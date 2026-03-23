Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Security padlock placed on top of a circuit board

Como Avaliar a Segurança do teu Software de Acesso Remoto

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Ao comprar uma solução de acesso remoto para sua empresa visando o trabalho em casa, trabalho remoto, suporte remoto de TI ou até mesmo o acesso remoto a laboratórios, é fundamental que você escolha uma solução que ofereça a máxima segurança.

Afinal, ameaças cibernéticas estão se tornando cada vez mais prevalentes em ambientes de trabalho remotos. Logo, proteger seus negócios e dados deve ser prioridade máxima ao escolher, implantar e usar um produto de acesso remoto.

Se você está procurando por uma solução de acesso remoto, os seguintes fatores de segurança devem ser levados em consideração:

  • Conexões Remotas Seguras

  • Recursos de segurança

  • Conformidade

  • Confiabilidade

Conexões Remotas Seguras

Com os seus utilizadores a conectarem-se aos computadores da sua organização a partir dos seus dispositivos pessoais, vai querer garantir que essas ligações remotas são seguras. Encriptação de ponta a ponta é essencial. Por exemplo, as conexões remotas da Splashtop são protegidas com TLS (incluindo TLS 1.2) e encriptação AES de 256 bits.

Ao falar sobre conexões seguras entre dispositivos pessoais e computadores da empresa, softwares de acesso remoto superam as VPNs. Com uma VPN, uma conexão com um dispositivo comprometido pode infectar toda a rede do seu escritório, computadores e ativos.

Por outro lado, uma ferramenta de acesso remoto como a Splashtop permite que os usuários acessem os computadores do escritório ou do laboratório sem acessar toda a rede, eliminando o risco de exposição da rede e outros ativos. Leia mais sobre porquê a Splashtop é a melhor alternativa ao VPN para trabalhar em casa.

Recursos de segurança

Sua organização deve escolher uma solução de acesso remoto que forneça recursos de segurança, incluindo a autenticação única (SSO), autenticação em dois fatores, autenticação de dispositivos e muito mais para garantir que o uso da ferramenta de acesso remoto esteja alinhado com suas políticas de segurança internas e processos de auditoria.

Seu software de acesso remoto deve fornecer as ferramentas para gerenciar seus usuários e dispositivos de maneira efetiva. Os recursos de segurança mais importantes são:

  • Autenticação de dispositivo

  • Segurança de senha de vários níveis

  • Verificação em duas etapas

  • Tela em branco

  • Bloqueio automático da tela

  • Tempo limite de inatividade da sessão

  • Notificação de conexão remota

  • Controle da função copiar/colar

  • Controle da transferência de arquivos

  • Controle de impressão remoto

  • Configuração do Streamer de bloqueio

  • Autenticação do servidor proxy

  • Aplicações assinadas digitalmente

  • Integração com o Active Directory

  • Registo

Os logs são um recurso vital de segurança, eles permitem que você rastreie conexões remotas, transferências de arquivos e muito mais para fins de auditoria. Todos esses recursos, e muito outros, estão disponíveis na Splashtop. Confira todos os recursos de segurança da Splashtop.

Conformidade

Verifique quais normas governamentais de conformidade e padrões específicos do setor o seu fornecedor de acesso remoto suporta.

No mínimo, uma ferramenta de acesso remoto deve estar em conformidade com: ISO, SOC2, PCI, SCC e RGPD. A conformidade com a HIPAA é muito importante na área da saúde, a FERPA é voltada para a educação (a Splashtop suporta tanto a HIPAA quanto a FERPA). Além disso, a solução deve ser capaz de suportar o programa de conformidade da sua própria empresa.

Leia mais sobre a conformidade da Splashtop com padrões e regulamentos.

Confiabilidade

Você também deseja uma solução confiável. Soluções de acesso remoto com recursos de escalonamento automático, alta disponibilidade e auto recuperação podem garantir que não hajam interrupções no seu trabalho.

A sua ferramenta de acesso remoto precisa estar operacional 24/7, já que um dos benefícios do acesso remoto é permitir que os seus utilizadores acessem os computadores de trabalho a qualquer momento. Afinal, a produtividade dos seus utilizadores remotos pode depender do seu software de acesso remoto.

Comece agora!
Experimente uma avaliação GRATUITA da Splashtop
Teste gratuito

Veja todas as práticas de segurança da Splashtop

Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

An Android device in recovery mode.
Suporte de TI e Help Desk

O que é o modo de recuperação? Um guia para equipas de TI

Saiba mais
Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
PSG

Ferramentas de suporte remoto para MSPs

Saiba mais
Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
PSG

Como os MSPs Podem Mitigar Danos em Ciberataques

Saiba mais
MSP connecting to client offices.
PSG

Funcionalidades de Suporte Remoto que os MSPs Precisam para IT Multi-Cliente

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog