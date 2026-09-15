Quantas pessoas podem aceder a um único dispositivo? Há muitas situações em que várias pessoas precisam de acesso remoto ao mesmo computador, como para colaboração, formação, resolução de problemas ou software especializado. Mas, tal como várias pessoas terão dificuldade em sentar-se ao mesmo computador ao mesmo tempo, também pode ser desafiante que várias pessoas se liguem remotamente ao mesmo dispositivo.
O Windows padrão permite apenas uma sessão de ambiente de trabalho remoto ativa de cada vez. Se um segundo utilizador tentar ligar-se, o Windows desliga a primeira pessoa para abrir espaço, o que torna impossível o acesso verdadeiramente simultâneo à mesma máquina sem software adicional. Uma boa plataforma de acesso remoto deve suportar acesso simultâneo, de preferência sem configuração, permissões ou gestão de sessões desnecessariamente complexas.
Então, como podem vários utilizadores aceder remotamente à mesma máquina? Vamos explorar como funciona o acesso remoto multiutilizador, onde é útil e como o Splashtop permite um acesso remoto seguro e de elevado desempenho, mesmo para vários utilizadores em simultâneo.
O que é o acesso remoto multiutilizador ao ambiente de trabalho?
O acesso remoto multiutilizador ao ambiente de trabalho é a capacidade de mais do que uma pessoa se ligar remotamente ao mesmo computador. Com um plano Splashtop Business Access Pro ou Enterprise, até três utilizadores podem ligar-se ao mesmo computador ao mesmo tempo. Todos os utilizadores ligados partilham o mesmo ambiente de trabalho, aplicações, ficheiros e atividade no ecrã, o que faz desta funcionalidade uma ferramenta valiosa para colaboração e formação remotas.
Isto é diferente de várias pessoas acederem ao mesmo dispositivo em sessões separadas de forma independente, ou de utilizarem ambientes de trabalho virtuais separados. Trata-se de uma sessão partilhada em que os utilizadores ligados têm acesso e controlo remotos em simultâneo.
Por que usar Splashtop para acesso remoto multiutilizador?
O Splashtop foi concebido para proporcionar acesso remoto contínuo a vários utilizadores, permitindo acesso remoto e suporte entre dispositivos e localizações, incluindo:
1. Vários utilizadores podem aceder ao mesmo computador
O Splashtop foi concebido para permitir ligações remotas rápidas e eficientes, incluindo suporte para vários utilizadores se ligarem a um computador em simultâneo. Todos os utilizadores ligados podem ver e interagir com a mesma sessão de ambiente de trabalho, tornando-o numa ferramenta poderosa para colaboração remota e resolução de problemas.
2. Os utilizadores podem ligar-se a partir de diferentes dispositivos
O Splashtop permite aos utilizadores ligarem-se a e a partir de uma grande variedade de endpoints, independentemente do tipo de dispositivo ou do sistema operativo. Os utilizadores podem ligar-se a partir de computadores, tablets ou dispositivos móveis, ganhando assim uma flexibilidade incrível para trabalhar a partir de qualquer lugar. Isto faz do Splashtop uma excelente escolha para equipas distribuídas, colaboradores remotos, técnicos de TI, formadores e muito mais.
3. As sessões mantêm-se responsivas e utilizáveis
O acesso remoto multiutilizador só é útil se a sessão remota se mantiver simples, fluida e responsiva. Se a sessão for irregular e difícil de gerir, cria uma experiência de utilização frustrante e com eficiência limitada.
O Splashtop oferece acesso remoto de alto desempenho, streaming de baixa latência e suporte até para os fluxos de trabalho visuais mais exigentes, mantendo as sessões remotas eficientes e eficazes. Isto também faz do Splashtop uma excelente escolha para tarefas como revisões de design, resolução de problemas, formação em software e acesso partilhado a estações de trabalho.
4. Os administradores mantêm o controlo sobre o acesso
O Splashtop fornece aos administradores as ferramentas de controlo e gestão de que precisam para manter o acesso seguro. Os administradores podem gerir que utilizadores e grupos se podem ligar a dispositivos específicos, mantendo o acesso restrito e seguro. Estes controlos incluem gestão centralizada de utilizadores e computadores, permissões e autenticação, permitindo aos administradores gerir o acesso de forma segura.
Tenha em conta que cada utilizador deve ter uma conta individual. As credenciais partilhadas reduzem a responsabilização e criam o risco de utilizadores não autorizados se ligarem a um dispositivo restrito através de uma conta partilhada.
