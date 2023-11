Dicas de integração ao migrar para o Splashtop Enterprise

Bem-vindo ao nosso guia completo sobre como garantir uma experiência de integração tranquila ao migrar para o Splashtop Enterprise!

À medida que o mundo do trabalho continua a evoluir, com o acesso remoto e a gestão a tornarem-se mais cruciais do que nunca, selecionar as ferramentas certas para o teu negócio é fundamental. Splashtop Enterprise se destaca como uma solução líder, oferecendo recursos avançados e flexibilidade para empresas de todos os tamanhos. Mas o que o torna ainda mais apelativo é a sua facilidade de transição, quer estejas a mudar de outra plataforma ou a começar de novo.

Neste blog, orientaremos você pelas etapas de migração da configuração da conta e forneceremos dicas valiosas para garantir que sua equipe possa aproveitar o Splashtop Enterprise em todo o seu potencial desde o primeiro dia.

Compreendendo os recursos do Splashtop Enterprise

Antes de mergulhar no processo de migração e integração, é essencial entender a gama de recursos que o Splashtop Enterprise oferece. Esses recursos demonstram por que a Splashtop é uma escolha líder em acesso e suporte remoto e ajudam você a imaginar como ela pode se encaixar e aprimorar sua infraestrutura de TI atual.

Acesso remoto, suporte e gerenciamento: uma solução completa : Splashtop Enterprise combina acesso remoto, suporte de TI e gerenciamento de endpoint em uma solução única e abrangente. Isto simplifica as operações de TI, facilitando a gestão e o suporte de uma força de trabalho distribuída para a tua equipa.

Acesso remoto de alto desempenho : Com foco no alto desempenho, o Splashtop Enterprise oferece alta taxa de quadros de streaming em 4K de até 60fps.

Integração de login único (SSO) e SAML : esse recurso simplifica o processo de login, reduz o número de senhas a serem lembradas e permite que a TI gerencie centralmente as permissões de acesso, melhorando a experiência e a segurança do usuário.

Gerenciamento de acesso avançado : Splashtop fornece controle otimizado sobre o acesso do usuário com recursos como permissões granulares e acesso programado.

Amplo suporte a dispositivos e plataformas : Quer sua equipe use dispositivos Windows, Mac, Linux, Android ou iOS, a Splashtop garante acesso remoto consistente e confiável.

Monitorização e Gestão de Endpoint : Inclui a execução de ações de diagnóstico, a configuração de alertas, a gestão de implementações de antivírus e a visualização do inventário, que contribuem para manter a saúde e a segurança do teu ambiente de TI.

Recursos de service desk e suporte : Os recursos de service desk da Splashtop fornecem uma experiência de suporte avançada para equipes de TI. Isso inclui agrupamento de técnicos, gerenciamento de canais de atendimento, solicitações de suporte via SOS Call e widgets de formulário web. Estas ferramentas foram concebidas para agilizar o processo de suporte, tornando-o mais eficiente e responsivo.

Redirecionamento de dispositivo USB e caneta: Os utilizadores finais podem redirecionar dispositivos USB do seu computador local para o computador remoto. Esta funcionalidade é particularmente útil para tarefas que requerem hardware específico, tais como design gráfico ou acesso seguro a dados.

Compreender esses recursos prepara o terreno para uma transição tranquila para o Splashtop Enterprise. Cada funcionalidade é concebida a pensar no utilizador, garantindo que a plataforma satisfaça e exceda as tuas necessidades de acesso remoto e gestão.

Parte 1: Preparando-se para a Migração

A transição para uma nova solução de acesso remoto como o Splashtop Enterprise requer planejamento e consideração cuidadosos. Esta fase é crucial para garantir que o processo de migração seja suave e eficiente. Aqui estão as principais etapas para se preparar para sua migração para o Splashtop Enterprise:

Avaliar a infra-estrutura e os requisitos actuais de TI

Comece por avaliar as tuas atuais soluções de acesso remoto e infraestrutura de TI. Perceber o que funciona bem e o que precisa de melhorias. Considere os tipos de dispositivos em uso, configurações de rede, protocolos de segurança e quaisquer requisitos específicos de diferentes departamentos.

