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Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action

Instale o Splashtop Streamer usando o Desktop Remoto Apple

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Precisas de instalar o teu Splashtop Streamer através do Apple Remote Desktop (ARD)? Aqui está como o fazer.

Isso se aplica aos streamers personalizados que são criados na sua conta do Splashtop Remote Support.

  1. Cria um grupo e um pacote de implementação com as tuas opções preferidas no site Splashtop
    , faz o download do DMG, toma nota do código de instalação para este grupo.

  2. Descarregue o script de implementação aqui.

  3. Use o ARD para copiar o script e o pacote de implantação para /tmp no(s) computador(es) de destino.

  4. Altera as permissões no guião de implementação para que este seja executável.

  5. Ajuste este comando para corresponder aos teus parâmetros específicos: sudo. /
    deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d teu_código -w 0 -s 0 -v 0     neste caso que
    seria como na ilustração final.

  6. Outras informações sobre as opções que estão sendo definidas e como isto é executado estão aqui.

Agradecemos Ben Levy, usuário da Splashtop, por ter escrito estas instruções.

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