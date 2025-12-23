Porque as Correções Manuais Já Não São Sustentáveis
As atualizações de segurança são vitais para manter dispositivos, sistemas operacionais e aplicativos atualizados e protegidos, por isso devem ser instaladas o mais rapidamente possível. No entanto, muitas empresas ainda dependem de atualizações manuais.
A aplicação manual de patches é um processo lento, propenso a cobertura inconsistente e longos atrasos. Estes criam riscos desnecessários, deixando endpoints expostos e impedindo as empresas de cumprirem os seus requisitos de segurança.
No mundo atual de trabalho remoto e híbrido, políticas de Bring-Your-Own-Device (BYOD) e dispositivos da Internet das Coisas (IoT), esses problemas são apenas amplificados. As empresas precisam de correção em tempo real baseada em políticas para garantir que cada dispositivo permaneça consistentemente e de forma segura atualizado.
Felizmente, com uma solução como Splashtop AEM, é fácil automatizar a correção em tempo real e definir políticas de automação para garantir a segurança e conformidade de TI. Vamos explorar...
Os Custos Ocultos da Correção Manual
Primeiro, temos de entender porque é que as correções manuais já não são suficientes. Embora a correção manual costumasse ser a única forma de corrigir dispositivos, é um processo ultrapassado, pouco fiável e que consome muitos recursos.
Erro humano leva a patches perdidos e inconsistentes
Primeiro, há o erro humano a considerar. Quando os funcionários e os agentes de TI são responsáveis por atualizar os seus dispositivos individualmente, é fácil esquecer uma correção ou perder acidentalmente um dispositivo. Isto pode levar a atualizações perdidas, dispositivos a funcionar em versões de aplicativos desatualizadas e uma implementação desigual em ecossistemas de endpoint, criando vulnerabilidades de segurança.
Ciclos de Atualização Lentos Aumentam a Exposição à Segurança
Além disso, o processo manual de atualização é lento e exige que os agentes de TI atualizem cada dispositivo individualmente. Como resultado, leva mais tempo para que as vulnerabilidades de segurança recebam as atualizações necessárias, criando janelas maiores de vulnerabilidade, especialmente para vulnerabilidades de dia zero.
Atualização Manual Consome Tempo e Recursos de TI
Enquanto isso, essas atualizações lentas desperdiçam tempo e recursos com tarefas cansativas e repetitivas. Esse é um tempo que poderia ser melhor aproveitado em questões técnicas mais complexas ou urgentes, e esse trabalho continua a acumular-se enquanto os agentes de TI se concentram nas atualizações.
Falta de Visibilidade e Documentação Prejudica a Conformidade
Além disso, as atualizações manuais podem ser difíceis de rastrear, e a falta de documentação pode ser prejudicial para a conformidade de TI. Os auditores precisam de documentação que mostre como os endpoints estão devidamente atualizados, já que a atualização manual pode criar dificuldades durante a auditoria.
No entanto, todos e cada um destes problemas podem ser resolvidos com ferramentas de automação. Com a automação adequada de correções, pode acelerar o processo, libertar recursos de TI e obter visibilidade em cada ponto final para demonstrar a conformidade com a segurança.
Indicadores de que a sua organização ultrapassou os processos de correção manual
Está na hora de a sua empresa passar da aplicação manual de patches? À medida que as organizações crescem, a aplicação manual de patches torna-se um processo mais longo e menos eficiente, por isso há alguns fatores a considerar quando chega o momento de mudar para a automação de patches.
Primeiro, considere quantos endpoints e dispositivos remotos a sua equipa de TI deve gerir. Quanto mais endpoints tiver, mais longo e complexo se torna o processo de aplicação de patches. Isto também pode dificultar o rastreamento de quais dispositivos foram atualizados e se estão em conformidade com os regulamentos de segurança.
Também vai querer olhar para os seus ciclos de atualização e backlog. Se houver longos intervalos entre a disponibilidade e a implementação das atualizações, acumulamentos frequentes de dispositivos que ainda precisam ser atualizados ou ciclos de atualização apressados, é um sinal claro de que pode beneficiar da automação de atualização.
Além disso, considere como está a acompanhar e gerir as suas correções. Se depende de folhas de cálculo, lembretes por email ou scripts ad hoc para gerir as correções dos seus pontos finais, é hora de automatizar.