Defina claramente o que você espera alcançar com o Splashtop Enterprise. Procura melhor desempenho, segurança reforçada, mais flexibilidade ou mais? Compreender estes objetivos guiará a tua estratégia de migração.

Planear a Transição

Desenvolver uma linha do tempo realista para o processo de migração. Considere as principais etapas como configuração da conta, instalação de software, testes, treinamento e implementação completa. Garanta que há tempo suficiente para cada fase sem apresse o processo.

Determinar os recursos necessários para uma migração bem-sucedida. Isto inclui pessoal, como pessoal de TI e potenciais fornecedores de formação, e recursos técnicos, como ajustes de hardware e rede.

Tenha sempre um plano de backup. Garanta que as operações críticas possam continuar ininterruptas durante a transição. Isto pode envolver a manutenção do teu antigo sistema em paralelo durante um curto período.

Comunicar com a Equipa

A comunicação precoce com as partes interessadas, incluindo a gerência e os utilizadores finais, é crucial. Explique os benefícios da migração para o Splashtop Enterprise e como isso afetará seu trabalho. Desenvolva recursos úteis, tais como FAQs, guias e melhores práticas adaptadas às necessidades da tua organização. Estes recursos serão inestimáveis durante e após o processo de migração.

Estabelecer um mecanismo de feedback para abordar preocupações e sugestões dos utilizadores durante a transição. Isso ajudará a afinar o processo e a resolver quaisquer desafios prontamente.

Testes e execuções-piloto

Antes de um lançamento em grande escala, conduza testes-piloto com um pequeno grupo de utilizadores. Isto permite-te identificar potenciais problemas e fazer os ajustes necessários num ambiente controlado. Use o feedback dos testes-piloto para refinar a tua estratégia de migração. Aborde quaisquer problemas técnicos e atualize os materiais de formação conforme necessário.

Ao se preparar completamente para sua migração para o Splashtop Enterprise, você pode garantir uma transição mais tranquila, minimizar interrupções e preparar o terreno para uma implantação bem-sucedida.

Parte 2: Instalando e configurando o software Splashtop Enterprise

Depois de assinar ou iniciar uma avaliação gratuita do Splashtop Enterprise, o próximo passo é instalar e configurar o software em seus dispositivos. Este processo envolve a configuração do Splashtop Business App para acesso remoto e do aplicativo Streamer nos computadores que serão acessados.

Instalar a aplicação Business em computadores para acesso remoto

Se você ainda não fez isso na fase de configuração da conta, baixe o Splashtop Business App nos dispositivos que usará para acesso remoto. Isto pode incluir computadores, tablets ou smartphones. Siga as instruções no ecrã para um processo de instalação suave.

Instalar a aplicação Streamer em computadores a aceder remotamente

Instale o Splashtop Streamer em todos os computadores que você deseja acessar remotamente. O aplicativo Streamer pode ser baixado diretamente do site da Splashtop ou implantado usando um link gerado no console web da Splashtop.

Configurar Permissões de Acesso e Acesso Agendado

No console web Splashtop, você pode gerenciar e controlar permissões de acesso para usuários ou grupos individuais. Isso garante que os funcionários tenham o nível apropriado de acesso aos computadores remotos com base nas suas funções e necessidades.

Para maior segurança e gestão, podes configurar o acesso agendado. Esta funcionalidade permite-te definir horários específicos em que o acesso remoto é permitido, adicionando uma camada extra de controlo sobre o teu ambiente de TI.

Seguindo estas etapas cuidadosamente, você garantirá que o software Splashtop Enterprise esteja instalado e configurado corretamente, proporcionando à sua organização um ambiente de acesso remoto seguro e eficiente.

Parte 3: Gerir o Acesso e a Segurança do Utilizador

O gerenciamento eficaz do acesso do usuário e a segurança robusta são componentes essenciais para a implementação bem-sucedida do Splashtop Enterprise em sua organização. Esta secção fornece orientações sobre como configurar e manter o acesso seguro e controlado para todos os utilizadores.

