Uma aprendizagem híbrida e eficaz com o acesso remoto

Acesso remoto e pessoal a computadores do laboratório de informática

Instituições educacionais do mundo inteiro estão tentando montar o programa de aprendizagem certo para seus alunos na era da COVID-19. Elas aprenderam que o aprendizado híbrido, no qual a aprendizagem remota e presencial são combinadas, é a melhor maneira de não só manter os alunos e funcionários em segurança durante a pandemia, mas também de maximizar o engajamento dos alunos e melhorar os programas educacionais tradicionais.

Futuro próximo: Uma combinação da aprendizagem remota com a presencial

Com programas de aprendizagem híbrida, instituições de ensino podem reforçar a segurança dos seus alunos e professores com um grupo menor de estudantes presenciais e, simultaneamente, fornecer programas de e-learning eficazes para os alunos remotos. Eles também oferecem uma opção para oferecer um laboratório remoto aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana para estudantes, permitindo que eles continuem usando o laboratório para estudar sem precisar sair de seus dormitórios, casas ou em qualquer outro lugar.

As instituições de ensino fundamental e superior estão recorrendo cada vez mais ao acesso remoto da Splashtop como um meio de disponibilizar recursos do campus para estudantes remotos que não podem estar lá pessoalmente. Nesse processo, as instituições educacionais estão preenchendo as lacunas desses dois métodos de aprendizagem, criando equidade entre seus alunos.

Como a Splashtop melhora o aprendizado híbrido

Com a Splashtop, os alunos podem controlar computadores Windows e Mac e VMs remotamente usando qualquer computador ou dispositivo móvel, incluindo Chromebooks, de qualquer lugar. Com recursos de alto desempenho, eles podem continuar usando aplicativos que requerem licenças, como Microsoft, Adobe Premiere Pro, AutoCAD, Revit, Final Cut Pro e muitos outros para concluir o seu curso, da mesma forma que o fariam no laboratório presencial do seu campus.

Como Chris Gilbert, analista técnico de aplicativos da Universidade Estadual de Wayne disse: “Os alunos remotos não possuem computadores potentes o suficiente para dar conta de todas as atividades. Por exemplo, no caso das edições de vídeo, os alunos estão trabalhando com 4K, até 8K e seus MacBook Pros simplesmente não dão conta. Nós temos iMac Pros nos laboratórios e os alunos poder usar o controle remoto para realizar todas as tarefas. Nós também temos um laboratório virtual que não tem hora para acabar.”

Os recursos da Splashtop permitem que equipes de TI de escolas e faculdades gerenciem tudo de uma maneira fácil e eficaz, exatamente como o fariam ao acessar os computadores do laboratório pessoalmente:

Agrupamento e permissões de acesso

Os administradores de TI podem agrupar estudantes, bem como computadores do campus e controlar as suas permissões de acesso. Desta forma, um grupo de computadores pode estar mais voltado para os estudantes presenciais e remotos. Alguns computadores também podem ser usados como um laboratório aberto que os alunos podem acessar a qualquer momento, o que permite a flexibilidade para concluir suas tarefas fora do horário programado e previsto.

Acesso remoto agendado

Depois que os alunos e os computadores estiverem agrupados, os administradores de TI podem agendar intervalos de tempo para permitir o acesso a esses computadores remotos. Por exemplo, um laboratório remoto pode ser agendado para quando o laboratório não estiver sendo usado fisicamente. Nesse sentido, quando houverem alunos e professores fisicamente presente nesses laboratórios, o acesso remoto será bloqueado. A capacidade de agendar o acesso remoto permite que escolas e faculdades maximizem o uso dos seus recursos e ofereçam aos seus alunos a flexibilidade de concluir seus cursos remotamente.

Ative configurações de acesso exclusivas

Usa o 'Modo Exclusivo' enquanto crias um horário de acesso remoto para evitar que um utilizador remoto se ligue a um computador que já esteja ligado - tornando-o eficaz para ambientes híbridos. Desta forma, os computadores não têm de ser dedicados para uso remoto vs. uso presencial.

Indicadores visuais dos computadores em uso

Quando um computador está sendo usado, a Splashtop mostra isso visualmente a todos os alunos que possuem acesso a esses computadores durante o período. Dessa forma, os alunos podem evitar iniciar uma conexão remota com esse computador que está sendo usado.

Capacidade de configurar uma solicitação pop-up de acesso remoto

Os administradores de TI podem impor conexões remotas e optar por aceitar ou rejeitar tal conexão após o tempo limite da solicitação. Esse recurso pode ser usado em computadores abertos a estudantes presenciais e remotos, situação na qual um aluno presencial pode permitir ou negar que o aluno remoto use o computador no início de uma sessão.

Capacidade de colaboração entre alunos e professores no mesmo computador

A equipe de TI pode optar por permitir que dois usuários acessem o mesmo computador remotamente. Em situações na qual um professor está no campus e o aluno é remoto ou vice-versa, ambos podem se conectar remotamente ao mesmo computador e colaborar entre si. Da mesma forma, dois alunos podem fazê-lo, independentemente de estarem no campus ou em suas casas. Ambos só precisam de uma autorização da equipe de TI.



Consola centralizada para gerir todos os recursos informáticos físicos e virtuais

A equipe de TI pode gerenciar não apenas os seus computadores físicos, mas também máquinas virtuais e infraestrutura de desktop virtual (VDI) no VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure e outros, tudo dentro do mesmo console Splashtop.

Experimente a Splashtop no seu laboratório híbrido!

Além dos recursos mencionados acima, a Splashtop oferece uma segurança robusta, alto desempenho com latência baixa, suporte a vários dispositivos, fácil configuração e muito mais por um preço imbatível. Não é de se admirar que a Splashtop seja a solução de laboratório remoto preferida pelas instituições educacionais de todo o mundo.

