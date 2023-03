Fedora Externe Desktop | Toegang en controle op afstand

Op afstand toegang krijgen tot Linux computers die draaien op Fedora 29-31. Beter dan VNC. Toegang tot je externe computers vanaf elk ander apparaat. Probeer het gratis.

Wilt u op afstand toegang krijgen tot uw Fedora Linux-computer vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat? Probeer Splashtop Externe Desktop-software gratis en kijk hoe eenvoudig en effectief het kan zijn.

We hebben de laatste tijd allemaal veel geleerd over hoe belangrijk het kan zijn om op afstand toegang te krijgen tot computers. Of we nu thuis moeten werken of onderweg zijn, een trip terug naar kantoor is niet altijd praktisch of zelfs mogelijk.

Maar nu, met krachtige desktop op afstand tools van Splashtop, kun je op afstand toegang krijgen tot al je Fedora machines en deze bedienen vanaf bijna elk apparaat, en overal waar je internettoegang hebt.

Splashtop Fedora Desktop op Afstand instellen en gratis proberen:

Meld je aan voor je gratis proef Splashtop Business Access Installeer de op de Fedora computers die je op afstand wilt bedienen. Installeer de op het apparaat of de apparaten die je wilt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot je Linux computer. De Splashtop Business App kan geïnstalleerd worden op Windows, Mac, iPhone, iPad, Android en Chromebook apparaten. Dat is het! Wanneer je op afstand toegang wilt krijgen tot je computer, open dan de app en klik om verbinding te maken met je Fedora-systeem.

Eenmaal in een remote desktop verbinding kun je de controle over je Fedora systeem overnemen en elke taak uitvoeren alsof je vlak voor de computer zit. Op afstand werken vanaf cross-platform apparaten is makkelijker dan ooit met Splashtop.

Splashtop Linux remote desktop ondersteunt momenteel Fedora 29-31 en andere Linux-platforms zoals Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 en 20.04, CentOS 7 en 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1 en Raspberry Pi 2 of nieuwer.

Ontdek zelf waarom al meer dan 30 miljoen mensen op Splashtop vertrouwen om op afstand verbinding te maken met hun computers. Begin nu een gratis proefperiode!

Gratis proefperiode

Desktop op Afstand naar Linux-computers vanaf een ander apparaat is ook beschikbaar in Splashtop SOS (voor IT en helpdesk) en Splashtop Remote Support (voor MSP's).

