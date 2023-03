O que você precisa saber sobre as soluções alternativas à Splashtop

Enquanto procuras soluções de acesso remoto ao computador para o teu negócio, vais encontrar várias soluções semelhantes a Splashtop. Embora fosse arrogante da nossa parte rejeitar estas alternativas Splashtop, queremos que penses nos inconvenientes que algumas soluções têm de facto. Para te ajudar a tomar a melhor decisão para o teu negócio, compilámos em baixo tudo o que precisas de saber.

Alternativas Populares à Splashtop

VPNs Tradicionais — Redes Privadas Virtuais

Uma rede privada virtual, ou VPN, cria uma conexão com a internet entre dois locais para permitir que seus usuários acessem computadores e arquivos nessa rede remotamente. Quando uma VPN é usada por curtas durações para concluir tarefas específicas, ela funciona muito bem. No entanto, quando uma VPN é utilizada por muito tempo e por muitos usuários de uma só vez, alguns problemas podem ocorrer.

Você deve estar se perguntando qual é a razão disso. Uma das razões é que as VPNs foram originalmente projetadas voltadas para a exceção, não para a regra. Quando forças de trabalho inteiras permanecem conectadas via VPN o dia inteiro, há um backhauling de tráfego. Esse backhauling de tráfego também afeta tarefas que não precisam de VPN, resultando em conexões não confiáveis e um desempenho lento. Além disso, já que acessar uma VPN adiciona etapas extras entre você e a internet, ela eventualmente reduzirá a velocidade da sua conexão, mesmo que você seja o único da sua empresa a usar a VPN no momento. Esse mau desempenho pode ser o pior pesadelo de um usuário, especialmente para usuários que passam horas todos os dias em videoconferências.

Desvantagens adicionais das VPNs para acesso remoto

Preocupações de segurança: As actualizações da infra-estrutura VPN são principalmente manuais, não automáticas. Isto pode expor dispositivos remotos e redes corporativas a ameaças laterais, tais como resgates. Outras características críticas de segurança como autenticação de múltiplos factores e autenticação de dispositivos nem sempre estão incluídas. E, as VPNs não estão preparadas para o Acesso à Rede Trust Zero. A Zero Trust Network Access (ZTNA) é um conjunto de tecnologias que operam num modelo de confiança adaptativo. O acesso à informação e às redes é concedido apenas de acordo com as permissões do utilizador. Em última análise, a ZTNA proporciona aos utilizadores uma conectividade perfeita sem comprometer a segurança dos indivíduos e dos seus dados. Devido à forma como as VPNs tradicionais funcionam, não podem suportar a ZTNA. Para todas estas preocupações de segurança, um relatório do Gartner de 2019 previu que até 2023, 60% das empresas irão eliminar gradualmente a sua VPN de acesso remoto a favor de soluções mais seguras. Escalabilidade: Como uma VPN não é construída para lidar com tráfego pesado e múltiplos utilizadores ao mesmo tempo, é difícil implementá-la à escala para satisfazer as necessidades de uma força de trabalho totalmente remota ou híbrida. O dimensionamento de uma rede VPN requer a actualização do CPU/memória VPN, o que se traduz num processo longo e complicado para as TI. Adicionalmente, para que uma VPN funcione numa configuração de escritório remoto, cada empregado precisa de um dispositivo da empresa. Como resultado, os dispositivos BYOD (como os dispositivos domésticos dos empregados) não podem ser alavancados. Flexibilidade: Como uma VPN apenas dá acesso a todas as pastas, aplicações e ficheiros partilhados na rede, não é ideal para um escritório remoto ou híbrido. Imagina que estás no terreno e precisas de aceder a um ficheiro no teu computador do escritório que não é partilhado na rede VPN. Não poderás aceder porque a VPN apenas fornece acesso a ficheiros na rede. Para teres acesso total ao computador do teu escritório, as TI terão de partilhar previamente todas as pastas e ficheiros a que possas precisar de aceder no terreno. Fazer isto para cada empregado pode ser uma tarefa assustadora.

Conclusão sobre a alternativa VPN: Se você estiver usando uma VPN para oferecer o acesso mínimo a uma rede de computadores para você e alguns funcionários, a VPN pode funcionar. No entanto, pode não ser ideal usá-la em um ambiente de trabalho totalmente remoto ou híbrido no qual vários usuários usam a VPN com frequência.

Software de Acesso Remoto Alternativos

Existem outros que oferecem soluções de acesso remoto semelhantes às da Splashtop.

Podes estar a pensar, "o que é exactamente o acesso remoto"?

O acesso remoto oferece a capacidade de acessar um computador ou dispositivo usando outro dispositivo, a qualquer momento e em qualquer lugar. Ao contrário de uma VPN, o software de acesso remoto foi criado para lidar com alto tráfego e fornece acesso completo aos arquivos e aplicativos de computadores remotos, independentemente da rede. Isso o torna mais adequado do que uma VPN para um ambiente remoto ou híbrido. Além disso, o acesso remoto é fácil de implementar. Por fim, o software de acesso remoto possui recursos de segurança integrados, como o SSO (Autenticação Única), MFA (Autenticação Multifatores), autenticação de dispositivos e atualizações automáticas de infraestrutura, essa forma, ele sempre está atualizado com os padrões de segurança em vigor.

Como existem muitas ferramentas de software de acesso remoto no mercado, você pode ficar intrigado com as suas diferenças.

