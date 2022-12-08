Cookie Policy

Cookiebeleid
Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.
Intro
Dit Cookiebeleid (“Beleid”) legt uit dat we geloven in openheid en duidelijkheid over hoe we jouw informatie gebruiken. Dit beleid biedt informatie over hoe en wanneer we cookies gebruiken op onze websites. Voor de doeleinden van dit beleid zal de term "Websites" gezamenlijk verwijzen naar www.splashtop.com, my.splashtop.com, www.mirroring360.com, classroom.splashtop.com, m360.splashtop.com evenals onze andere websites die naar dit beleid verwijzen.
Splashtop, onze marketingpartners, filialen en analysetools of dienstverleners gebruiken cookies en andere technologieën om ervoor te zorgen dat iedereen die de Websites gebruikt de best mogelijke ervaring heeft.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webpagina-server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft verstrekt. Sommige cookies worden alleen gebruikt als je bepaalde functies gebruikt of bepaalde voorkeuren selecteert, en sommige cookies worden altijd gebruikt. Web beacons, tags en scripts kunnen worden gebruikt in de websites of in e-mails om ons te helpen bij het afleveren van cookies, het tellen van bezoeken, het begrijpen van gebruik en campagnewerkzaamheid en het bepalen of een e-mail is geopend en behandeld. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door onze service-/analytische providers op individuele en geaggregeerde basis.
Waarom gebruikt Splashtop Cookies?
Wanneer je onze websites bezoekt, kunnen we een aantal cookies in je browser plaatsen. Dit zijn zogenaamde First Party Cookies en zijn nodig om sessie-informatie vast te houden terwijl je van pagina naar pagina navigeert binnen de website. Bijvoorbeeld, we gebruiken cookies op onze websites om voorkeuren van bezoekers en gebruikers te begrijpen, hun ervaring te verbeteren, en gebruik, navigatie en andere statistische informatie te volgen en analyseren. Je kunt het gebruik van cookies op individueel browseniveau beheren. Als je ervoor kiest om de cookie niet te activeren of later cookies uit te schakelen, kun je onze websites nog steeds bezoeken, maar je mogelijkheid om sommige functies of delen van de websites te gebruiken kan beperkt zijn.
Hoe Cookies uitschakelen
Je kunt het gebruik van cookies meestal activeren of later deactiveren via een functie in je webbrowser. Om meer te leren over hoe je cookie-instellingen via je browser kunt beheren, hier zijn links waar je meer kunt leren over de privénavigatiefuncties van de meest populaire webbrowsers: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari.
Als je meer wilt weten over cookies, of hoe je ze kunt beheren, uitschakelen of verwijderen, bezoek dan https://www.aboutcookies.org voor gedetailleerde begeleiding. Bovendien staan sommige externe advertentienetwerken, waaronder Google, gebruikers toe om af te zien van of voorkeuren aan te passen die verband houden met je internetbrowsen. Voor meer informatie over deze functie van Google, klik hier.
Veel rechtsgebieden vereisen of bevelen dat website-exploitanten gebruikers/ bezoekers informeren over de aard van de cookies die zij gebruiken en, in bepaalde omstandigheden, de toestemming van hun gebruikers verkrijgen voor het plaatsen van bepaalde cookies.
Onze websites kunnen functies van sociale media van derden bevatten, zoals de Facebook Like-knop, en widgets van derden, zoals de 'Share This'-knop of interactieve mini-programma's die op de websites draaien. Deze functies kunnen je IP-adres verzamelen, welke pagina je bezoekt op de websites, en een cookie instellen om de functie goed te laten werken. Je interactie met deze functies wordt beheerst door het privacybeleid van het derde bedrijf dat het levert.
We kunnen een van de volgende categorieën cookies op de Websites gebruiken, zoals hieronder beschreven.
Elke cookie valt binnen een van de volgende vier categorieën:
1. Essentiële Cookies: Essentiële cookies (First Party Cookies) worden soms "strikt noodzakelijk" genoemd omdat we zonder hen veel diensten die je nodig hebt op de website niet kunnen leveren. Ze helpen bijvoorbeeld om je voorkeuren te onthouden terwijl je door de website navigeert.
2. Analytische Cookies: Deze cookies volgen informatie over bezoeken aan de websites, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen en onze prestaties kunnen rapporteren. Bijvoorbeeld: het analyseren van bezoekers- en gebruikersgedrag om relevantere inhoud te bieden of bepaalde activiteiten aan te bevelen. Ze verzamelen informatie over hoe bezoekers de websites gebruiken, van welke site de gebruiker kwam, het aantal bezoeken van elke gebruiker en hoe lang een gebruiker op de websites blijft. We kunnen ook analytische cookies gebruiken om nieuwe advertenties, pagina's of functies te testen om te zien hoe gebruikers erop reageren.
3. Functionaliteits- of Voorkeurencookies: Tijdens je bezoek aan de websites worden cookies gebruikt om informatie te onthouden die je hebt ingevoerd of keuzes die je maakt (zoals je gebruikersnaam, taal of je regio) op de websites. Ze slaan ook je voorkeuren op bij het personaliseren van de websites om je gebruik van onze diensten te optimaliseren, bijvoorbeeld je voorkeurstaal. Deze voorkeuren worden onthouden door middel van gebruik van persistente cookies, en de volgende keer dat je de websites bezoekt hoef je ze niet opnieuw in te stellen.
