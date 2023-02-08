Infrastructuurproviders en Subverwerkers
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Dit document beschrijft de infrastructuuromgeving, subverwerkers en bepaalde andere entiteiten (“Leveranciers”) die van belang zijn voor de Splashtop-diensten waarbij dergelijke Leveranciers persoonlijke gegevens verwerken namens Splashtop ter ondersteuning van Splashtop's levering van de Diensten aan Klant (deze gegevens, “Klantgegevens”). Splashtop Infrastructuur Providers en Subverwerkers Het volgende beschrijft de rechtspersonen die betrokken zijn bij de dienstverlening en opslag van Klantgegevens door Splashtop voor de Diensten:
Amazon Web Services Inc.
Oracle Corporation
Het volgende beschrijft de juridische entiteiten die zich bezighouden met de verwerking van Klantgegevens door Splashtop voor de Diensten:
Salesforce.com
Zendesk
Intercom.io
Microsoft Corporation
HubSpot
RingCentral
Zoom
Osano
Snowflake
Rightwave
OpenAI
Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 april 2026.