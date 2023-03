CentOS Remote Desktop - Toegang op afstand & Controle CentOS 7 & 8

Krijg op afstand toegang tot Linux-computers die draaien op CentOS 7 en CentOS 8. Toegang vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat en beleef het alsof je achter de externe computer zit. Probeer het gratis.

We zijn tegenwoordig meer dan ooit onderweg of werken vanuit huis. Maar er zijn momenten dat je echt toegang nodig hebt tot een specifieke computer die in je kantoor staat of thuis is achtergelaten.

Software voor toegang op afstand heeft dit probleem grotendeels opgelost, maar veel oplossingen ondersteunen niet alle besturingssystemen, waarbij Linux een veelvoorkomende omissie is. Dus hoe krijg je toegang tot een machine op afstand die op Linux draait - in het bijzonder een die op de CentOS distributie draait?

Splashtop Business Access ondersteunt remote desktop toegang tot CentOS. Het is snel, gemakkelijk en veilig. Je kunt CentOS 7 & 8 machines op afstand benaderen en besturen vanaf bijna elk ander apparaat en het gevoel hebben dat je vlak voor de computer op afstand zit.

Hoe Splashtop CentOS Remote Desktop gratis in te stellen:

Start je gratis proef van Splashtop Business Access (geen creditcard of verplichting vereist). Installeer de Linux Streamer op de CentOS 7 of CentOS 8 computers waarop je op afstand wilt inloggen. Installeer de Splashtop Business App op het apparaat of de apparaten waarvan je op afstand wilt werken. Je kunt de app installeren op elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat. Dat is het! Open de Splashtop Business App en klik op de computer die je wilt benaderen om de remote desktop verbinding met je CentOS systeem te starten.

Eenmaal aangesloten heb je volledige controle over je CentOS systeem alsof je er recht voor zit. Je kunt elk bestand openen en elke softwaretoepassing draaien die op je externe Linux computer staat.

Splashtop remote desktop voor Linux ondersteunt momenteel CentOS 7 en 8 en andere Linux-distributies zoals Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 en 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31 en Raspberry Pi 2 of nieuwer.

Gratis aan de slag

200k+ bedrijven en overheidsinstellingen, waaronder Toyota, AT&T, State Farm, UPS, Harvard vertrouwen al op Splashtop voor hun remote desktop behoeften. Ontdek waarom door vandaag je gratis proefperiode te starten en je CentOS remote desktop in slechts enkele minuten in te stellen.

Gratis proefperiode

Remote desktop naar Linux ook beschikbaar in Splashtop SOS (voor IT en helpdesk) en Splashtop Remote Support (voor MSP's).