CentOS Remote Desktop - Toegang op afstand & Controle CentOS 7 & 8

Krijg op afstand toegang tot Linux-computers die draaien op CentOS 7 en CentOS 8. Toegang vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat en beleef het alsof je achter de externe computer zit. Probeer het gratis.
We zijn tegenwoordig meer dan ooit onderweg of werken vanuit huis. Maar er zijn momenten dat je echt toegang nodig hebt tot een specifieke computer die in je kantoor staat of thuis is achtergelaten.
Software voor toegang op afstand heeft dit probleem grotendeels opgelost, maar veel oplossingen ondersteunen niet alle besturingssystemen, waarbij Linux een veelvoorkomende omissie is. Dus hoe krijg je toegang tot een machine op afstand die op Linux draait - in het bijzonder een die op de CentOS distributie draait?
Splashtop Remote Access ondersteunt remote desktoptoegang tot CentOS. Het is snel, gemakkelijk en veilig. U kunt op afstand toegang krijgen tot CentOS 7 & 8-machines en deze bedienen vanaf bijna elk ander apparaat en het gevoel hebben dat u echt achter die externe computer zit.
Hoe Splashtop CentOS Remote Desktop gratis in te stellen:
Start uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Access (geen creditcard of verplichting vereist).
Installeer de Linux Streamer op de CentOS 7 of CentOS 8 computers waarop je op afstand wilt inloggen.
Installeer de Splashtop Business App op het apparaat of de apparaten waarvan je op afstand wilt werken. Je kunt de app installeren op elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat.
Dat is het! Open de Splashtop Business App en klik op de computer die je wilt benaderen om de remote desktop verbinding met je CentOS systeem te starten.
Eenmaal aangesloten heb je volledige controle over je CentOS systeem alsof je er recht voor zit. Je kunt elk bestand openen en elke softwaretoepassing draaien die op je externe Linux computer staat.
Splashtop remote desktop software voor Linux ondersteunt momenteel CentOS 7 en 8 en andere Linux-distributies zoals Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 en 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31, en Raspberry Pi 2 of nieuwer.
Ga gratis aan de slag met Remote Desktop voor CentOS
Meer dan 200.000 bedrijven en overheidsinstanties, waaronder Toyota, AT&T, State Farm, UPS en Harvard, vertrouwen al op Splashtop als hun favoriete remote desktop-oplossing. Ontdek waarom door vandaag je gratis proefperiode te starten en je CentOS remote desktop in slechts enkele minuten op te zetten.
Remote desktop naar Linux ook beschikbaar in Splashtop Remote Support (voor IT, helpdesk en MSP's).