Quando uma auditoria de segurança de TI está a aproximar-se, quer assegurar-se de que a sua cibersegurança está comprovadamente em conformidade. As auditorias de segurança de TI são importantes para provar que está a cumprir todos os seus padrões e requisitos de conformidade de TI, especialmente à medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais frequentes e severas, mas quer garantir que está preparado.
Com isso em mente, vamos mergulhar nas auditorias de segurança, porque são importantes e as etapas que pode seguir para se certificar de que está pronto para a sua auditoria.
O que é uma Auditoria de Segurança de TI?
Uma auditoria de segurança de TI é uma avaliação da infraestrutura, políticas e práticas de TI de uma empresa. Estas auditorias são projetadas para garantir que as organizações estão em conformidade com os seus requisitos e políticas regulamentares e para identificar vulnerabilidades que devem ser resolvidas.
As auditorias de segurança de TI podem avaliar quão bem os sistemas de TI estão protegidos contra ciberataques e acessos não autorizados, tornando-os ferramentas valiosas para avaliar e melhorar a postura de segurança de uma empresa.
O Papel das Auditorias de Segurança de TI na Proteção de Dados
Um dos papéis principais que as auditorias de segurança de TI desempenham é a identificação de riscos potenciais e a garantia de que informações sensíveis estão protegidas. As auditorias ajudam as equipas de TI e MSPs a identificar vulnerabilidades e riscos cibernéticos, validar os seus controles de segurança e determinar a conformidade com as regulamentações da indústria.
Por exemplo, uma auditoria de segurança de TI para uma empresa de saúde determinaria se está a proteger adequadamente as informações de saúde eletrónicas protegidas, se implementou as salvaguardas de dados necessárias, se possui políticas em vigor caso ocorram violações e se atende a todos os outros requisitos para conformidade HIPAA. Isso ajuda a garantir que a empresa cumpra seus requisitos regulatórios enquanto melhora a segurança geral dos dados e a gestão de riscos.
Como as Auditorias de Segurança de TI Diferem das Auditorias de Conformidade
Talvez já tenhas passado por uma auditoria de compliance e saibas que a tua empresa está a cumprir as suas obrigações de compliance de TI. Mesmo assim, as auditorias de segurança de TI continuam a ser necessárias, pois são diferentes das auditorias de compliance.
As auditorias de conformidade garantem a adesão aos requisitos regulamentares, como RGPD, SOC 2 e PCI. Elas testam para garantir que a empresa está a cumprir diretrizes específicas dentro desses frameworks regulamentares e fornecem instruções para abordar quaisquer deficiências.
No entanto, as auditorias de segurança de TI não se concentram em requisitos específicos, mas sim na segurança de TI de uma empresa como um todo. Estas auditorias identificam vulnerabilidades e maneiras de melhorar as práticas de segurança, tornando-as aplicáveis em diversos setores.
Tipos de Auditorias de Segurança de TI
As auditorias de segurança de TI podem assumir várias formas, dependendo de como são conduzidas. As variações comuns incluem auditorias internas, externas, baseadas em conformidade, técnicas e de processo.
Auditorias internas são auditorias de segurança realizadas por equipas de segurança internas ou Provedores de Serviços Geridos (MSPs). Estas são frequentemente os tipos de auditoria mais económicos e são normalmente realizadas quando as organizações desejam verificar a sua própria segurança.
As auditorias externas são realizadas por profissionais ou empresas de segurança independentes. Estas oferecem uma avaliação completa e objetiva, muitas vezes identificando vulnerabilidades ou pontos cegos que uma auditoria interna pode não perceber.
As auditorias baseadas em conformidade, como mencionado anteriormente, são projetadas para garantir que uma empresa atende a todos os seus padrões e regulamentos específicos do setor. Estas são particularmente importantes para empresas que têm requisitos rigorosos de conformidade de TI, como organizações de saúde e financeiras.
As auditorias técnicas focam nas ferramentas e tecnologias de cibersegurança que uma empresa utiliza, como firewalls, encriptação, e gestão de patches. São o contraponto às auditorias de processo, que examinam as políticas e procedimentos de segurança da empresa, como provisão de acesso e resposta a incidentes, para assegurar que a organização e os seus colaboradores estão devidamente treinados nas melhores práticas de segurança e podem responder apropriadamente a incidentes.
