Como Se Preparar para o Patch Tuesday

Por que se Preparar para a Patch Tuesday é Importante
Na segunda terça-feira de cada mês, a Microsoft lança novos patches e atualizações. Este evento, chamado Patch Tuesday, pode colocar pressão sobre as equipas de TI, que de repente precisam de atualizar múltiplos endpoints em toda a empresa com cada nova atualização lançada nesse mês.
No entanto, o verdadeiro problema por detrás desta correria não se deve ao volume de patches. Na verdade, é tudo uma questão de preparação. As equipas de TI sabem o que é a Patch Tuesday e deviam saber o que esperar, mas muito poucas se preparam com antecedência.
Se você se encontra a apressar-se para instalar atualizações todas as terças-feiras de patch, não tem de ser um desafio. Com um pouco de planeamento e preparação focada em visibilidade, priorização e execução, a terça-feira de patch pode tornar-se numa atividade rotineira, em vez de uma corrida reativa.
Vamos explorar.
O Que Normalmente Dá Errado na Patch Tuesday
Quando dizes a um agente de TI que a terça-feira de patch está a chegar, eles estremecem com uma antecipação nervosa? A terça-feira de patch pode ser propensa a problemas se uma equipa de TI não estiver preparada, incluindo:
1. Nenhum inventário claro dos dispositivos afetados
A terça-feira de patch pode incluir atualizações para uma ampla gama de sistemas operativos e aplicações da Microsoft; sem um inventário claro e acessível, as equipas de TI podem lutar para descobrir o que precisa ser atualizado e identificar endpoints afetados.
2. A Aplicação de Patches Começa Tarde Demais
Se os patches saem na terça, quando devem ser instalados? Muitas vezes, as equipas esperam até o dia de lançamento para começar a planear, e a necessidade de revisões e aprovações manuais pode atrasar ainda mais o patching. Eles precisam de ferramentas de gestão de patches e automação para implantar atualizações o mais rapidamente possível. Usando uma solução de gestão de endpoints como Splashtop AEM, verifique se as suas políticas de patching e regras de automação estão ativas.
3. Atualizações de Terceiros São Ignoradas
A terça-feira de patch foca-se nas atualizações para sistemas operativos e aplicações da Microsoft, mas muito poucas empresas dependem apenas de produtos Microsoft. Aplicações de terceiros não podem ser ignoradas; deixá-las desatualizadas expõe vulnerabilidades e cria riscos adicionais.
4. Tempo limitado para priorizar riscos
Quando vários novos patches são lançados, como é que os prioriza? A Patch Tuesday muitas vezes inclui inúmeras atualizações sem contexto, tornando confuso distinguir quais são pequenas melhorias de funcionalidade e quais são patches de segurança críticos. As equipas de TI devem ser capazes de identificar quais os patches mais importantes, para que possam priorizar e agendar adequadamente e minimizar a sua exposição a vulnerabilidades de alto risco.
O Que Realmente Significa Estar 'Preparado' para a Patch Tuesday
A Patch Tuesday nunca deve pegar uma equipa de TI de surpresa. É um evento mensal com um cronograma fixo, então preparar-se para isso é relativamente simples. Claro, o que exatamente significa 'estar preparado' pode variar de pessoa para pessoa.
Estar preparado para a Patch Tuesday geralmente significa:
Saber exatamente quais dispositivos e softwares serão impactados pelas atualizações.
Entender quais vulnerabilidades são mais importantes e devem ser priorizadas.
Ter a gestão de patches e a automação preparadas antes que os patches sejam lançados.
Ser capaz de implantar atualizações rápida e sem esforço manual.
Ter visibilidade sobre os seus endpoints para confirmar que os patches são instalados com sucesso.
Entrar no Patch Tuesday com este conhecimento e ferramentas prontas tornará mais fácil priorizar patches, identificar dispositivos que necessitam de atualizações e implantá-los através dos seus endpoints. Como resultado, a implementação dos patches é mais rápida, mais eficiente e menos disruptiva em toda a empresa.
