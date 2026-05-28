Red Hat Linux Remote Desktop - Externe toegang tot RHEL

Op afstand toegang krijgen tot RHEL computers. Remote desktop voor Linux computers met RHEL 7.3-8.1. Toegang vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat. Probeer het vandaag nog gratis uit!
In de steeds mobieler en gedistribueerde werkomgeving van vandaag is betrouwbare remote access tot uw Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-systemen essentieel. Of u nu thuis werkt, op reis bent of systemen op afstand beheert, als u vanaf elke locatie toegang heeft tot uw RHEL-machines en deze kunt bedienen, kunt u productief en responsief blijven.
Splashtop biedt een krachtige oplossing voor remote desktop toegang tot RHEL systemen, waardoor het eenvoudiger dan ooit wordt om uw Linux omgeving vanaf elk apparaat te beheren. Met Splashtop kunt u veilig verbinding maken met uw Red Hat Linux-computers vanaf Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaten.
Splashtop Remote Access ondersteunt remote desktop naar Red Hat Linux. Je kunt op afstand verbinding maken met je computer vanaf elk ander apparaat en het voelt alsof je recht voor je Red Hat-machine zit.
In deze blog leiden we u door de stappen om Splashtop in te stellen voor remote access tot uw RHEL machines, belichten we de belangrijkste functies die het een topkeuze maken voor remote desktop oplossingen en leggen we uit hoe u vandaag nog kunt beginnen met uw gratis proefperiode. Ontdek hoe Splashtop uw remote accessbehoeften kan stroomlijnen en uw productiviteit kan verhogen dankzij naadloze connectiviteit met uw Red Hat Linux-systemen.
Hoe RHEL Remote Desktop gratis in te stellen:
Start uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Access (geen creditcard of verplichting vereist).
Installeer de Linux Streamer op de Red Hat Enterprise Linux computers waarop je op afstand wilt inloggen.
Installeer de Splashtop Business App op het apparaat of de apparaten waarvan je op afstand wilt werken. Je kunt de app installeren op elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.
Je bent er helemaal klaar voor! Open de Splashtop Business App en klik op je externe computer om de remote desktop verbinding met je RHEL computer te starten.
Eenmaal aangesloten kun je je computer op afstand besturen en bedienen alsof je er vlak voor staat. Op welk apparaat je ook zit, zolang je toegang hebt tot internet, kun je op afstand toegang krijgen tot je RHEL computers. Open elk bestand en wisselwerking met elk programma op de computer op afstand.
Splashtop Linux remote desktop ondersteunt momenteel RHEL 7.3-8.1 evenals andere Linux-platforms zoals CentOS 7 en 8, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 en 20.04, Fedora 29-31 en Raspberry Pi 2 of nieuwer.
De ideale oplossing voor het beheren van Red Hat Enterprise Linux op afstand: Splashtop
Splashtop staat bekend als een uitstekende oplossing voor het op afstand beheren van RHEL, dankzij de unieke combinatie van functies en voordelen die zijn ontworpen om je ervaring met remote management te verbeteren. Hier is waarom Splashtop een ideale remote desktop-platform voor RHEL is:
Naadloze connectiviteit: Splashtop biedt een soepele en responsieve remote desktop-ervaring, waardoor u toegang heeft tot uw RHEL-systemen vanaf elk apparaat, of het nu Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook is. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u uw Linux-omgeving vanaf vrijwel elke locatie kunt beheren.
Hoge prestaties: Met Splashtop kunt u afbeeldingen van hoge kwaliteit en minimale latency verwachten tijdens remote sessies. Deze prestaties zorgen ervoor dat taken zoals systeemonderhoud, applicatiebeheer en probleemoplossing efficiënt worden uitgevoerd alsof u rechtstreeks op de RHEL-machine werkt.
Robuuste beveiliging: Beveiliging is een topprioriteit bij Splashtop. Het bevat geavanceerde functies zoals end-to-end-encryptie, veilige authenticatie en multi-factor-authenticatie, die uw externe verbindingen en gevoelige gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
Eenvoudige installatie en gebruik: Het instellen van Splashtop voor remote access tot RHEL is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Het installatieproces verloopt snel en de intuïtieve interface van zowel de Splashtop Streamer voor Linux als de Splashtop Business App zorgt ervoor dat u met minimale inspanning aan de slag kunt.
Ondersteuning voor meerdere Linux distributies: Hoewel gericht op RHEL, ondersteunt Splashtop ook andere Linux-distributies zoals CentOS en Ubuntu. Deze brede compatibiliteit maakt het een veelzijdige oplossing voor het op afstand beheren van verschillende Linux-systemen.
Kosteneffectieve oplossing: Splashtop biedt een kosteneffectieve benadering van remote access met concurrerende prijzen en een gratis proefperiode, zodat u de functies en voordelen kunt evalueren voordat u een abonnement neemt.
Toegewijde ondersteuning: Splashtop biedt betrouwbare klantenondersteuning om u te helpen met eventuele problemen of vragen die u kunt tegenkomen tijdens de installatie of het gebruik, zodat het beheer op afstand soepel verloopt.
Door te kiezen voor Splashtop voor het beheer van je Red Hat Enterprise Linux-systemen, krijg je een krachtige, veilige en efficiënte oplossing voor externe toegang die voldoet aan de eisen van moderne werkomgevingen en IT-beheer.
Aan de slag met Splashtop: Snelle en veilige remote desktop voor Red Hat Linux
Red Hat computers zijn nog nooit zo toegankelijk geweest. Splashtop remote desktop verbindingen zijn betrouwbaar, snel en veilig. Probeer het nu gratis.
Remote access tot Linux is ook beschikbaar in Splashtop Remote Support (voor MSP's).