Splashtop On-Prem x Splashtop Enterprise

O Splashtop On-Prem é a melhor solução on-premises para acesso remoto seguro, controle remoto e suporte remoto a qualquer dispositivo. Elimine o tempo de inatividade e otimize o desempenho com balanceamento de carga e clusters de servidores. Splashtop On-Prem permite o controle total do armazenamento de dados e do acesso ao software na infraestrutura de TI de uma organização. Também permite mais personalização e modelos de implementação flexíveis.
Splashtop Enterprise é a solução completa de última geração de acesso remoto, suporte e gerenciamento cloud para organizações. Oferece alta disponibilidade com centros de dados em todo o mundo, atualizações automáticas e fácil escalabilidade.
As organizações podem fazer uma escolha estratégica entre uma solução local e baseada na nuvem, considerando fatores como segurança, personalização, controlo, facilidade de escalabilidade e relação custo-benefício para satisfazer as suas necessidades.
Vamos explorar as diferenças entre o Splashtop On-Prem e o Splashtop Enterprise.
Splashtop On-Prem (licença técnica)
Splashtop Enterprise (licença técnica)
Implementação
Nas instalações
Nuvem
Acesso remoto autônomo a computadores Windows, Mac e Linux
Funcionalidades de alto desempenho (H.265, 60FPS, YUV444, Áudio HD, Redirecionamento de dispositivos USB)
Acesso não supervisionado a dispositivos Android, incluindo smartphones, tablets, dispositivos Android robustos, dispositivos PDV, quiosques e set top boxes
Agende horários para quando indivíduos ou grupos de utilizadores podem ter acesso a computadores
Recursos na sessão, como reinicialização e reconexão remota, gravação de sessão, suporte a vários monitores, bate-papo, impressão remota, transferência de arquivos (incluindo o modo arrasta e solta) e muito mais
Participa em Attended Splashtop on-demand support (Suporte Remoto) para computadores e dispositivos móveis
Personalize o aplicativo SOS que seus clientes baixam
Balcão de serviço: Experiência avançada de suporte sob demanda: agrupamento de técnicos, gerenciamento de canais de serviço e links de convite, solicitações de suporte via chamada de suporte remoto e widgets de formulário da web, e muito mais
Integrações ITSM com ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e muito mais
Freshservice + APIs abertos para integrações personalizadas
Chamada de voz na sessão para o utilizador final durante a sessão remota
Simplifica e automatiza a gestão de endpoints com aplicação de políticas, gestão de patches de SO e de terceiros, alertas proativos, remediação automatizada através de ações inteligentes, relatórios de inventário e muito mais
Inclui gestão de patches do sistema operativo Windows e relatórios de inventário. Capacidades adicionais estarão disponíveis em breve.
Ações em segundo plano: Acede a ferramentas de diagnóstico como gestor de tarefas, editor de registo, gestor de dispositivos, gestor de serviços sem iniciar uma sessão remota.
Single Sign-On (SSO): Autentique utilizadores através de fornecedores de identidade compatíveis, como Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin.*
*Apenas na cloud
Gravação Centralizada de Sessões: Grava automaticamente sessões remotas e armazena-as de forma segura no teu servidor centralizado.
API's Abertas: Automatiza os teus fluxos de trabalho e integra o Splashtop de forma perfeita em aplicações existentes para operações de TI mais suaves
Scripts e Tarefas: Execute ações em massa como comando remoto, scripting, transferência de ficheiros, reinicialização do sistema e atualizações do Windows para múltiplos endpoints.
Acesso condicional: Garanta que os dispositivos cumprem os requisitos de segurança antes de permitir que os utilizadores se liguem a computadores remotos.
Em breve
Capacidade de adicionar Splashtop Augmented Reality
Splashtop Connector, integração de registro SIEM e restrição de IP
Teste gratuito
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Quer implemente o Splashtop nas instalações quer na cloud, ambas as opções oferecem às equipas de TI uma solução completa de help desk de TI para prestar suporte rápido e seguro em grande escala.