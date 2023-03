Como Avaliar a Segurança do teu Software de Acesso Remoto

Ao comprar uma solução de acesso remoto para sua empresa visando o trabalho em casa, trabalho remoto, suporte remoto de TI ou até mesmo o acesso remoto a laboratórios, é fundamental que você escolha uma solução que ofereça a máxima segurança.

Afinal, ameaças cibernéticas estão se tornando cada vez mais prevalentes em ambientes de trabalho remotos. Logo, proteger seus negócios e dados deve ser prioridade máxima ao escolher, implantar e usar um produto de acesso remoto.

Se você está procurando por uma solução de acesso remoto, os seguintes fatores de segurança devem ser levados em consideração:

Conexões Remotas Seguras

Recursos de segurança

Conformidade

Confiabilidade

A conexão dos seus usuários aos computadores da sua empresa devem ser as conexões remotas mais seguras do mundo. A criptografia de ponta a ponta é uma obrigação. As conexões remotas da Splashtop são protegidas com TLS (incluindo TLS 1.2) e criptografia AES de 256 bits.

Ao falar sobre conexões seguras entre dispositivos pessoais e computadores da empresa, softwares de acesso remoto superam as VPNs. Com uma VPN, uma conexão com um dispositivo comprometido pode infectar toda a rede do seu escritório, computadores e ativos.

Por outro lado, uma ferramenta de acesso remoto como a Splashtop permite que os usuários acessem os computadores do escritório ou do laboratório sem acessar toda a rede, eliminando o risco de exposição da rede e outros ativos. Leia mais sobre porquê a Splashtop é a melhor alternativa ao VPN para trabalhar em casa.

Sua organização deve escolher uma solução de acesso remoto que forneça recursos de segurança, incluindo a autenticação única (SSO), autenticação em dois fatores, autenticação de dispositivos e muito mais para garantir que o uso da ferramenta de acesso remoto esteja alinhado com suas políticas de segurança internas e processos de auditoria.

Seu software de acesso remoto deve fornecer as ferramentas para gerenciar seus usuários e dispositivos de maneira efetiva. Os recursos de segurança mais importantes são:

Autenticação de dispositivo

Segurança de senha de vários níveis

Verificação em duas etapas

Tela em branco

Bloqueio automático da tela

Tempo limite de inatividade da sessão

Notificação de conexão remota

Controle da função copiar/colar

Controle da transferência de arquivos

Controle de impressão remoto

Configuração do Streamer de bloqueio

Autenticação do servidor proxy

Aplicações assinadas digitalmente

Integração com o Active Directory

Registo

Os logs são um recurso vital de segurança, eles permitem que você rastreie conexões remotas, transferências de arquivos e muito mais para fins de auditoria. Todos esses recursos, e muito outros, estão disponíveis na Splashtop. Confira todos os recursos de segurança da Splashtop.

Verifique quais normas governamentais de conformidade e padrões específicos do setor o seu fornecedor de acesso remoto suporta.

No mínimo, uma ferramenta de acesso remoto deve estar em conformidade com: ISO, SOC2, PCI, SCC e RGPD. A conformidade com a HIPAA é muito importante na área da saúde, a FERPA é voltada para a educação (a Splashtop suporta tanto a HIPAA quanto a FERPA). Além disso, a solução deve ser capaz de suportar o programa de conformidade da sua própria empresa.

Leia mais sobre a conformidade da Splashtop com padrões e regulamentos.

Você também deseja uma solução confiável. Soluções de acesso remoto com recursos de escalonamento automático, alta disponibilidade e auto recuperação podem garantir que não hajam interrupções no seu trabalho.

Sua ferramenta de acesso remoto precisa estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, pois um dos maiores benefícios do acesso remoto é que ele permite que seus usuários acessem seus computadores de trabalho a qualquer momento. Afinal, a produtividade dos seus usuários remotos depende do seu software de acesso remoto.