Configurando logon único (SSO) e integrações SAML

Implementar SSO: Single Sign-On simplifica o processo de início de sessão para os utilizadores enquanto aumenta a segurança. A Splashtop oferece suporte a integrações com provedores de SSO populares como Okta, Azure AD e G-Suite. Configure o SSO para agilizar o acesso e gerir a autenticação centralmente.

Configurar SAML: a integração do Secure Assertion Markup Language (SAML) adiciona outra camada de segurança. Ele permite uma comunicação segura e simplificada entre seu provedor de identidade e a Splashtop, garantindo que os direitos de acesso sejam gerenciados e aplicados de forma consistente.

Estabelecer Funções e Permissões de Utilizador

Crie funções na Splashtop que correspondam a diferentes funções em sua organização. Atribua permissões a estas funções com base no nível de acesso necessário para cada função de trabalho.

Assim que as funções estiverem definidas, atribua utilizadores a estas funções. Esta abordagem garante que os funcionários tenham acesso apenas aos recursos necessários para as suas funções, aderindo ao princípio do menor privilégio.

Reforçar a Segurança com Autenticação de Dois Fatores (2FA)

Para uma camada adicional de segurança, ative a autenticação de dois fatores. Isto exige que os utilizadores forneçam dois fatores de autenticação diferentes para se verificarem. Isto pode ser uma combinação de algo que eles sabem (como uma palavra-passe), algo que eles têm (como um dispositivo móvel), e/ou algo que eles são (como uma impressão digital ou reconhecimento facial).

Assegure-se de que os utilizadores compreendam a importância do 2FA e saibam como usá-lo. Fornecer formação ou recursos para os ajudar a familiarizar-se com esta medida de segurança adicional.

Implementando a lista branca de IP e outros controlos de acesso

Use a lista de permissões de IP para restringir o acesso apenas a determinados endereços IP em seu ambiente Splashtop. Isto é particularmente útil para garantir que o acesso remoto só seja possível a partir de locais aprovados.

Considere outras medidas de controlo de acesso, como autenticação do dispositivo, restrições baseadas no tempo e registo de utilização. Reveja estas definições para garantir que estão alinhadas com a postura de segurança da tua organização.

Auditorias regulares e verificações de conformidade

Audite regularmente a configuração do Splashtop para garantir que todas as medidas de segurança funcionem corretamente. Procure tentativas de acesso não autorizadas ou outras irregularidades.

Garanta que sua implantação Splashtop esteja em conformidade com os padrões e regulamentações relevantes do setor, como RGPD, HIPAA ou PCI DSS. Isto pode envolver a revisão regular dos registos de acesso, a actualização de protocolos de segurança e a realização de formação de conformidade para o pessoal.

Ao gerenciar meticulosamente o acesso do usuário e reforçar a segurança, você pode garantir que sua implantação do Splashtop Enterprise não apenas aumente a produtividade e a flexibilidade, mas também mantenha os mais altos padrões de segurança e conformidade.

Parte 4: Formação e Suporte

Treinamento e suporte eficazes são essenciais para maximizar os benefícios do Splashtop Enterprise em sua organização. Um programa de formação bem planeado garante que todos os utilizadores estejam confortáveis e proficientes com o novo sistema, enquanto estruturas de suporte robustas fornecem ajuda e orientação quando necessário.

Fornecer sessões de formação para funcionários

Desenvolva programas de formação adaptados às diferentes funções e departamentos da tua organização. Certifique-se de que essas sessões cubram os fundamentos do uso do Splashtop e quaisquer funcionalidades específicas da função.

Considere oferecer uma mistura de formatos de treino, tais como webinars ao vivo, workshops interativos e tutoriais gravados. Esta variedade pode atender a diferentes estilos de aprendizagem e horários.

Incentive os funcionários a praticar o uso da Splashtop em um ambiente controlado. A experiência prática é muitas vezes a maneira mais eficaz de aprender e reter novas informações.

Utilizando os recursos de suporte da Splashtop

Direcione os usuários aos recursos on-line abrangentes da Splashtop, como artigos de suporte e vídeos de instruções. Estes recursos podem ser inestimáveis para a auto-ajuda e para a resolução rápida de problemas.