Porque é que Fully Gestão autónoma de terminais resolve estes problemas
Embora a correção manual seja lenta, pouco confiável e intensiva em recursos, pode ser rápida e holística com as ferramentas certas. Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) é uma dessas soluções, permitindo que as equipas de TI passem de correções reativas para cibersegurança proativa.
O Splashtop AEM fornece ferramentas de automação de correções que detetam e implementam correções em ambientes remotos em tempo real, com base em políticas definidas e critérios de risco. Os administradores podem definir políticas de correção para a empresa ou grupos para priorizar correções com base em requisitos regulamentares, severidade, dados CVE e mais, garantindo que os dispositivos recebam atualizações atempadas quando necessário.
Splashtop AEM suporta endpoints Windows e macOS, além de atualizações para aplicativos de terceiros selecionados, e fornece visibilidade centralizada em todos os endpoints a partir de um único console. Isso garante que as equipas de TI possam monitorizar todos os endpoints e manter os dispositivos totalmente atualizados, incluindo as apps que utilizam diariamente.
Como o Splashtop AEM opera em tempo real, utiliza automação dirigida por eventos e baseada em políticas para identificar novas atualizações e implementá-las através dos endpoints sem intervenção manual. Assim que um novo patch fica disponível, o Splashtop AEM entra em ação, garantindo que ele seja rapidamente implementado em todos os endpoints afetados, sem roubar tempo da equipa de TI.
Como o Splashtop AEM facilita a transição
Alguns podem estar a perguntar-se: o que faz o Splashtop AEM para tornar a gestão de patches mais fácil? A automatização de patches em tempo real não só poupa tempo e esforço, mas o Splashtop AEM também oferece múltiplos benefícios para tornar a aplicação de patches mais eficaz e fiável, incluindo:
A aplicação de patches em tempo real garante que os dispositivos são atualizados rapidamente, evitando ciclos de check-in longos.
Suporte multiplataforma mantém todos os endpoints alinhados dentro de um único sistema, independentemente do sistema operativo.
A correção de aplicações de terceiros para aplicações suportadas, como navegadores e ferramentas de produtividade comumente alvo, reduz o risco de software não corrigido.
Automação de políticas elimina aprovações repetitivas e escrita de scripts ao definir políticas claras entre os departamentos.
Os insights baseados em CVE ajudam as equipas de TI a identificar e priorizar rapidamente as ameaças, reduzindo a dependência do acompanhamento manual de vulnerabilidades.
Dashboards centralizados consolidam status, conformidade e relatórios num só lugar, facilitando o monitoramento dos endpoints e demonstrando a conformidade de TI durante uma auditoria.
Guia Passo-a-Passo: Transição da Correção Manual para a Autónoma
Se quiser configurar correções autónomas com o Splashtop AEM, é fácil fazê-lo. Seguir estes passos simples ajudará a entender a sua postura de segurança e a começar com o Splashtop AEM para que possa instalar automaticamente atualizações nos seus pontos finais:
Auditar o seu ambiente atual para identificar lacunas e prioridades.
Implantar o agente Splashtop AEM em todos os seus endpoints.
Definir políticas de automação para atualizações de OS e software de terceiros, incluindo regras para respostas críticas a CVE e grupos de dispositivos por departamento, localização ou nível de risco.
Executar implantações iniciais de patches para eliminar quaisquer patches no seu backlog.
Ativar relatórios para gerar relatórios de conformidade e supervisão de gestão.
Monitorizar e ajustar políticas com base em resultados, tolerância ao risco e outras alterações conforme necessário.
Como é que Fully Gestão autónoma de terminais é no dia a dia
Com tudo isto dito, como é que a Gestão autónoma de terminais e a correção automática afetam o trabalho e a produtividade todos os dias?
Primeiro, há as melhorias na segurança a considerar. A automação de patches ajuda a reduzir a exposição a vulnerabilidades de zero day ao implantar atualizações assim que os patches ficam disponíveis, reduzindo significativamente as janelas de remediação. Com o gerenciamento de patches do Splashtop AEM, também pode manter as aplicações de terceiros atualizadas, prevenindo potenciais ataques que visam apps não corrigidas.
