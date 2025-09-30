A melhor alternativa para o EasyVista EV Reach On-Prem

Há alguns anos, a empresa de gestão de serviços de TI EasyVista comprou o Goverlan. Quando esta aquisição ocorreu, a EasyVista descontinuou as licenças perpétuas do produto Goverlan on-prem original. Esse produto é agora conhecido como EV Reach.
O EV Reach está atualmente num modelo de licenciamento baseado em subscrição. Isto significa que se a equipa quiser adicionar outro utilizador ao seu plano, terá de pagar uma taxa mensal adicional.
A melhor alternativa EV Reach On-Prem (anteriormente Goverlan)
Se você está procurando uma alternativa ao produto EV Reach da EasyVista, considere o Splashtop On-Prem.
Splashtop On-Prem oferece recursos e capacidades robustas, como:
Capacidades no local
O Splashtop On-Prem pode ser instalado atrás de uma DMZ ou firewall corporativo. Isso permite que os indivíduos criem sessões remotas por meio de operações peer-to-peer localmente por meio de redes roteáveis ou façam uma ponte através do Splashtop On-Prem Gateway para acesso entre redes.
>> Leitura relacionada: Splashtop On-Prem vs. Splashtop Enterprise
Modelos de Licenciamento Flexíveis
A Splashtop oferece opções de licenciamento de usuário simultâneo e nomeado. Isto permite que os nossos clientes comprem o tipo de licenciamento e os modelos que melhor se adaptam às suas necessidades. Ao fornecer esta opção, os utilizadores podem obter o que precisam sem pagar a mais por licenças adicionais, mas, em vez disso, pagar apenas pelo que usam.
Suporte técnico responsivo
A nossa equipa sediada nos Estados Unidos está pronta para apoiar os nossos clientes sempre que eles precisarem. Garantimos a acessibilidade da nossa equipa através de vários canais, seja por telefone, e-mail ou chat do site de suporte.
A nossa equipa de suporte tem representantes localizados em todo o mundo para te fornecer suporte quando precisares. Embora não prevejamos que você terá problemas com o Splashtop On-Prem, estaremos ao seu lado se precisar.
Amplo suporte a dispositivos
Splashtop tem a capacidade de suportar uma ampla variedade de dispositivos diferentes, como Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Isso inclui smartphones, tablets e dispositivos Android robustos.
Sabemos que as equipes costumam ter uma grande variedade de dispositivos que precisam de manutenção, por isso a Splashtop foi criada pensando nessa variedade. Não importa que tipo de dispositivo ou sistema operacional sua equipe usa, a Splashtop pode oferecer suporte.
Alto desempenho para ferramentas com recursos intensos
A arquitetura de desempenho avançada do Splashtop On-Prem oferece acesso remoto extremamente rápido e sessões interativas de vídeo e áudio HD para taxas de quadros de até 60 fps. Recursos como o modo de cores 4:4:4, áudio de alta fidelidade, redirecionamento de dispositivo USB e caneta remota fornecem uma experiência de acesso remoto imersiva para indivíduos como artistas ou na indústria de media.
Suporte remoto assistido
Os usuários finais podem receber suporte sob demanda para dispositivos Windows, Mac, iOS e Android rapidamente, simplesmente confirmando um código de 9 dígitos com seus técnicos. Isto ajuda a reduzir a quantidade de tempo de inatividade que os utilizadores têm ao ligar para o suporte, para que possam voltar a trabalhar rapidamente.
Clustering de alta disponibilidade
Os técnicos podem eliminar o tempo de inatividade e otimizar o desempenho com clusters de servidores de balanceamento de carga e alta disponibilidade.
Segurança e Escalabilidade
O Splashtop On-Prem fornece à sua equipe controles de políticas refinados sobre permissões e regras de acesso. Além disso, a equipe está em conformidade com os principais padrões de segurança, como ISO 27001, conformidade com SOC-2, RGPD, HIPAA, FERPA e muito mais.
Conector Splashtop
As equipes podem conectar com segurança conexões RDP e VNC a computadores e servidores Windows por meio do Splashtop Connector sem usar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto. Isso torna mais fácil para os administradores de TI pré-configurarem perfis para que os usuários possam acessar recursos RDP e VNC diretamente do Splashtop Business App.
Diretório Ativo e Integração SSO
O Splashtop On-Prem integra-se perfeitamente com muitos serviços existentes do Active Directory ou LDAP. Sua equipe também pode desfrutar de autenticação segura e simplificada por meio de SSO ou SAML.
A Splashtop oferece suporte aos principais parceiros de SSO, como Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin.
Mude para o Splashtop On-Prem
À medida que as indústrias continuam a mudar e as fusões mudam o panorama da acessibilidade, é importante garantir que os teus sistemas de suporte permaneçam consistentes e eficientes. Splashtop On-Prem oferece aos usuários uma solução de acesso remoto de auto-hospedadas altamente segura e de alto desempenho, um modelo de licenciamento flexível e suporte ao cliente exemplar.
Embora o EV Reach se destaque na imposição de controles rígidos de gerenciamento de TI, a Splashtop assume a liderança em recursos de suporte fáceis de usar, feitos sob medida para o local de trabalho digital em evolução. Ao comparar as soluções lado a lado, o Splashtop On-Prem simplesmente marca mais caixas em categorias críticas como suporte de plataforma, usabilidade, escalabilidade, flexibilidade de licenciamento, desempenho e extensibilidade.
Interessado em ver como o Splashtop On-Prem pode ajudar sua equipe? Comece agora e fale com um dos nossos representantes para ver como podemos ajudar a agilizar os teus processos.
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