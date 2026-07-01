A gestão de patches para a educação é desafiante porque as escolas e universidades costumam suportar grandes frotas de dispositivos, computadores partilhados, utilizadores remotos, ferramentas de aprendizagem de terceiros e recursos de TI limitados. Manter esses sistemas atualizados é essencial, mas as atualizações também têm de ser implementadas sem perturbar as aulas, os períodos de avaliação, o trabalho administrativo ou a aprendizagem remota.
Este guia explica por que a gestão de patches é importante na educação, o que a torna difícil e como as equipas de TI podem usar automação, visibilidade e priorização para manter os dispositivos escolares seguros e atualizados.
Gestão de patches no ambiente educativo atual
Hoje, a tecnologia constitui uma parte central da experiência educativa, tanto no campus como no ensino à distância. Enquanto os estudantes podem usar ferramentas de ensino à distância para assistir às aulas a partir de qualquer lugar, as escolas e universidades também dependem de sistemas de gestão da aprendizagem (LMS), ferramentas de avaliação online, software educativo baseado na cloud, entre outros.
Até o portal do estudante é uma tecnologia essencial para gerir informações dos alunos, inscrições nas aulas, pagamentos de propinas e muito mais.
No entanto, cada tecnologia também cria novos riscos, uma vez que as vulnerabilidades podem dar aos atacantes acesso a sistemas inteiros, dados pessoais e muito mais. Além disso, muitos destes sistemas podem ser acedidos a partir de uma variedade de endpoints e contas, tornando a segurança ainda mais essencial.
As equipas de TI têm de trabalhar rapidamente para garantir que cada aplicação, sistema e endpoint está devidamente protegido. Sem uma gestão de patches proativa e automatizada, isto pode ser um desafio para equipas de qualquer dimensão.
Porque é que as instituições de ensino são alvos de alto valor para ciberataques
De acordo com o Inquérito sobre violações de cibersegurança de 2025 do Reino Unido, 91% das instituições de ensino superior e 85% dos estabelecimentos de ensino complementar identificaram violações ou ataques no último ano. Isto coloca-as bem acima da média global de 43% das empresas.
Então, o que torna as instituições de ensino um alvo tão apelativo?
Em primeiro lugar, há a enorme quantidade de dados sensíveis que contêm. Faculdades, universidades e outras instituições guardam registos de estudantes, informações sobre apoios financeiros, dados de saúde e muito mais, sendo tudo isso altamente sensível.
Depois, há o nível de segurança a considerar. Embora as grandes empresas, organizações governamentais e outros alvos de grande visibilidade possam ter equipas substanciais de TI e cibersegurança, as instituições de ensino raramente dispõem de orçamentos comparáveis. Como resultado, têm frequentemente recursos de TI limitados e equipas de segurança mais pequenas, o que as torna mais fáceis de atacar.
Graças a esta combinação de fatores, as instituições de ensino são alvos tentadores para os cibercriminosos, e uma das primeiras formas de ataque passa por explorar vulnerabilidades por corrigir.
Principais desafios da gestão de patches enfrentados por todas as equipas de TI na educação
Existem vários desafios que podem tornar a gestão de patches complexa, e que as instituições têm de enfrentar para assegurar uma aplicação de patches robusta.
Os desafios comuns da gestão de patches incluem:
Sistemas legados: Muitas universidades e outras instituições dependem de sistemas antigos cuja substituição pode ser dispendiosa ou difícil. Estes podem não ter as ferramentas modernas de aplicação de patches e as atualizações de segurança de que necessitam, obrigando as equipas a tentar equilibrar a segurança e a continuidade operacional.
BYOD e dispositivos dos estudantes: Alunos, docentes e colaboradores podem aceder aos sistemas da escola a partir de dispositivos pessoais que as equipas de TI não controlam totalmente. Isto torna importante separar o que a TI pode gerir diretamente do que deve ser tratado através de políticas de acesso, requisitos de inscrição e orientação aos utilizadores
Equipa de TI e orçamento limitados: As pequenas equipas de TI têm frequentemente muito com que lidar, especialmente em grandes instituições de ensino, e nem sempre dispõem do orçamento necessário para a equipa ou as ferramentas de que precisam. Isto significa que manter a segurança e as atualizações pode ser um desafio, e é fácil ficar para trás.
Disrupção sazonal: Quando o verão termina, novos estudantes chegam em massa ao campus. Isto cria uma vaga de novos endpoints e contas para proteger, bem como novos potenciais riscos de segurança.
Endpoints distribuídos: Com a aprendizagem remota e a tecnologia cloud, as equipas de TI precisam de proteger dispositivos que nem sempre estão no campus. Gerir endpoints distribuídos e remotos pode trazer um novo conjunto de desafios, que nem todas as equipas de TI estão preparadas para enfrentar.