A automação de patches também melhora a eficiência das equipas de TI. Como os patches são instalados sem exigir envolvimento da TI, eles podem dedicar mais tempo a projetos estratégicos e outras questões urgentes, em vez de atualizações manuais e tarefas de manutenção. Além disso, as auditorias decorrem mais suavemente graças a relatórios robustos e painéis que mostram a conformidade em tempo real.
Tudo isto tem um efeito positivo também do lado do utilizador final. A gestão automatizada de patches significa menos interrupções e mais tempo de atividade, bem como menos reinícios forçados para instalar patches durante o horário de trabalho.
Desafios Comuns ao Abandonar a Aplicação Manual de Patches
Com tudo isso dito, mudar de uma forma manual para a automação de patches é um processo, e pode haver alguns desafios ao longo do caminho. Felizmente, entender os desafios pode ajudar as organizações a superá-los durante a transição.
Inicialmente, pode haver uma certa resistência à mudança. Isso é de se esperar sempre que um processo de negócios muda, mesmo que seja para melhor. Assim, é necessário haver uma comunicação clara com todos os envolvidos, incluindo stakeholders, agentes de TI e utilizadores finais, para que todos compreendam o processo e os benefícios da Gestão autónoma de terminais.
A implantação completa da ferramenta de automação também requer a instalaç�ão de um agente em cada dispositivo, o que pode levar tempo e esforço. Isto inclui tanto os endpoints no escritório como remotos, pelo que as equipas de TI e os empregados terão de investir tempo e esforço para garantir que cada dispositivo está devidamente configurado. (Claro, isso ainda é menos esforço do que seria necessário para aplicar patches manualmente a cada endpoint.)
Para endpoints com ferramentas e processos de correção legados, mapear processos antigos em fluxos de trabalho baseados em políticas pode requerer algum esforço extra. No entanto, com uma solução amigável como o Splashtop AEM, configurar, estabelecer políticas e simplificar fluxos de trabalho pode ser um processo contínuo e indolor.
Ganhos em Segurança e Conformidade Com a Automação de Gerenciamento de Patches
Uma vez configurado o patching autônomo, como com Splashtop AEM, qual é o impacto na segurança e na conformidade de TI? O patching em tempo real e automatizado oferece múltiplos benefícios que ajudam a garantir uma segurança mais robusta e a manter a conformidade com as regulamentações da indústria e do governo.
A automação de patches oferece proteção mais rápida e forte contra explorações e ransomware, pois as vulnerabilidades são corrigidas assim que as atualizações estão disponíveis. A deteção e implantação de patches em tempo real minimiza as janelas de exposição, especialmente quando comparadas a ciclos de patch longos.
Como a maioria das regulamentações de segurança exige patching rápido, a automação de patches também ajuda a garantir conformidade com frameworks como SOC 2, ISO 27001, HIPAA e PCI. Quando é hora de demonstrar conformidade, os relatórios do Splashtop AEM podem criar trilhas de auditoria automatizadas que eliminam a documentação manual e fornecem uma visão geral completa dos status de segurança e patches.
Splashtop AEM: A Forma Mais Rápida e Segura de Gerir Endpoints
Corrigir pontos finais não precisa de ser um processo lento e manual. Com a automação de correções do Splashtop AEM, a correção torna-se um processo contínuo, automático e em tempo real que mantém a segurança sem esgotar os recursos de TI.
O Splashtop AEM permite que você deixe o patching manual para trás e gerencie patches em endpoints remotos. Ao mesmo tempo, isso garante uma implementação rápida de patches, conformidade de segurança e menos carga sobre as suas equipas de TI.
O Splashtop AEM fornece às equipes de TI as ferramentas e tecnologias necessárias para monitorar endpoints, tratar proativamente os problemas e reduzir suas cargas de trabalho. Isso inclui:
Patching automatizado para sistema operativo, aplicativos de terceiros e personalizados.
Insights de vulnerabilidade assistidos por IA, baseados em CVE.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Rastreamento e gerenciamento de inventário de hardware e software em todos os endpoints.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano que permitem às equipas de TI aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos com interrupção mínima para os utilizadores finais.
Pronto para modernizar a sua estratégia de patches? Experimente o Splashtop AEM com o nosso teste gratuito: