem software de edição de áudio e vídeo, modelagem 3D e outras aplicações com uso intensivo de recursos. Ao usar a Splashtop, pode-se aceder aos computadores em questão com um clique de um botão. Isso garante que as pessoas ainda podem usar qualquer software caro que instalaste nas máquinas sem terem outra licença para o software nos computadores domésticos.
Podem fazê-lo até mesmo quando não conseguem aceder ao edifício onde os computadores estão localizados. Isso torna a Splashtop ideal para profissionais de mídia e entretenimento , bem como arquitetos, cuidados de saúde, contabilistas, funcionários do governo e muito mais. Exemplos de quando isso seria útil incluem:
Quando se trabalha até de noite: Às vezes, você precisa fazer as coisas depois das horas normais do expediente. Durante estes momentos, os empregados podem continuar o seu trabalho acessando remotamente os seus computadores sem necessitarem de acesso ao edifício físico.
Doença: Devido a uma doença individual ou problemas como uma pandemia, você pode ser forçado a fechar as suas instalações. Ao permitir o acesso remoto, você pode garantir que os funcionários se mantenham produtivos e sem sentir a pressão para entrar no escritório quando não estão se sentindo bem.
Acesso igual: Algumas pessoas podem desejar usar o escritório mas têm restrições de acesso, por exemplo, incapacidades. O acesso remoto seguro permite que estas pessoas usem o hardware e o software sem estarem fisicamente no mesmo espaço.
Aprendizagem Remota
Acesso remoto significa que os alunos podem acessar computadores de laboratório nas universidades e escolas a partir de qualquer lugar. Eles podem fazer isso mesmo quando, de outra forma, não teriam acesso a eles por qualquer motivo. Isto abre a porta à aprendizagem remota e híbrida. Ao mesmo tempo, os educadores podem acessar os seus computadores de uma forma semelhante. Os membros da faculdade podem acessar aos seus dispositivos, independentemente de onde estejam. Isto pode ser muito útil para editar material de aprendizagem ou realizar trabalhos remotamente. A Splashtop também permite que os departamentos de TI tenham controle sobre tais sistemas. Isto significa que eles podem gerir computadores remotamente e resolver quaisquer problemas rapidamente.
Controle da Máquina Virtual
Muitas empresas, assim como pequenas empresas e outras organizações, utilizam máquinas virtuais (VMs) regularmente. A Splashtop oferece soluções de acesso remoto que te permitem fazer o login nestas máquinas virtuais enquanto você mantém a garantia de uma segurança forte. É possível iniciar uma sessão nessas máquinas virtuais através de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop se orgulha por ter uma experiência de usuário incrível. A plataforma fornece controles intuitivos, e se conectar a uma nova Máquina Virtual usando a Splashtop é rápido e fácil.
Alternativa VPN
Embora normalmente utilizada por organizações para permitir o acesso a redes internas remotamente, a tecnologia VPN é antiga, sem desempenho e pode ser altamente insegura. Isto é especialmente verdade numa era em que cada vez mais pessoas trabalham remotamente, absorvem a largura de banda de uma empresa e fazem da organização um alvo para os cibercriminosos. A Splashtop é a alternativa de VPN ideal porque é mais fácil de configurar, gerir e oferece melhor desempenho e segurança.
Suporte Remoto de TI
A Splashtop oferece soluções de suporte de TI remotas para que as equipes de TI possam ter acesso autônomo a computadores e dispositivos gerenciados para gerenciar, monitorar e suportar dispositivos internos remotamente. As TI também podem ter acesso assistido a qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel (incluindo dispositivos pessoais) para fornecer suporte remoto ad hoc a qualquer dispositivo. Por último, a Splashtop tem um software de suporte remoto MSP seguro , ideal para gerenciar as máquinas dos clientes remotamente.
Porque a Splashtop é Segura
A Splashtop considera a segurança uma das principais prioridades de uma aplicação confiável. Tendo isso em mente, podemos garantir que a aplicação Splashtop é uma das principais soluções de software remoto seguro no mercado. A Splashtop tem certificação SOC 2 e está em conformidade com muitas normas do setor e regulamentos de segurança, incluindo:
HIPAA
RGPD
PCI
CCPA
A Splashtop também vem equipada com todos os recursos de segurança que você precisa para manter os seus dados e privacidade seguros.
Soluções de Acesso Remoto Seguro a partir da Splashtop
Com as informações acima, deverás ter uma ideia muito melhor do porquê das soluções de acesso remoto seguro da Splashtop são as melhores para ti. Se quiseres saber mais, podes começar com uma avaliação gratuita, não é necessário cartão de crédito.