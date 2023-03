Restaurantes Peter Pane Reduzem o Tempo de Interrupção do Dispositivo com Suporte Remoto Sob Demanda e Realidade Aumentada

A Paniceus Systems tem 10 empregados encarregados de suportar toda a franquia Peter Pane e os seus mais de 1.000 terminais (terminais portáteis POS Windows e terminais POS fixos, dispositivos iOS e iPad iOS, PCs empresariais em cada local e computadores de escritório corporativos).

A sua solução de suporte remoto existente, o TeamViewer, tinha se tornado muito complexa. Com cada local com necessidades únicas de suporte remoto, o TI teve que personalizar rapidamente as suas políticas de suporte remoto e coordená-las facilmente com equipes não técnicas em cada local. Quando Björn entrou em contato com o TeamViewer, eles o redirecionaram para os fóruns de suporte online. Ele ficou frustrado com a falta de suporte.

A Paniceus também precisava de coordenação especializada e documentação robusta para garantir que nada fosse ignorado do ponto de vista do inventário e da segurança. "Você tem que obter a documentação certa porque temos que saber coisas como quais os dispositivos que estão ligados aonde. Isso tinha se tornado complicado e caro demais com a solução existente", disse Björn.

Como resultado, Björn decidiu encontrar uma solução de suporte remoto substituta que a sua equipe pudesse implementar rapidamente. Tinha que ser facilmente configurável para acomodar o crescimento contínuo e as alterações da franquia Peter Pane. "O mais importante para nós era ter uma solução segura, intuitiva e fácil de usar", disse Björn.

Para substituir o TeamViewer e fornecer suporte remoto a utilizadores técnicos e não técnicos, a Paniceus precisou de uma solução com as seguintes características: