Gebruiksvoorwaarden
Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.
Deze voorwaarden gelden voor klanten in onze wereldwijde serviceruimte (die gebruikmaken van my.splashtop.com, my.vault.splashtop.com, [UW BEDRIJFSNAAM].us.ssw.splashtop.com, console.foxpass.com, console.foxpass.eu en/of console.au.foxpass.com). De EU Servicevoorwaarden zijn van toepassing op klanten die gebruikmaken van onze EU-serviceregio (die gebruikmaken van my.splashtop.eu, eu.vault.splashtop.com en/of [UW BEDRIJFSNAAM].eu.ssw.splashtop.com).
Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) tussen Jou (zoals hier gedefinieerd) en Splashtop (zoals hier gedefinieerd) beschrijven de voorwaarden voor jouw gebruik van Splashtops Diensten (zoals hier gedefinieerd). DOOR HET VOLTOOIEN VAN HET ELEKTRONISCHE ACCEPTATIEPROCES BEVESTIG JE DAT JE (i) MINSTENS 18 JAAR OF OUDER BENT EN (ii) DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGRIJPEN EN AKKOORD GAAT MET ALLEZE VOORWAARDEN. ALS JE DEZE VOORWAARDEN AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERTEGENWOORDIG JE DAT JE DE BEVOEGDHEID HEBT OM DAT BEDRIJF OF DIE RECHTSPERSOON AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN, IN WELK GEVAL DE TERMEN "JIJ" OF "JOUW" ZOALS HIERIN GEDEFINIEERD, VERWIJZEN NAAR DIE ENTITEIT. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, GA DAN NIET VERDER MET HET ELEKTRONISCHE ACCEPTATIEPROCES EN WORDT JE REGISTRATIE STOPGEZET.
Splashtop behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om delen van deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen, en je gaat er verder mee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke gewijzigde Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan worden bekeken op https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service.
1. DEFINITIES
“Affiliate” betekent elke entiteit, nu of hierna bestaand, die direct of indirect, via een of meer tussenpersonen, controleert, gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle staat met Splashtop, inclusief maar niet beperkt tot Foxpass Inc. Voor de doeleinden van deze definitie, betekent "controle" directe of indirecte macht om de richting van het management en de beleidslijnen van een entiteit te leiden of te veroorzaken, hetzij via het bezit van stemgerechtigde effecten, door middel van een contract of anderszins. Een entiteit wordt alleen als een "Affiliate" beschouwd zolang die entiteit voldoet aan de bovenstaande definitie.
“Documentatie” betekent alle elektronische of gedrukte materialen die beschikbaar worden gesteld om de Software en/of Diensten te vergezellen die instructies geven voor de installatie, werking, onderhoud en gebruik daarvan, zoals Splashtop van tijd tot tijd kan bijwerken.
“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke eigendomsrechten, zoals (a) octrooirechten en gebruiksmodellen, (b) auteursrechten en databankrechten, (c) handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en handelsaankleding en de daarmee samenhangende goodwill, (d) bedrijfsgeheimen, (e) mask work-rechten, en (f) industriële ontwerprechten; in elk geval, inclusief eventuele registraties van, aanvragen tot registratie, en verlengingen en uitbreidingen van, elk van de voorgaande in elk rechtsgebied ter wereld.
"Gelicentieerde gebruiker" betekent een persoon met een geldige gebruikerslicentie voor de Splashtop Personal, Splashtop Business-productlijn, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, de Mirroring360-productlijn, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault of Foxpass. De Splashtop Business-productlijn omvat momenteel Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium en Splashtop Enterprise (gezamenlijk de "Splashtop Business-producten"). De Mirroring360-productlijn omvat momenteel Mirroring360 en Mirroring360 Pro (gezamenlijk de "Mirroring360-producten").
“Malicious Code” betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, agents of programma's.
“Open Source Software” betekent alle software die beschikbaar is onder de GNU Affero General Public License (AGPL), GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), Apache License, BSD-licenties, of enige andere licentie die is goedgekeurd door de Open Source Initiative (www.opensource.org).
“Betalingsherroeping” betekent elke terugdraaiing van fondsen voor een transactie met betrekking tot de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot een terugboeking, betalingsgeschil, herroeping, annulering of restitutie waardoor Splashtop het toepasselijke betalingsbedrag niet ontvangt of behoudt.
“Diensten” betekent de diensten en gerelateerde Software geleverd door Splashtop of een Splashtop Affiliate aan U onder deze voorwaarden inclusief Splashtop Personal, de Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, de Mirroring360-producten, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault of Foxpass. Diensten omvatten ook eventuele standaardondersteuningen en onderhoudsdiensten aangeboden door Splashtop of zijn Affiliates onder deze voorwaarden.
"Software" betekent bepaalde softwaretoepassingen, alleen in objectcode-format, die nodig zijn om de Services te gebruiken en die aan u in licentie zijn gegeven onder deze Voorwaarden.
“Splashtop” betekent Splashtop Inc., haar Affiliates zoals hierin gedefinieerd, en haar opvolgers en rechthebbenden.
“Splashtop Account” betekent een gebruikersaccount aangemaakt bij Splashtop dat U uniek identificeert met een gebruikersnaam en wachtwoord.
“Software van Derden” betekent bepaalde software die Splashtop licenties van derden en aan U verstrekt in verband met de Diensten en opgenomen in de Software.
“Onbetaalde Toegangsperiode” betekent elke periode van toegang tot de Diensten die overeenkomt met een Terugboeking.
“Jij of Jou” betekent jij als een Gelicentieerde Gebruiker of een medewerker of agent van een rechtspersoon die gemachtigd is om die entiteit te vertegenwoordigen en juridisch te binden aan deze Voorwaarden.
2. ONLINE REGISTRATIE (Onderdelen a. en b. hieronder zijn niet van toepassing op Splashtop On-Prem)
Om de Services te gebruiken, moet u mogelijk het online registratieproces voltooien, inclusief uw elektronische aanvaarding van deze Voorwaarden. Splashtop kan naar eigen goeddunken een online registratie door u weigeren en is niet verplicht een reden voor de weigering op te geven.
a. Registratiegegevens. Als onderdeel van het online registratieproces voor een Splashtop-account verzamelt Splashtop bepaalde beperkte informatie over u ("Registratiegegevens"). Alle registratiegegevens die door u worden verstrekt, moeten actueel, volledig en nauwkeurig zijn, en u bent als enige verantwoordelijk voor het bijwerken van de registratiegegevens indien nodig. Splashtop kan alle rechten op toegang tot, ontvangst, gebruik en licentieverlening van de Diensten beëindigen als (i) Splashtop ontdekt dat uw Registratiegegevens onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel zijn, of (ii) Splashtop, naar eigen goeddunken, bepaalt dat U niet de juiste gebruiker van de Diensten bent.
b. Wachtwoorden. Met uitzondering van Splashtop Secure Workspace en Splashtop Vault, moet u, als onderdeel van het online registratieproces, uw e-mailadres als uw gebruikersnaam gebruiken en een wachtwoord kiezen voor toegang tot uw Splashtop-account. U bent volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en u gaat ermee akkoord al uw wachtwoorden zorgvuldig te beschermen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Splashtop-account en gaat ermee akkoord Splashtop onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw Splashtop-account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van uw gebruikers voordat u via de Diensten content van hun apparaten verzamelt, verzendt of overdraagt. Splashtop is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als gevolg van het gebruik door een derde van uw Splashtop-account, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Splashtop of een andere partij heeft geleden doordat een derde uw Splashtop-account gebruikt, met of zonder uw medeweten, of doordat u de voorwaarden in deze sectie niet naleeft.
c. Beveiliging. Splashtop zal commercieel redelijke inspanningen leveren om passende administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen te handhaven ter bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Registratiegegevens. Niettegenstaande het voorgaande erkent u dat, ondanks eventuele door Splashtop toegepaste veiligheidsmaatregelen, het gebruik van of de verbinding met internet de mogelijkheid biedt voor ongeautoriseerde derde partijen om dergelijke voorzorgsmaatregelen te omzeilen en illegaal toegang te krijgen tot de Diensten en Registratiegegevens. Splashtop kan en zal niet de privacy, veiligheid, integriteit of authenticiteit garanderen van enige informatie die wordt verzonden via of opgeslagen in een systeem dat is verbonden met of toegankelijk is via internet of anderszins, of dat dergelijke beveiligingsmaatregelen adequaat of voldoende zullen zijn.
d. Abonnement om de software te gebruiken. Wanneer u zich abonneert op het gebruik van de Services, gaat u akkoord met de Verkoopvoorwaarden van Splashtop, die u kunt bekijken op
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault of Foxpass; of
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale voor Mirroring360-producten.
e. Proefperiodes en aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Splashtop bepaalde proef- en/of promotie-aanbiedingen aanbieden. Splashtop behoudt zich het recht voor om proef- of promotie-aanbiedingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Proefaanbiedingen of aanbiedingen zijn beperkt tot één (1) per klant en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.
3. BETALINGEN EN BELASTINGVERPLICHTINGEN
Door uw aanvaarding van deze Voorwaarden gaat u akkoord met tijdige betaling(en) aan Splashtop, inclusief, indien van toepassing, alle staats- en lokale belastingen, heffingen en vergoedingen. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Splashtop getoonde prijzen en vergoedingen exclusief belastingen en wettelijke kosten. Waar van toepassing worden belastingen en toezichtkosten in rekening gebracht op de facturen die elektronisch door Splashtop worden uitgegeven in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Splashtop zal naar eigen goeddunken het verschuldigde belastingbedrag berekenen. De belastingen en wettelijke kosten die in rekening worden gebracht, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Splashtop int omzetbelasting in de volgende staten: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, NC, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Belastingvrijstellingen. Als je vrijgesteld bent van enige belastingen of kosten, ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van alle passende belastingvrijstellingscertificaten en/of andere documenten aan Splashtop die aanvaardbaar zijn voor de toepasselijke belastingautoriteiten om dergelijke vrijstellingsstatus te onderbouwen. Splashtop behoudt zich het recht voor om belastingvrijstellingsdocumentatie te beoordelen en te valideren.
Betaling van Belastingen en Vergoedingen. U zult aan Splashtop alle toepasselijke belastingen en vergoedingen betalen. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen en vergoedingen die verschuldigd zijn als gevolg van Splashtop's levering van de Diensten aan U. Als U verplicht bent belastingen en vergoedingen te betalen, betaalt U dergelijke bedragen zonder vermindering of verrekening van bedragen die aan Splashtop onder deze voorwaarden verschuldigd zijn en betaalt en draagt U een aanvullend bedrag, zoals nodig is om ervoor te zorgen dat Splashtop het volledige bedrag van de betaling ontvangt alsof geen dergelijke vermindering of verrekening vereist was.
Belastingbepaling. Belastingbepaling is voornamelijk gebaseerd op de locatie waar je je bedrijf hebt gevestigd, of voor individuen waar die persoon permanent woont. Splashtop behoudt zich het recht voor om deze locatie te vergelijken met andere beschikbare bewijzen om te valideren of jouw locatie accuraat is. In het geval dat jouw locatie onjuist is, behoudt Splashtop zich het recht voor om je eventuele openstaande belastingen en vergoedingen in rekening te brengen.
Splashtop behoudt zich het recht voor om de prijzen voor Splashtop Services te bepalen op basis van de geografische locatie van de gebruiker of het daadwerkelijke gebruik van de Services. De prijs kan variëren afhankelijk van de locatie. De locatie van aankoop moet overeenkomen met waar de gebruiker fysiek verblijft en waar de Services voornamelijk zullen worden gebruikt en ingezet. Splashtop behoudt zich het recht voor om uw locatie te verifiëren. Als wordt vastgesteld dat de prijzen onjuist zijn toegepast op uw aankoop van Splashtop-diensten, hetzij ten onrechte of als gevolg van uw gedrag, worden uw prijzen voor Splashtop-diensten dienovereenkomstig bijgewerkt en worden alle bedragen die volgens de standaardprijzen verschuldigd hadden moeten zijn, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar binnen dertig (30) dagen na kennisgeving ervan.
Splashtop kan de Diensten op Uw Splashtop-account opschorten of beëindigen vanwege betalingsachterstanden en u gaat ermee akkoord Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het innen van dergelijke achterstallige bedragen.
Chargebacks; Betalingen terugdraaien; Voorwaarde-aanpassingen. Als een betaling voor de Diensten onderhevig is aan een Betaling Terugdraaiing, dan (a) zal de abonnementsperiode (of een deel daarvan) die bij deze betaling hoort, als niet-betaald worden beschouwd en kan door Splashtop worden behandeld als een Onbetaalde Toegangsperiode, en (b)
Splashtop kan, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Diensten die verband houdt met het betrokken Splashtop-account opschorten, beperken of beëindigen.
Als u vervolgens een abonnement aanschaft, vernieuwt of heractiveert (ook via een andere betaalmethode of kanaal) na een Terugboeking, machtigt u Splashtop om een deel van of de gehele Onbetaalde Toegangsperiode te gebruiken voor het nieuwe of vernieuwde abonnement, inclusief door de duur van de abonnementsperiode te verkorten en/of de toepasselijke verlengingsdatum aan te passen om rekening te houden met dergelijke voorgaande onbetaalde toegang. U erkent en stemt ermee in dat een dergelijke aanpassing bedoeld is om rekening te houden met voorgaande onbetaalde toegang en geen vergoeding, boete of toeslag vormt.
4. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
Deze eindgebruikerslicentievoorwaarden verlenen je een recht en licentie om de Software onder bepaalde limieten, beperkingen, voorwaarden en condities (“EULA”) te gebruiken. Je stemt ermee in gebonden te zijn door deze EULA voordat je de Software gebruikt.
a. Licentieverlening. Je krijgt een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de Software en Documentatie te gebruiken, onder voorbehoud van jouw volledige naleving van deze Sectie 4.
b. Commercieel Gebruik. De Splashtop Business Producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem en Mirroring360 Producten zijn volledig gelicentieerd voor commercieel gebruik in een professionele omgeving. Splashtop Personal is alleen voor niet-commercieel gebruik, d.w.z. gebruik het om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke computers voor niet-werk gerelateerde doeleinden. Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault en Foxpass kunnen worden gelicentieerd voor zowel commercieel als niet-commercieel gebruik.
c. Softwarebeperkingen. U zult niet, direct of indirect, noch zult U iemand anders toestaan of toestaan om: (i) geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, overdragen, afgeleide werken maken van, vertalen, reverse engineeren, demonteren, decompileren of anderszins proberen om de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van Splashtop te verkrijgen; (ii) de Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aan te passen of afgeleide werken ervan te maken, of enig onderdeel ervan te verwijderen; (iii) auteursrecht- of andere eigendomsrechten-aanduidingen geplaatste of ingebedde door Splashtop op of in enige Software of Documentatie te verwijderen, wijzigen, bedekken of verhullen; (iv) uw rechten om de Software of Documentatie te gebruiken verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, toewijzen of anderszins overdragen, of gebruiken voor commercieel tijdsgebruik, verhuur, servicebureaugebruik of enige andere vorm van gebruik ten behoeve van een andere persoon of entiteit dan U; (v) de Software of enig onderdeel daarvan gebruiken voor illegale doeleinden; of (vi) de Software of Documentatie, of enig onderdeel daarvan gebruiken om apparaten te activeren die auteursrechtelijke bescherming omzeilen of op enige wijze inbreuk maken of het overtreden of omzeilen van auteursrechtbeleid, inhoud-beschermingsschema's of inhoudskopieerbeleid; (vii) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Splashtop elke evaluatie van de Services publiceren of bekendmaken aan derden; (viii) de Services gebruiken voor enig ander doel dan het beoogde doel; (ix) de integriteit of prestaties van de Services verstoren of beïnvloeden; (x) Open Source Software invoeren in de Services; (xi) proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Services of gerelateerde systemen of netwerken; (xii) de Services, Software of Documentatie gebruiken, licentiëren of toegang krijgen als U (of een van uw gebruikers) een directe concurrent van Splashtop bent, of voor het monitoren van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Services of Software, of voor benchmarking, concurrentieanalyse of enige andere concurrerende doeleinden; of (xiii) de Services, Software of Documentatie gebruiken om inbreukmakend, onwettig, lasterlijk of onrechtmatig materiaal op te slaan of te verzenden, of materiaal dat de rechten van een derde partij schendt, inclusief privacy- of intellectuele eigendomsrechten.
d. Dienstbeperkingen. Door de Diensten te gebruiken, stem jij ermee in om niet en zal jij jouw gebruikers niet toestaan om (i) de Diensten te gebruiken in strijd met toepasselijke wetten of voorschriften, (ii) materiaal te versturen dat de intellectuele eigendom, privacy of andere rechten van een derde partij kan schenden of inbreuk maken, (iii) informatie van een derde partij te verzamelen of op te slaan zonder diens toestemming, (iv) de Diensten te gebruiken op een manier die schade of verstoring kan veroorzaken aan het Splashtop-netwerk, Splashtop Accounts of andere Splashtop-diensten of (v) de Diensten te gebruiken om spam, malware of enige frauduleuze, obscene of onwettige inhoud te verzenden.
e. Gebruikslimieten*. U stemt ermee in om te voldoen aan de volgende toepasselijke voorwaarden bij het gebruik van de respectievelijke Services:
(i) Voor Splashtop Personal, mag het totale aantal Splashtop Streamers dat is ingelogd met Uw Splashtop Account niet meer dan vijf (5) bedragen. Splashtop Personal is ook beperkt tot uitsluitend niet-commercieel gebruik, zie Sectie 4(b) hierboven.
(ii) Voor de Splashtop Business-producten:
a. Splashtop Business Access - 2 computers per user seat licentie voor Splashtop Business Access Solo, 10 computers per user seat licentie voor Splashtop Business Access Pro en 10 computers per user seat licentie voor Splashtop Business Access Performance. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal gebruikerslicenties.
B. Splashtop Remote Support - het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u zich heeft geabonneerd.
De Splashtop Remote Support-licentie is bedoeld voor technici en IT-personeel om op afstand hun computers en die van andere gebruikers te ondersteunen.
Remote Support Basic, Remote Support Plus en Remote Support AEM omvatten geen toegang voor secundaire gebruikers.
Remote Support Premium omvat beperkte secundaire gebruikers toegang.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch wordt aangedreven door Chocolatey voor Windows en Homebrew voor macOS. Windows-gebruikers kunnen onderhevig zijn aan gebruiksbeperkingen en andere restricties, inclusief snelheidslimieten. Raadpleeg Chocolatey’s Legal Terms (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) en Packages Disclaimer (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) voor meer informatie. Splashtop neemt geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen, inclusief schade van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de Software Patch add-on.
c. Splashtop SOS – het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarop u zich heeft geabonneerd. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal licenties.
d. Splashtop SOS+ – Software Patch is powered by Chocolatey voor Windows en Homebrew voor MacOS. Windows-gebruikers kunnen onderworpen zijn aan gebruikslimieten en andere beperkingen, waaronder rate limieten. Raadpleeg de Juridische Voorwaarden van Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) en Packages Disclaimer (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) voor meer informatie. Splashtop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen, inclusief schade van welke aard dan ook, die het gevolg kunnen zijn van de Software Patch add-on.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – beperkingen op technici, gebruikers, computers en gelijktijdigheid zijn afhankelijk van het specifieke abonnement dat u heeft afgesloten. Software Patch wordt aangedreven door Chocolatey voor Windows en Homebrew voor macOS. Windows-gebruikers kunnen onderhevig zijn aan gebruiksbeperkingen en andere restricties, inclusief snelheidslimieten. Raadpleeg Chocolatey’s Legal Terms (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) en Packages Disclaimer (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) voor meer informatie. Splashtop neemt geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen, inclusief schade van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de Software Patch add-on.
