Por que as filas de espera para patches continuam a crescer
Tem uma fila de patches à espera para serem instalados? Se sim, não se sinta tão mal, pois isso pode acontecer até em equipas de TI bem geridas. Entre o grande volume de patches para aplicações e sistemas operativos, múltiplos endpoints remotos para gerir e ferramentas de automação limitadas, é fácil que os patches se acumulem.
A solução para isso não é apenas contratar mais pessoal de TI. Não só isso pode tornar-se caro rapidamente, mas também não resolve as causas reais da fila de espera. Em vez disso, as equipas de TI devem usar automação, visibilidade e priorização para reduzir sistematicamente as suas filas de espera para patches.
Com isso em mente, vamos explorar como os backlogs de patches crescem e como as equipas de TI podem resolvê-los usando automação, visibilidade e ferramentas como Splashtop AEM.
O que causa atrasos de patches em ambientes modernos
Antes de podermos abordar o acúmulo de patches, devemos entender suas causas. Vários fatores podem causar o acúmulo, incluindo:
1. Demasiados patches, pouco tempo
O grande volume de patches não pode ser ignorado. Quando há um fluxo constante de atualizações de SO e aplicações, elas podem acumular-se rapidamente, especialmente quando múltiplas aplicações de terceiros precisam de patches. Assim, priorizar e agendar atualizações é essencial.
2. Processos Manuais e Semi-Automatizados
Instalar patches não �é tão rápido e fácil como pressionar um botão e deixar que o patch se instale. Os processos de correção manuais e semi-automatizados requerem aprovações, scripts e reparações ocasionais para erros de correção, tudo o que pode atrasar o processo e causar um aumento no número de pendências.
3. Dispositivos Remotos e Offline
Os dispositivos precisam estar online e conectados para receber novas correções. Se os endpoints ficarem offline ou raramente se conectarem, eles ficarão atrasados nas suas atualizações, criando um acúmulo ainda maior de correções para instalar quando voltarem a estar online.
4. Tratar Todas as Correções como Iguais
Algumas correções são mais importantes que outras. Por exemplo, uma correção com uma atualização crítica de vulnerabilidade deve ter prioridade sobre uma correção com pequenas atualizações de desempenho, mas sem as ferramentas certas para priorizar as correções, elas podem todas ser tratadas como igualmente importantes. Essa falta de priorização pode fazer com que atualizações críticas fiquem nas pendências, em vez de serem instaladas prontamente.
Por Que Contratar Mais Pessoal Não Resolve o Problema
Alguém pode perguntar: se o problema é que as correções estão a acumular-se, por que as empresas não contratam um agente de TI para se concentrar na implantação delas?
Embora agentes de TI adicionais possam ser úteis, isso não resolve a causa do problema e pode até introduzir novas dificuldades, incluindo:
Novos contratados demoram a entrar a bordo, então os atrasos continuarão a crescer à medida que os novos agentes são treinados e trazidos ao ritmo.
O volume de patches cresce mais rápido do que o número de funcionários pode, o que significa que é quase impossível contratar agentes suficientes para acompanhar a demanda.
Os processos manuais ainda limitam a capacidade, de modo que as implantações continuarão a ser atrasadas, independentemente do número de funcionários.
Os backlogs voltam quando o pessoal estabiliza, começando o ciclo de novo.
O que realmente reduz o acúmulo de patches
Então, se aumentar a equipa não é a solução, o que é? Existem várias maneiras de reduzir o acúmulo de correções, todas envolvendo o direcionamento das causas do acúmulo.
Maneiras de reduzir os backlogs de patches incluem:
Automação que funciona sem ciclos de aprovação manual, eliminando a necessidade de verificar e aprovar manualmente cada patch.
Execução de patches acionada por eventos em vez de check-ins atrasados, para que os dispositivos possam receber atualizações assim que estejam disponíveis e atendam às condições de política, em vez de esperar longos intervalos de check-in.
Priorização clara baseada em risco e exposição, para que os patches mais críticos sejam implantados primeiro.
Visibilidade sobre o que está patchado, pendente ou falhando, para que as equipas de TI possam garantir a execução adequada e resolver quaisquer falhas de instalação.
Menos ferramentas e menos transferências, de modo a manter o processo simplificado e eficiente.