Como se preparar nos dias que antecedem o Patch Tuesday
Quando a Patch Tuesday se aproxima, é hora de começar a preparar-se. Pode garantir que está pronto para implantar as atualizações nos seus endpoints seguindo alguns passos simples:
Revise o inventário de dispositivos e sistemas operativos para identificar os endpoints afetados pelas atualizações.
Identifique software crítico e aplicações de terceiros no seu ambiente que também possam necessitar de patches.
Usando uma solução de gestão de endpoints como o Splashtop AEM, verifique se as suas políticas de patching e regras de automação estão ativas, para que atualizações críticas possam ser implementadas imediatamente quando forem lançadas.
Verifique se os seus endpoints estão registando e relatando corretamente nessa plataforma.
Certifique-se de comunicar claramente as expectativas à sua equipa para garantir que cumpre os seus prazos de resposta do Patch Tuesday. Isso ajudará a garantir que os patches sejam implantados de forma eficiente nos seus endpoints, de acordo com as regras e políticas de priorização da sua empresa.
Como o Splashtop AEM ajuda as equipas a preparar-se para o Patch Tuesday
Quando quer implementar patches de forma integrada através de endpoints remotos, precisa de uma solução de gestão de endpoints que possa automaticamente detectar, implementar e validar patches assim que são lançados. Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) é uma dessas soluções, proporcionando às empresas as capacidades de automação e gestão remota de que precisam para simplificar a gestão de patches.
O Splashtop AEM fornece:
1. Visibilidade em Tempo Real de Dispositivos e Software
O inventário de hardware e software em tempo real do Splashtop AEM oferece insights atualizados sobre cada um dos seus endpoints, incluindo versão do SO, estado dos patches e propriedade. Com essa visibilidade, os agentes de TI podem rapidamente identificar quais dispositivos serão afetados pelos últimos patches, reduzindo o trabalho de suposição e permitindo uma delimitação mais rápida para um processo de implementação mais eficiente.
2. Automação Baseada em Políticas Pronta Antes do Dia de Lançamento
Os administradores de TI podem definir regras de automação personalizadas e políticas de correção no Splashtop AEM, incluindo regras que são acionadas com base em horários, eventos ou atributos de terminais específicos para equipas e departamentos determinados. Uma vez que estas regras estão definidas, o Splashtop AEM pode implantar patches automaticamente conforme a sua política assim que estiverem disponíveis, em vez de exigir que os agentes de TI priorizem e os implantem manualmente. Como resultado, estará preparado para a Patch Tuesday bem antes, em vez de tentar priorizar patches à última hora.
3. Cobertura para correção de SO e de terceiros
Muitas soluções de correção concentram-se apenas em sistemas operativos, mas poucas empresas usam o mesmo SO em todos os terminais. Além disso, as aplicações de terceiros frequentemente exigem atualizações e patches, e deixá-las sem correção deixa os dispositivos vulneráveis. O Splashtop AEM, por outro lado, funciona em todos os sistemas operativos e inclui atualização para apps de terceiros, garantindo atualizações abrangentes nos terminais e uma preparação de patches mais ampla.
O que Fazer na Própria Terça-feira de Patches
Quando a Patch Tuesday começa, você não precisa tropeçar no processo e tentar implantar tudo de uma vez. É fácil preparar-se para uma implantação de patches suave seguindo alguns passos simples:
Reveja os patches lançados e a informação de severidade (a Splashtop publica blogs de resumo sobre a Patch Tuesday para cada lançamento no próprio dia).
Identifique primeiro as vulnerabilidades mais críticas e exploráveis considerando a gravidade, explorabilidade e sinais de divulgação pública.
Use uma solução com gestão automatizada de patches, como o Splashtop AEM, para distribuir patches pelos endpoints.
Monitore o progresso dos patches através dos terminais em tempo real.
Se algum patch falhar na instalação correta, o dashboard do Splashtop AEM oferece visibilidade em cada endpoint, permitindo que você identifique rapidamente e resolva as falhas. Isso ajuda a garantir uma implementação suave e completa em todos os endpoints, incluindo dispositivos remotos.