4. Targeting of Advertentie Cookies: Deze Third Party Cookies worden geplaatst door platformen of netwerken van derden om advertenties te leveren en de prestaties van advertenties bij te houden, en reclame-netwerken in staat te stellen advertenties te leveren die relevant voor je kunnen zijn op basis van je activiteiten (dit wordt soms "gedrags-" "tracking" of "gerichte" reclame genoemd) op de Websites. Ze kunnen vervolgens informatie over je bezoek gebruiken om je te targeten met advertenties die interessant voor je kunnen zijn, op de Websites en andere websites. Bijvoorbeeld, deze cookies onthouden welke browsers de Websites hebben bezocht.
Lijst van Cookies gebruikt op de Websites:
Alle Websites
Cookie: Google Doubleclick
Cookiedoel: Retargeting, optimalisatie, rapportage en toewijzing van online advertenties
Cookieduur: 2 maanden tot 2 jaar
Categorie: Analytics, Adverteren, Targeting
Alle Websites
Cookie: Facebook
Cookiedoel: Retargeting, optimalisatie, rapportage en toewijzing van online advertenties
Cookieduur: 1 jaar
Categorie: Analytics, Adverteren, Targeting
Alle Websites
Cookie: Google Analytics
Cookie Doel: Verzamelt informatie over hoe bezoekers de Websites gebruiken, zoals van welke website de gebruiker kwam, het aantal bezoeken van elke gebruiker en hoe lang een gebruiker op de Websites blijft
Cookie Duur: 2 jaar
Categorie: Analytics
www.splashtop.com, my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: Microsoft Bing
Cookiedoel: Optimalisatie, rapportage en toewijzing van online advertenties
Cookie Duur: 6 maanden tot 1 jaar
Categorie: Analytics, Adverteren
www.splashtop.com
Cookie: CrazyEgg
Cookie Doel: Website-analysetool die ons heatmaps en klikgegevens geeft
Cookieduur: 1 jaar
Categorie: Analytics
www.splashtop.com
Cookie: Microsoft Clarity
Cookie Doel: Website-analysetool die ons heatmaps en klikgegevens geeft
Cookie Duur: 6-12 Maanden
Categorie: Analytics
Alle sites (alleen op pagina's met ingesloten YouTube-video's)
Cookie: Youtube
Cookiedoel: YouTube videospeler
Cookie Duur: Tot 6 maanden
Categorie: Analytics, Functionaliteit, Voorkeur
Alle websites
Cookie: Act-on
Doel van de cookie: Marketingautomatiseringssoftware en formulieren, inclusief het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief in de voettekst van de webpagina
Cookieduur: 1 jaar
Categorie: Essentieel
my.splashtop.com, https://support-splashtoppersonal.splashtop.com, https://support-splashtopbusiness.splashtop.com, https://support-splashtoponprem.splashtop.com, https://support-whiteboard.splashtop.com
Cookie: Zendesk
Cookiedoel: Houdt sessie-informatie voor onze op Zendesk gebaseerde ondersteuningssites vast
Cookie Duur: Sessie
Categorie: Essentieel
www.splashtop.com, my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: New Relic
Cookie Doel: Meet Website-prestaties
Cookie Duur: Sessie
Categorie: Analytics
www.splashtop.com
Cookie: Splashtop
Cookiedoel: Bijhouden van taalkeuze
Cookieduur: 3 maanden
Categorie: Essentieel
my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: Splashtop
Cookie Doel: Sessiegegegevens om bij te houden wie je bent terwijl je een dashboard/webconsole-site gebruikt
Cookie Duur: Sessie
Categorie: Essentieel
Alle Websites
Cookie: LinkedIn
Cookiedoel: Retargeting, optimalisatie, rapportage en toewijzing van online advertenties
Cookieduur: 1 uur tot 2 jaar
Categorie: Analytics, Adverteren, Targeting
www.splashtop.com, my.splashtop.com (alleen op pagina's met chatwidget)
Cookie: Intercom
Cookiedoel: Unieke anonieme identificator, houdt sessies bij
Cookieduur: 1 week tot 9 maanden
Categorie: Tracking, Identificatie, Functionaliteit
www.splashtop.com
Cookie: 6sense
Cookie Doel: Houdt bezoekersgedrag bij om analyses te bieden voor marketing- en personalisatiedoeleinden
Cookie Duur: 2 jaar
Categorie: Analyse, Tracking, Identificatie, Personalisatie
Cookies Onder Voorbehoud van Wijziging
De inhoud van dit Beleid is uitsluitend voor jouw algemene informatie en gebruik. Deze cookies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Je erkent dat deze informatie onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en kan worden gewijzigd en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.
Cookies Gebruikt in Onze Diensten
Naast het gebruik van cookies op onze websites zoals hierboven beschreven, gebruiken we ook cookies en andere trackingtechnologieën in verband met uw toegang tot en gebruik van de producten en diensten die we op de markt brengen voor abonnement op onze websites (onze "diensten"). Hoe en waarom we cookies en andere trackingtechnologieën in onze Services gebruiken, wordt verder uitgelegd in ons Privacybeleid dat u hier vindt.
Updates van dit Beleid
Als er wezenlijke wijzigingen aan dit beleid zijn, word je op de hoogte gebracht door de plaatsing van een prominente kennisgeving op onze websites voordat de verandering van kracht wordt. We raden je aan om deze pagina periodiek te bekijken voor de laatste informatie over het beleid. Je voortdurende gebruik van de websites betekent je instemming om gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen van dit beleid. Je enige remedie, als je de voorwaarden van dit beleid niet accepteert, is het stoppen met het gebruik van en de toegang tot de websites.
Laatste update in februari 2021