O que as instituições de ensino ganham ao fazer a gestão de patches corretamente
Perante estes desafios, pode ser fácil considerar a gestão proativa de patches como uma despesa ou complicação excessiva. No entanto, isso estaria a prejudicar a instituição, uma vez que a gestão de patches oferece vários benefícios importantes.
Estes incluem:
Risco de violação reduzido: A gestão proativa de patches pode corrigir rapidamente vulnerabilidades e implementar patches nos endpoints. Ao fazê-lo, melhora a postura geral de segurança e reduz o risco de violações de dados, ajudando a manter as redes e os utilizadores seguros.
Preparação para a conformidade: As instituições de ensino poderão ter de dar resposta a requisitos relacionados com a FERPA, a GLBA e outras obrigações de segurança ou privacidade. Uma gestão robusta de patches pode ajudar as equipas de TI a documentar atualizações, reduzir vulnerabilidades conhecidas e manter registos mais claros da atividade de segurança dos endpoints.
Menos tempo de inatividade: Uma cibersegurança robusta ajuda a melhorar o tempo de atividade em todas as instituições. As ameaças e os ataques cibernéticos podem levar a períodos de inatividade não planeados, enquanto as equipas de TI tentam parar os ataques e reparar os danos, mas com a aplicação correta de patches, isso deixa de ser um problema desde o início.
Maior eficiência: Uma boa gestão de patches aumenta a eficiência tanto das equipas de TI como das instituições. Com uma gestão de patches automatizada e proativa, as equipas de TI conseguem manter rapidamente os endpoints seguros, libertando tempo para se concentrarem noutras questões e resolverem pedidos mais depressa.
Mitigar vulnerabilidades de segurança na educação através de patching automatizado
Tendo em conta a importância da gestão de patches, como podem as equipas de TI das instituições de ensino garantir que os dispositivos se mantêm atualizados em toda a sua rede e fora do campus? A aplicação automática de patches é um fator essencial aqui, pois ajuda a manter os endpoints e as aplicações atualizados sem necessidade de intervenção manual.
Existem várias vantagens numa boa solução de gestão de patches, incluindo:
Automação: as ferramentas de gestão de patches podem detetar, testar, priorizar e implementar atualizações automaticamente, mesmo em ambientes remotos. Isto ajuda a garantir que as atualizações são distribuídas prontamente, ao mesmo tempo que poupa tempo às equipas de TI.
Centralização: o software de gestão de patches centraliza a gestão de patches ao permitir que as equipas de TI controlem as atualizações em todos os endpoints a partir de um único local. Isto ajuda a aplicar políticas em toda a rede e a manter visibilidade sobre todos os dispositivos, permitindo detetar rapidamente vulnerabilidades para que possam ser corrigidas.
Testes: Uma boa solução de gestão de patches inclui grupos de teste, permitindo que as equipas de TI implementem atualizações primeiro num pequeno grupo de dispositivos para detetar potenciais problemas. Isto ajuda a identificar problemas muito antes de a atualização ser implementada numa frota mais ampla de endpoints.
Implementações faseadas: Com a gestão automatizada de patches, é possível agendar atualizações em implementações faseadas para que sejam distribuídas por grupos selecionados de dispositivos a um ritmo constante, em vez de todas de uma só vez. Isto ajuda a garantir que as atualizações são instaladas corretamente e minimiza as interrupções ao agendá-las para horários convenientes.
Aplicação de patches em aplicações de terceiros: As atualizações não se destinam apenas aos sistemas operativos. Uma boa solução de gestão de patches deve incluir tanto a aplicação de patches no SO como em aplicações de terceiros, uma vez que as aplicações desatualizadas podem ter vulnerabilidades de segurança que podem ser exploradas.
Suporte para dispositivos remotos aprovados: Uma solução adequada de gestão de patches deve ajudar as equipas de TI a gerir atualizações em dispositivos pertencentes à escola, endpoints de docentes e funcionários, e dispositivos remotos aprovados. No caso de dispositivos de propriedade pessoal, a aplicação de patches depende normalmente da inscrição, das permissões e das políticas de gestão de dispositivos da instituição.
Como criar um processo prático de gestão de patches para a educação
Um processo sólido de gestão de patches ajuda as equipas de TI da educação a manter os dispositivos atualizados sem interromper aulas, períodos de avaliação, ensino à distância ou trabalho administrativo. O processo deve ser repetível, visível e fácil de gerir em dispositivos remotos pertencentes à escola e aprovados por esta.
Inventarie endpoints e aplicações geridos: Identifique os dispositivos cuja manutenção está a cargo da sua equipa de TI, incluindo computadores de sala de aula, máquinas de laboratório, dispositivos de docentes e funcionários, sistemas administrativos e endpoints remotos. Acompanhe também o software instalado, uma vez que aplicações de terceiros desatualizadas podem criar falhas de segurança.
Identificar atualizações em falta do SO e de terceiros: Rever que atualizações do sistema operativo e das aplicações estão em falta em todo o ambiente. Isto deve incluir navegadores, ferramentas de produtividade, aplicações de videoconferência, leitores de PDF e outro software habitualmente utilizado por estudantes, docentes e colaboradores.
Priorize as atualizações por risco e função do dispositivo: Foque-se primeiro nas vulnerabilidades de alta gravidade, problemas explorados ativamente e dispositivos que suportam dados sensíveis ou operações críticas. Isto ajuda as equipas de TI a usar o tempo limitado de forma eficaz, em vez de tratar todas as atualizações como iguais.
Teste atualizações de maior risco antes de uma implementação alargada: Utilize um pequeno grupo de teste antes de implementar atualizações que possam afetar laboratórios, ambientes de teste, software especializado ou sistemas administrativos. Isto reduz o risco de interrupção generalizada.
Agende implementações em função das operações da escola: Implemente atualizações durante janelas de manutenção, fora do horário, em pausas letivas ou noutros períodos de baixo impacto, sempre que possível. As implementações faseadas também podem ajudar as equipas de TI a controlar o calendário e a detetar problemas antecipadamente.
Acompanhe os patches com falha e corrija-os rapidamente: Monitorize o estado dos patches após a implementação para ver que atualizações foram bem-sucedidas e quais falharam. Os patches com falha devem ser reaplicados, investigados ou corrigidos rapidamente para que os dispositivos não permaneçam expostos.
Reveja o estado dos patches para relatórios e preparação para auditorias: Reveja regularmente os relatórios de patches, as atualizações em falta e a atividade de remediação. Isto ajuda as equipas de TI a documentar o processo e a manter uma visibilidade mais clara em todo o ambiente de endpoints.
Principais funcionalidades a avaliar numa solução de gestão de patches para a educação
Embora a gestão de patches seja essencial para uma cibersegurança robusta, nem todas as ferramentas de gestão de patches incluem as mesmas funcionalidades. Existem várias funcionalidades-chave importantes para uma boa gestão e automatização de patches, por isso as equipas que pretendem investir em gestão de patches devem garantir que estas estão incluídas:
Aplicação automatizada de patches do SO e de aplicações de terceiros: A automatização de patches é uma das partes mais importantes da gestão de patches, mas deve também abranger tanto os sistemas operativos como as aplicações de terceiros. Isto ajuda a garantir uma cobertura completa de patches sem ocupar recursos de TI.
Implementação remota: Poder implementar patches em endpoints remotos é fundamental para manter os dispositivos seguros onde quer que o utilizador vá. É essencial encontrar uma solução com capacidades adequadas de implementação remota de patches, para que as equipas de TI possam gerir dispositivos quando estudantes, docentes e colaboradores estão em movimento.
Visibilidade em tempo real: Ter visibilidade sobre cada endpoint pode ajudar a garantir que os dispositivos e as aplicações estejam devidamente atualizados. Sem visibilidade em tempo real, os utilizadores obtêm, na melhor das hipóteses, apenas imagens pontuais da conformidade ou, na pior, ficam sem qualquer visibilidade.
Suporte para dispositivos distribuídos: É importante escolher uma solução que suporte uma vasta gama de endpoints e sistemas operativos, incluindo dispositivos da escola, dispositivos de docentes e funcionários e endpoints remotos aprovados.
Relatórios de conformidade e registos: Conseguir demonstrar a conformidade de TI pode ser tão importante como mantê-la. Procure uma solução que mantenha registos claros de atualizações, incidentes e exceções para demonstrar melhor a conformidade durante auditorias de segurança.
Escalabilidade: Uma boa plataforma deve conseguir escalar e responder às necessidades dos utilizadores à medida que a instituição cresce, entram novos membros do corpo docente e mais estudantes se inscrevem. Sem uma solução escalável, será difícil acompanhar as mudanças ao longo do tempo.
Gestão de patches na educação com Splashtop AEM
Quando é necessária uma solução robusta, segura e fiável de gestão automatizada de patches, a Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) pode ajudar.
Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem identificar atualizações em falta do SO e de aplicações de terceiros, dar prioridade a vulnerabilidades, implementar patches em todos os dispositivos geridos e acompanhar o estado dos patches a partir de uma consola centralizada. Isto ajuda escolas e universidades a reduzir o trabalho manual de aplicação de patches, ao mesmo tempo que mantêm uma visibilidade mais clara sobre o risco nos endpoints.
O Splashtop AEM também suporta relatórios e registos que ajudam as equipas de TI a documentar a atividade de aplicação de patches, a rever atualizações com falha e a apoiar a preparação para auditorias. Combinadas com as capacidades de suporte remoto do Splashtop, as equipas de TI podem resolver problemas de endpoints com mais eficiência quando os patches falham ou os dispositivos precisam de atenção.
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