Como Validar o Sucesso dos Patches Após a Implementação
Uma vez que um patch é implantado em seus endpoints, é importante verificar se foi instalado com sucesso. Há sempre a possibilidade de ocorrer um erro durante a implantação, por isso a validação é importante para garantir a segurança e a conformidade de TI.
Depois de implantar novos patches, não se esqueça de seguir alguns passos rápidos para confirmar:
Confirme que os patches foram instalados com sucesso em todos os dispositivos usando uma solução que forneça visibilidade em tempo real nos seus endpoints, como o Splashtop AEM.
Identifique os endpoints que perderam atualizações para poder reinstalá-las corretamente.
Reveja relatórios para fins de conformidade e auditoria para demonstrar conformidade com patches e segurança.
Agende uma remediação de acompanhamento para qualquer endpoint que ainda precise de patching.
Erros Comuns na Preparação para o Patch Tuesday a Evitar
Com tudo isto dito, há muitos erros que as equipas de TI podem e cometem durante o Patch Tuesday. Embora esses erros comuns sejam compreensíveis, eles podem criar ineficiências e atrasar a implantação dos patches, por isso é importante estar atento a eles.
Os erros comuns incluem:
Esperar até o dia de lançamento para avaliar o impacto: Os Patch Tuesdays são previsíveis; as empresas devem saber antecipadamente quais patches podem esperar. Isso permite que as organizações avaliem o impacto antecipadamente, em vez de tentar descobrir após os patches serem lançados.
Tratar todos os patches como prioridade igual: As versões de Patch Tuesday podem variar desde atualizações críticas de segurança até pequenas melhorias de desempenho. É importante identificar os patches mais críticos e priorizá-los para que as atualizações necessárias sejam instaladas primeiro.
Ignorar atualizações de aplicativos de terceiros: Mesmo que sua empresa use principalmente dispositivos Windows, o Patch Tuesday não cobre tudo. Os aplicativos de terceiros não estão incluídos nas atualizações do Patch Tuesday, por isso é importante usar uma solução de gerenciamento de patches que possa detectar e implantar atualizações de aplicativos juntamente com os lançamentos do Patch Tuesday.
Confiar no rastreamento manual ou em planilhas: O rastreamento de implantação de patches é importante para garantir total segurança e conformidade de TI, mas métodos manuais ou baseados em planilhas são propensos a erros humanos e consomem tempo. Em vez disso, use uma plataforma que possa rastrear automaticamente o status dos patches em todos os endpoints para garantir cobertura completa.
Não verificar a conclusão do patch: Erros podem ocasionalmente impedir que um patch seja implementado corretamente. Nesses casos, é essencial verificar a implantação completa do patch tanto para fins de segurança quanto de auditoria.
Transformar a Patch Tuesday em um Processo Rotineiro com o Splashtop AEM
As terças-feiras dos patches são apenas problemas se não estiveres preparado. Com a visibilidade certa, priorização e automação, podes implementar patches eficientemente em todos os teus endpoints conforme são lançados, garantindo uma implantação suave e cibersegurança atualizada.
Quando deseja uma gestão de patches segura, fluida e eficiente, o Splashtop AEM está a seu favor. O Splashtop AEM permite que empresas e equipas de TI detectem automaticamente, baixem, priorizem e implementem patches em ambientes de endpoint distribuídos, mantendo os dispositivos atualizados e seguros.
O Splashtop AEM fornece às equipas de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorizar terminais, abordar proativamente problemas e reduzir sua carga de trabalho. Isso inclui:
Aplicação de patches automatizada para SO, aplicativos de terceiros e personalizados.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE com priorização auxiliada por IA.
Frameworks de política personalizáveis que podem ser aplicados em toda a sua rede.
Monitorização e gestão de inventário de hardware e software em todos os terminais.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para tornar o Patch Tuesday mais um dia fácil? Comece com um teste gratuito do Splashtop AEM e torne a correção mensal previsível: