Splashtop voor VFX op afstand

Splashtop voor remote VFX
Naadloze remote access voor creatieve mensen die werken aan high-definition visuele effecten, animatie, motion graphics en meer
Versterk uw VFX-workflow met Splashtop
Ervaar hoge performance
Splashtop biedt high-definition remote access tot uw VFX-tools met een ongeëvenaard detailniveau en is bijzonder responsief. Ervaar vrijwel geen latency wanneer u visuele effecten creëert en manipuleert zoals u zou doen op uw kantoorcomputer, ongeacht waar u werkt.
Geef prioriteit aan beveiliging
Splashtop begrijpt het belang van uw creatieve middelen bij VFX-werk. Onze robuuste securityfuncties, waaronder 256-bits AES-codering, tweestapsverificatie en apparaatauthenticatie, zorgen voor de grootst mogelijke bescherming van uw projecten en gegevens.
Ervaar onze uitzonderlijke klantenondersteuning
Ons toegewijde klantenondersteuningsteam bij Splashtop staat klaar om u te helpen bij elke stap van uw VFX-activiteiten. We doen er alles aan om onmiddellijke, efficiënte hulp te bieden om ervoor te zorgen dat uw remote access-ervaring soepel en productief verloopt.
Ervaar het gebruiksgemak
De intuïtieve interface van Splashtop maakt remote access tot uw VFX-tools een fluitje van een cent. Met onze tools voor naadloos delen van schermen en realtime samenwerking kunt u gemakkelijk met uw team werken, direct content beoordelen en samen beslissingen nemen, waar u ook bent.
Waarom kiezen voor Splashtop voor VFX?
Splashtop is de ideale oplossing voor een branche waarin het draait om details, precisie en hoge visuele kwaliteit. Krijg veilig toegang tot VFX-tools en werk samen met uw team vanaf elke locatie, zodat u verzekerd bent van een ononderbroken creatief proces.
Vind de juiste oplossing voor u
Aanbevolen
Remote Access Performance
De ultieme remote accessoplossing voor VFX-professionals is Splashtop Remote Access Performance, met een 4:4:4 kleurmodus voor nauwkeurige kleurweergave, hifi-audio voor perfecte geluidseffecten en uitgebreide ondersteuning voor externe stylussen en tekentabletten, perfect voor gedetailleerde VFX-creaties.
Onderneming
Splashtop Enterprise is ideaal voor grote VFX-studio's en biedt single sign-on voor moeiteloze toegang, granulaire machtigingen voor gecontroleerde contentcreatie, geplande toegang om VFX-workflows te stroomlijnen, onbeheerde Android/IoT-toegang voor beheer van apparatuur op afstand en geconsolideerde licenties voor werk op afstand, IT-beheer en ondersteuning.
Functies waar u van zult houden
4:4:4 kleur
4:4:4-kleurmodus betekent dat alle kleurcomponenten dezelfde sampling rate hebben, wat betekent dat u de beste kleurnauwkeurigheid en beeldhelderheid krijgt.
Externe stylus en tekentablet
Gebruik uw stylus op uw lokale apparaat om uw externe computer in realtime te bedienen.
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Meer zien en werken op al uw beeldschermen! Selecteer welk scherm op afstand u wilt bekijken en bekijk alle monitoren in één venster. Met multi-to-multi (ondersteund in Splashtop Remote Access Pro) kunt u elke externe monitor in een apart venster zetten in uw lokale setup.
Bestandsoverdracht
Gemakkelijk bestanden overzetten tussen computers. U kunt bestanden overdragen zonder een remote sessie te starten, en u kunt tijdens een sessie bestanden tussen uw lokale en externe computers verslepen of in het venster voor bestandsoverdracht werken.
4k-streaming
Stream in 4K-resolutie voor nauwkeurig detailwerk.
Hoge framerates
Ervaar vloeiende animaties tijdens remote sessies met hoge frame rates.
Van onze tevreden klanten
We werken vaak met tijdelijk personeel, dus de mogelijkheid om gebruikers te kunnen beheren heeft ons voor Splashtop laten kiezen. We moeten al onze personeelsaccounts veilig beheren om informatielekken te voorkomen.
Het was ook aantrekkelijk om overal content van hoge kwaliteit te kunnen maken, zonder beperkt te zijn door fysieke locaties.
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
Van onze tevreden klanten
Nadat we meerdere oplossingen hadden geprobeerd om filmen op afstand mogelijk te maken, kozen we voor Splashtop. De snelle verbinding, HD-kwaliteit, 4K-streaming en geavanceerde securityfuncties hebben echt indruk op ons gemaakt.
Light Chaser Animation Studios