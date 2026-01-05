Verkoopvoorwaarden
Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.
Deze Verkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden") regelen je aankoop van de betaalde functies voor de Splashtop software en diensten (het "Product") via de Splashtop Online Winkel (de "Winkel"). Indien je aankoop via een geautoriseerde wederverkoper of kanaalpartner van Splashtop (gezamenlijk, "Geautoriseerde Wederverkopers") is gedaan, raadpleeg dan de verkoopvoorwaarden of vergelijkbare voorwaarden aangeboden door die Geautoriseerde Wederverkopers, aangezien de Voorwaarden hier mogelijk niet op jou van toepassing zijn.
De Voorwaarden bepalen je rechten en verplichtingen met betrekking tot je aankopen, inclusief belangrijke beperkingen en uitsluitingen. Het plaatsen van een bestelling in de Store betekent dat je akkoord gaat dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op de bestelling. Plaats geen bestelling als je niet akkoord gaat met de Voorwaarden.
Betaalmethoden
Splashtop accepteert grote creditcards en PayPal-betalingen voor je online aankopen via de Store. Zodra je aankoop online is afgerond, ontvang je daarna een e-mailbevestiging van Splashtop met een samenvatting van je aankoop. Splashtop kan een externe leverancier gebruiken om je betalingen te verwerken en je persoonlijke informatie wordt beschermd in overeenstemming met het Privacybeleid van Splashtop op https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. Als je ervoor kiest om PayPal als betaalmethode voor je online aankoop te gebruiken, word je omgeleid van Splashtop’s website naar PayPal’s betalingssite. Zodra je op de betalingssite van PayPal bent, is Splashtop niet langer verantwoordelijk voor het beschermen van enige persoonlijke en financiële informatie die je aan PayPal verstrekt. Je PayPal-account en alle activiteiten/transacties die plaatsvinden onder PayPal’s betalingssite worden beheerst door PayPal's algemene voorwaarden en de informatie die aan PayPal wordt verstrekt in verband hiermee, wordt beheerst door PayPal's privacybeleid.
Belastingen en vergoedingen
De prijs van het product is exclusief eventuele belastingen, heffingen en vergoedingen. Jij bent verantwoordelijk voor alle verkoop- en lokale belastingen, heffingen en vergoedingen op je aankopen, waar van toepassing. Waar van toepassing, worden belastingen en regelgevingskosten in rekening gebracht op de facturen uitgegeven door Splashtop in overeenstemming met lokale wetten en voorschriften. Splashtop zal, naar eigen goeddunken, het verschuldigde belastingbedrag berekenen. De in rekening gebrachte belastingen en regelgevingskosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Je acceptatie van deze Voorwaarden vormt je instemming om tijdige betaling(en) aan Splashtop te doen, inclusief, waar van toepassing, alle staats- en lokale belastingen, heffingen, en kosten.
Splashtop int omzetbelasting in de volgende staten: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Belastingvrijstellingen. Als je vrijgesteld bent van enige belastingen of heffingen, ben je verantwoordelijk voor het verstrekken aan Splashtop van alle geschikte belastingvrijstellingscertificaten en/of andere documentatie die naar tevredenheid van de toepasselijke belastingdiensten de vrijstellingsstatus onderbouwen. Splashtop behoudt zich het recht voor de documentatie voor belastingvrijstelling te controleren en te valideren.
Betaling van Belastingen en Heffingen. Je betaalt aan Splashtop alle toepasselijke belastingen en heffingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen en heffingen die verschuldigd zijn als gevolg van Splashtop's levering van de Diensten aan jou. Als je bent verplicht om belastingen en heffingen te betalen, dien je dergelijke bedragen te betalen zonder vermindering of verrekening van bedragen die aan Splashtop verschuldigd zijn krachtens dit document en betaal je en draag je het aanvullende bedrag om ervoor te zorgen dat Splashtop het volledige betalingsbedrag ontvangt alsof geen dergelijke vermindering of verrekening was vereist.
Bepaling van de belasting. De belastingbepaling is voornamelijk gebaseerd op de locatie waar u uw bedrijf heeft gevestigd, of op individuen waar die persoon permanent verblijft. Splashtop behoudt zich het recht voor om deze locatie te vergelijken met ander beschikbaar bewijsmateriaal om te valideren of uw locatie juist is. In het geval dat uw locatie onjuist is, behoudt Splashtop zich het recht voor om eventuele openstaande belastingen en toeslagen bij u in rekening te brengen.
Splashtop behoudt zich het recht voor om de prijzen voor Splashtop Services te bepalen op basis van de geografische locatie van de gebruiker of het daadwerkelijke gebruik van de Services. De prijs kan variëren afhankelijk van de locatie. De locatie van aankoop moet overeenkomen met waar de gebruiker fysiek verblijft en waar de Services voornamelijk zullen worden gebruikt en ingezet. Splashtop behoudt zich het recht voor om uw locatie te verifiëren. Als wordt vastgesteld dat de prijzen onjuist zijn toegepast op uw aankoop van Splashtop-diensten, hetzij ten onrechte of als gevolg van uw gedrag, worden uw prijzen voor Splashtop-diensten dienovereenkomstig bijgewerkt en worden alle bedragen die volgens de standaardprijzen verschuldigd hadden moeten zijn, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar binnen dertig (30) dagen na kennisgeving ervan.
Splashtop kan de Services op je Splashtop-account opschorten of beëindigen vanwege achterstallige betalingen en je stemt ermee in Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die gemaakt zijn bij het innen van deze achterstallige bedragen.