(iii) Voor Splashtop Classroom mag het totale aantal Splashtop Streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet meer dan tien (10) bedragen.
(iv) Voor Splashtop On-Prem is het gebruik van de Services beperkt tot het specifieke abonnement waarop u zich heeft geabonneerd.
(v) Voor Mirroring360-producten wordt het maximale aantal geïmplementeerde Mirroring360-software op de computers beperkt door het aantal licenties waarop u zich heeft geabonneerd.
(vi) Voor Foxpass worden de Diensten aangekocht als gebruikersabonnementen en is het gebruik beperkt tot het aantal gebruikers dat is gespecificeerd in het toepasselijke bestelformulier. Gebruikersabonnementen zijn alleen bedoeld voor aangewezen gebruikers en kunnen niet gedeeld of gebruikt worden door meer dan één gebruiker, maar kunnen wel worden toegewezen aan nieuwe gebruikers ter vervanging van voormalige gebruikers die de Diensten niet langer nodig hebben.
Splashtop kan, naar eigen goeddunken, elke rekening opschorten die in strijd is met deze bepaling of van je verlangen dat je extra gebruikerslicenties aanschaft om een overschrijding te corrigeren.
f. Software van Derden. Bepaalde Software van Derden geleverd in of met de Software is onderworpen aan verschillende andere voorwaarden en condities opgelegd door de licentiegevers van die Software van Derden. Uw gebruik van de Software van Derden is onderworpen aan en wordt beheerst door de respectieve Software van Derden-licenties, welke relevante licenties voor dergelijke Software van Derden U vanuit dergelijke Software kunt bekijken. Elke aanschaf door u van dergelijke Software van Derden, inclusief elke uitwisseling van gegevens tussen U en een leverancier van Software van Derden, is uitsluitend tussen U en de toepasselijke leverancier van de Software van Derden. Splashtop garandeert, ondersteunt of neemt geen enkele aansprakelijkheid aan voor enige Software van Derden, ongeacht of dergelijke Software van Derden al dan niet door Splashtop als "gecertificeerd" is aangewezen of anderszins, behalve zoals gespecificeerd in een schriftelijke bestelformulier of Documentatie.
De Diensten kunnen functies bevatten die zijn ontworpen om samen te werken met Software van Derden (bijv. Google, Facebook of Twitter-applicaties). Om dergelijke functies te gebruiken, moet U mogelijk toegang krijgen tot dergelijke Software van Derden via hun aanbieders. Als de leverancier van een Software van Derden ophoudt de Software van Derden beschikbaar te stellen voor samenwerking met de corresponderende Dienstfuncties op redelijke voorwaarden, kan Splashtop het leveren van dergelijke functies zonder kennisgeving stopzetten, en U erkent dat U geen recht heeft op enige terugbetaling, tegoed of andere compensatie die daaruit voortvloeit.
Splashtop kan de diensten van een of meer derden gebruiken om enig deel van de Diensten te leveren. Je stemt ermee in om te voldoen aan alle aanvaardbare gebruiksbeleid en andere voorwaarden van enige Third Party Software-providers die van tijd tot tijd aan jou worden verstrekt of anderszins beschikbaar worden gemaakt via dergelijke Third Party Software.
g. Voorbehoud van Rechten. Behalve zoals uitdrukkelijk verleend in deze Voorwaarden, worden er geen andere licenties aan je verleend, uitdrukkelijk, impliciet of door middel van estoppel. Alle rechten die niet in deze Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden aan Splashtop.
5. BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
Splashtop of zijn licentiegevers behouden zich het eigendom voor van alle Intellectuele Eigendomsrechten in of geassocieerd met de Services die worden beschermd door de Verenigde Staten en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en internationale handelsbepalingen. U erkent verder dat de Services niet-gepubliceerde informatie kunnen bevatten en waardevolle handelsgeheimen belichamen die eigendom zijn van Splashtop en/of zijn licentiegevers. Splashtop en/of zijn licentiegevers behouden zich alle rechten voor in de Services die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. De licentie die hierbij wordt verleend en uw recht om de Services te gebruiken, beëindigen automatisch als u enige deel van de voorwaarden overtreedt.
6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
“Vertrouwelijke Informatie” betekent enige niet-openbare zakelijke of technische informatie van Splashtop inclusief, zonder beperking, enige informatie met betrekking tot de handelsgeheimen of knowhow van Splashtop die mondeling of schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangemerkt of waarvan u weet of zou moeten weten dat het als vertrouwelijk of eigendom van Splashtop wordt beschouwd. U stemt ermee in om de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden en de Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden. U zal ervoor zorgen dat geen onbevoegde personen toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie. Niettegenstaande het voorgaande, omvat Vertrouwelijke Informatie niet informatie die (i) deel gaat uitmaken van het publieke domein zonder dat dit door uw schending van de Voorwaarden gebeurt; (ii) onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder verwijzing naar enige Vertrouwelijke Informatie; of (iii) rechtmatig aan u is bekendgemaakt door een derde partij zonder beperkingen op openbaarmaking.
7. HANDELSMERKEN
U erkent en stemt ermee in dat de term Splashtop en andere gerelateerde logo's en ontwerpen die hieronder worden verstrekt (gezamenlijk de "Splashtop-handelsmerken") de exclusieve handelsmerken zijn van Splashtop, geregistreerd in de Verenigde Staten en elders, en dat u de Splashtop Handelsmerken niet zult gebruiken of reproduceren zonder eerst een handelsmerklicentie van Splashtop te verkrijgen. Alle andere handelsmerken en servicemerken waarnaar wordt verwezen op de Services- of Splashtop-website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
8. PRIVACY
Splashtop’s gebruik van alle door U verstrekte informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, Registratiegegevens en betalingsinformatie, is uiteengezet in Splashtop’s huidige Privacybeleid, dat te vinden is op (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy voor Splashtop Personal, Splashtop Business-producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault en Foxpass; of (2) https://www.mirroring360.com/privacy voor Mirroring360-producten.
9. UPDATES EN ONDERSTEUNING
Splashtop kan van tijd tot tijd, naar eigen inzicht en zonder enige verplichting, updates van de Services beschikbaar maken via het internet of andere bronnen. Al deze updates worden geacht onderdeel te zijn van de definitie van Services en vallen onder deze Voorwaarden. Splashtop behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor toekomstige versies van of updates aan de Diensten. Daarnaast behoudt Splashtop zich het recht voor om de tarieven voor de Services te verhogen met voorafgaande kennisgeving. U wordt van tevoren op de hoogte gebracht van eventuele tariefwijzigingen, inclusief de ingangsdatum. Als u uw abonnement niet opzegt voordat de nieuwe tarieven van kracht worden, gelden de bijgewerkte tarieven bij uw volgende verlenging van de Services.
Als Splashtop uw ondersteuningsprovider is voor de diensten, kunt u (1) https://www.splashtop.com/support bezoeken voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace of Splashtop Vault; of (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q voor Mirroring360-producten om gebruik te maken van de online kennisbank of contact op te nemen met het Splashtop-ondersteuningsteam om technische problemen op te lossen die u mogelijk heeft. Voor Foxpass kunt u e-mailen naar help@foxpass.com voor standaardtechnische ondersteuning. U heeft mogelijk ook de optie om apart geüpgrade of premium ondersteuningsdiensten aan te schaffen via een bestelformulier voor versnelde responstijden.
10. TERMIJN EN BEËINDIGING
Deze Voorwaarden beginnen op de datum van uw elektronische acceptatie. Deze voorwaarden blijven van kracht tot de beëindiging van uw Splashtop-account. U mag deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door uw abonnement te beëindigen, de Software en Documentatie van uw systeem te verwijderen, uw Splashtop-account te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de Services.
Voor wat betreft Splashtop-abonnementen betaald via my.splashtop.com, kunt U uw abonnement beëindigen door in te loggen op uw Splashtop-account op my.splashtop.com, en te klikken op het tabblad "Abonnementen" onder "Accountinfo" en automatische verlenging uitschakelen. Uw abonnement wordt niet langer automatisch verlengd en uw account wordt niet automatisch belast aan het einde van uw huidige abonnementsperiode. De producten die u heeft gekocht, blijven bruikbaar tot het einde van de lopende abonnementsperiode.
Voor Splashtop-abonnementen die zijn verkregen via Splashtop-verkooppersoneel (niet direct door U gekocht op my.splashtop.com), Je kunt je abonnement annuleren door schriftelijk te melden dat je niet wilt verlengen op de manier vermeld in Sectie 16(e) hierin, verstuurd uiterlijk dertig (30) dagen vóór automatische verlenging. Verminderingen in de hoeveelheid licenties of serviceniveaus voor abonnementen moeten ook schriftelijk worden aangevraagd ten minste dertig (30) dagen vóór verlenging. Als er geen tijdige kennisgeving wordt gegeven, worden de bestaande hoeveelheden ongewijzigd verlengd.
Voor Foxpass-product kun je je abonnement opzeggen door Splashtop ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het verstrijken van de huidige abonnementsperiode een opzegging van de verlenging te geven, overeenkomstig Sectie 16(e) hierin. Verminderingen in de hoeveelheid licenties of serviceniveaus voor abonnementen moeten ook schriftelijk worden aangevraagd ten minste dertig (30) dagen vóór verlenging. Als er geen tijdige kennisgeving wordt gegeven, worden de bestaande hoeveelheden ongewijzigd verlengd.
Splashtop kan deze Voorwaarden en je abonnement, licentie en recht op de Diensten onmiddellijk beëindigen als (i) je inbreuk maakt op deze Voorwaarden; (ii) je, als rechtspersoon, faillissement verklaart, betrokken bent in enige faillissementprocedures of anderszins insolvent bent; of (iii) Splashtop besluit, naar eigen goeddunken, om te stoppen met het aanbieden van de Diensten, in welk geval Splashtop je van tevoren zal informeren, waar mogelijk, en je alternatieve plannen of opties zal bieden om de eventuele ongemakken die kunnen ontstaan door dergelijke beëindiging te minimaliseren. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit een beëindiging van deze Voorwaarden zoals hierin voorzien. Bij beëindiging van deze Voorwaarden: (a) zullen alle licentierechten hierin automatisch worden beëindigd zonder verdere kennisgeving aan jou; en (b) je zal onmiddellijk stoppen met alle toegang tot en gebruik van de Diensten en de Software en Documentatie vernietigen, evenals alle kopieën daarvan. Secties 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 16 zullen de afloop of beëindiging van deze Voorwaarden in volle kracht en effect overleven.
11. AFWIJZING VAN GARANTIES
DE Diensten , SOFTWARE, UPDATES ERVAN, DOCUMENTATIE EN INFORMATIE WORDEN "AS-IS" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE. SPLASHTOP, NAMENS ZELF EN ZIJN LICENTIEGEVERS, WIJST ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN ELKE STEEKPROEF, SPECIFICATIE OF VOORSTEL IN NIET-BEPERKTE TOEPASSING, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. SPLASHTOP GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT VAN DE Diensten OF DAT DE Diensten VRIJ ZAL ZIJN VAN DEFECTEN, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN LOPEN, VOLDOEN AAN UW EISEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ZIJ ZIJN ER ZELF GOED. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ENIG MATERIAAL OF GEGEVENS GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE Diensten OP EIGEN RISICO EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS UIT HET DOWNLOAD MATERIAAL EN/ OF GEGEVENS. IN SOMMIGE WETTEN IS DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DAAROM IS DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZAL SPLASHTOP, OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG, STRAF OF INDIRECTE SCHADE HOE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, OF ANDER PECUNIAIR VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DEZE VOORWAARDEN, ONGEACHT DE AARD VAN DE AANSPRAAK, HETZIJ IN CONTRACT, SCHULD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID, NALATIGE VERTEGENWOORDIGING) OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS SPLASHTOP IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS TOT DIE MATE MISSCHIEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP JOU VAN TOEPASSING.
IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN SPLASHTOP VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND STAAN MET DEZE VOORWAARDEN HET TOTALE BEDRAG VAN DE DOOR JOU BETAALDE KOSTEN IN DE TWAALF (12) MAAND PERIODE DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAT AAN HET INCIDENT DAT VOORVALT TOT ZODANIGE AANSPRAKELIJKHEID, OVERSCHRIJDEN).
13. SCHADELOOSSTELLING
U stemt hierbij in, op Uw eigen kosten, Splashtop en zijn Affiliates, werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren, informatieleveranciers, agenten, licentiehouders, licentiegevers (de “Gevrijwaarde Partijen”) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle mogelijke aansprakelijkheden, claims, kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige eis, claims, actie, rechtszaak, of verlies dat voortvloeit uit (a) enige inbreuk door U op deze Voorwaarden of claims voortvloeiend uit Uw Splashtop Account; (b) elke fraude of manipulatie door U; (c) een derde partij claim, actie of beschuldiging van inbreuk gebaseerd op informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud ingediend door U; of (d) eventuele claims van creditcardfraude op basis van enige door U vrijgegeven informatie. U stemt ermee in om uw uiterste best te doen om samen te werken met Splashtop bij de verdediging van enige eis, claim, actie of rechtszaak. Splashtop behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging op zich te nemen van enige zaak die onder vrijwaring van U valt op eigen kosten van Splashtop.
14. EXPORTCONTROLES
Je erkent en gaat ermee akkoord dat de Services die onder deze Voorwaarden in licentie zijn gegeven, onderworpen zijn aan de exportcontrolewetten en -regelgeving van de Verenigde Staten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Export Administration Regulations (“EAR”) en sanctieregimes van het Office of Foreign Asset Controls van het Amerikaanse Ministerie van Financiën). Je dient op eigen kosten te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, voorschriften, regels en andere vereisten. Zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid mag je Software, Services of technologie waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn niet exporteren, herexporteren of overdragen, noch direct noch indirect (i) naar een land waarop een Amerikaans handelsembargo van toepassing is of naar een inwoner of onderdaan van een dergelijk land, of (ii) aan een persoon of entiteit die voorkomt op de “Entity List” of “Denied Persons List” die worden bijgehouden door het U.S. Department of Commerce, of op de lijst van “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons” die wordt bijgehouden door het U.S. Department of Treasury. Door Software te downloaden of de Services te gebruiken, gaat u akkoord met het voorgaande en verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land, en ook niet voorkomt op een dergelijke lijst.
15. GEBRUIK MET EEN HOOG RISICO
Je erkent hierbij dat de Diensten niet zijn ontworpen of bedoeld voor toegang en/of gebruik in of tijdens hoogrisicoactiviteiten en niet zullen worden gebruikt in verband met enig systeem waarbij een storing redelijkerwijs kan worden verwacht te resulteren in persoonlijk letsel, de dood of schade aan eigendom, milieu, of bedrijf. Zonder het voorafgaande te beperken, zullen de Diensten niet worden gebruikt in verband met een levensondersteunend systeem. Splashtop en zijn licentiegevers wijzen hierbij uitdrukkelijk elke uitdrukkelijke of impliciete garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af. Je stemt ermee in om Splashtop en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, Affiliates, en licentiegevers te vrijwaren van enige claims of verliezen die voortvloeien uit enig van de voorgaande gebruiken van de Diensten.
16. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Splashtop met betrekking tot uw gebruik van de services en door deze voorwaarden te accepteren, erkent u uitdrukkelijk dat deze voorwaarden alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en/of afspraken, schriftelijk of mondeling, vervangen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Splashtop is onder geen enkele omstandigheid gebonden aan enige bepaling van een inkooporder, ontvangstbewijs, aanvaarding, bevestiging, correspondentie of anderszins, ongeacht of deze Voorwaarden hierover zwijgen, tenzij Splashtop uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de bepaling, uitgevoerd document.
b. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling worden afgedwongen tot de maximale door de wet toegestane omvang en de overige bepalingen zullen onaangetast blijven.
c. Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Californië zonder verwijzing naar conflicterende wetsbepalingen. U en Splashtop wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken af. U gaat ermee akkoord dat alle claims en geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden uitsluitend zullen worden behandeld door een federale of staatsrechtbank van bevoegde jurisdictie gelegen in Santa Clara County, Californië, VS, en u geeft onherroepelijk toestemming voor de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van, en locatie in, dergelijke rechtbanken, en doet afstand van enig bezwaar tegen enige procedure die in een dergelijke rechtbank wordt aangespannen.
d. U mag deze Voorwaarden of enige rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Elke toewijzing of overdracht van deze voorwaarden die in strijd is met de voorwaarden hiervan, is nietig. Met inachtneming van het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. Splashtop kan zijn rechten onder deze Voorwaarden overdragen aan zijn gelieerde ondernemingen en aan elke opvolger door middel van fusie, overname, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa die betrekking hebben op deze Voorwaarden, zonder actie van Uw kant, waarin zaakverwijzingen naar Splashtop hierin worden geacht te verwijzen naar de rechtverkrijgende.
e. Kennisgevingen door Splashtop aan u kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat u tijdens het online registratieproces heeft opgegeven, of via andere middelen die Splashtop naar eigen goeddunken redelijk acht dat ze uw aandacht zullen trekken. Alle kennisgevingen door u aan Splashtop met betrekking tot deze Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden en te worden bezorgd (i) per e-mail naar legal@splashtop.com of een ander e-mailadres dat door Splashtop is aangewezen voor juridische kennisgevingen, of (ii) per expreskoerier of aangetekende post naar het hier vermelde adres van Splashtop. Niettegenstaande het voorgaande, dient elke kennisgeving van niet-verlenging of vermindering van de licentiehoeveelheden per e-mail te worden verzonden naar sales@splashtop.com. Kennisgevingen worden geacht te zijn gegeven bij Splashtops bevestiging van ontvangst indien verzonden per e-mail, of bij bevestigde levering indien verzonden per expreskoerier of aangetekende post.
f. U stemt ermee in geen class action-rechtszaken tegen Splashtop of een van zijn werknemers of gelieerde ondernemingen aan te spannen of eraan deel te nemen. U stemt ermee in dat u geen claim zult indienen onder deze voorwaarden meer dan twee (2) jaar na het verstrijken of beëindigen van deze voorwaarden. Geen afstandsverklaring van enige bepaling of toestemming voor enige actie door Splashtop vormt geen afstandsverklaring van enige andere bepaling of toestemming voor enige andere actie, al dan niet vergelijkbaar. Geen afstandsverklaring of toestemming door Splashtop vormt een voortdurende afstandsverklaring of toestemming, behalve voor zover specifiek schriftelijk door Splashtop uiteengezet.
g. U erkent dat Splashtop software, oplossingen en diensten kan leveren aan derden, inclusief concurrenten van u, die hetzelfde zijn of vergelijkbaar zijn met de software, oplossingen en diensten die hieronder aan u worden geleverd.
h. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, onderbreking of andere niet-nakoming van deze Voorwaarden als gevolg van handelingen buiten de redelijke controle van Splashtop.
i. Als u ethische, integriteits-, veiligheids-, beveiligings- en/of compliance-zorgen heeft over Splashtop of zijn werknemers, wordt u aangemoedigd om het incident anoniem te melden op https://www.splashtop.com/anonymous-reporting.
* In bepaalde situaties kan Splashtop klanten "grandfather" maken voor de gebruiksbeperkingen waaronder zij zich aanvankelijk hebben geabonneerd.
Splashtop Inc.
10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, Californië 95014
Laatst bijgewerkt: 22 juli 2026
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