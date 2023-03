Acesse Seu Desktop Remoto a Partir de um Telefone

Utilizar seu desktop remotamente do seu dispositivo móvel é fácil com a Splashtop! Acesse e controle de forma segura o seu computador a partir de um telefone, em qualquer lugar.

O software de desktop remoto removeu a barreira de ter que estar fisicamente em frente ao seu computador. Agora, os usuários de desktops remotos podem acessar seus computadores a partir de qualquer lugar.

Mas e se você não tiver um laptop ou tablet consigo para acessar o seu desktop? Normalmente, a maioria das pessoas só tem um smartphone com elas. No mundo de hoje em que é importante para o trabalho, escola e outras obrigações manter-se ligado ao seu computador, ter uma solução que lhe permita controlar remotamente o seu desktop a partir de um telefone é imperativo.

Com a Splashtop, isso não é problema! Você pode usar o seu celular para acessar seu computador remoto a partir de qualquer lugar. Além disso, você pode controlar remotamente um computador a partir do seu celular em tempo real através das conexões rápidas e seguras da Splashtop, para que você possa concluir qualquer tarefa com facilidade. Abra os seus arquivos, execute qualquer aplicação, você pode fazer tudo com a Splashtop!

Use Seu Desktop a Partir de Dispositivos Móveis com a Splashtop

A Splashtop suporta conexões remotas com computadores Windows, Mac e Linux a partir de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chrome OS. Isso significa que você pode usar o seu celular para acessar remotamente o seu computador, independentemente do sistema operacional. A Splashtop é completamente multiplataforma.

Como isso funciona?

Depois de configurar o desktop remoto da Splashtop no seu celular, você pode usar a aplicação Splashtop a qualquer momento para iniciar uma sessão de desktop remoto no seu computador. Basta abrir a aplicação e selecionar o computador que você quer acessar. Depois, você será conectado e verá a tela do seu computador remoto em tempo real com ligações de qualidade HD.

Você poderá utilizar a interface do seu dispositivo móvel, bem como a barra de ferramentas Splashtop, para controlar remotamente o computador. A barra de ferramentas inclui funcionalidades úteis, como um teclado, alternar entre monitores e muito mais.

Existem muitas formas de a utilizar a Splashtop para acessar desktops remotos a partir de dispositivos móveis:

Trabalhadores remotos e híbridos podem acessar aos seus computadores quando estão fora do escritório

O TI, os suportes e os help desks podem fornecer suporte remoto aos computadores dos usuários a partir dos seus telefones

Alunos podem acessar computadores escolares e estações de trabalho a partir dos seus telefones

Comece a usar os produtos Splashtop gratuitamente

Permita que todos os computadores estejam acessíveis a partir do seu telefone. Acesse seus computadores a partir de qualquer lugar. Comece com uma versão experimental gratuita da Splashtop, sem necessidade de cartão de crédito ou compromisso.

Inicie agora a versão experimental gratuita para utilizar o celular para acessar seu computador a partir de qualquer lugar.

Iniciar avaliação gratuita