O Que Você Precisa Saber Sobre a Política Sem Stress de Cancelamento da Splashtop

A política de cancelamento do seu fornecedor de acesso remoto está a dar-lhe pesadelos? Você não está sozinho. Os nossos clientes partilharam muitas histórias de terror de cancelamento conosco ao longo dos anos.

Nos dias de hoje, uma boa política de cancelamento vale ouro. Há demasiadas empresas que escondem a sua política de cancelamento nas entrelinhas, fazendo com que os clientes saltem por aros para acabar com as suas subscrições. Na Splashtop, a satisfação do cliente é a nossa força motriz. Por isso, embora detestamos vê-lo partir, não vamos tentar enganar-lhe a ficar.

Obstáculos que os nossos clientes se depararam ao cancelarem outras assinaturas de acesso remoto:

Comunicar por escrito a intenção de cancelar três meses antes da data de renovação

Esperar semanas para receber a confirmação do cancelamento solicitado

Cobrança pela renovação duas semanas antes do tempo de renovação programado, dificultando o cancelamento e o reembolso

Links de tickets de suporte que não funcionam ou são demasiado complicados de navegar

Contatos para cobrança que não funcionam ou que possuem um tempo de espera inaceitável

Ser direcionado para artigos de FAQ que não resolvem o problema deles

Estas práticas não profissionais foram concebidas para travar os clientes num contrato o mais tempo possível.

Uma jornada perfeita para o cliente do início ao fim

Na Splashtop, fazemos as coisas de maneira diferente. Queremos que cada fase da sua jornada seja perfeita. Se você precisa de tempo para decidir antes de comprar, nós damos a facilidade de testar os nossos produtos sem nenhum custo. Também fornecemos serviço de atendimento ao cliente de classe mundial para te ajudar a resolver ou relatar quaisquer problemas de produtos.

Esperamos que goste dos nossos produtos, mas também sabemos que existem muitas razões para cancelar a sua assinatura. É por isso que facilitamos o cancelamento.

Cancele a sua subscrição da Splashtop em três passos simples:

Acesse a sua conta no portal My Splashtop. Seleccione Informações da Conta no menu pendente e, no ecrã Informações da Conta, abra a aba Subscrições . Selecione o botão Desligar renovação automática.

Se por algum motivo, você não conseguir fazer isso online, a nossa equipe de suporte está apenas a uma chamada de distância. É simples assim. Você pode ler os nossos Termos de Venda completos para mais informações.

Prometemos fazer da sua jornada do cliente — desde o compromisso inicial ao longo da vida da nossa relação mútua — uma experiência profissional, gratificante e segura.

É por isso que temos uma das mais altas pontuações de satisfação dos usuários do setor.

Consulte os nossos estudos de caso para saber em primeira mão porque mais de 30 milhões de clientes em todo o mundo escolhem a Splashtop. Você também pode saber mais sobre as nossas melhores soluções de suporte remoto e acesso remoto, visitando a nossa página de produtos.

Quer ver por si próprio porque a Splashtop tem as pontuações mais altas de satisfação do cliente?

Inscreva-se numa versão experimental gratuita e desfrute de um acesso remoto rápido e seguro com todas as funcionalidades de que necessita para um trabalho remoto produtivo. Não é necessário qualquer cartão de crédito ou compromisso para iniciar a sua avaliação gratuita. E, claro, temos uma política de cancelamento sem complicações se um dia decidir sair.

Está bloqueado num contrato com uma política de aviso prévio de três meses? A Splashtop oferecer-lhe-á três meses gratuitos para que possa trocar sem o custo adicional ou mesmo ter de esperar.

