Deixe Rolar os Bons Momentos: Reflexões do ISTELive 2022 em Nova Orleans

A Splashtop era uma expositora no ISTELive 2022. Continue para ler as reflexões do nosso gerente de conteúdos, Gillian, e algumas excelentes citações de clientes de educação.

Não é segredo que os últimos dois anos foram difíceis para os educadores, por isso ficámos entusiasmados ao ver todo mundo em Nova Orleans este ano no ISTELive 2022. A conferência/exposição oferece estratégias envolventes e práticas para a sala de aula, escolas e distritos. Milhares de educadores, administradores e provedores de edtech desceram em Nova Orleans para o evento presencial deste ano.

Como se diz em Nova Orleans "Laissez les bon temps rouler"! (Deixem rolar os bons tempos!)

Nova Orleans tem de ser uma das melhores cidades dos EUA para acolher uma conferência. Como eles dizem, "Laissez les bon temps rouler"!

Você consegue pensar em uma maneira melhor de começar o dia do que com um beignet fresco e quente no Café Du Monde? Ver a brisa soprar através do musgo espanhol e ouvir o jazz ecoar dos coloridos edifícios do Bairro Francês. Terminando o dia com os colegas, comendo alguns dos melhores mariscos que a Louisiana tem para oferecer. Era um paraíso culinário. E não preciso nem dizer que definitivamente eu volto!

Histórias, tubarões e Splashtop

O centro de convenções estava lotado, e o Salão de Exposições estava explodindo! A Splashtop tinha um stand montado no Expo Hall, onde nos conectamos a centenas de líderes e decisores de edtechs, bem como a atuais clientes e parceiros.

Como comerciante de conteúdos, eu esperava sentar, observar, falar com os clientes atuais e tirar algumas fotos brandas. A ISTELive me manteve na ponta dos pés e eu fui forçada a colocar o meu chapéu de vendedor! Tivemos tantas pessoas caminhando por nós no primeiro dia que nem me lembro de sentar! Os nossos tubarões de pelúcia e a rifa mais legal da Yeti também trouxeram muitas pessoas para a cabine. Conhecemos pessoas de todos os EUA - Dakota do Norte, Maine, Washington e mais!

Foi incrível falar com os atuais utilizadores da Splashtop. Sou uma trabalhadora à distância, por isso esta foi a minha primeira experiência a conhecer os nossos utilizadores IRL (na vida real). Todos estavam tão entusiasmados! Pararam na cabine para dizer olá e partilhar as suas histórias da Splashtop.

Aqui está o que os nossos amigos da educação tinham a dizer sobre Splashtop:

“Eu ensino no Marksville high school, no centro da Louisiana, e adoro a Splashtop! Quando tiver um substituto na sala de aula, eu vou pedir para ele virar o meu computador para a classe para que eu possa vê-los. Depois vou passar para o smartboard e começar a escrever mensagens às crianças do tipo, 'Ei, criança A, você está fazendo muito barulho' ou 'Criança B, volte às tarefas! ' Eles realmente vão pensar que tem um fantasma no meu quadro inteligente!”

Nettie Jeansonne, professora no High School Marksville “Eu ensino design gráfico. Adoro a Splashtop porque me permite andar na sala de aula e ainda controlar o meu computador e a apresentação remotamente do meu iPad. É tão fácil gerir a minha sala de aula dessa maneira! Até já tive administradores entrando e me perguntando como eu faço isso.”

Cristal Samuels, Professor, Distrito Escolar Brandywine “Usamos a Splashtop para que os nossos alunos possam usar os computadores mais poderosos do laboratório de arte através dos seus computadores.”

Dra. Mary Beth Clifton, Coordenadora da Tecnologia das Instruções, Distrito Escolar West Chester Area “Adoramos usar a Splashtop para ajudar os professores à distância quando não conseguimos estar no local com eles. Conseguimos entrar nos computadores deles e ajudá-los a fazer as coisas que precisam fazer no momento!”

Ursula Martin, Sistema de Escola Pública Mobile County

Geaux Enterprise!

A Splashtop tem alguns usuários de educação notáveis (incluindo Virginia Tech, Poway Unified School District e Abbey Road Institute) porque oferecemos excelentes soluções tanto para acesso remoto como para suporte informático.

Foi ótimo falar com professores, administradores e profissionais de TI sobre o Mirroring360 e Remote Labs, mas o Enterprise foi realmente a estrela do show Ouvimos inúmeras vezes o quão útil seria, ou tem sido, uma ferramenta tudo em um para as suas escolas e distritos. Se o suporte amplo a dispositivos, a gestão remota de computadores e a segurança robusta soarem bem para você também, fale com um dos nossos representantes de vendas hoje ou faça uma demonstração.

Em suma, nos divertimos muito na ISTELive 2022! Ansioso por vê-los a todos no próximo ano na Filadélfia para o ISTELive 2023!