Chargebacks; Betalingen terugdraaien; Voorwaarde-aanpassingen. Als een betaling voor de Diensten onderhevig is aan een Betaling Terugdraaiing, dan (a) zal de abonnementsperiode (of een deel daarvan) die bij deze betaling hoort, als niet-betaald worden beschouwd en kan door Splashtop worden behandeld als een Onbetaalde Toegangsperiode, en (b)
Splashtop kan, naar eigen inzicht, de toegang tot de Diensten die verbonden zijn aan het betreffende Splashtop-account opschorten, beperken of beëindigen.
Als u vervolgens een abonnement aanschaft, vernieuwt of heractiveert (ook via een andere betaalmethode of kanaal) na een Terugboeking, machtigt u Splashtop om een deel van of de gehele Onbetaalde Toegangsperiode te gebruiken voor het nieuwe of vernieuwde abonnement, inclusief door de duur van de abonnementsperiode te verkorten en/of de toepasselijke verlengingsdatum aan te passen om rekening te houden met dergelijke voorgaande onbetaalde toegang. U erkent en stemt ermee in dat een dergelijke aanpassing bedoeld is om rekening te houden met voorgaande onbetaalde toegang en geen vergoeding, boete of toeslag vormt.
“Betalingsherroeping” betekent elke terugdraaiing van fondsen voor een transactie met betrekking tot de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot een terugboeking, betalingsgeschil, herroeping, annulering of restitutie waardoor Splashtop het toepasselijke betalingsbedrag niet ontvangt of behoudt.
“Onbetaalde Toegangsperiode” betekent elke periode van toegang tot de Diensten die overeenkomt met een Terugboeking.
Automatische verlenging en facturering voor een abonnementsproduct
Als het Product je op abonnementsbasis wordt aangeboden, stelt je aankoop van het Product Splashtop in staat automatisch je account te belasten voor opeenvolgende verlengingsperioden, afhankelijk van de abonnementsperiode die je eerder hebt geselecteerd, tenzij en totdat je de automatische betalingsfunctie in je Splashtop-account annuleert. Abonnementskosten, inclusief de kosten voor elke daaropvolgende verlengingsperiode, kunnen voor elk toepasselijk product(en) naar discretie van Splashtop worden gewijzigd.
Vooruitbetaald en Geen Terugbetalingen
Het Product kan aan u worden aangeboden op abonnementsbasis of op basis van een eenmalige licentie in verband met het licentiemodel dat bij elk Product hoort. In beide gevallen is uw aankoop van het Product vooraf betaald, definitief en niet-restitueerbaar. Voor de op abonnementen gebaseerde producten zijn er geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte periodes en uw annulering van het Product voor de vervaldatum geeft u geen recht op enige restituties of tegoeden. Er worden geen restituties of tegoeden verleend om in overeenstemming te komen met eventuele promotionele aanbiedingen of prijsverlagingen.
Annulering en beëindiging
Voor Splashtop-abonnementen betaald via my.splashtop.com, Je kunt je abonnement beëindigen door in te loggen op je Splashtop-account op my.splashtop.com, te klikken op het tabblad “Abonnementen” onder “Account Info” en automatische verlenging uit te schakelen. Je abonnement zal niet langer automatisch worden verlengd en je account zal niet automatisch worden belast aan het einde van je huidige abonnementsperiode. Het product dat je hebt gekocht blijft bruikbaar tot het einde van de huidige abonnementsperiode.
Voor Splashtop-abonnementen die zijn verkregen via Splashtop-verkooppersoneel (niet direct door U gekocht op my.splashtop.com), Kunt u Uw abonnement opzeggen door een schriftelijke kennisgeving van Uw voornemen om niet te verlengen te sturen uiterlijk dertig (30) dagen vóór automatische verlenging. Verminderingen in licentieaantallen of serviceniveaus voor abonnementen moeten ook schriftelijk worden aangevraagd uiterlijk dertig (30) dagen vóór verlenging. Als er geen tijdige kennisgeving wordt verstrekt, worden de bestaande aantallen ongewijzigd verlengd.
Kennisgevingen
Kennisgevingen door Splashtop aan jou kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven tijdens het online registratieproces of anderszins op enige wijze die Splashtop naar eigen goeddunken bepaalt als waarschijnlijk jouw aandacht zal trekken. Alle kennisgevingen door jou aan Splashtop aangaande deze Voorwaarden dienen schriftelijk te zijn en bezorgd te worden (i) per e-mail naar legal@splashtop.com of een ander door Splashtop aangewezen e-mailadres voor juridische kennisgevingen, of (ii) via expresvervoerder of aangetekende post naar het hier vermelde adres van Splashtop. Ondanks het voorgaande dient elke kennisgeving van niet-verlenging of vermindering van licentieaantallen per e-mail te worden bezorgd naar sales@splashtop.com. Kennisgevingen worden geacht te zijn gegeven na Splashtop's bevestiging van ontvangst indien verzonden per e-mail, of na bevestigde levering indien verzonden via een expresvervoerder of aangetekende post.
Andere voorwaarden
Splashtop kan op elk moment producten of diensten aangeboden op de Winkel of de prijzen voor dergelijke producten of diensten wijzigen, met of zonder kennisgeving.
Je gebruik van het Product wordt afzonderlijk geregeld door de Gebruiksvoorwaarden en/of Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers op https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service, die meestal worden gepresenteerd voor je acceptatie bij je eerste gebruik van het Product.
Splashtop behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
Datum bijgewerkt: 8 januari 2026