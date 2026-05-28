Manter os dispositivos devidamente atualizados é essencial para a cibersegurança, pois garante que os endpoints recebam atualizações de segurança críticas que reduzem a exposição a vulnerabilidades conhecidas. Muitos frameworks de segurança e políticas internas também exigem atualizações pontuais, por isso as equipas de TI precisam de provas fiáveis de que as atualizações estão a ser aplicadas conforme o cronograma.
No entanto, os ambientes de endpoint estão em constante evolução, tornando difícil atualizá-los regularmente. Os dispositivos podem ficar offline ou perder as janelas de manutenção; os utilizadores podem adiar reinícios para evitar interrupções; as instalações podem falhar sem serem notadas; e, como resultado, os endpoints permanecem sem correções por mais tempo do que deveriam.
Não basta que as equipas de TI apenas apliquem patches. Eles precisam garantir que todos os terminais estejam cobertos e que cada atualização seja implementada com sucesso, com a capacidade de acompanhar os problemas.
Então, como as equipas de TI podem evitar falhas de atualizações nos pontos finais? Vamos explorar algumas maneiras práticas de manter cada dispositivo atualizado e garantir uma correção consistente em todo o seu ambiente.
Por que os Pontos Finais São Ignorados Durante a Atualização
Claro, não há uma única causa para falhas nas atualizações; vários fatores podem levar a que sejam perdidas. Razões para patches perdidos podem incluir:
Dispositivos remotos estão offline durante as janelas de atualização programadas e perdem o tempo.
Os endpoints remotos e híbridos nem sempre estão conectados à rede corporativa, por isso são mais difíceis de rastrear e gerir.
Os inventários de ativos estão incompletos ou desatualizados, tornando impossível saber quais endpoints estão atualizados e quais não estão.
As aplicações de terceiros não estão incluídas no processo de correção, deixando vulnerabilidades significativas expostas.
As políticas de patches são aplicadas de forma inconsistente entre departamentos, localizações ou grupos de dispositivos.
Os patches falhados não são revistos ou remediados rapidamente, deixando os endpoints expostos a riscos conhecidos por mais tempo do que o necessário.
As equipas de TI dependem de verificações manuais ou relatórios atrasados, o que pode ser demorado e suscetível a erros humanos.
Ferramentas herdadas apenas oferecem visibilidade parcial sobre o status dos endpoints.
Felizmente, nenhum desses problemas é insuperável. Faltas de patches tendem a ser um problema de fluxos de trabalho ou visibilidade, não apenas problemas de implementação de patches. Com a solução de gestão de patches certa, todos podem ser resolvidos.
Comece com um Inventário Completo de Terminais
O primeiro passo na gestão de patches adequada é compreender o seu inventário. Precisa de uma lista dos terminais da sua empresa, os sistemas operativos que eles executam, as aplicações instaladas neles e que dispositivos estão atualmente geridos. A partir daí, você tem a base para a gestão de patches.
Tenha em mente que folhas de cálculo estáticas ou listas de inventário manuais não são suficientes. Os ambientes de endpoint modernos podem consistir numa grande variedade de dispositivos, cada um com um conjunto de aplicações para gerir, e manter o controlo de tudo é vital.
As equipas de TI devem usar software de gestão de endpoints que possa acompanhar:
Nome do dispositivo e atribuição de utilizador
Sistema operativo e versão
Software instalado
Estado do patch
Estado online ou offline
Grupo de dispositivos, departamento ou localização
Estado de segurança ou conformidade
Ao manter um inventário sempre atualizado, as equipas de TI têm uma base fiável para a sua gestão de patches. Isso ajuda-os a identificar endpoints que possam ter falhado atualizações ou que, de outra forma, caem fora dos seus processos normais de atualização, para que possam fechar lacunas de cobertura e manter os dispositivos mais atualizados de forma consistente.
Agrupar Pontos Finais por Risco, Função e Requisitos de Atualização
Gerir as suas políticas e requisitos é outro passo fundamental para garantir uma boa gestão de patches. Nem todos os endpoints devem ser corrigidos da mesma maneira, por isso criar grupos com base nos seus riscos e necessidades pode ajudar a garantir que as equipas de TI apliquem as políticas corretas a cada dispositivo.
Considere o seguinte ao agrupar os seus endpoints:
1. Dispositivos Críticos para o Negócio
Certos dispositivos-chave, como servidores, dispositivos executivos, estações de trabalho compartilhadas, sistemas de ponto de venda e sistemas operacionais, podem precisar de testes mais rigorosos ou regras de implementação por etapas. Estes dispositivos são os mais críticos para o negócio, por isso é vital que se mantenham atualizados e protegidos, mas as atualizações também devem ser devidamente testadas para evitar problemas durante a implementação.
2. Dispositivos Remotos e Híbridos
No mundo de trabalho remoto e ambientes BYOD de hoje, os portáteis e endpoints fora da rede podem ser mais desafiadores de gerir. Eles precisam de visibilidade baseada em cloud e políticas de correção que possam ser aplicadas mesmo quando não estão conectados a uma rede de escritório. Isso ajuda a manter uma cobertura de correções consistente e uma preparação mais forte para auditorias de dispositivos remotos e híbridos, mesmo quando não estão frequentemente conectados.
3. Postos de Trabalho Padrão dos Funcionários
Um dos grupos de dispositivos mais comuns é para dispositivos padrão de funcionários. Estes são os dispositivos do dia a dia que podem seguir janelas de patch padrão, incluindo regras de implantação automatizadas e políticas de reinício, para manter os endpoints devidamente atualizados.
4. Teste e Grupos Piloto
Quando implementa atualizações, não é aconselhável lançá-las todas de uma vez, especialmente sem testar. Comece com um pequeno grupo piloto para validar as correções principais e garantir que funcionam corretamente; depois, pode implementá-las em grupos maiores. Esta fase de testes é particularmente importante para atualizações de SO de alto impacto e aplicações críticas para o negócio, onde não deseja que uma atualização falhe inesperadamente.
Use políticas automáticas de correção em vez de acompanhamento manual
A automação é uma ferramenta poderosa para manter a conformidade de patches. Com uma boa ferramenta de gestão automática de patches, as equipas de TI podem estabelecer políticas de patching, implementá-las em todos os endpoints e garantir que são devidamente implantadas.
Uma boa política de correção deve:
Defina quais sistemas operativos e aplicações precisam de atualizações regulares.
Estabeleça grupos de dispositivos e defina políticas para cada um.
Agende janelas de implantação que correspondam às necessidades empresariais.
Incluir regras de reinício e definições de notificação de utilizador (quando apropriado).
Aplicar políticas automaticamente quando os endpoints são adicionados ou reatribuídos.
Revise os resultados da implementação após cada ciclo de patches para verificar se as atualizações estão corretamente instaladas.
Com isto, as equipas de TI podem usar a automação para reduzir as hipóteses de perder endpoints. As atualizações são aplicadas automaticamente com base na política da empresa, em vez de dependerem de técnicos individuais. Ajuda utilizar uma ferramenta de gestão de endpoints como o Splashtop AEM para automatizar a implementação de patches e gerir políticas a partir de uma consola centralizada.
Incluir Aplicações de Terceiros no Fluxo de Trabalho de Atualizações
Os endpoints são mais do que seus sistemas operativos. A atualização que cobre apenas as atualizações do sistema operativo está incompleta e pode deixar vulnerabilidades graves expostas, por isso é importante incluir as aplicações no processo de atualização.
Muitas aplicações comuns podem servir como pontos de entrada para dispositivos, por isso quaisquer vulnerabilidades que tenham devem também ser corrigidas prontamente. Isto pode incluir:
Navegadores
Ferramentas de comunicação
Leitores de PDF
Aplicações de colaboração
Software para reuniões remotas
Aplicações criativas ou de produtividade
Aplicações de linha de negócio
Ao configurar a gestão de patches, o departamento de TI deve garantir que monitora o software instalado e inclui aplicativos de terceiros nos seus fluxos de trabalho de correções. Tal como acontece com os sistemas operativos, é essencial identificar versões desatualizadas e garantir que os funcionários têm as últimas atualizações de segurança instaladas, especialmente em dispositivos críticos para o negócio.
Priorize patches com base no risco de vulnerabilidade.
Quando tem múltiplos endpoints e aplicações para gerir, o atraso nas atualizações pode ser comum. Como tal, é importante saber como priorizá-los.
Os processos regulares de aplicação de patches devem ser conscientes do risco, com formas de determinar quais patches devem ter prioridade e quais podem esperar pelos ciclos regulares de aplicação de patches. Quanto maior a ameaça que uma vulnerabilidade representa, mais importante é corrigi-la o mais rápido possível.
Os patches devem ser priorizados com base em vários critérios, incluindo:
1. Vulnerabilidades Conhecidas Exploradas
As vulnerabilidades mais críticas são aquelas que são conhecidas e exploradas ativamente. Quanto mais tempo demora em corrigi-los, maior é o risco de exposição, por isso devem ser tratados como urgentes e solucionados sem demora.
2. Gravidade e Explorabilidade
As vulnerabilidades também devem ser avaliadas com base em quão severas e exploráveis são. As equipas de IT precisam de avaliar os índices de gravidade, a explorabilidade da vulnerabilidade e o seu impacto potencial no negócio para determinar se deve ser prioritário.
3. Importância do Endpoint
Nem todos os endpoints têm o mesmo valor. Uma vulnerabilidade em um endpoint crítico para os negócios ou amplamente utilizado será tipicamente priorizada em relação ao mesmo problema em um dispositivo de baixo risco para reduzir o potencial de danos e o impacto nos negócios.
Verifique o Sucesso da Correção em Cada Endpoint
Só porque aplicou uma correção não significa que o endpoint esteja garantidamente protegido. As equipas de TI precisam de visibilidade sobre os endpoints e o estado das atualizações para garantir que os patches sejam instalados corretamente ou para identificar se algo correu mal. O patch pode estar pendente, ou o dispositivo pode precisar reiniciar para concluir a instalação; há até a possibilidade de a atualização nunca ter chegado ao dispositivo. A visibilidade é essencial para verificar a implementação.
Certifique-se de que consegue identificar o estado dos patches em todos os seus endpoints, incluindo:
Quais endpoints estão completamente atualizados?
Quais endpoints estão sem atualizações
Quais patches falharam
Quais dispositivos estão pendentes de reinicialização
Quais dispositivos estavam offline durante a implantação
Quais endpoints estão excluídos de uma política
Quais aplicações continuam desatualizadas
Quais vulnerabilidades ainda estão presentes
É melhor usar uma solução de gestão de endpoints que forneça visibilidade clara do estado dos endpoints, para que as equipas de TI possam ver o estado dos patches, rastrear falhas e remediar endpoints conforme necessário. Isto pode ajudar as equipas de TI a passar de saber que foi enviado um patch para saber exatamente o que aconteceu.
Corrigir rapidamente patches falhados ou perdidos
Acompanhar as atualizações é vital porque, se uma atualização for esquecida ou não conseguir ser instalada, detetá-la e resolvê-la rapidamente é essencial. Um bom processo de acompanhamento deve ajudar a determinar se algum dispositivo não recebeu as atualizaç�ões necessárias, para que as equipas de TI possam intervir, identificar o que correu mal e resolvê-lo.
Um bom processo de remediação deve incluir:
Revise patches falhadas após a implementação.
Identifique a razão pela qual uma atualização falhou.
Verifique se o endpoint estava offline, bloqueado ou precisa reiniciar.
Tentar novamente a implementação (onde for apropriado).
Investigue falhas através de acesso remoto ou ações de fundo.
Documente exceções para dispositivos que não podem ser corrigidos imediatamente.
Confirme que a remediação foi bem-sucedida.
Incorporar Relatórios no Processo de Gestão de Patches
Os relatórios ajudam a TI a provar que a aplicação de patches funciona, não apenas durante a instalação inicial, mas também ao longo do tempo. Com bons relatórios, as equipas de TI estão melhor preparadas para lidar com auditorias, revisões internas e melhorias ao longo do tempo.
Claro, tudo isso depende dos relatórios fornecerem informações pertinentes. Vai querer garantir que o seu relatório inclui detalhes chave, incluindo:
Conformidade de patches, organizada por grupo de dispositivos, para garantir que cada grupo seja devidamente priorizado e atendido.
Faltam patches, classificados por gravidade, para determinar se faltam patches críticos.
Contagens de patches falhados, que podem indicar problemas em andamento.
O tempo que leva para corrigir vulnerabilidades de alto risco, para demonstrar que estão a ser tratadas prontamente.
Cobertura de endpoint por política, para demonstrar conformidade com a política de patches.
Dispositivos offline durante as janelas de correção, para que possam ser devidamente atualizados.
