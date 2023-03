Acesso remoto a laboratórios de computação Mac para estudantes

Os alunos podem aceder em segurança a & controlar computadores Mac a partir dos seus próprios computadores portáteis, tablets e dispositivos móveis para acederem a todos os ficheiros e aplicações de que necessitam.

Há várias razões pelas quais os campus universitários nos EUA têm vindo a adicionar um número crescente de Macs aos seus laboratórios informáticos. Uma pesquisa recente descobriu que 71% dos estudantes universitários preferem usar computadores Mac. Os Macs são a escolha preferida, especialmente para estudantes que estão a estudar áreas criativas como design gráfico, arquitectura e produção de vídeo.

Na sequência do encerramento dos campus da COVID-19, as universidades têm estado à procura de uma forma de ajudar os estudantes a aceder remotamente aos computadores do laboratório. As VPNs são notoriamente lentas, difíceis de gerir, e não seguras. E muitas soluções de desktop remoto não oferecem um suporte decente para computadores Mac.

É por isso que várias faculdades recorreram ao Splashtop para permitir aos alunos o acesso remoto aos computadores do laboratório Mac a partir dos seus próprios dispositivos. Os alunos podem aproveitar o poder de processamento, hardware e software especializado dos Macs usando os seus próprios Chromebooks, iPads, computadores portáteis ou qualquer outro dispositivo. E com as ligações remotas de alta performance de Splashtop , eles podem fazer isso em tempo real!

Adicionalmente, os professores podem entrar remotamente nos computadores do laboratório Mac para proporcionar uma experiência de ensino remoto mais eficaz.

Splashtop para Acesso Remoto ao Computador Mac Lab

A Faculdade de Belas Artes, Performing e Comunicação (CFPCA) da Wayne State University é uma das muitas faculdades que estão agora a usar o Splashtop para fornecer aos alunos acesso remoto a laboratórios de computadores.

Para além do rápido acesso remoto aos Macs, os alunos da Wayne State também têm o benefício de poderem utilizar as aplicações de software nos computadores do laboratório Mac que normalmente não conseguiriam executar nos seus dispositivos pessoais.

"Com a edição de vídeo, os alunos estão a fazer 4k, mesmo até 8k, e os seus MacBook Pros não vão conseguir lidar com isso", disse Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicações da CFPCA, "Por isso temos o iMac Pros nos laboratórios da escola e os alunos são capazes de fazer o controlo remoto e tudo funciona para eles".

O departamento de Carreiras e Educação Técnica (CTE) da Faculdade Laney também recebeu um feedback positivo de seus professores e alunos que acessam os laboratórios de informática de informática da sua escola remotamente.

"Alguns estudantes têm computadores que não são suficientemente potentes para executar este software", disse Gerald Casey, que trabalha no departamento de TI do CTE. "Os alunos têm de ter acesso a este software, e é aí que entra Splashtop... Os instrutores adoram-no. Eles não podem acreditar que funciona tão bem, estão chocados e acho que não estou a exagerar".

O Futuro do Ambiente de Trabalho Remoto para Computadores de Laboratório

Enquanto Splashtop proporcionou uma forma de muitas universidades continuarem a aprender à distância quando os campus fecham, a maioria das universidades planeia continuar a oferecer acesso remoto a mesmo depois de os campus reabrirem.

Existem várias razões pelas quais as instituições de ensino superior querem continuar usando o Splashtop para laboratórios remotos:

Os alunos podem aceder em segurança aos computadores do laboratório, e aos seus ficheiros e aplicações, a partir dos seus próprios dispositivos para aprendizagem remota.

Em caso de encerramento repentino do campus, os estudantes ainda poderiam aceder aos recursos de que necessitam para continuar a sua educação.

Os alunos podem aceder aos computadores do laboratório a partir de casa enquanto estão doentes, para prevenir a propagação de doenças a outros alunos e professores.

Estudantes e professores adoram o quão acessível o Splashtop tornou os computadores do laboratório Mac.

A Splashtop permite que os usuários ouçam o áudio remotamente durante o acesso a computadores Mac.

Comece a usar os produtos Splashtop gratuitamente

O Splashtop Business Access é rápido, seguro e fácil de implementar. Os alunos poderão aceder e controlar remotamente computadores Windows, Mac e Linux a partir dos seus próprios dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e até mesmo Chromebook e sentir-se como se estivessem sentados em frente ao computador remoto enquanto o controlam.

Podes começar agora o teu teste grátis para veres como é fácil permitir o acesso remoto aos laboratórios Mac.