Como o Splashtop AEM Ajuda a Eliminar Acumulações de Patches
Se quer manter os seus dispositivos atualizados e eliminar o atraso nas atualizações, precisa de uma solução de gestão de atualizações que priorize e implemente atualizações eficientemente em todos os seus pontos finais. Isso leva-nos a Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Pontos Finais), que pode otimizar as operações de TI com automação inteligente e gestão automática de atualizações.
O Splashtop AEM pode detectar automaticamente novos patches, priorizá-los com base em políticas definidas e implantá-los em endpoints quando as condições forem atendidas. Isso proporciona:
1. Aplicação de Patches em Tempo Real em Vez de Ciclos Agendados
Quando os dispositivos dependem de ciclos definidos para aplicar patches, podem passar longos períodos sem instalar uma nova atualização ou perder ciclos de patch quando estão offline. Splashtop AEM suporta a execução de patches em tempo real, permitindo que os patches sejam implantados assim que os endpoints estejam disponíveis e as condições de política sejam atendidas, em vez de esperar por janelas de agendamento fixas.
2. Automação Baseada em Políticas em Grande Escala
A falta de priorização pode atrasar patches vitais em favor de menos essenciais, mas com o Splashtop AEM, pode definir as suas próprias regras de prioridade. Não só o Splashtop AEM implementa automaticamente patches em todos os endpoints, como também segue as suas regras de priorização para garantir que os patches mais importantes são aplicados primeiro, sempre.
3. Cobertura de Aplicações de Terceiros
Muitas soluções de patching focam apenas no sistema operacional, deixando os aplicativos para trás e sem as atualizações tão necessárias. Isso contribui para o acúmulo de patches, já que os aplicativos e outros softwares de terceiros não recebem automaticamente as atualizações de que precisam. O Splashtop AEM preenche essa lacuna ao suportar tanto atualizações de SO quanto correção de aplicativos de terceiros em aplicativos suportados Windows e MacOS.
4. Visibilidade e Relatórios Centralizados
A falta de relatórios e visibilidade pode dificultar a garantia de que as correções foram instaladas corretamente. O Splashtop AEM oferece uma visão centralizada sobre o estado dos patches em todos os endpoints, juntamente com relatórios que suportam a prontidão para auditorias e requisitos de evidência de conformidade. Se um patch falhar ao instalar corretamente, os agentes de TI podem ver e reinstalá-lo.
Passo-a-Passo: Reduzindo o Atraso de Patches da Maneira Correta
Reduzir o atraso dos seus patches não tem de ser um desafio nem requerer pessoal extra. Se quiser gerir melhor os seus patches e reduzir o atraso, pode consegui-lo em alguns passos simples:
Audite o atual atraso de patches e categorize por severidade, para que possa priorizar as suas necessidades de atualização.
Configure suas políticas no Splashtop AEM de acordo com suas necessidades e regulamentos, garantindo que as atualizações críticas e de alto risco sejam geridas primeiro.
Permita a execução de patches em tempo real para endpoints remotos, para que as atualizações possam ser implementadas assim que os dispositivos estiverem online e cumprirem os requisitos da política.
A partir daí, pode monitorizar o seu progresso, garantir que os patches são corretamente implementados, e resolver exceções conforme necessário. Também é recomendável analisar a sua lista de pendências para identificar tendências e refinar as suas políticas conforme necessário. Isto ajuda a garantir uma implementação automática e contínua de patches nos terminais, que trabalharão eficazmente na sua lista de pendências.
Evitando o Retorno de Atrasos nos Patches
Reduzir o seu atraso é apenas parte da equação; o resto é prevenir que ele cresça novamente. A gestão automatizada de patches do Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a implementar patches de forma mais consistente e reduzir o risco de os atrasos voltarem.
O Splashtop AEM impede que os atrasos de patches cresçam com:
Priorização contínua
Quando tiver várias correções para implementar, é importante que as mais críticas sejam as primeiras a serem lançadas. O Splashtop AEM usa informações baseadas em CVE e dados de gravidade para ajudar a priorizar correções, reduzindo as janelas de exposição e apoiando os esforços contínuos de conformidade.
Gestão baseada em exceções
Há momentos em que a automação falha e os humanos precisam intervir. Com o Splashtop AEM, os agentes podem gerir essas exceções diretamente quando necessário, sem precisar gerir e aprovar manualmente cada patch. Fazer isso ajuda os agentes a garantir que os patches sejam corretamente implantados e as exceções sejam resolvidas, sem a necessidade de gerenciar manualmente cada atualização.
