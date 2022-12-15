Home Farm Family Medicine maakt gebruik van Splashtop om een eerstelijnsgezondheidszorgpraktijk in te zetten tijdens COVID-19
Zie hoe een team van mensen in de gezondheidszorg remote access gebruikt om met beperkte middelen een nieuwe praktijk op te zetten
Samenvatting
Home Farm Family Medicine maakt gebruik van Splashtop toegang op afstand om individuen in staat te stellen documenten en andere soortgelijke taken vanuit huis te verwerken terwijl ze in overeenstemming blijven met HIPAA. Bovendien gebruiken personeelsleden die licht symptomatisch zijn maar niet te ziek om te werken, sinds COVID-19 Splashtop om thuis te werken zonder andere personeelsleden en patiënten bloot te stellen.
We spraken met Jake Harrelson van Home Farm Family Medicine. Het is zijn taak om patiënten te helpen eventuele hindernissen in de gezondheidszorg te overwinnen. Daarnaast is hij netwerkbeheerder, coördinator van het vaccinprogramma en de contactpersoon voor diverse taken op kantoor.
Van Home Farm Family Medicine
Dit project was een ongekend succes en jullie zijn allemaal fantastische en bekwame mensen! Ik heb geen woorden om uit te drukken hoe dankbaar ik ben dat ik de afgelopen maanden de gelegenheid heb gehad om Splashtop te leren kennen en te gebruiken. Het was altijd een jeugddroom om zulke betrouwbare en standvastige remote access-software te hebben; de ervaring was werkelijk subliem.
Jake Harrelson, Patient Navigator
De uitdaging: Het vinden van een HIPAA-conforme remote access-oplossing met prioriteit voor klantenservice.
Tot nu toe is Home Farm Family Medicine gefinancierd door Dr. Morrison, die zijn spaar- en pensioenrekeningen heeft opgebruikt om de praktijk te beginnen. Verscheidene teamleden zijn nog steeds vrijwilligers die hun uren hebben bijgehouden in afwachting van een eventuele betaling. De praktijk heeft financiële hulp nodig totdat ze bij verzekeraars gecrediteerd zijn en hen kunnen factureren.
Vanwege extreem beperkte financiën zocht Home Farm Family Medicine hulp bij veel bedrijven voor verschillende softwareoplossingen. Jake Harrelson is de netwerkbeheerder, coördinator van het vaccinatieprogramma, het aanspreekpunt voor verschillende kantoortaken en belast met het vinden van de juiste oplossing voor het team.
Jake zei: "Een week voordat we opengingen en een intranet opzetten voor het delen van bestanden, realiseerde ik me dat we een mechanisme voor remote access nodig zouden hebben vanwege onze uitbreidingsplannen en beperkte ruimte. En toen COVID-19 naar onze staat kwam, breidde de behoefte aan remote access zich uit om zieke teamleden in staat te stellen thuis te werken. Natuurlijk moesten we ervoor zorgen dat de oplossing voldeed aan de HIPAA-wetgeving." Tot de remote taken behoorden het implementeren van elektronische medische dossiers, de registratie bij verzekeraars, facturering en meer.
Jake was bekend met LogMeIn en TeamViewer als remote access softwareleveranciers en had ze in het verleden gebruikt. In zijn ervaring misten ze echter de betrokken klantenservice die zo belangrijk is voor Home Farm Family Medicine.
De oplossing: Home Farm Family Medicine ontdekte Splashtop - Een veilige, krachtige remote accessoplossing met een ongeëvenaarde klantenservice
Home Farm Family Medicine was bezig om het personeel uit te breiden zonder extra ruimte te hoeven huren en ook om medewerkers de kans te geven thuis te werken in een poging de verspreiding van COVID-19 af te remmen.
In zijn zoektocht naar alternatieve oplossingen voor LogMeIn en TeamViewer stuitte Jake op Splashtop, dat hoog gewaardeerd werd en HIPAA-naleving ondersteunde. Hij zei: "Het belangrijkste is dat jullie team snel en efficiënt reageerde op mijn bericht middels een vriendelijke e-mail die me het gevoel gaf dat jullie de juiste keuze waren."
Jake benadrukte verder de unieke kenmerken van Splashtop:
Gemak van implementatie en gebruik: "Het opzetten en implementeren was ongelooflijk eenvoudig en goed beschreven in jullie hulpartikelen. Het gemak van instellen en gebruik heeft iedere medewerker op afstand gelijke toegang gegeven tot het kantoornetwerk en bestandssysteem.
Medewerkers gebruiken jullie software na werktijd of in het weekend. We hebben ook een computer die uitsluitend is ingericht voor remote access tijdens werkuren. Deze wordt regelmatig gebruikt, omdat onze oorspronkelijke locatie te klein is op de drukste dagen. Ook kan ik de server en de meeste van onze kantoorcomputers op afstand benaderen en eventuele problemen verhelpen zonder dat ik in mijn vrije tijd naar kantoor hoef."
Brede apparaatondersteuning: Home Farm Family Medicine heeft momenteel vier pc's als endpoints op kantoor, waar medewerkers vanuit huis met allerlei persoonlijke apparaten verbinding mee maken. De thuisapparaten bestaan uit Windows-pc's, Android-telefoons, iPhones en Mac-computers. Jake zei: "Splashtop werkt naadloos op elk apparaat waarop we het hebben gebruikt."
Performance: "Splashtop heeft ongeëvenaarde prestaties. We gebruiken Splashtop regelmatig en hebben nooit problemen. Ik heb geen meldingen van connectiviteitsissues, gedoe met gebruik of andere problemen ontvangen van medewerkers, noch heb ik er zelf iets van gemerkt."
Beveiliging: Home Farm Family Medicine had behoefte aan een remote accessoplossing met solide beveiliging. Jake zei: "Splashtop gebruikt strenge beveiligingsprocedures die onze remote sessies en data veilig houden."
Klantenservice: "De klantenservice van Splashtop was absoluut fantastisch! Hun vriendelijke woorden en daden hebben Splashtop tot onze favoriete remote access software gemaakt. Bravo voor jullie allemaal!"
Resultaten: kostenbesparing en verhoogde efficiëntie
Home Farm Family Medicine heeft geld bespaard door geen extra ruimte te hoeven huren en heeft de verspreiding van Corona kunnen voorkomen zonder belangrijke teamleden te verliezen. Jake zei: "Ik denk dat we minstens $1.000 per maand hebben kunnen besparen doordat we geen extra ruimte nodig hebben, en dat we een grote toename van de efficiëntie op de werkplek hebben bereikt. Ook hebben we onnodige uitstoot van fossiele brandstoffen helpen voorkomen en hebben we vele uren woon-werkverkeer bespaard door werken op afstand mogelijk te maken!"
Details
Over Home Farm Family Medicine
Home Farm Family is een onlangs opgerichte huisartsenpraktijk in de buitenwijken van Brattleboro, VT. Vanaf juni 2020 hebben ze een verscheidenheid aan teamleden: een arts, een doktersassistent, twee geregistreerde verpleegkundigen (van wie er een als casemanager fungeert), een gediplomeerd geestelijk verzorger, een medisch assistent, een kantoormanager, een patiëntennavigator en nog een aantal studenten en kantoormedewerkers. In een kleine praktijk hebben alle teamleden meerdere verantwoordelijkheden.