Acesso e Suporte Remoto Supervisionado e <br /> Não Supervisionado

Ao procurar por soluções de suporte remoto, a primeira coisa é descobrir se você precisa de um suporte remoto supervisionado, não supervisionado ou de ambos.
Nós temos um pequeno guia que pode te ajudar.
Noções Básicas sobre o Suporte Remoto Assistido
O que são casos de uso?
No caso do suporte remoto supervisionado, há um usuário final no dispositivo ou aplicativo que precisa de suporte imediato.
As soluções de suporte supervisionado permitem que você forneça suporte aos seus clientes assim que surgir um problema. Você ou seu técnico poderão acessar o dispositivo do usuário final remotamente e solucionar o problema o mais rápido possível.
Como isso funciona?
Normalmente, as soluções de acesso remoto e suporte remoto envolvem a instalação antecipada de software nos dispositivos que serão usados para o controle remoto e naqueles que serão remotos. No entanto, com o Splashtop Remote Support, a nossa solução de suporte assistido, o utilizador final não precisa de ter nada pré-instalado no seu dispositivo.
Ao invés disso, os técnicos podem acessar remotamente o dispositivo do usuário final com um código de sessão simples que o usuário final gera com o aplicativo Splashtop SOS. Uma vez que o usuário final forneça o código ao técnico, ele pode se conectar instantaneamente ao dispositivo!
Quem precisaria de uma solução de suporte remoto supervisionado?
As soluções de suporte remoto supervisionado são ideais para equipes de suporte, atendimento ao cliente e help desks de TI. Esse tipo de solução permite que você veja rapidamente os problemas em primeira mão e possa resolvê-los rapidamente. Isso reduz o tempo, o custo e aumenta a satisfação do seu cliente.
Noções Básicas sobre Suporte Remoto Não Assistido
O que são casos de uso?
No suporte remoto não supervisionado o técnico pode acessar o dispositivo do usuário final mesmo que ele não esteja presente.
O principal caso de uso de uma solução não supervisionada é fornecer a manutenção de rotina e suporte aos dispositivos do cliente. Ao contrário do suporte remoto supervisionado, que fornece suporte a usuários que precisam de ajuda imediata, o suporte remoto não supervisionado pode ser usado para gerenciar uma infraestrutura de TI, instalar atualizações e até mesmo solucionar problemas que não sejam urgentes.
Como isso funciona?
O gerente ou técnico de TI envia um link de download para instalar o software de suporte remoto em todos os dispositivos aos quais eles desejam oferecer suporte. Uma vez instalado, o técnico pode conectar-se remotamente a esse dispositivo a qualquer momento, de qualquer lugar.
Quem pode precisar de uma solução de suporte remoto não supervisionado?
Esta ferramenta de suporte remoto de TI é ideal para MSPs, fornecedores de serviços de TI e equipas internas de TI que procuram gerir e prestar suporte aos dispositivos da sua empresa e/ou dos seus clientes.
Suporte Remoto Assistido vs. Não Assistido: Comparação Lado a Lado
Entenda melhor os casos de uso e os recursos do suporte remoto supervisionado e não supervisionado.
Assistido vs. Não Assistido: Encontra a Melhor Solução Splashtop Suporte Remoto para as Tuas Necessidades
Se você precisa principalmente de acesso não assistido para gerenciar dispositivos a qualquer momento ou acesso assistido para dar suporte a usuários em tempo real, é importante escolher uma solução que se adapte ao seu fluxo de trabalho.
O Splashtop Remote Support foi concebido para dar às equipas de TI e aos profissionais de apoio a flexibilidade de fornecer apoio remoto assistido e não assistido - de forma segura e eficiente. Com o plano certo, você terá todas as ferramentas necessárias para dar suporte aos seus usuários e gerenciar dispositivos de qualquer lugar.
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