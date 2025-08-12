Como vice-presidente de tecnologia avançada da Splashtop, Yanlin Wang é a força motriz por trás do Espaço de Trabalho Seguro da Splashtop. Com mais de 20 anos de experiência em liderança com empresas como Fortinet, Centrify e ArcSight/HP Software — Yanlin permaneceu na vanguarda do espaço em tecnologia de segurança, com experiência comprovada a construir software premiado e equipas de primeira linha. A sua forte perspicácia nos negócios é evidenciada pelas suas múltiplas patentes e contribuições para as transações globais de M&A. Longe do mundo corporativo, os seus interesses incluem corrida, ténis de mesa e caligrafia.