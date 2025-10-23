Terms of Service - EU

Gebruiksvoorwaarden - EU
Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.
Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) tussen U (hieronder gedefinieerd) en Splashtop (hieronder gedefinieerd) beschrijven de algemene voorwaarden voor Uw gebruik van de Services van Splashtop (hieronder gedefinieerd).
Splashtop behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om delen van deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder je daarvan op de hoogte te stellen, en je gaat er verder mee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke gewijzigde Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan worden bekeken op https://www.splashtop.com/terms/splashtop.
1. DEFINITIES
“Affiliate” betekent elke entiteit, nu of in de toekomst bestaand die direct of indirect, via een of meer tussenpersonen, controleert, gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle staat met Splashtop, inclusief maar niet beperkt tot Foxpass Inc. Voor de doeleinden van deze definitie betekent "controle" het directe of indirecte bezit van de macht om de richting van het beheer en het beleid van een entiteit te bepalen, hetzij door middel van eigendom van stemgerechtigde effecten, door contract of anderszins. Een entiteit wordt alleen als een "Affiliate" beschouwd zolang die entiteit voldoet aan bovenstaande definitie.
"Documentatie" betekent alle elektronische of gedrukte materialen die bij de Software worden geleverd en die instructies bevatten voor de installatie, de werking en het gebruik van de Software.
“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, evenals rechten op knowhow.
"Gelicentieerde gebruiker" betekent een persoon met een geldige gebruikerslicentie voor de Splashtop Personal, Splashtop Business-productlijn, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, de Mirroring360-productlijn, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault of Foxpass. De Splashtop Business-productlijn omvat momenteel Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium en Splashtop Enterprise (gezamenlijk de "Splashtop Business-producten"). De Mirroring360-productlijn omvat momenteel Mirroring360 en Mirroring360 Pro (gezamenlijk de "Mirroring360-producten").
“Terugboeking” betekent elke terugboeking van geld voor een transactie met betrekking tot de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot een chargeback, betwisting van betaling, annulering of restitutie die resulteert in dat Splashtop de toepasselijke betaling niet ontvangt of behoudt.
“Diensten” betekent de diensten en gerelateerde Software die door Splashtop of een Splashtop Affiliate aan U worden geleverd onder deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot Splashtop Personal, Splashtop Business-lijn van producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, de Mirroring360-lijn van producten, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault of Foxpass. Diensten omvatten ook alle standaardondersteuning en onderhoudsdiensten aangeboden door Splashtop of zijn Affiliates onder deze Voorwaarden.
"Software" betekent bepaalde softwaretoepassingen, alleen in objectcode-format, die nodig zijn om de Services te gebruiken en die aan u in licentie zijn gegeven onder deze Voorwaarden.
“Splashtop” betekent Splashtop B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand volgens de wetten van Nederland, met statutaire zetel in (1114 AB) Amsterdam, Nederland, aan de Joop Geesinkweg 901, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 77876342, zijn Affiliates zoals hierin gedefinieerd, en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden.
"Splashtop-account" betekent een gebruikersaccount dat is aangemaakt met Splashtop en dat u op unieke wijze identificeert met een gebruikersnaam en wachtwoord.
“Software van Derden” betekent bepaalde software die Splashtop van derden in licentie heeft en aan jou verstrekt, geïntegreerd in de Software.
“Onbetaalde Toegangsperiode” betekent elke periode van toegang tot de Diensten die overeenkomt met een Terugboeking.
“Jij of Jouw” betekent jij als een Gelicentieerde Gebruiker of een werknemer of vertegenwoordiger van een juridische entiteit die bevoegd is om die entiteit te vertegenwoordigen en wettelijk te binden aan deze Voorwaarden.
2. ONLINE REGISTRATIE (onderafdelingen a. en b. hieronder niet van toepassing op Splashtop On-Prem)
Om de Services te gebruiken, moet u mogelijk het online registratieproces voltooien, inclusief uw elektronische acceptatie van deze Voorwaarden. Splashtop kan naar eigen goeddunken een online registratie door u afwijzen en is niet verplicht een reden voor de afwijzing op te geven.
A. Registratiegegevens. Als onderdeel van het online registratieproces voor een Splashtop-account zal Splashtop bepaalde beperkte informatie over u verzamelen ("Registratiegegevens"). Alle door U verstrekte Registratiegegevens moeten actueel, volledig en nauwkeurig zijn en U bent als enige verantwoordelijk voor het indien nodig bijwerken van de Registratiegegevens. Splashtop kan alle rechten op toegang tot, ontvangst, gebruik en licentie van de Services beëindigen als (i) Splashtop ontdekt dat uw registratiegegevens onvolledig, onnauwkeurig of niet actueel zijn, of (ii) Splashtop naar eigen goeddunken bepaalt dat u niet de juiste gebruiker van de Services bent.
b. Wachtwoorden en beveiliging. Met uitzondering van Splashtop Secure Workspace en Splashtop Vault moet je als onderdeel van het online registratieproces je e-mailadres als gebruikersnaam gebruiken en een wachtwoord kiezen voor toegang tot je Splashtop Account. Je bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoord en gaat ermee akkoord al je wachtwoorden zorgvuldig te beveiligen. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Splashtop Account en stemt ermee in Splashtop onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van jouw Splashtop Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Verder ben je er als enige verantwoordelijk voor dat je toestemming van je gebruikers verkrijgt voordat je via de Services content van hun apparaten verzamelt, verzendt of overdraagt. Splashtop is niet aansprakelijk voor enig verlies dat je kunt lijden als gevolg van het gebruik van je Splashtop Account door een derde, met of zonder je medeweten. Je kunt aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die Splashtop of een andere partij lijdt doordat een derde je Splashtop Account gebruikt, met of zonder jouw medeweten.
c. Abonnement voor het Gebruik van de Software. Wanneer u een abonnement neemt op de Services, gaat u akkoord met de Splashtop Verkoopvoorwaarden, die u kunt bekijken op (1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale voor Splashtop Personal, Splashtop Business Producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace of Splashtop Vault; of Foxpass. (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale voor Mirroring360 Producten. Splashtop kan de Services op uw Splashtop-account opschorten of beëindigen wegens betalingsachterstand en u stemt ermee in om Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die gemaakt worden bij het innen van achterstallige bedragen.
D. Proef- en promotionele aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Splashtop bepaalde proef- en/of promotie-aanbiedingen aanbieden. Splashtop behoudt zich het recht voor om proef- of promotie-aanbiedingen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Alle proef- of promotionele aanbiedingen zijn beperkt tot één (1) per klant en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.
3. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
A. Licentie verlenen. Onder de bepalingen in deze Voorwaarden wordt U een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleend om de Software en Documentatie te gebruiken, onder voorbehoud van Uw volledige naleving van dit Artikel 3.
b. Commercieel Gebruik. De Splashtop Business Producten, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem en Mirroring360 Producten zijn volledig gelicentieerd voor commercieel gebruik in een professionele omgeving. Splashtop Personal is alleen voor niet-commercieel gebruik, d.w.z. gebruik het om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke computers voor niet-werk gerelateerde doeleinden. Splashtop Secure Workspace en Splashtop Vault en Foxpass kunnen zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik worden gelicenseerd.
