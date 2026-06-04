Quando as equipas de TI precisam de gerir dispositivos remotos, mas nenhum utilizador está presente para lhes conceder acesso, o que fazem?
O PowerShell é uma ferramenta para administração do Windows que permite aos agentes de TI realizar manutenção, correção, atualizações de software e muito mais em dispositivos remotos. No entanto, embora esta seja uma ferramenta poderosa para remote support, requer o acesso certo, permissões, controlos e visibilidade para realmente proporcionar as capacidades de gestão remota que as equipas precisam.
Então, como é que as equipas de IT podem usar o PowerShell para suporte remoto sem interação do utilizador? Vamos explorar como o PowerShell remoting nativo funciona, onde estão os seus desafios, e como as equipas de TI podem executar scripts de forma fiável em endpoints não assistidos.
O que significa executar scripts PowerShell sem interação do usuário?
Executar scripts sem interação do utilizador não significa contornar a segurança ou o consentimento do utilizador (isso seria chamado de hacking, e é tipicamente ilegal). Em vez disso, significa que os administradores de TI autorizados podem executar scripts aprovados em dispositivos geridos sem que o utilizador final precise de conceder acesso. O administrador já tem permissão; estão apenas a agir com base nela.
Executar scripts sem a interação do usuário normalmente significa várias coisas:
O dispositivo já está gerido ou configurado para administração não assistida.
O script pode ser executado em segundo plano sem iniciar uma sessão visível para o utilizador.
O utilizador não precisa de aceitar um pedido de suporte remoto.
O administrador pode executar o script sob demanda ou em um horário programado.
O administrador pode verificar se o script foi bem-sucedido, falhou ou se precisa de acompanhamento.
Isso é particularmente útil em ambientes onde os agentes de TI não podem acessar fisicamente os dispositivos, como ambientes de trabalho remoto e híbrido, suporte fora de horas, ou ambientes distribuídos de endpoints.
Razões Comuns pelas Quais as Equipas de TI Executam Scripts PowerShell em Dispositivos Não Monitorados
A script PowerShell remoto pode ajudar a automatizar tarefas administrativas que não requerem sessões de suporte ao vivo, principalmente as repetitivas, como coletar informações ou aplicar alterações.
Usos comuns para scripts PowerShell incluem:
Reiniciando serviços ou processos.
Recolhendo informações de dispositivo, software ou segurança.
Remover aplicações indesejadas.
Instalar ou atualizar software aprovado.
Aplicando alterações de configuração.
A limpar arquivos temporários ou caches.
Verificar espaço em disco, estado do BitLocker, configurações do firewall ou políticas locais.
Execução de scripts de remediação após alertas ou atualizações falhadas.
Método Nativo: Usar PowerShell Remoting
Isto leva-nos ao PowerShell Remoting. Este é um dos principais métodos nativos da Microsoft para executar comandos ou scripts em dispositivos Windows remotos.
O PowerShell Remoting utiliza comumente comandos como Invoke-Command para executar tarefas remotamente. Nos ambientes Windows, isso geralmente depende de o WinRM e o WS-Management estarem ativados e configurados nos computadores alvo. Isso pode incluir tarefas como automação da gestão de servidores e recolha de dados do sistema, ajudando as equipas de TI a gerir dispositivos Windows de qualquer lugar.
Como funciona o PowerShell Remoting
Então, como funciona o PowerShell Remoting? O PowerShell Remoting permite que os administradores enviem comandos para um computador remoto e recebam os resultados no seu console, incluindo a capacidade de executar comandos em vários dispositivos.
Normalmente, isto envolve alguns passos básicos:
Ativar e configurar a funcionalidade de controlo remoto nos dispositivos remotos
Certifique-se de que o dispositivo remoto está online e acessível através do caminho de rede necessário.
Autentique-se com permissões administrativas adequadas.
Execute o comando ou script.
Revise a saída.
Exemplo de Execução de um Comando PowerShell Remoto
Vamos ver um exemplo de um comando remoto PowerShell. Vamos supor que você queria acessar o seu dispositivo remoto (que, para simplificar, chamaremos de “DEVICE-NAME”) e ver quais serviços do Windows estão atualmente em execução nele.
Neste caso, deve aceder ao PowerShell e introduzir: Invoke-Command -ComputerName "DEVICE-NAME" -ScriptBlock { Get-Service }
Isto iria ligar-se ao seu computador e executar o comando “Get-Service”. Esse comando obtém uma lista dos serviços no seu dispositivo, juntamente com os seus estados atuais, e apresenta os resultados.
Por que a Remoção Nativa do PowerShell pode ser Difícil em Grande Escala
Embora o PowerShell Remoting funcione bem em ambientes controlados, torna-se mais difícil de gerir quando as equipas de IT têm de dar suporte a ambientes distribuídos, trabalhadores híbridos, endpoints geridos fora da rede corporativa, grandes grupos de endpoints, e assim por diante. Quanto mais os ambientes crescem e mais complexos se tornam, mais difícil pode ser gerir o PowerShell Remoting nativo de forma consistente sem ferramentas adicionais para direcionamento, agendamento, registro e acompanhamento.
Desafios comuns para o PowerShell Remoting nativo incluem:
Os dispositivos remotos podem estar offline ou fora da rede corporativa.
WinRM ou a remoção remota pode não estar consistentemente ativada.
As regras de firewall, dependências de VPN, e segmentação de rede podem potencialmente bloquear o acesso via PowerShell.
O manuseio de credenciais e a autenticação podem tornar-se complexos.
Os scripts podem exigir privilégios elevados.
Os resultados podem ser difíceis de centralizar em vários endpoints.
Scripts falhados podem necessitar de acompanhamento manual, o que é difícil de gerir em grande escala ou remotamente.
Executar scripts em um dispositivo de cada vez não é escalável.
Pode haver visibilidade limitada sobre quais dispositivos concluíram suas tarefas.
Então, enquanto o comando PowerShell é uma ferramenta poderosa, é apenas uma parte do fluxo de trabalho de uma equipa de TI. Eles ainda precisam de direcionamento, agendamento, controle de execução, registro e visibilidade para gerenciar adequadamente dispositivos de qualquer lugar.
O que um workflow fiável de execução remota de scripts deve incluir
Com tudo isso dito, como é um bom fluxo de execução remota de scripts? Um processo de execução de scripts fiável e robusto deve minimizar as interrupções dos utilizadores enquanto mantém a segurança, consistência e responsabilidade, permitindo que as equipas de TI executem comandos de forma consistente sem interromper o trabalho.
Este fluxo de trabalho deve incluir certas etapas-chave, como:
Confirme que o dispositivo está autorizado e gerido: Os scripts só devem ser executados em dispositivos sob administração de TI, por isso definir as permissões adequadas é um primeiro passo vital.
Defina a tarefa e o resultado esperado: Cada script que executa precisa de um propósito claro, seja reiniciar um dispositivo, aplicar uma configuração, recolher informações de inventário, ou algo mais. A tarefa e o seu resultado devem ser definidos no script antes de ser executado.
Teste o script antes do lançamento em grande escala: Testar é essencial para evitar problemas inesperados. Certifique-se de testar num pequeno grupo de dispositivos antes de executar o script em múltiplos endpoints, para que possa identificar e resolver problemas com antecedência.
Alveje os dispositivos certos: Certifique-se de que o script é executado nos dispositivos corretos. Ajuda a classificar os dispositivos com base em categorias como grupo, sistema operativo, localização, problema ou estado de atualização para que possa direcionar os que precisa de focar.
Execute com as permissões corretas: Certifique-se de que tem as permissões adequadas antes de executar scripts. Em vez de oferecer acesso amplo, trabalhe com o princípio de privilégio mínimo e conceda privilégios de administrador a utilizadores autorizados.
Agende scripts quando apropriado: A última coisa que os utilizadores querem é um script a interrompê-los a meio de uma tarefa. Agendar scripts para serem executados após o horário de expediente ou durante janelas de manutenção pode reduzir a interrupção dos utilizadores, ajudando a manter a eficiência a funcionar sem problemas ao longo do dia.
Acompanhar estado e resultado: Certifique-se de que pode ver e acompanhar os resultados de cada script, incluindo tanto os sucessos como os falhanços. Esta informação é vital para garantir que tudo está a funcionar corretamente, proporcionando os resultados de que precisa ou informando quais dispositivos necessitam de atenção.
Seguimento: Se um script falhar ou um dispositivo estiver offline, é importante fazer o acompanhamento. Isto pode apenas exigir uma nova tentativa quando o dispositivo estiver online, mas também pode necessitar de uma revisão ou correção manual; verificar para identificar e resolver o problema é essencial.
Considerações de Segurança Antes de Executar Scripts PowerShell Remotamente
Quando executar scripts PowerShell remotamente, certifique-se de fazê-lo corretamente e com segurança. Existem algumas considerações de segurança que deve ter em mente ao executar scripts, incluindo:
Usar Scripts Aprovados
Primeiro, os scripts que você executa devem ser testados e aprovados antes de serem amplamente implantados. Isso ajuda a impedir que scripts defeituosos sejam executados em vários dispositivos, causando problemas que poderiam ser evitados, e também garante que suas equipas de TI saibam exatamente quais scripts executam e o que fazem. Após o uso, os scripts devem ser armazenados num local seguro antes de serem reutilizados.
Limitar o Acesso a Admins Autorizados
A execução de scripts deve ser restringida a utilizadores com a devida função administrativa para prevenir usos não autorizados ou adulteração. Dado o nível de controle que os scripts PowerShell oferecem, é importante manter o acesso limitado e gerido para evitar que utilizadores não autorizados implementem scripts inseguros ou não aprovados.