Sugerimos os seguintes questionamentos:

Como é a configuração? A solução oferece recursos clicar-e-conectar ou requer uma configuração mais complicada? (Dica: Se a solução foi originalmente projetada para consumidores, provavelmente ela é super simples de se configurar e usar). Ela suporta BYOD (traga o seu próprio dispositivo)? No mundo de hoje, é muito comum que os indivíduos queiram usar seu dispositivo pessoal, como o seu celular. Você vai saber se a solução permite que os usuários se conectem com o dispositivo de sua escolha ou se ele está limitado aos dispositivos fornecidos pela empresa. (Dica: Você também vai querer garantir que a solução tenha paridade de recursos para desktops e computadores MAC, pois muitos são projetados para um ambiente baseado em Windows que não funcionam muito bem em MACs) Está disponível a capacidade de Single Sign-On (SSO)? SSO ajuda a assegurar que as senhas dos empregados cumprem os requisitos de conformidade e segurança. (Dica: Também vais querer verificar a conformidade geral de segurança, incluindo autenticação multi-factor e autenticação do dispositivo). Pergunte sobre atualizações de software — elas são automáticas ou precisam ser feitas manualmente? Confiar em atualizações manuais cria os riscos de segurança, pois elas precisam ser agendadas e realizadas regularmente, sem contar que às vezes esquecemos delas. (Dica: pergunte com que frequência as atualizações manuais precisam ser feitas, pois isso pode significar problemas de inatividade ou compatibilidade). Qual o desempenho da solução ao lidar com os recursos que seus usuários precisam acessar? (Dica: Você quer uma solução de alto desempenho e baixa latência, capaz de suportar streaming de vídeo HD (alta definição), se necessário, para que os usuários nunca mais precisem esperar o carregamento de recursos ou programas). Como é que a solução se dimensiona? (Dica: a escalabilidade rápida e fácil para até milhares de utilizadores é fundamental). Você precisa de um hardware em cada local remoto antes da implantar? (Dica: Quaisquer requisitos adicionais de hardware atrasam a sua capacidade de usar a solução imediatamente e aumentam a carga de gerenciamento de TI). Você pode oferecer à TI o direito de controlar transferências de arquivos e recursos de impressão remota? (Dica: Idealmente, a TI deve ser capaz de desativar ou ativar transferências de arquivos ou capacidade de impressão remota). Os recursos são fáceis de entender? (Dica: Na Splashtop, dizemos que os registros precisam ser “compreensíveis para humanos”, o que significa que eles fazem sentido para o usuário típico ou para o profissional de TI. Isso também deve ocorrer no momento da gravação, monitoramento e emissão de relatórios de sessão.) Se queres mudar-te para outro fornecedor, é fácil? (Dica: Afasta-te das empresas que te obrigam a falar com várias pessoas para cancelar a tua conta ou manter-te bloqueado em contratos). Vais querer um e uma equipa de suporte técnico de confiança.

Outras coisas a se considerar ao avaliar provedores de acesso remoto

Preço vs. Características: Os fornecedores de acesso remoto oferecem todos características diferentes a preços diferentes. Alguns oferecem um número mínimo de funcionalidades por um determinado preço. Enquanto outros podem oferecer mais funcionalidades, mas a um preço mais elevado. Com base no teu caso de uso, poderás precisar de todas ou apenas algumas das funcionalidades de acesso remoto listadas na tabela abaixo. Em última análise, quando comparadas com Splashtop, todas estas alternativas oferecem menos funcionalidades a um preço mais elevado. Apoio ao cliente e satisfação do utilizador: Ao avaliar uma solução de acesso remoto, é essencial avaliar o nível de serviço ao cliente que recebes. Ouvimos muitos utilizadores que mudaram de outros vendedores para Splashtop que foi difícil para eles conseguirem um representante do cliente para os ajudar ao telefone. Em vez disso, estes utilizadores tinham de passar por intermináveis bilhetes de suporte, e era quase impossível falar com uma pessoa ao vivo. Splashtop oferece suporte ao vivo 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Conclusão sobre software de acesso remoto alternativo: Se você estiver procurando por um software de acesso remoto com recursos padrão e não se importa com o custo ou com suporte limitado, uma alternativa à Splashtop pode funcionar. No entanto, se você estiver procurando o melhor software de acesso remoto e um excelente suporte ao cliente, a Splashtop é a sua melhor escolha.

Por quê a Splashtop é a melhor solução de acesso remoto?

A Splashtop é a melhor opção quando se trata de obter o melhor valor de acesso remoto e os mais altos níveis de satisfação e desempenho do usuário.

No relatório do G2 Winter 2021 sobre a rede remota do ambiente de trabalho do G2, analisando as críticas geradas pelos utilizadores para mais de 30 soluções de ambiente de trabalho remoto, Splashtop ficou no topo, com a pontuação mais alta do NPS aos 93, a pontuação mais alta "users likely to recommend". Isto significa que 93% dos utilizadores são susceptíveis de recomendar o Splashtop a um amigo ou colega quando se trata de software de ambiente de trabalho remoto, devido ao superior serviço ao cliente, desempenho e facilidade de fazer negócios.

Ainda não experimentaste o Splashtop? Inscreve-te para um teste grátis e vê por ti mesmo porque é que os utilizadores nos adoram.

Teste gratuito