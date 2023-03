Splashtop na SpiceWorld 2019 — Análise

A Splashtop foi patrocinadora da conferência anual da Spiceworks, SpiceWorld 2019, na semana passada. Descubra o que aprendemos com profissionais de TI e service desk!

A Splashtop foi patrocinadora da SpiceWorld 2019 em Austin, Texas, na semana passada (setembro de 2019). Nos encontramos com centenas de profissionais de TI e service desk/help desk. Muitos deles são responsáveis por gerenciar e oferecer suporte aos seus usuários e dispositivos internos. Outros vieram de MSPs que fornecem suporte aos seus clientes. Eles trabalham em setores diversos, incluindo tecnologia, educação e serviços gerenciados.

Aprendemos muito sobre os seus negócios e os desafios que eles enfrentam. Usamos o nosso tempo na SpiceWorld educando os participantes sobre os benefícios de nossas soluções de suporte remoto. Muitos já eram usuários da Splashtop, eles gostaram muito de aprender ainda mais sobre os nossos produtos!

Descubra o que aprendemos com os participantes da SpiceWorld e por que eles ficaram tão animados em começar a usar as soluções Splashtop.

O que é a SpiceWorld?

A SpiceWorld é uma conferência anual organizada pela Spiceworks. A Spiceworks é conhecida por sua extensa comunidade de TI que conta com 20 milhões de usuários. A conferência anual da SpiceWorld oferece à sua comunidade de TI a oportunidade de se reunir, participar de sessões com especialistas do setor e conhecer empresas que oferecem soluções inovadoras para profissionais de TI.

O que os participantes da SpiceWorld disseram quanto à Splashtop

Questionamos os participantes quanto às suas equipes de TI, ferramentas que costumam usar e os obstáculos que costumam enfrentar. Estes são os problemas que muitas equipes de TI e MSPs enfrentam:

A maioria deles disse que pagam muito dinheiro pela sua ferramenta de suporte remoto. Muitos reclamaram que precisavam pagar mais por essas ferramentas a cada ano devido aos aumentos de preços.

Muitos achavam um desafio oferecer suporte a todos os seus endpoints com recursos limitados (incluindo tempo, equipe e orçamento).

Os MSPs disseram que os altos custos de suporte remoto dificultavam a adição de novos clientes e a sua escalabilidade.

A maioria dos profissionais de TI e MSPs disseram que precisavam de ferramentas de suporte remoto tanto supervisionadas quanto não supervisionadas (suporte rápido) para oferecer um suporte adequado aos usuários. Muitos estavam comprando vários produtos para possuir todos os recursos que precisavam.

O que os participantes da SpiceWorld gostaram na Splashtop

Apresentamos as nossas soluções de acesso remoto de TI, Remote Support e SOS aos participantes da SpiceWorld. Eis algumas descobertas relevantes:

Aqueles que usam outras ferramentas de suporte como o TeamViewer, LogMeIn e GoToAssist adoraram o facto de o Splashtop ser 50% a 80% menos do que os produtos que estavam a usar actualmente.

Eles também gostaram do fato de que a Splashtop não possui um histórico de aumentos de preços. Na verdade, ao comprar um produto da Splashtop, o seu custo de renovação fica bloqueado.

Aqueles que já usaram a Splashtop mencionaram que o seu baixo custo facilitou o atendimento de novas demandas, foi muito mais fácil adicionar novos endpoints/clientes para expandir os seus negócios.

Eles ficaram muito animados ao ver que o Remote Support, o SOS+10 e o SOS Unlimited possibilita o acesso remoto supervisionado e não supervisionado em uma única solução. No caso do suporte não supervisionado, eles podem instalar um agente no computador remoto e se conectar a qualquer momento. No caso do suporte supervisionado (sob demanda), eles podem se conectar instantaneamente a qualquer dispositivo usando um código de sessão simples. Não é necessário realizar nenhuma instalação prévia.

Saiba mais sobre a Splashtop

Não é difícil perceber porque os SpiceHeads que conhecemos adoraram a Splashtop. Saiba mais sobre nossas soluções para TI, Help Desks e MSPs e inicie uma avaliação gratuita hoje mesmo.

Splashtop Remote Support

Melhor para MSPs e TI que queiram acesso remoto sem vigilância aos seus pontos finais geridos. Acede aos teus computadores e servidores a partir de qualquer dispositivo. Obtém técnicos ilimitados e ligações simultâneas. Poupa 50% quando comparado com o TeamViewer e até 80% menos do que o LogMeIn Central.

Teste gratuito

Splashtop SOS

O melhor para profissionais de service desk / help desk. Suporta um número ilimitado de dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, e Android. Não é necessária nenhuma instalação prévia. Liga-te facilmente ao dispositivo do teu utilizador com um código de sessão. Poupa pelo menos 50% em comparação com o TeamViewer e até 80% em comparação com o LogMeIn Rescue.

Teste gratuito