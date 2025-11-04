O trabalho remoto e híbrido tornaram-se aspetos essenciais dos negócios e da cultura de trabalho, permitindo que os funcionários trabalhem de forma eficiente de qualquer lugar e ajudando as organizações a expandirem a sua força de trabalho por uma área geográfica mais ampla. No entanto, com o aumento do trabalho remoto, há também um aumento nos riscos, já que as crescentes ameaças cibernéticas enfrentadas pelos funcionários remotos têm exigido uma cultura de segurança em primeiro lugar para as equipas remotas.
As empresas devem equilibrar a facilidade e conveniência do trabalho remoto com as suas necessidades de segurança; a mobilidade e facilidade de acesso não devem significar sacrificar a cibersegurança (ou vice-versa). Isto significa utilizar um software de acesso remoto seguro que ajude os funcionários a trabalhar de qualquer lugar enquanto mantém os intrusos afastados.
Com isso em mente, vamos examinar os riscos e desafios que as equipas remotas enfrentam, como podes construir uma cultura de segurança para equipas remotas, e o que Splashtop pode fazer para permitir trabalho remoto seguro.
Compreendendo os Riscos de Segurança em Equipas Remotas: Desafios & Ameaças
Primeiro, devemos estabelecer a importância da cibersegurança para equipas remotas. A necessidade de forte segurança é constante em empresas de todos os tamanhos e de todas as indústrias, uma vez que todas as empresas devem proteger os seus dados proprietários, informações dos clientes, redes, utilizadores e dispositivos, especialmente se tiverem de cumprir normas de segurança do setor ou do governo.
Equipas remotas enfrentam uma série de desafios de segurança, incluindo:
Phishing: As fraudes de phishing estão entre os ciberataques mais comuns, representando cerca de 22-36% de todas as violações de dados. Tanto os funcionários no escritório quanto os remotos devem ser treinados sobre como prevenir o phishing, incluindo o que fazer caso caiam numa fraude. Da mesma forma, as organizações devem ter planos de contingência para quando a conta de um funcionário remoto for comprometida.
Redes não seguras: Os funcionários em movimento muitas vezes dependem de redes Wi-Fi públicas, mas estas podem ser inseguras e vulneráveis a ataques. Recursos de segurança robustos são essenciais para permitir que os funcionários se conectem sem comprometer a sua segurança.
Malware: Em BYOD e ambientes remotos, os funcionários costumam usar os mesmos dispositivos para o trabalho e uso pessoal. Nestes casos, se o dispositivo pessoal de um funcionário estiver infetado com malware, isso pode colocar em risco a sua conta de trabalho e credenciais.
Erro humano: Às vezes, os funcionários podem cometer pequenos erros com grandes consequências. Pode ser algo tão simples como reutilizar passwords ou ter uma password fraca e fácil de adivinhar que hackers possam explorar. Outras vezes, podem acidentalmente expor informações sensíveis ou descarregar um ficheiro com um vírus. Independentemente da causa, estes erros podem ter consequências graves, por isso é importante treinar os funcionários para evitar estes erros e ter medidas de segurança implementadas para preveni-los.
5 Estratégias-Chave para Construir uma Cultura de Trabalho Remoto Segura
Construir uma cultura forte e segura de trabalho remoto requer mais do que dar um portátil a todos e deixá-los trabalhar de casa. Para apoiar uma força de trabalho remota segura, eficiente e motivada, podes seguir estas estratégias chave:
1. Definir Expectativas e Políticas Claras para Trabalho Remoto
Em primeiro lugar, os funcionários devem compreender as políticas de trabalho remoto, incluindo as ferramentas de segurança e as melhores práticas que precisam de usar para garantir que os dados e dispositivos permaneçam seguros.
Isto também requer definir expectativas sobre a disponibilidade dos funcionários (enquanto se mantém um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal), as ferramentas e a tecnologia à sua disposição, políticas de BYOD, e assim por diante. Definir expectativas claras coloca todos na mesma página ao iniciar o trabalho remoto.
2. Escolha uma Solução de Acesso Remoto Segura
Ter o software certo para acesso remoto seguro é essencial. Precisa encontrar uma plataforma que permita aos funcionários aceder aos seus dispositivos de trabalho, software e ferramentas especializadas de qualquer lugar, mantendo intrusos e utilizadores não autorizados à distância.
