As equipas de TI precisam de uma forma rápida e fiável de manter todos os dispositivos da organização atualizados. Muitas recorrem a software de gestão de patches, que pode detetar, testar, agendar, implementar e verificar patches automaticamente em todos os endpoints.
Os orçamentos continuam a ser importantes, por isso o software gratuito de gestão de patches costuma parecer um ponto de partida prático. As equipas podem começar com uma avaliação gratuita, um nível gratuito com capacidades limitadas ou uma ferramenta de código aberto. Algumas opções gratuitas funcionam bem durante algum tempo, mas cada uma tem concessões em termos de cobertura, suporte e do tempo necessário para a operar. À medida que os parques de endpoints crescem e mais aplicações de terceiros precisam de atualizações regulares, essas concessões tornam-se mais difíceis de acomodar.
Este guia explica o que “gratuito” normalmente significa na gestão de patches, o que qualquer solução de gestão de patches deve incluir, onde as ferramentas gratuitas tendem a falhar e como obter gestão automatizada de patches sem esticar o orçamento.
O que "software gratuito de gestão de patches" normalmente significa?
“Gratuito” pode significar várias coisas diferentes na gestão de patches, e cada forma tem as suas próprias limitações e requisitos. Saber que tipo está a avaliar facilita perceber se é adequado para a sua organização.
As opções gratuitas de gestão de patches incluem:
Testes gratuitos: Estes oferecem acesso temporário, muitas vezes com todas as funcionalidades, a um produto pago. São úteis para avaliação, mas terminam após um período definido e foram concebidos para conduzir a um plano pago.
Níveis gratuitos: Alguns fornecedores oferecem acesso gratuito contínuo com limites de endpoints, funcionalidades ou suporte. Isto pode servir para ambientes pequenos, mas os limites podem tornar-se uma restrição à medida que as necessidades aumentam.
Ferramentas de patching open-source: Podem ser descarregadas gratuitamente, mas normalmente exigem que a sua equipa trate da configuração inicial, alojamento, parametrização e manutenção, o que as torna mais exigentes do ponto de vista técnico.
Utilitários de patching integrados no SO: Muitos sistemas operativos incluem ferramentas nativas de atualização. Normalmente, estas ferramentas focam-se numa única plataforma e, muitas vezes, oferecem cobertura limitada ou inexistente para aplicações de terceiros.
Capacidades de patching incluídas: Algumas plataformas de gestão de TI mais abrangentes incluem o patching como uma funcionalidade entre muitas. Neste caso, o patching só é gratuito se a sua organização já pagar pela plataforma mais abrangente.
Porque é que as equipas de TI procuram software gratuito de gestão de patches
Manter endpoints e aplicações atualizados com patches é vital tanto para a cibersegurança como para a conformidade de TI, e o software de gestão de patches ajuda a automatizar esse trabalho. Quando os orçamentos são apertados, o software gratuito de gestão de patches pode parecer uma forma de obter esses benefícios sem acrescentar mais um custo de software.
As equipas de TI que começam com uma opção gratuita normalmente esperam:
Reduzir o trabalho manual de aplicação de patches.
Obtenha visibilidade sobre quais os endpoints em falta com atualizações.
Manter os sistemas operativos e as aplicações de terceiros atualizados.
Reduza a exposição a vulnerabilidades conhecidas.
Substitua processos de atualização inconsistentes, orientados pelo utilizador.
A questão é que estes resultados vêm de uma boa gestão de patches, não do preço. Uma ferramenta gratuita pode oferecer alguns deles, mas os compromissos em termos de cobertura, suporte e manutenção podem reduzir as poupanças ao longo do tempo. Para ver se uma opção consegue cumprir estes objetivos, compare-a com o que uma solução completa de gestão de patches deve incluir.
O que uma solução ideal de gestão de patches deve incluir
Quer uma ferramenta seja gratuita ou paga, avalie-a com base nas mesmas capacidades essenciais. Estas são as principais funcionalidades que as equipas de TI devem garantir que o seu software de gestão de patches inclui.
1. Cobertura de endpoints e SO
As necessidades de aplicação de patches de uma empresa variam consoante o seu ambiente e os dispositivos que utiliza. Uma equipa que depende exclusivamente de Windows terá necessidades diferentes de uma que utiliza dispositivos macOS, ambientes mistos ou equipas distribuídas. Uma boa solução de gestão de patches deve funcionar nos sistemas operativos e dispositivos que a sua organização realmente utiliza.
2. Aplicação de patches de aplicações de terceiros
Atualizar sistemas operativos é apenas uma parte das necessidades de patching de qualquer organização. As aplicações populares de terceiros, como navegadores, aplicações de comunicação e ferramentas de colaboração, também precisam de ser mantidas atualizadas. Estas aplicações são alvos comuns de ciberataques e podem dar aos atacantes um ponto de entrada se ficarem sem patches, por isso uma boa solução de patching deve abranger tanto os sistemas operativos como as aplicações de terceiros.
3. Automação e agendamento
O objetivo da gestão de patches é reduzir o trabalho manual repetitivo. A automação e o agendamento adequados tornam isto possível ao detetar automaticamente novos patches, identificar os dispositivos que precisam deles, agendar atualizações para um momento conveniente e implementá-las nos endpoints.
As equipas de TI devem procurar uma solução de gestão de patches com automação baseada em políticas, janelas de manutenção e controlos de reinício, para que as atualizações aconteçam automaticamente com o mínimo de interrupção para os utilizadores.
4. Visibilidade e relatórios de patches
Se as equipas de TI não conseguirem identificar que patches foram aplicados com sucesso ou falharam, correm o risco de deixar endpoints expostos. Uma boa visibilidade é essencial para confirmar a cobertura de patches e implementações completas, por isso as equipas devem procurar soluções que mostrem o estado dos patches em cada endpoint.
Uma boa solução de gestão de patches também deve fornecer relatórios e registos que documentem cada atualização. Estas evidências ajudam as equipas a demonstrar a sua postura de segurança, apoiar a preparação para auditorias e sustentar os esforços de conformidade.
5. Priorização de CVE
Nem todos os patches são igualmente urgentes. As equipas de TI precisam de identificar que atualizações são mais críticas e quais podem esperar, para poderem definir prioridades corretamente. Uma boa plataforma de gestão de patches deve incluir insights baseados em CVE, como a gravidade e o estado de exploração conhecida, para que as equipas possam implementar primeiro os patches mais importantes.
6. Remediação remota
Se um endpoint não tiver patches em falta, as equipas de TI devem conseguir resolver a situação rapidamente, independentemente de onde o dispositivo esteja. Com a remediação remota, as equipas de TI podem resolver problemas sem esperar pelos utilizadores nem depender de acompanhamentos manuais, mesmo ao prestar suporte a dispositivos remotos.
7. Suporte e manutenção
Todas as ferramentas de aplicação de patches precisam de alguém para as manter em funcionamento. As opções self-hosted e open source, em particular, podem exigir que a sua equipa configure, mantenha, resolva problemas e atualize o próprio software de aplicação de patches, o que acrescenta trabalho ao processo de aplicação de patches.
Isto não tem de ser um fator decisivo, mas as equipas que consideram opções gratuitas devem avaliar a responsabilidade operacional e decidir se o trabalho que a ferramenta exige compensará o trabalho que poupa.
Limitações comuns do software gratuito de gestão de patches
O software gratuito de gestão de patches pode ser uma opção adequada para pequenas organizações com necessidades de patching simples. Ainda assim, muitas opções gratuitas partilham limitações comuns que as equipas de TI devem avaliar antes de se comprometerem.
As limitações comuns incluem:
Limites de endpoints: Algumas opções gratuitas limitam o número de dispositivos, o que pode dificultar a escalabilidade à medida que o parque cresce.
Limites de funcionalidades: Capacidades como relatórios, automação ou patching de terceiros podem ser restringidas ou reservadas para planos pagos.
Suporte limitado: As opções gratuitas dependem frequentemente de fóruns da comunidade ou de documentação para obter ajuda, o que pode abrandar a resolução de problemas quando uma implementação falha.
Manutenção manual: As ferramentas open source e autoalojadas podem exigir manutenção contínua. Se esse trabalho ultrapassar o tempo que a ferramenta poupa, a opção gratuita pode acabar por representar uma perda líquida.
Implementação de patches atrasada: Algumas ferramentas dependem de verificações agendadas, pelo que um patch disponível pode ficar à espera do próximo ciclo de atualização enquanto os dispositivos permanecem expostos.
Cobertura limitada de terceiros: As ferramentas integradas do SO, em particular, podem abranger apenas atualizações do sistema operativo ou um pequeno catálogo de aplicações, deixando aplicações frequentemente visadas sem patch.
Ferramentas de remediação separadas: As equipas poderão ainda precisar de outras ferramentas para resolução remota de problemas, scripting ou ações em endpoints, o que aumenta a proliferação de ferramentas.
Quando o software gratuito de gestão de patches começa a ficar aquém
Uma ferramenta gratuita que funciona bem no início pode ter dificuldade em acompanhar o ritmo à medida que os ambientes, os requisitos de segurança e as necessidades de supervisão aumentam. Estes sinais sugerem que está na altura de considerar uma solução paga:
O número de endpoints está a aproximar-se ou a ultrapassar o que a ferramenta atual consegue suportar.