Visibilidade contínua
Quando a visibilidade diminui, as listas de pendências podem crescer. O Splashtop AEM proporciona visibilidade sobre os estados de patches e filas através dos terminais, permitindo que as equipas de TI monitorizem e gerem as suas pendências e patches. Se uma lista de pendências começar a crescer, os agentes podem vê-la e começar a implementar atualizações, assim como identificar patches falhados ou dispositivos individuais que necessitam de uma atualização.
Benefícios de Segurança e Conformidade
Dado o trabalho envolvido na gestão de patches e na redução de listas de pendências, alguns podem perguntar-se se vale a pena o esforço. No entanto, manter a conformidade dos patches e as listas de pendências baixas traz muitos benefícios para a cibersegurança e conformidade de TI, incluindo:
Remediação mais rápida de vulnerabilidades de alto risco: A gestão automática de patches do Splashtop AEM ajuda a garantir que patches críticos sejam implementados rapidamente, em vez de ficarem numa lista de pendências, levando a um tempo de remediação mais rápido.
Janelas de exposição reduzidas: Quanto mais rápido uma vulnerabilidade for corrigida, menos tempo os dispositivos passam expostos. A gestão automática de patches reduz as janelas de exposição ao acelerar a implementação de patches, ajudando as organizações a manter uma postura de segurança mais forte e a produzir provas de conformidade.
Preparação melhorada para auditorias: Quando você se submete a uma auditoria de segurança e conformidade de TI, uma das coisas que eles verificarão é o estado dos seus patches. O gerenciamento automático de patches do Splashtop AEM ajuda a manter os seus endpoints totalmente atualizados, para que você possa demonstrar conformidade até mesmo em uma auditoria surpresa.
Menor stress operacional para as equipas de TI: Verificar constantemente as atualizações, aprovar patches e instalá-los manualmente em dispositivos pode ser uma grande fonte de stress e perda de tempo para as equipas de TI. A automação de patches com o Splashtop AEM remove o fardo dos seus agentes, libertando-os para tarefas mais urgentes e eliminando uma fonte de stress.
Erros Comuns a Evitar
Reduzir o seu atraso de patches é importante, mas tentar apressá-lo ou abordá-lo sem um plano é um convite ao desastre. Quando quiser gerir o seu atraso, deve evitar alguns erros comuns.
Erros comuns incluem:
Tentar limpar o acúmulo manualmente é um processo demorado que carece da priorização, automação e eficiência da gestão automatizada de patches.
Automatizar sem priorização resultará na negligência de patches críticos enquanto patches menores e não essenciais são instalados primeiro.
Ignorar atualizações de software de terceiros deixa os dispositivos vulneráveis, pois as aplicações de terceiros são vetores comuns de ataque e frequentemente têm seus próprios patches de segurança críticos.
Confiar em intervalos longos de verificações leva a períodos prolongados de vulnerabilidade onde os dispositivos permanecem sem patch, e leva a um acúmulo maior de tarefas quando a verificação ocorre.
Medir esforço em vez de resultados foca nas métricas erradas e assume uma correlação entre esforço e resultados, em vez de verificar se os patches são instalados corretamente e prontamente.
Menos Acúmulos, Melhor Segurança
Os atrasos nos patches não são uma questão de pessoal, mas sim de sistemas que utiliza. Quando confia em ciclos de verificação de patches lentos e em patching manual, está a deixar o atraso acumular-se, faltando-lhe a velocidade para acompanhar os novos patches.
As equipas de TI precisam de automação, visibilidade e execução em tempo real para reduzir de vez o seu acúmulo de patches. Com o software certo de gestão de patches, é fácil detectar, aprovar, priorizar e implementar patches em ambientes remotos sem precisar contratar agentes de TI adicionais.
O Splashtop AEM ajuda a gerir atualizações de forma rápida, eficiente e com o mínimo de trabalho manual, permitindo que as equipes de TI protejam os endpoints e reduzam seus atrasos sem precisar de mãos extras. Dá às equipes de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorar endpoints, abordar problemas proativamente e reduzir suas cargas de trabalho, incluindo:
Patching automatizado para OS, aplicações de terceiros e apps personalizados.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE impulsionados por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser implementadas em toda a sua rede.
Rastreamento e gestão de inventário de hardware e software em todos os pontos finais.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para reduzir o seu acúmulo de patches sem aumentar pessoal? Experimente o Splashtop AEM com um teste gratuito.