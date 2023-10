Solução tudo-em-um para atualizar o teu software EdTech

Numa era em que a tecnologia e o ensino estão mais interligados, a procura de soluções de TI robustas, seguras e flexíveis nas instituições de ensino tornou-se primordial.

O panorama da educação em evolução, moldado por eventos globais, avanços tecnológicos e as necessidades em constante mudança dos estudantes e da faculdade, exige uma abordagem transformadora para garantir a continuidade e o aumento das experiências educativas.

Splashtop Enterprise é uma solução de TI abrangente que combina perfeitamente suporte remoto, acesso de usuário e gerenciamento de dispositivos em uma ferramenta indispensável.

À medida que as instituições educacionais navegam através das complexidades dos ambientes de aprendizagem remotos e híbridos, a necessidade de proporcionar um acesso seguro, acessível e de alto desempenho aos recursos torna-se inequívoca.

Nesta exploração, mergulhamos em como a Splashtop não apenas aborda os principais desafios enfrentados pelas instituições educacionais modernas, mas também serve como um canal para elevar o seu jogo EdTech, garantindo que o aprendizado seja ininterrupto, seguro e universalmente acessível.

Enfrentando os principais desafios do setor educacional com a Splashtop

Navegar pelos desafios multifacetados do setor educativo, particularmente na nossa era orientada pelo digital, exige uma solução robusta e inerentemente adaptável. A Splashtop Enterprise surge como um aliado fundamental nesta jornada, enfrentando os principais desafios e facilitando um ambiente de aprendizagem que é inclusivo e propício às diversas necessidades da comunidade educacional.

Garantindo a Continuidade da Educação

A continuidade da educação torna-se primordial perante perturbações imprevistas e a dinâmica em evolução dos ambientes de aprendizagem. O Splashtop Enterprise garante que o aprendizado não seja limitado por limitações físicas, permitindo que alunos e professores acessem dispositivos e recursos no campus a qualquer hora e em qualquer lugar.

Este acesso remoto 24/7 a computadores de laboratório e outros recursos facilita uma experiência de aprendizagem contínua e ininterrupta, apoiando uma abordagem híbrida que atende à situação e ao estilo de aprendizagem únicos de cada aluno.

Colmatar a Inequity Gap da Tecnologia

Abordar a lacuna da desigualdade tecnológica é crucial para garantir que todos os estudantes têm igual acesso aos recursos educativos, independentemente do seu estatuto socioeconómico. A Splashtop permite acesso de alto desempenho a laboratórios, software e PCs no campus a partir de todos os dispositivos, garantindo que os recursos não fiquem confinados apenas aos limites físicos da instituição.

Esta democratização do acesso desempenha um papel fundamental ao nivelar as condições de jogo, garantindo que todos os estudantes possam maximizar o seu potencial de aprendizagem.

Reforçar a Segurança na EdTech

Numa era em que as violações de dados e as ameaças cibernéticas são predominantes, aumentar a segurança na tecnologia educacional é inegociável. Splashtop Enterprise é um baluarte contra ameaças potenciais, protegendo ativos, dados de alunos e operações comerciais em geral com sua infraestrutura segura, proteção contra invasões e criptografia SSL/AES de 256 bits.

Além disso, com a integração SSO/SAML, a Splashtop garante que a autenticação seja centralizada e segura e que a implantação seja simplificada e eficiente, proporcionando aos administradores de TI um controle rápido e flexível sobre as permissões de acesso.

Ao garantir a continuidade na educação, preencher a lacuna de desigualdade tecnológica e aprimorar os protocolos de segurança, o Splashtop Enterprise abre caminho para um ambiente educacional que é resiliente e adaptável às crescentes necessidades de estudantes, professores e equipes de TI.

Capacitar os alunos e Impulsionar a Produtividade das TI

A essência da maximização do potencial dos alunos reside na capacidade de atender a diversas abordagens de aprendizagem e proporcionar acesso sem entraves a recursos essenciais. Splashtop Enterprise garante que os alunos possam continuar suas atividades acadêmicas sem restrições de tempo e localização, fornecendo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos recursos no campus.

