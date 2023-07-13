Splashtop voor postproductie en productie op afstand

Splashtop voor post-productie en remote productie
Naadloze toegang tot videobewerking met hoge resolutie, CGI en post-productiesoftware vanaf elke locatie en elk apparaat
Versterk uw post-productie met Splashtop
Ervaar hoge performance
Splashtop biedt naadloze, high-definition remote access tot uw productie- en post-productietools. Werk met toonaangevende videobewerkingssuites, CGI-software en geluidsbewerkingstools met hetzelfde detailniveau en snelheid, net alsof u op uw werkcomputer aan het werk bent.
Geef prioriteit aan beveiliging
In de wereld van productie en post-productie zijn uw creatieve middelen kostbaar. Splashtop biedt robuuste beveiligingsmaatregelen, waaronder 256-bits AES-codering, tweestapsverificatie en apparaatauthenticatie, waardoor de bescherming van uw gegevens en uw projecten wordt gegarandeerd.
Toegewijde klantensupport
Splashtop staat u bij tijdens elke stap van uw productietraject. Ons toegewijde klantenserviceteam staat altijd klaar om u te helpen, zodat uw remote access-ervaring zo soepel en productief mogelijk verloopt.
Ervaar het gebruiksgemak
Het intuïtieve ontwerp van Splashtop maakt het gemakkelijk om op afstand toegang te krijgen tot uw krachtige werkcomputers. Met functies zoals het delen van schermen en realtime samenwerkingstools, gaat het aansturen van het werk van uw team, het direct beoordelen van content en het nemen van collectieve beslissingen naadloos, waar u ook bent.
Waarom kiezen voor Splashtop voor post-productie en productie?
Efficiëntie, samenwerking en kosteneffectiviteit zijn de sleutel tot succesvolle post-productieprocessen. Daarom is Splashtop de eerste keuze voor veel professionals in de film-, televisie- en commerciële productie-industrie. De krachtige remote access-software van Splashtop maakt het voor u mogelijk om overal en altijd veilig toegang te krijgen tot uw werkcomputers en hoogwaardige productiesoftware te gebruiken.
Vind de juiste oplossing voor u
Aanbevolen
Splashtop Remote Access prestaties
Splashtop Remote Access Performance is de ultieme remote accessoplossing voor productie- en post-productieprofessionals en biedt superieure AV-synchronisatie, 4:4:4 kleurmodus voor nauwkeurige kleurgradatie, high fidelity audio voor gedetailleerde geluidsbewerking en uitgebreide ondersteuning voor randapparatuur zoals externe stylussen en tekentablets, ideaal voor nauwkeurige videobewerkingen en grafische ontwerpen.
Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise is ideaal voor grote productie- en post-productiestudio's en biedt single sign-on voor gemakkelijke toegang, gedetailleerde machtigingen voor gecontroleerde content-editing, geplande toegang om productieworkflows te stroomlijnen, Android/IoT onbeheerde toegang voor remote equipment management en geconsolideerde licenties die werken op afstand, beheer van IT-endpoints en support omvatten.
Functies waar u van zult houden
Robuuste bestandsoverdracht
Gemakkelijk bestanden overzetten tussen computers. U kunt bestanden overdragen zonder een remote sessie te starten, en u kunt tijdens een sessie bestanden tussen uw lokale en externe computers verslepen of in het venster voor bestandsoverdracht werken.
4:4:4 kleur
Ervaar echte kleurnauwkeurigheid met de 4:4:4-kleurmodus, cruciaal voor hoogwaardige videobewerking en post-productiewerk.
Ultra-High Audio Fidelity instellingen
Zorg voor een optimale geluidskwaliteit tijdens remote editing-sessies met onze Ultra-High Audio Fidelity-instellingen.
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Meer zien en werken op al uw beeldschermen! Selecteer welk scherm op afstand u wilt bekijken en bekijk alle monitoren in één venster. Met multi-to-multi (ondersteund in Splashtop Remote Access Pro) kunt u elke externe monitor in een apart venster zetten in uw lokale setup.
Externe stylus en tekentablet
Werk op natuurlijke wijze aan uw projecten met uw stylus en tekentablet, met de unieke remote support van Splashtop.
Microfoon passthrough
Zorg voor duidelijke communicatie en audio-opname tijdens remote sessies met onze functie Microfoondoorvoer.
Van onze tevreden klanten
Creatieven kunnen nu de grenzen van creativiteit en samenwerking verleggen terwijl ze taken uitvoeren zoals videobewerking en AV-synchronisatie, terwijl ze ook toegang hebben tot gedeelde opslag en andere hardware die ze nodig hebben, alles op afstand (met Splashtop)
Head of Partner Relations, Adobe Video
Van onze tevreden klanten
Kunstenaars die Wacom-devices gebruiken in postproductieworkflows, kunnen met Splashtop naadloos en productief werken wanneer ze niet op kantoor zijn - een groot pluspunt voor de moderne, remote-vriendelijke werkplek.
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
Van onze tevreden klanten
Ik wil dit benadrukken: Splashtop is zo veilig! We werken met immateriële, digitale en waardevolle content die uiteindelijk zal worden gedistribueerd via theaters, tv uitzendingen, of OTT (over-the-top) mediadiensten zoals Netflix. Als die content naar buiten komt voordat deze daadwerkelijk commercieel wordt gelanceerd, hebben we een enorm probleem.
Chief Technology Officer, Boxel Studio