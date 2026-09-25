Manter as aplicações de terceiros atualizadas em muitos endpoints pode exigir um esforço manual significativo. As equipas de TI precisam de saber quais as aplicações instaladas, identificar quando novas versões ficam disponíveis, decidir quais as atualizações prontas para implementar e garantir que essas atualizações chegam aos dispositivos certos.
Splashtop AEM ajuda a automatizar este processo através de políticas de Software Patch. As equipas de TI podem definir quais as aplicações suportadas a gerir, agendar análises para atualizações disponíveis, controlar quando as atualizações aprovadas são instaladas e escolher se as novas versões devem ser aprovadas automaticamente ou revistas primeiro.
Este guia explica como configurar a aplicação de patches a aplicações de terceiros com Splashtop AEM, atribuir a política a endpoints geridos e monitorizar oportunidades de atualização após a implementação da política.
O que é necessário antes de configurar a aplicação de patches de terceiros
A sua equipa tem de ter o Splashtop AEM ativado para utilizar o Software Patch.
O utilizador que configura as políticas de Software Patch tem de ser um Team Owner ou Admin.
As políticas de Software Patch são criadas através de Endpoint Policies, e as políticas são específicas da plataforma. As aplicações Windows e macOS são, por isso, geridas através de políticas separadas.
O Splashtop AEM mantém listas de software suportado para ambas as plataformas. Antes de criar uma política para uma determinada aplicação, confirme que a aplicação aparece no catálogo de software suportado.
Como automatizar a aplicação de patches de aplicações de terceiros com Splashtop AEM
Pode seguir os passos abaixo para automatizar o fluxo de trabalho de correção de aplicações de terceiros:
1. Criar ou selecionar uma política de endpoint
Na consola web Splashtop, aceda a Automation > Endpoint Policies.
Pode criar uma nova política para correção de software ou editar uma política existente que também controlará outras definições de endpoint.
Ao criar uma nova política, configure:
Nome da política
Descrição
Plataforma
Política principal, se aplicável
Se a política está ativada ou desativada
As políticas de Windows e macOS são criadas separadamente. A herança de políticas também está disponível, permitindo que as políticas subordinadas herdem definições de uma política principal, substituindo definições individuais quando necessário.
Isso pode ser útil quando vários grupos devem partilhar a mesma configuração base de patches, mas exigem seleções de aplicações ou calendários de implementação diferentes.
2. Configurar quando os endpoints verificam atualizações de aplicações
Abra as definições de Software Patch e configure a agenda de verificação.
O Splashtop AEM suporta um ou mais agendamentos de análise fixos ou recorrentes. Uma análise pode ser executada:
Diariamente
Semanal
Mensal
A agenda de verificação determina quando o agente de patching verifica o software gerido quanto a novas oportunidades de atualização.
A análise e a atualização são partes separadas do fluxo de trabalho. Encontrar uma atualização disponível para uma aplicação não significa necessariamente que o Splashtop AEM a irá instalar de imediato. O que acontece a seguir depende das definições de aprovação da aplicação e do calendário de atualizações.
Esta separação permite verificar atualizações regularmente, enquanto limita as instalações efetivas às janelas de manutenção adequadas ao seu ambiente.
3. Definir o agendamento de atualização da aplicação
Em seguida, configure a Update Schedule.
Esta definição controla quando o agente de patch instala oportunidades de atualização que atingiram o estado Aprovado.
Por exemplo, uma equipa de TI pode verificar frequentemente os dispositivos à procura de versões de aplicações recentemente disponíveis, enquanto agenda as instalações para um período de manutenção definido.
Manter estes agendamentos separados permite ter visibilidade sobre atualizações recentemente disponíveis antes de serem implementadas e permite que os patches aprovados sigam uma cadência de instalação consistente.
4. Decida como os computadores recentemente integrados devem ser geridos
A opção New Computer controla o que acontece quando um novo endpoint é integrado diretamente num grupo que já tem a política Software Patch atribuída.
Quando esta opção está ativada, o agente de patch no computador recentemente integrado pode iniciar imediatamente uma análise ou atualização, em vez de esperar pela próxima hora agendada.
Existe uma distinção importante para os dispositivos que já são geridos. Mover um computador existente para um grupo depois de este ter sido integrado não aciona esta ação imediata. Esse computador segue o próximo agendamento de análise ou atualização configurado.
Esta definição pode ajudar endpoints recém-implementados a entrar mais cedo no fluxo normal de gestão de patches.
5. Configurar o comportamento de reinício quando necessário
Algumas atualizações de aplicações podem exigir que o terminal seja reiniciado.
A secção Reboot Options permite especificar como o agente de patching deve gerir um reinício quando este é necessário como parte do processo de atualização.
Configure este comportamento de acordo com os endpoints abrangidos pela política e com a forma como esses dispositivos são utilizados. Por exemplo, o comportamento de reinício adequado para uma estação de trabalho de um colaborador pode ser diferente do comportamento utilizado para dispositivos que podem reiniciar durante um período de manutenção agendado.