As vulnerabilidades de alto risco precisam de receber patches mais rapidamente do que o seu ciclo de atualização atual permite.
As falhas de patches demoram demasiado tempo a investigar e resolver.
A liderança, os auditores ou os processos de conformidade pedem provas do estado dos patches que não consegue produzir facilmente.
Os dispositivos remotos e híbridos precisam das mesmas políticas de atualização que os dispositivos no escritório.
A TI gasta demasiado tempo a alternar entre ferramentas de aplicação de patches, inventário, suporte e remediação.
A manutenção da própria ferramenta de patching começou a competir com outras prioridades de TI.
Como o Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a automatizar a gestão de patches
Quando uma ferramenta gratuita deixa de cobrir aquilo de que a sua equipa precisa, o próximo passo não tem de pesar no orçamento. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) reúne correção em tempo real, insights sobre vulnerabilidades, automatização e remediação remota numa única consola.
Eis como o Splashtop AEM responde às capacidades descritas acima.
1. Aplicação de patches em tempo real com implementações faseadas
Splashtop AEM automatiza o processo de aplicação de patches desde a deteção até à implementação. As equipas de IT podem implementar patches assim que estão disponíveis ou agendá-los dentro das janelas de manutenção, com controlos de reinício que minimizam a interrupção para os utilizadores finais.
Os anéis de atualização baseados em políticas permitem às equipas implementar patches primeiro num grupo mais pequeno de dispositivos, para que as atualizações sejam testadas antes de uma implementação mais alargada. As aprovações de versões dão às equipas de TI um controlo adicional sobre o que chega a cada dispositivo.
2. Patching do SO e de aplicações de terceiros
Splashtop AEM oferece patching do sistema operativo em tempo real para Windows e macOS, juntamente com patching de terceiros para mais de 100 aplicações. As equipas de TI podem gerir atualizações do SO e de aplicações a partir da mesma consola, obtendo uma cobertura de patches mais ampla num único fluxo de trabalho.
3. Informações de vulnerabilidades com base em CVE
Splashtop AEM mostra detalhes de CVE, gravidade e estado de Known Exploited Vulnerabilities (KEV) num só lugar. Os sinais de risco orientados por IA e as pontuações do Exploit Prediction Scoring System (EPSS) ajudam as equipas a classificar as vulnerabilidades pela probabilidade de exploração, para que os patches mais importantes sejam implementados primeiro.
4. Visibilidade e relatórios centralizados
Splashtop AEM monitoriza o inventário de hardware e software, o estado dos patches, CVEs e a integridade dos dispositivos a partir de um único painel. Registos e relatórios detalhados ajudam as equipas de TI a investigar atualizações falhadas, a manter a liderança informada e a apoiar a preparação para auditorias com evidências claras do estado dos patches.
5. Automação baseada em políticas e remediação remota
As políticas de endpoint permitem às equipas de TI normalizar o patching em todos os dispositivos e ambientes, enquanto Scripts and Tasks, incluindo a execução de scripts em segundo plano, automatizam a manutenção de rotina em escala. Alertas proativos e remediação automatizada ajudam as equipas a resolver rapidamente problemas comuns.
Quando um dispositivo precisa de atenção prática, o Splashtop AEM inclui controlo remoto para dispositivos Windows, Mac e Linux geridos, para que os técnicos possam diagnosticar e corrigir problemas com ou sem a presença de um utilizador final.
6. Uma alternativa prática à aplicação manual de patches e à complexidade excessiva das ferramentas RMM
Splashtop AEM combina patching, visibilidade, automação e acesso remoto numa única plataforma, para que as equipas de TI possam gerir patching e remediação sem terem de juntar ferramentas separadas. O preço por endpoint mantém os custos previsíveis à medida que o número de dispositivos geridos aumenta. Se estiver a avaliar opções pagas, consulte o nosso guia de software de gestão de patches acessível para pequenas equipas de TI.
Experimente o Splashtop AEM gratuitamente
O software gratuito de gestão de patches pode ser um ponto de partida útil, mas muitas equipas deixam de o conseguir acompanhar à medida que os seus ambientes, requisitos de segurança e necessidades de relatórios se expandem. Nessa fase, as equipas de TI precisam de visibilidade, automatização e controlo consistentes em todos os endpoints, independentemente de onde estejam localizados.
Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem aplicar patches a vulnerabilidades de alto risco mais rapidamente, manter dispositivos remotos e no escritório sob as mesmas políticas e produzir provas claras do estado dos patches, tudo a partir de uma única consola e a um custo adequado a um orçamento apertado.
Veja como o Splashtop AEM se adapta ao seu ambiente com uma avaliação gratuita com todas as funcionalidades.