Componentes Principais de uma Auditoria de Segurança de TI
Embora existam vários tipos de auditorias de segurança de TI, todas partilham alguns elementos-chave. Componentes principais das auditorias de segurança de TI incluem:
Inventário de ativos: Um dos primeiros passos de qualquer auditoria é identificar e classificar todos os ativos, incluindo hardware, software, serviços na nuvem e dados. Organizar e classificar esses ativos por sensibilidade também pode ajudar a definir prioridades.
Revisões de políticas: As auditorias de segurança analisam políticas de segurança e tecnologia para garantir que a organização possui planos de resposta, treinamentos de segurança adequados e protocolos eficazes em vigor.
Avaliação de risco: Analisar e identificar potenciais vulnerabilidades é uma parte essencial de qualquer auditoria de segurança. Isto inclui a identificação dos riscos mais urgentes, como vulnerabilidades de segurança ainda não corrigidas e exploits conhecidos, para que possam ser priorizados e resolvidos rapidamente.
Verificações de vulnerabilidade: Identificar vulnerabilidades é uma parte essencial de qualquer auditoria de segurança de TI. Isso determina os riscos e ameaças que uma empresa pode enfrentar e ajuda as equipas de TI e segurança a identificarem rapidamente as vulnerabilidades que devem ser tratadas.
Cada um desses elementos deve ser devidamente documentado para que os auditores possam manter um registo claro de todas as suas descobertas. Os auditores e as equipas de TI também devem colaborar com as partes interessadas para garantir que a auditoria seja abrangente e cubra todas as áreas de importância ou preocupação.
9 Passos Essenciais para Realizar uma Auditoria de Segurança de TI Abrangente
As auditorias de segurança de TI não têm de ser complexas ou avassaladoras. Seguir estes passos testados e comprovados pode ajudar a garantir um processo de auditoria suave e eficaz:
1. Definir o Escopo e Objetivos da Auditoria
Antes de realizar a auditoria, deves definir o âmbito e o objetivo. Auditar todos os aspetos do ambiente de TI de uma empresa é demasiado para fazer de uma só vez, por isso começa por identificar e definir o que vais auditar, os teus objetivos, como vais abordar a questão e o teu cronograma. Isso ajudará a orientar a auditoria à medida que avanças.
2. Recolher e Documentar Ativos de TI
A documentação é vital para uma auditoria de sucesso. Isso inclui configurações de sistema, políticas e procedimentos de segurança, inventários de ativos, scans de vulnerabilidade, informações sobre incidentes de segurança passados, e mais.
3. Realizar Avaliação de Risco
Assim que tiver o seu escopo e as informações reunidas, pode realizar uma avaliação de risco. Isso identifica todas as potenciais vulnerabilidades, mas além disso, também é necessário classificar as ameaças por impacto e probabilidade, para que as ameaças mais significativas sejam abordadas primeiro.
4. Realizar Testes de Segurança
As ameaças só são realmente ameaçadoras se conseguirem passar pela sua segurança. Os testes de segurança ajudam a determinar a eficácia das suas ferramentas e protocolos de segurança, para que possa identificar quaisquer fraquezas que precisam ser corrigidas. Isto pode ser feito com ferramentas de varredura automáticas, bem como testes de penetração que simulam ataques reais.
5. Analisar Descobertas e Identificar Lacunas
Todos os dados que reunir com os seus testes significam pouco se não conseguir analisá-los para obter informações acionáveis. Esta análise ajuda a identificar lacunas e vulnerabilidades na sua segurança, para que saiba o que precisa ser abordado ou melhorado, especialmente se estiver ligado a um sistema de alto risco.
6. Desenvolver um Plano de Correção
Uma vez que saiba onde estão as lacunas na sua segurança, pode desenvolver um plano para abordá-las. Isto deve incluir etapas de correção, requisitos de recursos e prazos para cada risco e vulnerabilidade para garantir que está a cobrir todas as bases.
7. Relatar Descobertas e Recomendações
Neste ponto do processo, relate todas as suas descobertas e ações recomendadas às partes interessadas apropriadas, incluindo equipas de TI. É importante apresentar as descobertas claramente e de uma forma que todas as partes interessadas possam entender, como ao categorizar vulnerabilidades usando métricas como pontuações CVSS.