Splashtop, por exemplo, é concebido com a segurança em mente e possui uma ampla gama de funcionalidades de segurança, incluindo autenticação multifator, notificações de conexão remota, registos, encriptação de ponta a ponta e mais. Isto torna o Splashtop compatível com múltiplas regulamentações de segurança da indústria e do governo, incluindo RGPD, ISO/IEC 27001, e SOC 2.
3. Promover a Comunicação e Colaboração
O isolamento dos funcionários é um dos maiores desafios do trabalho remoto. Sem ferramentas para comunicação e colaboração remota, os funcionários podem ter dificuldades em manter-se conectados com os colegas e acompanhar o seu trabalho. Assim, é importante incentivar a comunicação, incluindo transparência na tomada de decisões, atividades de construção de equipa virtuais e ferramentas que permitam aos funcionários colaborar em projetos quando trabalham remotamente.
4. Reconhece e Recompensa os Empregados
Da mesma forma, pode ser fácil para os funcionários se sentirem negligenciados e desconectados quando estão a trabalhar remotamente. Reconhecer as contribuições de todos e recompensar os funcionários pelos seus sucessos ajuda na satisfação dos empregados e no sentido de realização, mantendo o moral elevado quando estão em movimento e prevenindo o descontentamento de crescer.
5. Investir em Suporte Remoto
Os funcionários remotos precisam de tanto suporte de TI quanto os trabalhadores no escritório, e os agentes de TI também devem ser capazes de trabalhar de qualquer lugar. Ativar capacidades de remote support ajuda a garantir um ambiente de trabalho remoto seguro e eficiente, permitindo que as equipas de TI ofereçam apoio e assistência aos utilizadores finais de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.
Como resultado, os agentes de TI podem assistir rapidamente os funcionários sem precisar viajar para encontrá-los pessoalmente, e podem trabalhar remotamente com a mesma facilidade que todos os outros.
Como as Equipas Remotas Podem Lidar Eficazmente com Quebras de Segurança
O que você faz quando o pior acontece e uma violação de segurança coloca os seus dados e rede em risco? Ter estratégias em prática pode ajudar a mitigar danos e garantir uma recuperação rápida, incluindo:
Implementar protocolos de resposta imediata e contenção de violações ajuda a garantir que as violações sejam tratadas imediatamente, em vez de lhes dar tempo para causar mais danos. Isso minimiza tanto o tempo que os atacantes têm quanto reduz a área afetada, mantendo o impacto no mínimo.
Formação regular em segurança ajuda a garantir que todos os funcionários não só sejam treinados nas melhores práticas de cibersegurança, mas também saibam o que fazer em caso de violação de dados para que possam reagir rapidamente.
Estabelecer um plano de resposta a incidentes ajuda a fornecer instruções claras sobre como responder a quebras, para que todos saibam as suas responsabilidades e possam rapidamente proteger os seus dados, mitigar os danos e iniciar os reparos.
Criar cópias de segurança regularmente ajuda a garantir que dados importantes e sensíveis possam ser recuperados no caso de uma violação ou outro desastre.
Protege o Teu Ambiente de Trabalho Remoto com Splashtop: Começa o Teu Teste Gratuito Hoje!
Trabalho remoto seguro requer as ferramentas adequadas, incluindo soluções de acesso remoto e de suporte que cumpram os seus requisitos de conformidade de TI e que capacitarem os funcionários a trabalharem de qualquer lugar sem comprometer a segurança. Felizmente, Splashtop oferece tudo isso e muito mais.
Splashtop permite trabalho remoto seguro ao deixar os utilizadores conectarem-se aos seus dispositivos de trabalho a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, com funcionalidades de segurança avançadas para manter as contas e dados seguros. Isso dá aos trabalhadores remotos acesso total a todos os seus projetos, ferramentas e programas onde quer que estejam, para que possam continuar a trabalhar, colaborar em projetos e comunicar sem interrupções.
Isso também se aplica às equipas de TI, já que as ferramentas de remote support da Splashtop permitem que os agentes de TI acessem remotamente os dispositivos dos utilizadores finais quando estão em movimento e em vários dispositivos. Isto permite assistência remota e resolução de problemas, para que possam ajudar os funcionários conforme necessário, tão facilmente como se o dispositivo remoto estivesse na frente deles.
Splashtop foi concebido para cumprir uma vasta gama de regulamentações de segurança, fornecendo acesso remoto seguro de qualquer lugar. Todas as sessões são protegidas com TLS e encriptação AES de 256 bits.
Pronto para um trabalho remoto verdadeiramente seguro? Comece hoje com um teste gratuito do Splashtop e veja como é fácil.