Splashtop for Remote Design Studios

Splashtop voor remote designstudio's
Moeiteloze remote access voor verspreide designteams
Verbeter uw design workflow met Splashtop
Ervaar hoge performance
Splashtop biedt hoge resolutie remote access tot uw designsoftware en biedt een ongekend detailniveau en is uiterst responsief. Ervaar minimale latency terwijl u grafische afbeeldingen ontwerpt en bewerkt, net alsof u op uw kantoorcomputer werkt, waar u ook bent.
Geef prioriteit aan beveiliging
Splashtop erkent het belang van uw creatieve middelen bij designwerk. Onze robuuste securityfuncties, waaronder 256-bits AES-encryptie, tweestapsverificatie en apparaatauthenticatie, beschermen uw projecten en gegevens.
Uitzonderlijke klantenondersteuning
Het toegewijde klantenondersteuningsteam bij Splashtop is beschikbaar om u te helpen bij elke stap van uw designproces. We doen er alles aan om onmiddellijke, efficiënte hulp te bieden om ervoor te zorgen dat uw ervaring met remote access soepel en productief verloopt.
Ervaar het gebruiksgemak
De intuïtieve interface van Splashtop maakt remote access tot uw ontwerptools eenvoudig. Met onze real-time samenwerkingstools en naadloos delen van schermen kunt u moeiteloos samenwerken met uw team, direct content beoordelen en samen beslissingen nemen, waar u ook bent.
Waarom kiezen voor Splashtop voor Design Studios?
Met Splashtop heeft u veilig toegang tot ontwerptools en kunt u vanaf elke locatie samenwerken met uw team, wat een naadloos creatief proces garandeert. Het is ideaal voor creatief werk dat aandacht voor detail, nauwkeurigheid en visuele weergave van hoge kwaliteit vereist.
Vind de juiste oplossing voor u
Aanbevolen
Splashtop Remote Access prestaties
De ultieme remote accessoplossing voor VFX-professionals is Splashtop Remote Access Performance, met een 4:4:4 kleurmodus voor nauwkeurige kleurweergave, hifi-audio voor perfecte geluidseffecten en uitgebreide ondersteuning voor externe stylussen en tekentabletten, perfect voor gedetailleerde creaties.
Enterprise
Splashtop Enterprise is ideaal voor grote VFX-studio's en biedt single sign-on voor moeiteloze toegang, gedetailleerde machtigingen voor gecontroleerde contentcreatie, geplande toegang om VFX-workflows te stroomlijnen, Android/IoT onbeheerde toegang voor remote equipment management en geconsolideerde licenties voor werken op afstand, IT-management en support.
Functies waar u van zult houden
4:4:4 kleur
4:4:4-kleurmodus betekent dat alle kleurcomponenten dezelfde sampling rate hebben, wat betekent dat u de beste kleurnauwkeurigheid en beeldhelderheid krijgt.
Externe stylus en tekentablet
Gebruik uw stylus op uw lokale apparaat om uw externe computer in realtime te bedienen.
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Meer zien en werken op al uw beeldschermen! Selecteer welk scherm op afstand u wilt bekijken en bekijk alle monitoren in één venster. Met multi-to-multi (ondersteund in Splashtop Remote Access Pro) kunt u elke externe monitor in een apart venster zetten in uw lokale setup.
Bestandsoverdracht
Gemakkelijk bestanden overzetten tussen computers. U kunt bestanden overdragen zonder een remote sessie te starten, en u kunt tijdens een sessie bestanden tussen uw lokale en externe computers verslepen of in het venster voor bestandsoverdracht werken.
4k-streaming
Stream in 4K-resolutie voor nauwkeurig detailwerk.
Hoge framerates
Ervaar vloeiende animaties tijdens remote sessies met hoge frame rates.
Van onze tevreden klanten
We werken vaak met tijdelijk personeel, dus de mogelijkheid om gebruikers te kunnen beheren heeft ons voor Splashtop laten kiezen. We moeten al onze personeelsaccounts veilig beheren om informatielekken te voorkomen.
Khara, Inc.