6. Escolha as aplicações que pretende gerir
Assim que as definições gerais do Software Patch estiverem configuradas, abra o separador Software.
Selecione Adicionar software para escolher as aplicações que a política deve gerir. É possível selecionar várias aplicações no catálogo de software suportado.
É aqui que a política passa de um agendamento geral de patches para um fluxo de trabalho específico por aplicação. Cada aplicação selecionada pode então ter as suas próprias definições de instalação e aprovação.
Por exemplo, uma política de Windows pode gerir aplicações como Google Chrome, Zoom, 7-Zip, Adobe Reader, Visual Studio Code ou outras aplicações incluídas no catálogo de software atualmente suportado.
O macOS utiliza a sua própria lista de aplicações suportadas e a sua própria Endpoint Policy específica da plataforma.
7. Escolher se o Splashtop AEM deve instalar software em falta
Para cada aplicação na política de Software Patch, pode configurar se o Splashtop AEM deve instalar a aplicação quando esta ainda não estiver presente num computador gerido.
A definição Install if not present controla este comportamento.
Quando a instalação está ativada, a versão que é instalada depende das outras definições da aplicação na política.
Por exemplo:
Se for especificada uma versão pré-aprovada, essa versão aprovada pode ser instalada.
Se não existir uma versão pré-aprovada, pode ser instalada a versão disponível mais recente.
Se Install if not present estiver desativado, o Splashtop AEM ignora a instalação em computadores onde a aplicação não está presente.
Isto permite que o mesmo fluxo de trabalho de Software Patch faça a gestão de atualizações de aplicações que já estão instaladas, ao mesmo tempo que suporta a instalação em endpoints onde a aplicação está ausente, quando esse comportamento está ativado.
8. Definir uma versão de aplicação pré-aprovada
A definição Pre-approved version permite estabelecer uma versão que os computadores geridos devem atingir.
Quando uma análise deteta um endpoint a executar uma versão mais antiga do que a versão pré-aprovada, o Splashtop AEM pode criar uma oportunidade de atualização para a versão aprovada.
Por exemplo, se a versão 0.9 tiver sido designada como a versão pré-aprovada e um endpoint gerido ainda estiver a executar a versão 0.8, a análise pode identificar que o computador deve ser atualizado para a versão aprovada.
Isto fornece uma forma de estabelecer uma versão conhecida da aplicação que os dispositivos devem cumprir, sem exigir que um administrador aprove a mesma versão de forma independente para cada endpoint.
9. Escolha como as novas versões de aplicações são aprovadas
O Software Patch também controla o que acontece quando uma versão mais recente fica disponível depois de a versão já aprovada na política.
A definição Aprovar nova versão pode usar uma de duas opções:
Auto: A versão recentemente detetada pode avançar para o fluxo de trabalho Approved após a análise.
Manual: A oportunidade de atualização passa para Pendente para que um administrador a possa rever antes de a aprovar ou rejeitar.
Isto dá às equipas de TI controlo ao nível da aplicação sobre até que ponto o processo de atualização é automatizado.
As aplicações adequadas para aprovação automática podem continuar no fluxo de aplicação de patches com menos intervenção manual. As aplicações que exigem revisão adicional podem permanecer pendentes até que um administrador tome uma decisão.
10. Atribuir a política a computadores ou grupos
Após configurar as aplicações e o comportamento de atualização, atribua a Política de Endpoint aos computadores que a devem seguir.
Em Automation > Endpoint Policies, selecione a política e escolha Assign Group and Computer. Selecione o grupo de computadores adequado e atribua a política.
Também é possível atribuir políticas de duas outras formas:
Abra as Propriedades de um computador individual e selecione uma política.
Aceda a Management > Grouping, crie ou edite um grupo de computadores e atribua a política adequada.
Por predefinição, um computador individual segue a política do seu grupo. Pode ser aplicada uma política diferente a um computador quando é necessária uma exceção à configuração mais ampla do grupo.
Como monitorizar atualizações de aplicações de terceiros
Assim que a política estiver ativa, o Splashtop AEM fornece uma vista centralizada das atualizações de aplicações detetadas e do respetivo estado atual.
Rever oportunidades de atualização em Software Patch
Assim que a política estiver ativa, as equipas de TI podem usar o Splashtop Dashboard para ter visibilidade diária sobre a aplicação de patches em aplicações de terceiros.
O widget Software Patch Overview mostra o estado das correções de software nos endpoints geridos. Os administradores podem clicar num estado para analisar em detalhe a vista correspondente de Software Patch quando uma atualização exigir revisão ou ação mais aprofundada.
Para uma gestão mais detalhada, aceda a Management > Software Patch e, em seguida, selecione a vista de Software Patch do Windows ou Mac.
Splashtop AEM refere-se a uma atualização de software detetada como uma oportunidade de atualização. Uma oportunidade de atualização pode ser criada quando:
Um computador gerido encontra uma nova versão da aplicação durante uma verificação.
