Privacybeleid
Splashtop Inc. zet zich in voor de bescherming van de privacy van personen die Splashtop-websites bezoeken en die zich registreren om Splashtop-producten en -diensten wereldwijd te gebruiken.
Servicevoorwaarden - Wereldwijd
Dit zijn de algemene voorwaarden voor gebruikers van Splashtop-producten en -diensten in de wereldwijde serviceregio (of de wereldwijde stack).
Servicevoorwaarden - EU
Dit zijn de algemene voorwaarden voor gebruikers van Splashtop-producten en -diensten in de EMEA-serviceregio (of de EU-stack).
Verkoopvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden website
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Splashtop-websites door bezoekers.
Cookie beleid
Dit beleid geeft informatie over hoe en wanneer Splashtop cookies op zijn websites gebruikt.