Esta disponibilidade perpétua não só apoia os variados andamentos de aprendizagem e estilos dos estudantes como também garante que eles possam explorar, aprender e criar num ambiente digital que espelha os recursos físicos da sua instituição de ensino.

Em relação às operações de TI em instituições de ensino, a produtividade do serviço de ajuda é muitas vezes um fator crucial que influencia a eficácia geral. O Splashtop Enterprise facilita a integração perfeita de monitoramento e gerenciamento remoto de recursos no campus, garantindo que as equipes de TI possam resolver problemas prontamente, fornecer suporte sob demanda em todos os dispositivos e manter o controle sobre a saúde digital da instituição.

Isso minimiza o tempo de inatividade, garante a continuidade e permite que as equipes de TI resolvem potenciais problemas, aumentando assim a produtividade operacional geral de forma proativa.

Splashtop como catalisador para ambientes de aprendizagem flexíveis

A flexibilidade em ambientes de aprendizagem já não é um luxo mas uma necessidade. Splashtop Enterprise, com seus recursos de alto desempenho, incluindo streaming 4K a 40fps e streaming iMac Pro Retina 5K com baixa latência, garante que alunos e professores experimentem sessões interativas de vídeo e áudio de alta definição, independentemente de sua localização geográfica.

A configuração fácil, que leva apenas alguns minutos, e a capacidade de ajustar as configurações para obter o desempenho ideal garantem que os usuários possam acessar facilmente os recursos, tornando a Splashtop uma alternativa mais amigável e eficiente às VPNs.

Utilizando a Splashtop para gerar valor e receita adicionais na educação

Em um cenário onde as instituições educacionais buscam continuamente caminhos para aumentar o valor e explorar fluxos de receitas sustentáveis, a Splashtop Enterprise se revela como um aliado versátil, permitindo experiências de aprendizagem enriquecidas e abrindo portas para oportunidades inovadoras de valor e receita adicionais. Ao aproveitar os recursos da Splashtop, as instituições podem explorar novas dimensões na oferta educacional, no envolvimento da comunidade e na otimização de recursos.

Gestão de Agendamentos e Acessos

Uma gestão eficaz de agendamentos e acessos é fundamental para otimizar recursos e garantir que sejam utilizados ao máximo potencial. O Splashtop Enterprise permite que as instituições gerenciem o uso presencial e remoto de recursos, agendando horários para que alunos e professores acessem computadores no campus remotamente. Isso garante que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e que os estudantes e os professores possam planear as suas atividades de forma eficaz, melhorando assim a experiência educacional geral.

Explorando fluxos de receita adicionais

Splashtop Enterprise oferece uma oportunidade única para instituições educacionais explorarem ofertas inovadoras. Ao permitir o acesso remoto a computadores de laboratório e outros recursos no campus, as instituições podem abrir aulas noturnas ou de fim de semana ao público, gerando fluxos de receita adicionais.

Além disso, podem ser oferecidos workshops, cursos e ações de formação especializados a entidades externas, utilizando os recursos e os conhecimentos da instituição para dar valor à comunidade em geral e simultaneamente explorar novas vias de receita.

Comece a usar a Splashtop

Desde garantir a continuidade e flexibilidade da educação, colmatar lacunas tecnológicas, salvaguardar interações digitais e abrir caminhos para valor e receitas adicionais, a Splashtop Enterprise cria uma narrativa onde a excelência educacional e a eficiência operacional se fundem numa realidade harmoniosa e sustentável.

Com seus recursos de acesso remoto robustos, de alto desempenho e seguros, o Splashtop Enterprise aborda os desafios imediatos das instituições educacionais. Propulha-os para um futuro onde os limites da aprendizagem e exploração são continuamente expandidos.

Quer procuras explorar mais ainda, testemunha a plataforma em ação com uma demonstração, ou mergulhar diretamente com um teste gratuito, contacte-nos agora para começar a tua viagem!