Estado de atualização de aplicação de terceiros para demonstrar cobertura completa de correções.
Exceções e adiamentos aprovados para quaisquer endpoints que não estejam totalmente corrigidos.
Estes relatórios devem demonstrar que os patches estão a ser implementados de forma repetitiva e fornecer responsabilidade. As evidências nestes relatórios podem ajudar a suportar a prontidão para auditorias e a conformidade de TI quando uma empresa gerencia adequadamente suas atualizações.
Como o Splashtop AEM Ajuda a Manter os Endpoints Protegidos
Se queres garantir que os teus endpoints estão devidamente corrigidos e atualizados, precisas de uma plataforma robusta de gestão de endpoints que forneça visibilidade e automação em todos os teus endpoints. Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints) é precisamente essa plataforma, oferecendo às empresas a capacidade de gerir todos os seus endpoints a partir de um único local.
Splashtop AEM inclui:
1. Visibilidade Centralizada de Pontos de Extremidade
Splashtop AEM fornece visibilidade em todos os dispositivos, permitindo que as equipas de TI vejam o status dos endpoints, o inventário de software, o status das atualizações e as vulnerabilidades a partir de um painel de administração centralizado. Isto facilita a identificação de quais dispositivos precisam de atenção e a verificação de quais terminais estão atualizados, com atualizações em falta ou ainda necessitam de acompanhamento.
2. Atualizações Automatizadas do SO e de Terceiros
A gestão de patches automatizada do Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a implementar patches em sistemas operativos e aplicações de terceiros. A automação pode seguir a sua política para priorizar e gerir adequadamente as atualizações, verificar implementações e acompanhar problemas conforme necessário, reduzindo o trabalho manual e melhorando a consistência.
3. Monitorização do Estado de Patches e Remediação
O Splashtop AEM pode acompanhar a implementação e o estado dos patches em vários pontos finais, ajudando as equipas de TI a monitorizar resultados, identificar falhas e solucionar dispositivos que permanecem vulneráveis. Isto ajuda as equipas de TI a manter os pontos de acesso mais consistentemente atualizados e a manter registos claros da atividade de correção, falhas e ações de acompanhamento.
4. Controle Baseado em Políticas
Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem estabelecer políticas para o lançamento de patches em grupos de dispositivos. Isto inclui priorização, agendamento, testes e muito mais para ajudar a gerir endpoints de forma consistente, mesmo quando os ambientes mudam.
Lista de Verificação para Correção de Endpoints
Quando estiveres a aplicar patches nos teus endpoints, não queres esquecer nenhum passo, mas há muito a ter em mente. Para isso, preparámos uma lista de verificação prática para a atualização de endpoints, para ajudar a guiar o seu processo de atualização e garantir que tudo está atualizado:
Mantenha um inventário contínuo de endpoints para garantir que está a gerir todos os dispositivos.
Agrupar dispositivos por risco, função e requisitos de atualização para uma correta priorização.
Aplicar políticas de atualizações automáticas para garantir atualizações consistentes.
Incluir atualizações de sistema operativo e de aplicações de terceiros.
Priorizar as vulnerabilidades de alto risco.
Use grupos de teste para testar atualizações e identificar problemas cedo.
Acompanhe o sucesso e a falha dos patches para que possa resolver quaisquer problemas.
Acompanhar dispositivos offline.
Corrija patches falhados rapidamente.
Relate regularmente a cobertura de patches.
Prevenir Atualizações Perdidas com o Splashtop AEM
Manter a conformidade com patches e garantir que todos os dispositivos estejam atualizados exige mais do que apenas um cronograma de atualizações recorrente. Requer visibilidade contínua, automação baseada em políticas, priorização baseada em riscos, verificação de status e a capacidade de remediar rapidamente problemas quando as correções falham.
Felizmente, com o software certo, tudo isto é facilmente alcançável. Splashtop AEM proporciona o controlo, visibilidade e automação que as equipas de TI precisam para manter todos os seus endpoints atualizados, mesmo em ambientes BYOD e remotos. Como resultado, as equipas de TI podem reduzir patches em falta, manter os fluxos de trabalho consistentes e obter a visibilidade melhorada que necessitam para garantir segurança e conformidade.
Quer uma maneira mais simples de encontrar e corrigir patches de endpoints perdidos? Comece já hoje com uma versão de teste gratuita do Splashtop AEM.