A versão pré-aprovada numa política é alterada e a versão atualmente instalada no computador é inferior à versão recentemente aprovada.
Cada oportunidade de atualização pode estar num de cinco estados:
Pendente
Aprovado
Falhou
Instalado
Rejeitadas
O Splashtop AEM também mantém um registo das alterações de estado de cada oportunidade, ajudando os administradores a acompanhar a atualização ao longo do seu ciclo de vida.
Rever atualizações de aplicações pendentes
O separador Pending contém oportunidades de atualização que exigem uma decisão de um administrador.
Selecione uma oportunidade e utilize o menu Ações para:
Aprove-o
Rejeitá-la
Quando uma oportunidade pendente é aprovada ou rejeitada, passa para o estado correspondente e não regressa a Pendente.
Este é o fluxo de trabalho utilizado quando a definição de aprovação de nova versão de uma aplicação está configurada para revisão manual.
Monitorizar atualizações de aplicações aprovadas
As atualizações no separador Approved estão prontas para avançar através do calendário de atualizações configurado.
Quando chega a hora da atualização agendada, as oportunidades aprovadas começam a ser atualizadas. Um administrador ainda pode rejeitar uma oportunidade aprovada antes de esta ser instalada.
Isto cria uma janela entre a aprovação e a implementação agendada, durante a qual uma atualização planeada ainda pode ser interrompida se as circunstâncias mudarem.
Reveja as atualizações com falha e tente novamente quando apropriado
Se uma atualização não for concluída com êxito, a respetiva oportunidade de atualização aparece no separador Falhadas.
A partir daí, um administrador pode:
Aprove novamente a atualização
Rejeitar a atualização
Ao aprová-la novamente, a oportunidade regressa ao fluxo de trabalho aprovado para que possa voltar a ser tentada de acordo com o processo de atualização aplicável.
Rever atualizações instaladas e rejeitadas
O estado Installed representa o fim do ciclo de vida de uma oportunidade de atualização. Não é possível realizar mais nenhuma ação depois de a atualização atingir este estado.
As atualizações que foram intencionalmente ignoradas aparecem em Rejeitadas. Se as circunstâncias mudarem, uma oportunidade rejeitada pode mais tarde ser aprovada, o que a move para o separador Aprovadas.
Em conjunto, estes estados dão aos administradores visibilidade sobre as atualizações que foram concluídas, bem como sobre as que foram intencionalmente retidas.
Como combinar aprovações automáticas e manuais de aplicações
As diferentes aplicações não precisam de seguir o mesmo fluxo de trabalho de aprovação.
O Splashtop AEM permite usar as definições da aplicação numa política de Software Patch para determinar como cada aplicação deve ser tratada.
Para aplicações em que é aceitável aprovar automaticamente versões recém-disponíveis, Approve new version pode ser definido como Auto. As versões recentemente detetadas podem então passar para o fluxo de trabalho Approved e aguardar a agenda de atualização configurada.
Para aplicações que precisam de revisão antes da implementação, defina o comportamento de aprovação como Manual. Novas oportunidades de atualização aparecerão em Pendente, onde um administrador pode aprová-las ou rejeitá-las.
Também pode utilizar versões pré-aprovadas quando precisar que os computadores geridos atinjam uma versão específica da aplicação.
A combinação adequada depende das aplicações que gere e da forma como a sua organização avalia as atualizações de software.
Como funcionam as implementações faseadas de aplicações no Splashtop AEM
O Splashtop AEM também pode suportar implementações faseadas de aplicações.
Para implementar uma implementação em anéis, crie várias políticas de Software Patch para diferentes grupos de computadores e configure agendamentos de atualização faseados.
Por exemplo, um grupo pode receber atualizações de aplicações aprovadas mais cedo, dando tempo à equipa de TI para avaliar a implementação antes de uma política posterior aplicar as atualizações a um conjunto mais alargado de endpoints.
Este fluxo de trabalho oferece mais controlo sobre a rapidez com que uma nova versão da aplicação é implementada no ambiente.
Automatize a aplicação de patches a aplicações de terceiros com Splashtop AEM
A aplicação de patches em aplicações de terceiros torna-se mais fácil de gerir quando a deteção de software, as aprovações, o momento da implementação e o acompanhamento fazem parte de um fluxo de trabalho repetível.
O Splashtop AEM permite às equipas de TI escolher quais as aplicações suportadas a gerir, determinar se as aplicações em falta devem ser instaladas, definir versões aprovadas, controlar como as novas versões são tratadas e agendar quando as atualizações aprovadas são implementadas.
Após a implementação, o Software Patch fornece um local centralizado para rever oportunidades de atualização pendentes, aprovadas, falhadas, instaladas e rejeitadas, para que os administradores possam manter a visibilidade e intervir quando necessário.
Inicie uma avaliação gratuita do Splashtop AEM para automatizar a aplicação de patches de aplicações de terceiros nos endpoints geridos.