Evite Segmentação Excessivamente Ampla
Ao executar scripts, há sempre a possibilidade de algo inesperado dar errado. Por isso, executar testes e lançamentos em etapas é importante para garantir lançamentos suaves e identificar problemas cedo. Executar scripts em demasiados dispositivos ao mesmo tempo corre o risco de causar problemas generalizados que afetam os dispositivos.
Manter Registos para Responsabilização
O registo é importante para identificar quem executou um script, quando foi executado e quais foram os resultados. Isto é essencial para manter a responsabilização, para que quaisquer alterações possam ser rastreadas até quem executou o script, mas também para auditoria e conformidade de TI.
Planeie para o Fracasso
Há sempre a possibilidade de que os scripts não funcionem como previsto. Pode ser que um dispositivo esteja offline, que o script esteja bloqueado por política ou que surja outro problema inesperado que o impeça de funcionar corretamente. Quando isso acontece, é importante ter um fluxo de trabalho que considere essas falhas e mantenha a visibilidade para que os problemas possam ser identificados e resolvidos. Planejar para o fracasso é a melhor maneira de evitá-lo.
Como o Splashtop AEM Ajuda a Executar Scripts em Dispositivos Não Assistidos
Quando deseja executar scripts em dispositivos não supervisionados, é útil ter uma solução de gestão de endpoints robusta que suporte endpoints remotos sem interrupções. Isso nos leva ao Splashtop AEM (Gestão Autônoma de Endpoints), uma ferramenta poderosa para equipas de TI que precisam executar e agendar scripts em vários endpoints.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem gerir e dar suporte a endpoints através da sua rede a partir de uma localização centralizada. Isso possibilita executar scripts sem iniciar uma sessão de desktop remoto ou esperar que os utilizadores finais concedam permissão, melhorando assim a velocidade e a eficiência.
Com o Splashtop AEM, podes:
Execute scripts e tarefas em vários endpoints geridos a partir de um único local.
Execute ações sem interromper o utilizador final.
Agende scripts para serem executados durante janelas de manutenção ou fora do horário de expediente.
Execute tarefas administrativas em segundo plano usando capacidades de comando remoto.
Direciona-te a grupos de endpoints em vez de te conectares a um dispositivo de cada vez.
Reveja o estado de execução para ter visibilidade do que foi bem-sucedido, do que falhou e do que precisa de acompanhamento.
Combine a criação de scripts com visibilidade de endpoints, correção, inventário e fluxos de trabalho de remediação.
Como resultado, as equipas de TI que utilizam Splashtop AEM podem gerir a execução do PowerShell a partir de uma localização central e um fluxo de trabalho de gestão de endpoints integrado, em vez de depender de pré-requisitos nativos de acesso remoto.
Melhores Práticas para Executar Scripts PowerShell em Dispositivos Não Supervisionados
Quando executas scripts PowerShell, é importante seguir algumas práticas recomendadas chave para garantir implantações eficientes e seguras. Tenha essas diretrizes em mente e poderá executar scripts de forma eficiente nos seus endpoints:
Comece com um pequeno grupo de teste antes de uma implementação mais ampla, para que possa verificar se o script funciona corretamente e resolver quaisquer problemas com antecedência.
Use nomes claros para os scripts e descrições para esclarecer o que cada um deles foi projetado para fazer.
Documentar o que cada script faz para acompanhar as alterações e os seus impactos.
Evite scripts que exijam solicitações do utilizador, pois o objetivo é executar scripts em dispositivos não monitorados.
Construa scripts com tratamento de erros para solucionar problemas potenciais.
Use códigos de saída sempre que possível para que o fluxo de gestão possa identificar sucesso, falhas e necessidades de acompanhamento.
Execute scripts durante janelas de baixo impacto para minimizar interrupções.
Revise os resultados para verificar a eficácia antes de repetir a tarefa em mais dispositivos.
Mantenha o acesso administrativo limitado aos utilizadores de TI aprovados.
Padronizar scripts repetíveis num fluxo de trabalho controlado.
Execute Scripts PowerShell Remotamente Sem Interromper Utilizadores
Embora o PowerShell seja uma ótima ferramenta para automatizar tarefas em endpoints, a execução remota confiável em dispositivos geridos sem supervisão requer mais do que apenas sintaxe de comandos. As equipas de TI precisam de uma forma segura de gerir dispositivos, executar scripts, agendar tarefas e verificar resultados, e a sintaxe de comando sozinha geralmente não é suficiente para isso.
No entanto, com uma solução robusta de gestão de terminais como o Splashtop AEM, as equipas de TI podem integrar scripting, comandos remotos, correções, visibilidade dos terminais e remediação num só lugar. Isto simplifica o processo de gestão de endpoints e dá às equipas as ferramentas e flexibilidade necessárias para suportar e gerir, de forma perfeita, dispositivos remotos em todo o seu ambiente, tudo a partir de um só lugar.
Quer executar scripts remotamente, automatizar tarefas e gerir dispositivos não supervisionados com maior visibilidade e controlo? Comece já hoje com uma versão de teste gratuita do Splashtop AEM.