Utilizações comuns do acesso remoto multiutilizador
Isto levanta a questão: por que motivo vários utilizadores precisariam de aceder remotamente a um único dispositivo ao mesmo tempo? Embora o acesso remoto multiutilizador possa não ser utilizado com tanta frequência como o acesso de um único utilizador, continua a ter muitos casos de uso comuns, incluindo:
1. Resolução colaborativa de problemas
Quando dois ou mais técnicos precisam de aceder ao mesmo dispositivo, por exemplo para diagnosticar ou resolver problemas, o acesso remoto multiutilizador é essencial. Um bom acesso remoto permite que especialistas entrem em sessões ativas sem necessitar de uma ferramenta separada de partilha de ecrã, obtendo visibilidade partilhada sobre o mesmo sistema, aplicações e erros, independentemente de onde estejam.
2. Formação remota e onboarding
O acesso remoto multiutilizador é também uma ferramenta poderosa para formação e integração de colaboradores remotos. Com ele, os formadores podem mostrar aos formandos como utilizar software, fluxos de trabalho ou processos diretamente no computador remoto, proporcionando formação prática a partir de qualquer lugar. Isto é particularmente útil para tarefas como acompanhamento de técnicos ou formação em aplicações, pois permite aos participantes observar o mesmo ambiente de trabalho e interagir conforme necessário.
3. Acesso partilhado a software especializado
Algumas empresas têm estações de trabalho com aplicações licenciadas, intensivas em recursos ou especializadas às quais não é possível aceder noutro local, como ferramentas de desenvolvimento ou aplicações de engenharia. Com o acesso remoto multiutilizador, os utilizadores podem aceder à estação de trabalho e colaborar em projetos sem a duplicar em todos os dispositivos.
4. Rever trabalho em conjunto
O acesso multiutilizador permite que os utilizadores inspecionem o mesmo documento, aplicação, conjunto de dados ou design em tempo real, o que melhora a colaboração, simplifica o feedback e contribui para melhores decisões. Tenha em conta que estes utilizadores estão a trabalhar na mesma sessão de ambiente de trabalho, por isso é importante coordenar quem está a controlar o dispositivo (tal como acontece na colaboração presencial).
5. Acesso remoto a estações de trabalho partilhadas
Quando as empresas têm postos de trabalho partilhados, como computadores de escritório, sistemas de produção ou laboratórios informáticos, é muitas vezes necessário que várias pessoas trabalhem neles ao mesmo tempo. O acesso remoto multiutilizador permite que vários utilizadores autorizados acedam ao mesmo dispositivo, permitindo-lhes trabalhar em conjunto quando necessário ou individualmente conforme preciso.
Como funciona o acesso multiutilizador com o Splashtop
O acesso remoto é fácil com o Splashtop, quer esteja a adicionar um utilizador ou vários. Pode configurar o acesso multiutilizador em apenas seis passos simples:
Configurar o computador remoto: Primeiro, instale o Splashtop no computador ao qual os utilizadores precisam de aceder e adicione-o à equipa ou conta Splashtop adequada.
Adicionar utilizadores autorizados: Assim que o dispositivo estiver configurado, pode adicionar utilizadores criando ou convidando contas de utilizador. Os utilizadores podem ser organizados em grupos conforme necessário, mas lembre-se de evitar logins partilhados; cada utilizador deve ter uma conta individual.
Atribuir acesso a computadores: Depois de os utilizadores estarem configurados, pode atribuir-lhes acesso aos computadores de que necessitam para o seu trabalho. Isto pode ser feito por grupos ou por utilizadores individuais, e tudo é gerido a partir de controlos de acesso centralizados.
Configurar permissões de utilizador: Também podem ser atribuídas aos utilizadores diferentes permissões e capacidades depois de lhes ser atribuído acesso aos dispositivos. Isto inclui acesso a funcionalidades como controlo remoto, transferência de ficheiros, impressão remota e gravação de sessão, conforme exigido pelas suas funções.
Ligar ao mesmo computador: Quando vários utilizadores precisam de aceder ao mesmo computador, podem fazê-lo iniciando o Splashtop e selecionando o dispositivo ao qual precisam de se ligar. Os utilizadores ligados verão o mesmo ambiente de trabalho remoto e a mesma atividade no ecrã, e até três utilizadores podem ligar-se em simultâneo.
Coordenar o controlo partilhado: Quando vários utilizadores acedem ao mesmo ambiente de trabalho, ambos estarão a controlá-lo em simultâneo, o que significa que as ações do teclado e do rato irão afetar o mesmo ambiente de trabalho. É importante estabelecer orientações de comunicação claras para quando vários utilizadores estiverem a participar, para que o acesso remoto não se torne uma disputa pelo controlo.
