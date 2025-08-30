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Desktop remoto para professores, mestres e doutores

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Professores e mestres podem acessar remotamente os seus computadores escolares de casa ou em qualquer lugar com a Splashtop. Acesso seguro e fácil disponível em qualquer outro dispositivo.

Acesso remoto até mesmo longe da escola

Muitas pessoas pensam que os professores realizam a maior parte do seu trabalho dentro de uma sala de aula. Mas os professores sabem que sempre há mais trabalho do que horas disponíveis para realizá-los.

Os professores trabalham em casa à noite e durante o fim de semana, trabalham em vários locais onde conseguem separar alguns minutos para adiantar algumas coisas. Mas, às vezes, os professores precisam de acesso ao computador da escola para concluir uma tarefa. Isso pode ser um problema quando se vive muito longe da escola.

Com a Splashtop, escolas de ensino fundamental e médio, faculdades e outras instituições educacionais podem oferecer acesso remoto aos seus próprios computadores de trabalho a partir de qualquer dispositivo. Professores podem usar qualquer dispositivo Windows, Mac, Chromebook, iOS ou Android para acessar seus computadores Windows, Mac e Linux.

Com o acesso remoto aos computadores escolares, o corpo docente pode acessar todos os arquivos e controlar remotamente aplicativos de software disponíveis apenas nos computadores das escolas. É como se eles estivessem sentados na frente do seu computador remoto.

Acesso Seguro

A Splashtop possui uma variedade de recursos de segurança, incluindo criptografia de 256 bits, autenticação de dispositivo e autenticação de dois fatores. Nossos servidores são protegidos por sistemas contra invasões de última geração 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de ser contra a mitigação de ataques DDoS. Isso significa que os dados da escola e dos alunos estão protegidos em cada passo do caminho.

Teste Grátis!

A Splashtop ajuda mais de 30 milhões de usuários finais no mundo inteiro. A Splashtop possui a confiança de grandes bancos, autoridades policiais, agências governamentais, governos locais e prestadores de serviços governamentais.

Começa agora com um teste grátis. Não é necessário cartão de crédito, e podes começar com apenas alguns cliques.

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