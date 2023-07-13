Splashtop voor uitzenden op afstand

Splashtop voor remote broadcasting
Naadloze high-definition toegang tot broadcasting-, live productie- en transmissietools vanaf elke locatie
Transformeer uw broadcastingworkflow
Overal toegang tot uw broadcastingtools
Met Splashtop kunt u uw uitzend-, live productie- en transmissietools op afstand bedienen, met video- en audioprestaties van topkwaliteit, alsof u gewoon in de studio bent.
Realtime samenwerking voor uw team
Met Splashtop kan uw team effectief in realtime samenwerken, schermen delen, aantekeningen maken en duidelijk communiceren, ongeacht hun locatie.
Zorg voor een veilige broadcastingomgeving
Splashtop geeft prioriteit aan uw data- en contentprivacy en biedt robuuste securityfuncties om een veilige en betrouwbare werking te garanderen.
Ontvang 24/7 klantenondersteuning
Splashtop is toegewijd om 24 uur per dag uw broadcasting-activiteiten te ondersteunen. Ons klantenserviceteam doet er alles aan om snelle en efficiënte oplossingen te bieden, zodat uw uitzendactiviteiten soepel en zonder onderbrekingen verlopen.
Waarom kiezen voor Splashtop voor broadcasting?
In een branche waar het in realtime leveren van hoge kwaliteit essentieel is, onderscheidt Splashtop zich als de voorkeurskeuze voor omroepprofessionals. Met Splashtop heeft u veilig toegang tot uw broadcastingtools en kunt u vanaf elke locatie en op elk moment samenwerken met uw team, zodat u altijd in de ether kunt zijn wanneer dat nodig is.
Vind de juiste oplossing voor u
Aanbevolen
Splashtop Remote Access prestaties
De Splashtop Remote Access Performance is de ultieme remote accessoplossing voor broadcastingprofessionals en biedt een 4:4:4 kleurmodus voor true-color uitzendingen, hifi-audio voor een perfecte geluidsweergave en ondersteuning van randapparatuur voor afstandsbedieningsapparaten, zodat u overal kunt uitzenden in hoge kwaliteit.
Enterprise
Splashtop Enterprise is ideaal voor grote omroepen en biedt Single Sign-On voor moeiteloze toegang, gedetailleerde machtigingen voor gecontroleerde toegang, geplande toegang voor gestroomlijnde broadcastworkflows, Android/IoT onbeheerde toegang voor remote equipment management en een geconsolideerd platform voor werken op afstand, IT-management, en support.
Functies waar u van zult houden
Robuuste bestandsoverdracht
Gemakkelijk bestanden overzetten tussen computers. U kunt bestanden overdragen zonder een remote sessie te starten, en u kunt tijdens een sessie bestanden tussen uw lokale en externe computers verslepen of in het venster voor bestandsoverdracht werken.
4:4:4 kleur
Zorg voor ware kleurnauwkeurigheid voor uw uitzendingen met de 4:4:4-kleurmodus.
Ultra-High Audio Fidelity instellingen
Lever perfect geluid met onze Ultra-High Audio Fidelity-instellingen tijdens remote uitzendingen.
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Zie meer en werk op al uw schermen! Selecteer welk scherm op afstand u wilt bekijken en bekijk alle monitoren in 1 venster. Met multi-naar-multi (ondersteund in Remote Access Pro) kunt u elke externe monitor in een apart venster zetten en zo uw lokale setup in te stellen zoals u maar wilt.
Ondersteuning voor afstandsbedieningsapparaten
Beheer uw live-uitzendingen met uw afstandsbedieningsapparaten, volledig ondersteund door Splashtop.
Microfoon passthrough
Zorg voor heldere communicatie en geluidsopnames van hoge kwaliteit tijdens remote sessies met onze functie Microfoondoorvoer.
Van onze tevreden klanten
Splashtop biedt de perfecte, kosteneffectieve oplossing voor de remote supportdiensten die we leveren aan onze professionele muziek- en audioklanten.
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
Van onze tevreden klanten
Ik wil dit benadrukken: Splashtop is zo veilig! We werken met immateriële, digitale en waardevolle content die uiteindelijk zal worden gedistribueerd via theaters, tv uitzendingen, of OTT (over-the-top) mediadiensten zoals Netflix. Als die content naar buiten komt voordat deze daadwerkelijk commercieel wordt gelanceerd, hebben we een enorm probleem.
Chief Technology Officer, Boxel Studio