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Female legal professional using Splashtop to access a remote computer

Juridisch

Gebruiksvoorwaarden, Servicevoorwaarden, Privacybeleid en meer

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Privacybeleid

Splashtop Inc. zet zich in voor de bescherming van de privacy van personen die Splashtop-websites bezoeken en die zich registreren om Splashtop-producten en -diensten wereldwijd te gebruiken.

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Servicevoorwaarden - Wereldwijd

Dit zijn de algemene voorwaarden voor gebruikers van Splashtop-producten en -diensten in de wereldwijde serviceregio (of de wereldwijde stack). 

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Servicevoorwaarden - EU

Dit zijn de algemene voorwaarden voor gebruikers van Splashtop-producten en -diensten in de EMEA-serviceregio (of de EU-stack). 

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Verkoopvoorwaarden

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Gebruiksvoorwaarden website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Splashtop-websites door bezoekers.

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Cookie beleid

Dit beleid geeft informatie over hoe en wanneer Splashtop cookies op zijn websites gebruikt.

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Subverwerkers

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Verantwoorde openbaarmaking

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Verwijzingsvoorwaarden

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Overeenkomst voor Gegevensverwerking van Zakelijke Klanten

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Open Source Downloads

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Advisory Program Voorwaarden van Dienstverlening

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Wacom Wedstrijd Algemene Voorwaarden

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Commerciële openbaarmaking

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