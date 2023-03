Acesso e Suporte Remoto Supervisionado e <br /> Não Supervisionado

Ao procurar por soluções de suporte remoto, a primeira coisa é descobrir se você precisa de um suporte remoto supervisionado, não supervisionado ou de ambos.

Nós temos um pequeno guia que pode te ajudar.

Suporte Remoto Assistido

O que são casos de uso?

No caso do suporte remoto supervisionado, há um usuário final no dispositivo ou aplicativo que precisa de suporte imediato.

As soluções de suporte supervisionado permitem que você forneça suporte aos seus clientes assim que surgir um problema. Você ou seu técnico poderão acessar o dispositivo do usuário final remotamente e solucionar o problema o mais rápido possível.

Como isso funciona?

Normalmente, o acesso remoto e as soluções de suporte remoto envolvem a instalação de software nos dispositivos que serão usados no processo, tanto o dispositivo do técnico quanto o do cliente. No entanto, com o SOS, nossa solução de suporte supervisionado, o usuário final não precisa pré-instalar nada no seu dispositivo.

Ao invés disso, os técnicos podem acessar remotamente o dispositivo do usuário final com um código de sessão simples que o usuário final gera com o aplicativo Splashtop SOS. Uma vez que o usuário final forneça o código ao técnico, ele pode se conectar instantaneamente ao dispositivo!

Quem precisaria de uma solução de suporte remoto supervisionado?

As soluções de suporte remoto supervisionado são ideais para equipes de suporte, atendimento ao cliente e help desks de TI. Esse tipo de solução permite que você veja rapidamente os problemas em primeira mão e possa resolvê-los rapidamente. Isso reduz o tempo, o custo e aumenta a satisfação do seu cliente.

Suporte remoto autônomo

O que são casos de uso?

No suporte remoto não supervisionado o técnico pode acessar o dispositivo do usuário final mesmo que ele não esteja presente.

O principal caso de uso de uma solução não supervisionada é fornecer a manutenção de rotina e suporte aos dispositivos do cliente. Ao contrário do suporte remoto supervisionado, que fornece suporte a usuários que precisam de ajuda imediata, o suporte remoto não supervisionado pode ser usado para gerenciar uma infraestrutura de TI, instalar atualizações e até mesmo solucionar problemas que não sejam urgentes.

Como isso funciona?

O gerente ou técnico de TI envia um link de download para instalar o software de suporte remoto em todos os dispositivos aos quais eles desejam oferecer suporte. Uma vez instalado, o técnico pode conectar-se remotamente a esse dispositivo a qualquer momento, de qualquer lugar.

Quem pode precisar de uma solução de suporte remoto não supervisionado?

Essa solução é ideal para MSPs, provedores de serviços de TI e equipes internas de TI. Você pode gerenciar e fornecer suporte aos dispositivos da sua empresa e/ou todos os dispositivos do seu cliente.

Comparação lado a lado

Entenda melhor os casos de uso e os recursos do suporte remoto supervisionado e não supervisionado.

Qual é a solução Splashtop mais adequada para mim?

As soluções de suporte remoto da Splashtop permitem que os usuários acessem e ofereçam suporte de maneira remota aos computadores e/ou dispositivos de seus clientes. Nós temos duas soluções de suporte remoto voltadas para os dois tipos de suporte remoto, supervisionado e não supervisionado.

O Splashtop SOS foi criado para aqueles que precisam fornecer suporte supervisionado (ou sob demanda).

O Splashtop Remote Support oferece aos usuários as ferramentas para fornecer suporte não supervisionado aos computadores da sua empresa ou cliente.

É importante entender qual é o seu caso de uso principal para que você possa ter certeza de que está escolhendo a opção certa.

(Nós temos pacotes SOS e Remote Support que oferecem recursos de suporte remoto supervisionado e não supervisionado)

Se você ainda não sabe qual decidir, leia o nosso blog: “Como escolher entre o Splashtop Remote Support e o Splashtop SOS?” Você também pode entrar em contato com a nossa equipe de vendas que pode te guiar pela direção remota e oferecer uma avaliação gratuita.