O que procurar em software de ambiente de trabalho remoto para vários utilizadores
Ao procurar uma solução de ambiente de trabalho remoto, há algumas funcionalidades essenciais de que não vai querer abdicar. Certifique-se de que encontra uma plataforma com estas capacidades essenciais:
Suporte para ligações simultâneas a um único computador, permitindo o acesso por vários utilizadores.
Permissões claras de utilizador e computador para impedir o acesso de utilizadores não autorizados.
Contas de utilizador individuais, em vez de credenciais partilhadas
Autenticação multifator (MFA) para verificar tentativas de início de sessão.
Acesso assistido e não assistido para maior facilidade de acesso.
Acesso entre dispositivos para que os utilizadores se possam ligar independentemente do tipo de dispositivo ou sistema operativo.
Desempenho estável com várias ligações em simultâneo.
Suporte para vários monitores.
Transferência de ficheiros e impressão remota.
Gravação de sessões e registos de atividade para responsabilização, segurança e auditorias.
Administração centralizada para gerir acessos e regras a partir de um único local.
Implementação e gestão simplificadas.
Não surpreende que a Splashtop disponibilize cada uma destas capacidades, reunindo tudo numa única plataforma que facilita a gestão do acesso remoto entre dispositivos (incluindo o acesso multiutilizador) sem complexidade desnecessária.
Como gerir de forma segura o acesso remoto multiutilizador
Quando permite que vários utilizadores acedam ao mesmo dispositivo, há algumas considerações e desafios adicionais de gestão. Para ajudar, criámos uma lista útil de conselhos para gerir de forma segura o acesso remoto para vários utilizadores:
Utilize contas de utilizador individuais: Cada utilizador deve ter o seu próprio início de sessão, em vez de partilhar nomes de utilizador e palavras-passe. Isto ajuda a tornar o acesso rastreável a indivíduos específicos, melhorando assim a segurança e a responsabilização.
Exigir autenticação multifator: As palavras-passe, por si só, não são suficientes para proteger contas. A autenticação multifator acrescenta uma camada adicional de segurança, em que os utilizadores têm de verificar a sua identidade antes de iniciar sessão, tornando mais difícil o acesso por utilizadores não autorizados. Garanta que a MFA é obrigatória para todos os utilizadores para manter o acesso à conta seguro.
Limite o acesso aos computadores necessários: Os utilizadores não devem receber acesso irrestrito. Certifique-se de que os utilizadores recebem acesso apenas aos sistemas de que necessitam e reveja regularmente as atribuições de utilizadores e grupos para garantir que as permissões de acesso se mantêm atualizadas.
Aplique permissões baseadas em funções: As capacidades também devem ser restringidas com base na função e na necessidade. Se os utilizadores não precisarem de funcionalidades como transferência de ficheiros ou impressão remota para o seu trabalho, então não lhes deve ser concedido acesso a essas capacidades.
Rever atividade da sessão: Registar e monitorizar a atividade dos utilizadores é importante para a cibersegurança. Utilize registos e gravações de sessão, sempre que possível, para acompanhar a atividade e monitorizar quem acede a que dispositivos e quando, em caso de atividade suspeita.
Remover o acesso prontamente: Assim que os utilizadores deixarem de precisar de acesso a um dispositivo, este deve ser revogado rapidamente. Isto inclui rever as permissões de acesso durante a integração e a saída de utilizadores, bem como quando há alterações de função, para garantir que os utilizadores têm apenas o acesso de que necessitam.
Quando o acesso multiutilizador do Splashtop é a escolha certa
O Splashtop é uma boa opção quando:
Vários utilizadores precisam de ver ou controlar o mesmo dispositivo.
Os técnicos precisam de resolver problemas em conjunto.
As equipas precisam de acesso a um posto de trabalho partilhado.
Os formadores precisam de demonstrar software ou fluxos de trabalho a colaboradores remotos ou híbridos.
Os colaboradores precisam de colaborar na mesma aplicação ou ambiente informático, mesmo quando trabalham remotamente.
Os administradores precisam de controlo centralizado sobre as permissões de acesso remoto para utilizadores e computadores.
A sua organização precisa tanto de acesso remoto assistido como não assistido.
Se os utilizadores precisarem de um ambiente de trabalho separado e privado, poderá ser necessária uma configuração de ambiente de trabalho virtual ou com várias sessões.
O Splashtop oferece aos utilizadores uma forma prática de aceder e colaborar num único dispositivo remoto, sem comprometer a velocidade nem o desempenho. Com a sua gestão de acesso centralizada, controlos de segurança e flexibilidade entre dispositivos, o Splashtop facilita o trabalho seguro a partir de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.
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