8. Implementar a Correção e Monitorizar o Progresso
Uma vez identificados os seus riscos de segurança e como abordá-los, é hora de começar a correção. Isto normalmente inclui a instalação de patches de segurança, a reconfiguração de sistemas para melhorar a segurança e a atualização de políticas para abordar vulnerabilidades. Certifique-se de monitorizar o seu progresso para garantir que tudo continua nos trilhos e que pode abordar quaisquer obstáculos pelo caminho.
9. Realizar Auditorias de Acompanhamento
A melhor maneira de saber se abordou corretamente todos os problemas da sua auditoria é realizar outra auditoria. Este acompanhamento deve testar as mesmas áreas da sua primeira auditoria para garantir que as atualizações e correções de segurança estão a funcionar corretamente e identificar quaisquer vulnerabilidades que uma auditoria anterior possa ter perdido.
Como Garantir o Sucesso da Sua Auditoria de Segurança de TI: Armadilhas Comuns & Soluções
Com tudo isso dito, ainda existem armadilhas e dificuldades comuns que podem tornar as auditorias de segurança de TI mais difíceis. Sem preparação adequada, isso pode impactar a eficácia e eficiência das auditorias, potencialmente fazendo com que a auditoria perca vulnerabilidades ou custando às empresas tempo valioso.
Obstáculos comuns incluem:
Documentação incompleta: Sem a documentação adequada, as auditorias podem perder informações importantes ou até mesmo sistemas inteiros, falhar na identificação de tendências e enfrentar obstáculos inesperados. Manter informações completas e atualizadas é importante para garantir uma auditoria eficiente.
Falta de recursos: As auditorias não são gratuitas. As equipas de TI precisam de recursos para realizar auditorias completas; caso contrário, as auditorias serão apressadas, incompletas e sujeitas a erros.
Objetivos desalinhados: Se as partes interessadas não estiverem alinhadas sobre o escopo e os objetivos da auditoria, podem perder detalhes importantes ou vulnerabilidades. A colaboração com auditores e partes interessadas para definir metas claras é essencial.
Falta de avaliações críticas: As auditorias devem ser avaliações completas dos ativos, incluindo hardware, software, aplicações na nuvem e mais. Ignorar qualquer um desses pode deixar grandes vulnerabilidades expostas.
Ignorar riscos de terceiros: As auditorias devem incluir fornecedores de terceiros, assim como ativos físicos, soluções na nuvem, entre outros. Isso proporciona uma auditoria mais completa e abrangente, enquanto ignorar as soluções de terceiros pode criar grandes pontos cegos.
Como a Splashtop Melhora as Auditorias de Segurança de TI com Monitorização em Tempo Real e Rastreamento de Ativos
A melhor maneira de se preparar para uma auditoria é garantir que possui um entendimento completo do seu ambiente de TI, incluindo monitorização em tempo real e relatórios detalhados. Felizmente, com soluções como o Splashtop AEM, pode obter visibilidade, controle e relatórios em todos os seus dispositivos remotos e endpoints, tornando a auditoria mais fácil e eficiente.
Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) fornece monitorização, visibilidade e controlo abrangentes em todos os terminais geridos, incluindo relatórios de inventário de hardware e software. Isso proporciona às equipas de TI uma visão completa do seu ambiente de TI, com monitorização proativa e registos detalhados para ajudar a garantir segurança, responsabilidade e conformidade com as regulamentações da indústria.
Como resultado, as equipas de TI que utilizam o Splashtop AEM podem facilmente fornecer registos detalhados para fins de auditoria. O Splashtop AEM fornece alertas em tempo real junto com insights de IA sobre CVE que ajudam as equipas a identificar, priorizar e corrigir rapidamente os riscos de segurança. O Splashtop AEM também oferece correção em tempo real para OS, aplicações de terceiros e personalizadas, garantindo que os sistemas permanecem em conformidade sem os atrasos comuns em ferramentas como o Intune.
O Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorizar endpoints, endereçar questões proativamente e reduzir suas cargas de trabalho. Isso inclui:
Correção automatizada para OS, apps de terceiros e personalizadas.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE alimentados por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Dados de inventário de hardware e software são mantidos automaticamente para fins de auditoria, ajudando as equipas a produzir registos completos de ativos sob demanda.
Alertas e correção para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gerenciadores de tarefas e gerenciadores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para experimentar o Splashtop AEM por si mesmo e tornar as auditorias de segurança de TI indolores? Comece hoje mesmo com um teste gratuito: