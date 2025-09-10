A primeira metade do ano foi toda sobre ajudar as equipas de TI a reduzir o esforço manual, melhorar a visibilidade dos endpoints e manter-se à frente das ameaças de segurança que evoluem rapidamente. Na Splashtop, concentrámo-nos em expandir a automação de patches, fortalecer as informações sobre vulnerabilidades com IA e tornar a gestão remota de TI mais fluida em todas as plataformas.
Estes investimentos estão a ser reconhecidos na indústria: a Splashtop foi recentemente nomeada Fornecedor Representativo no Guia de Mercado da Gartner® para Ferramentas de Gestão de Endpoint, sublinhando o nosso papel crescente em ajudar as organizações a simplificar as operações de TI.
Aqui está uma visão das atualizações mais impactantes que introduzimos até agora este ano.
Gestão de Correcções
Fizemos grandes avanços na automação de patches, ajudando as equipas de TI a fortalecer a conformidade e reduzir lacunas de segurança.
Melhorias na Política de Patches do Windows
Introduzimos fluxos de trabalho de aprovação e agendamento flexível para tornar a aplicação de patches do Windows mais fiável. Por exemplo, na Patch Tuesday, atualizações críticas podem ser aprovadas automaticamente enquanto as atualizações de funcionalidades são retidas para testes.
Com logs exportáveis, os líderes de TI ganham visibilidade sobre o estado dos patches e podem garantir que até mesmo apps não padronizadas permaneçam seguras.
Suporte para Atualizações Maiores do Windows
Agora, o TI pode gerir grandes migrações de SO, como a mudança do Windows 10 para o 11, diretamente através da gestão de políticas do Splashtop.
Patching de Software de Terceiros e Personalizado
Expandimos o nosso catálogo de patches de terceiros para cobrir mais aplicações comumente usadas, como navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), Zoom, Slack, Webex Teams, Dropbox, Foxit Reader, Adobe Acrobat Reader, e muitos mais, reduzindo lacunas na segurança dos endpoints. Além disso, introduzimos suporte para hospedar pacotes de software personalizados, dando às equipas de TI a flexibilidade de aplicar patches em apps não padrão ou desenvolvidas internamente dentro do mesmo fluxo de trabalho que as atualizações de SO e de terceiros.
Expansão da Gestão de Patches do macOS
Expandimos a automação de patches para incluir o macOS, dando aos administradores a capacidade de visualizar, acionar e confirmar atualizações a partir de um único painel. Isto fecha uma lacuna chave para equipas que suportam dispositivos Windows e macOS. Para apoiar isto, também introduzimos a Gestão de Credenciais para facilitar as atualizações do macOS, permitindo fluxos de trabalho de patches suaves hoje, com planos para expandir o seu uso para automação de scripts adicionais em breve.
Inventário Unificado e Informações sobre Vulnerabilidades
Adicionámos novas formas para as equipas de TI ganharem visibilidade e agirem mais rapidamente sobre os riscos identificados.
Inventário de Software
Uma nova página de inventário permite ver as aplicações instaladas em todos os endpoints, com relatórios exportáveis para auditorias e planeamento de atualizações.
Para as equipas de TI, isto significa que quando uma vulnerabilidade crítica é anunciada, não precisam de se apressar; podem pesquisar instantaneamente o seu ambiente, identificar onde o software afetado está a ser executado e agir antes que os atacantes o explorem.
Resumos de CVE com IA
Os dashboards agora destacam quais as versões de OS expostas a vulnerabilidades, com indicadores claros para exploits ativos com base no catálogo de Vulnerabilidades Conhecidas Exploradas (KEV) da CISA.
Resumos gerados por IA tornam mais rápido avaliar o risco e podem até traduzir detalhes de CVE em várias línguas instantaneamente, para que as equipas de TI globais não tenham de esperar por atualizações locais atrasadas da base de dados.
Scripts e Tarefas (anteriormente 1-to-Many)
Melhorámos os Scripts e Tarefas para suportar dispositivos online e offline em trabalhos agendados. Se um dispositivo estiver offline, as tarefas são automaticamente colocadas em fila e executadas assim que o endpoint voltar a estar online. Isto garante que nenhum sistema seja esquecido, melhorando a consistência e poupando tempo em ambientes grandes.
Painel de Controlo e Controles de Administração
Tornámos mais fácil para as equipas de TI monitorizar e gerir ambientes num piscar de olhos.
Novos Widgets de Dashboard
Fornece insights sobre os resultados da automação de patches, estado de segurança dos endpoints e consistência de implementação.
Controlo de Expiração de Contas
Permite que as equipas Enterprise desativem automaticamente utilizadores inativos, melhorando a conformidade e mitigando riscos.
Gestão de Mobilidade e Dispositivos
Introduzimos novas funcionalidades para ajudar as equipas de TI a suportar melhor ambientes móveis e Android.
Transferência de Ficheiros iOS
Os administradores podem agora transferir ficheiros de forma segura para dentro e fora de dispositivos iOS durante sessões remotas, facilitando o suporte a trabalhadores móveis sem ferramentas adicionais.
Controlo de Versão do Android Streamer
Os administradores de TI podem definir uma versão máxima de atualização para o Android streamer, garantindo compatibilidade com aplicações existentes e dando mais controlo sobre os cronogramas de implementação.
Melhorias no Suporte Remoto
Continuámos a expandir as capacidades de suporte do Splashtop, tornando mais fácil para as equipas de TI responderem rapidamente e oferecerem uma melhor experiência.
Chat do Service Desk
Introduzimos chat em sessão para que técnicos e utilizadores possam comunicar diretamente enquanto uma sessão remota está em progresso, melhorando a rapidez e clareza durante a resolução de problemas.
Melhorias no Agendamento do Service Desk
Novos controlos de agendamento de formulários web permitem que as organizações gerenciem melhor os pedidos recebidos e alinhem as sessões de suporte com a disponibilidade da equipa.
Melhorias no SOS
As organizações podem agora personalizar as páginas de download do SOS, criando uma experiência de marca profissional para os utilizadores finais.
Olhando para o Futuro
A Splashtop continua a evoluir com o mesmo foco: ajudar as equipas de TI a trabalhar de forma mais inteligente, reduzir riscos e simplificar a gestão de endpoints em ambientes híbridos. Estas atualizações oferecem valor imediato ao fechar lacunas de segurança, automatizar trabalhos manuais e melhorar a visibilidade onde mais importa.
E não vamos parar por aqui; ainda mais inovações estão a caminho no nosso próximo ciclo de lançamento.
Dá uma olhada no nosso roadmap público para ver o que vem a seguir.
Explore os Produtos Splashtop
Descubra como a Splashtop ajuda as equipas de TI a poupar tempo, fortalecer a postura de segurança e simplificar a gestão de endpoints. Saiba mais aqui.