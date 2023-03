Raspberry Pi Remote Desktop | Op afstand toegang en controle krijgen

Krijg op afstand toegang tot Linux-computers die draaien op Raspberry Pi 2 of nieuwer. Beter dan VNC. Toegang tot uw externe computers vanaf elk ander apparaat. Probeer het gratis.

Wilt u vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat op afstand toegang krijgen tot uw Raspberry Pi en er onderhoud aan uitvoeren? Probeer Splashtop remote desktop-software gratis en zie hoe eenvoudig en effectief het kan zijn.

Met externe desktoptools van Splashtop krijgt u eenvoudig toegang op afstand en controle over uw Raspberry Pi. Voer onderhoud uit vanaf bijna elk apparaat, overal waar u internettoegang heeft. Door ervoor te zorgen dat Raspberry Pi up-to-date is, zijn mensen van alle leeftijden in staat om computergebruik te leren kennen en alles te doen wat je van een desktopcomputer mag verwachten. Het maakt een breed scala aan digitale projecten mogelijk.

Hoe kunt u Splashtop Raspberry Pi Remote Desktop instellen en het gratis proberen:

Meld u aan voor uw gratis proefversie van Splashtop Business Access (geen creditcard nodig). Installeer de Linux Streamer op de Raspberry Pi-devices die u op afstand wilt bedienen. Installeer de Splashtop Business-app op het apparaat (of apparaten) dat u wilt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot uw Linux-computer. De Splashtop Business-app kan worden geïnstalleerd op Windows-, Mac-, iPhone-, iPad-, Android- en Chromebook-apparaten. Dat is alles! Wanneer u op afstand toegang wilt krijgen tot uw apparaat, opent u de app en maakt u met één klik verbinding met uw Raspberry Pi-systeem.

Wanneer u verbonden bent, kunt u de controle over uw Raspberry Pi-systeem overnemen en elke taak uitvoeren alsof u echt achter de computer zit. Op afstand werken vanaf platformonafhankelijke apparaten is eenvoudiger dan ooit met Splashtop.

Splashtop Linux remote desktop ondersteunt momenteel Raspberry Pi 2 of nieuwer en andere Linux-platforms zoals Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 en 20.04, CentOS 7 en 8 en Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1.

Remote desktop voor Linux-computers vanaf een ander apparaat is ook beschikbaar in Splashtop SOS (voor IT en helpdesk), Splashtop Enterprise (voor SSO) en Splashtop Remote Support (voor MSPs ).

Ontdek zelf waarom meer dan 30 miljoen mensen Splashtop vertrouwen voor de externe verbinding met hun apparaten. Start nu een gratis proefperiode!

Gratis proefperiode