Ao fornecer treinamento abrangente e suporte robusto, você pode garantir que sua equipe esteja bem equipada para usar o Splashtop Enterprise de maneira eficiente e eficaz. Isto aumenta a produtividade e garante que os utilizadores se sintam confiantes e apoiados na utilização do novo sistema.

Parte 5: Aproveitando as Funcionalidades Avançadas

O Splashtop Enterprise possui recursos avançados que podem melhorar significativamente a experiência de acesso remoto e os recursos de gerenciamento de TI da sua equipe. Para aproveitar ao máximo o Splashtop Enterprise, é importante compreender e aproveitar esses recursos avançados de forma eficaz.

Monitoramento e gestão de endpoints

Utilize os recursos da Splashtop para executar ações de diagnóstico em segundo plano em dispositivos remotos. Esta funcionalidade permite que as equipas de TI realizem verificações e solucionem problemas sem interromper o trabalho do utilizador final.

Configurar alertas para eventos do sistema e métricas de desempenho. Use ações inteligentes para automatizar respostas a esses alertas, como executar scripts ou comandos com base em gatilhos específicos.

Aproveite a capacidade da Splashtop de implantar e gerenciar software antivírus remotamente. Isso garante que todos os endpoints permaneçam protegidos contra ameaças, mesmo fora do local.

Funcionalidades avançadas do Service Desk

Use os recursos de service desk da Splashtop para organizar sua equipe de suporte de TI de forma eficiente. Agrupar técnicos com base na experiência ou departamento e gerir canais de serviço para agilizar os pedidos de suporte.

Implemente um sistema eficiente para lidar com solicitações de suporte, incluindo SOS Call e widgets de formulário web. Utilize o encaminhamento da sessão para direcionar pedidos ao técnico ou grupo de suporte apropriado.

Splashtop Augmented Reality (AR)

Explore o recurso AR da Splashtop para resolução remota de problemas. Isso pode ser particularmente útil para fornecer suporte externo ou solucionar problemas de hardware que exigem orientação visual. Utilize a partilha de câmara e anotações de AR para orientar os utilizadores ou técnicos através de tarefas complexas, oferecendo uma experiência de suporte mais interativa e eficaz.

CONECTOR SPLASHTOP

Use o Splashtop Connector para conectar conexões RDP e VNC com segurança sem precisar de uma VPN. Esta funcionalidade aumenta a segurança e a acessibilidade.

APIs abertas Splashtop

Aproveite as APIs abertas da Splashtop para integrar recursos de acesso remoto aos seus aplicativos e fluxos de trabalho de TI existentes para uma operação mais integrada.

Ao utilizar eficazmente estas funcionalidades avançadas, podes melhorar significativamente as capacidades de acesso remoto e gestão da tua organização. O conjunto robusto de recursos do Splashtop Enterprise oferece ferramentas para gerenciamento eficiente de TI, suporte remoto de alta qualidade e uma experiência geral do usuário aprimorada.

Conclusão

Migrar para uma nova solução de acesso remoto pode parecer assustador, mas não tem de ser. Com o Splashtop Enterprise, você não está apenas adotando um novo software; você está adotando uma solução desenvolvida para se adequar perfeitamente aos seus fluxos de trabalho existentes, aprimorar a segurança e apoiar o crescimento do seu negócio. Quer você seja uma pequena startup ou uma grande empresa, a abordagem escalável e flexível da Splashtop a torna perfeita para qualquer organização.

Em resumo, a integração e integração bem-sucedidas do Splashtop Enterprise em suas práticas de negócios dependem da compreensão de suas capacidades, da preparação completa para a migração e do envolvimento em um processo contínuo de aprendizagem e adaptação. Ao adotar esses princípios, você pode garantir uma transição perfeita para o Splashtop Enterprise, posicionando sua organização para aproveitar o melhor da tecnologia de acesso remoto.

Se você ainda não assinou o Splashtop Enterprise, entre em contato conosco para saber mais, agendar uma demonstração ou iniciar um teste gratuito!