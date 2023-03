Home Farm Family Medicine maakt gebruik van Splashtop om een eerstelijnsgezondheidszorgpraktijk in te zetten tijdens COVID-19

Tot nu toe is Home Farm Family Medicine gefinancierd door Dr. Morrison, die zijn spaar- en pensioenrekeningen heeft opgebruikt om de praktijk te beginnen. Verscheidene teamleden zijn nog steeds vrijwilligers die hun uren hebben bijgehouden in afwachting van een eventuele betaling. De praktijk heeft financiële hulp nodig totdat ze bij verzekeraars gecrediteerd zijn en hen kunnen factureren.

Vanwege extreem beperkte financiën zocht Home Farm Family Medicine hulp bij veel bedrijven voor verschillende softwareoplossingen. Jake Harrelson is de netwerkbeheerder, coördinator van het vaccinatieprogramma, het aanspreekpunt voor verschillende kantoortaken en belast met het vinden van de juiste oplossing voor het team.

Jake zei: "Een week voordat we opengingen en een intranet opzetten voor het delen van bestanden, realiseerde ik me dat we een mechanisme voor remote access nodig zouden hebben vanwege onze uitbreidingsplannen en beperkte ruimte. En toen COVID-19 naar onze staat kwam, breidde de behoefte aan remote access zich uit om zieke teamleden in staat te stellen thuis te werken. Natuurlijk moesten we ervoor zorgen dat de oplossing voldeed aan de HIPAA-wetgeving." Tot de remote taken behoorden het implementeren van elektronische medische dossiers, de registratie bij verzekeraars, facturering en meer.

Jake was bekend met LogMeIn en TeamViewer als remote access softwareleveranciers en had ze in het verleden gebruikt. In zijn ervaring misten ze echter de betrokken klantenservice die zo belangrijk is voor Home Farm Family Medicine.