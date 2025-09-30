Instale o Splashtop Streamer usando o Desktop Remoto Apple

Precisas de instalar o teu Splashtop Streamer através do Apple Remote Desktop (ARD)? Aqui está como o fazer.
Isso se aplica aos streamers personalizados que são criados na sua conta do Splashtop Remote Support.
Cria um grupo e um pacote de implementação com as tuas opções preferidas no site Splashtop
, faz o download do DMG, toma nota do código de instalação para este grupo.
Descarregue o script de implementação aqui.
Use o ARD para copiar o script e o pacote de implantação para /tmp no(s) computador(es) de destino.
Altera as permissões no guião de implementação para que este seja executável.
Ajuste este comando para corresponder aos teus parâmetros específicos: sudo. /
deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d teu_código -w 0 -s 0 -v 0 neste caso que
seria como na ilustração final.
Outras informações sobre as opções que estão sendo definidas e como isto é executado estão aqui.
Agradecemos Ben Levy, usuário da Splashtop, por ter escrito estas instruções.