c. Softwarebeperkingen. U mag niet (i) geheel of gedeeltelijk, de Software kopiëren, reproduceren, overdragen, afgeleide werken maken van, vertalen, reverse engineeren, demonteren, decompileren, of anderszins proberen de broncode af te leiden, wijzigen of aanpassen, of een deel ervan verwijderen, noch mag u een andere persoon toestaan of toestaan dit te doen; (ii) copyrightvermeldingen of andere eigendomsrechten geplaatst of ingebed door Splashtop op of in enige Software of Documentatie verwijderen, veranderen, bedekken of verduisteren; (iii) de Software of Documentatie verkopen, doorverkopen met winst, verhuren, leasen of uitlenen of gebruiken voor commercieel tijdsdeling, verhuur of servicebureaugebruik; (iv) de Software of een onderdeel daarvan gebruiken voor illegale doeleinden; (v) de Software of Documentatie, of enig onderdeel daarvan gebruiken om apparaten voor omzeiling van auteursrechtenbescherming mogelijk te maken of om op welke manier dan ook auteursrechten op inhoud, inhoudsbeschermingsschema of kopieerbeleid te schenden of te omzeilen; of (vi) de Software, of Documentatie gebruiken, licentiëren, of toegang krijgen tot de Software, als u (of een van uw Gebruikers) een directe concurrent van Splashtop bent, of met het doel de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Services of Software te monitoren, of voor benchmarking, concurrentiële analyse of andere concurrentiedoeleinden; of (vii) de Software, of Documentatie gebruiken om inbreukmakend, illegaal, lasterlijk of onrechtmatig materiaal of materiaal dat de rechten van een derde partij schendt, inclusief privacy of intellectuele eigendomsrechten, op te slaan of over te dragen.
d. Servicebeperkingen. Door de Services te gebruiken, stemt u ermee in en mag u geen van uw gebruikers toestaan om (i) de Services te gebruiken in strijd met toepasselijke wetten of regelgeving, (ii) materiaal te verzenden dat de Intellectuele Eigendomsrechten, privacy of andere rechten van een derde partij kan schenden of inbreuk kan maken, (iii) informatie van een derde partij te verzamelen of op te slaan zonder zijn/haar toestemming, (iv) de Services te gebruiken op een manier die schade of verstoring kan veroorzaken aan het Splashtop netwerk, Splashtop accounts of andere Splashtop diensten of (v) de Services te gebruiken om spam, malware of frauduleuze, obscene of onwettige inhoud te verzenden.
e. Gebruik Beperkingen*. U stemt ermee in te voldoen aan de volgende toepasselijke termijn tijdens het gebruik van de respectievelijke Services:
(i) Voor Splashtop Personal mag het totale aantal Splashtop-streamers dat is ingelogd met uw Splashtop-account niet meer dan vijf (5) bedragen. Splashtop Personal is ook beperkt tot alleen niet-commercieel gebruik, volgens Sectie 3b hierboven.
(ii) Voor de Splashtop Business Producten: a. Splashtop Business Access – 2 computers per gebruikerslicentie voor Splashtop Business Access Solo, 10 computers per gebruikerslicentie voor Splashtop Business Access Pro, en 10 computers per gebruikerslicentie voor Splashtop Business Access Performance. Het aantal gebruikers wordt beperkt door het aantal gebruikerslicenties. b. Splashtop Remote Support – het aantal computers wordt beperkt door het pakket waarvoor je je hebt aangemeld. De Splashtop Remote Support-licentie is voor technici en IT-personeel om op afstand hun eigen en andere gebruikerscomputers te ondersteunen.
Remote Support Basic, Remote Support Plus en Remote Support AEM omvatten geen secundaire gebruikers toegang.
Remote Support Premium omvat beperkte secundaire gebruikerstoegang.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch wordt aangedreven door Chocolatey voor Windows en Homebrew voor macOS. Windows-gebruikers kunnen worden onderworpen aan gebruiksbeperkingen en andere beperkingen, inclusief snelheidslimieten. Raadpleeg de juridische voorwaarden van Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) en de pakketten disclaimer (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) voor details. Splashtop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen, inclusief schade van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de Software Patch add-on. c. Splashtop SOS – het aantal computers is beperkt door het pakket waar u zich op heeft geabonneerd. Het aantal gebruikers is beperkt door het aantal licenties.
d. Splashtop SOS+ - Software Patch wordt aangedreven door Chocolatey voor Windows en Homebrew voor macOS. Windows-gebruikers kunnen onderworpen zijn aan gebruiksbeperkingen en andere restricties, waaronder limieten. Raadpleeg Chocolatey’s Juridische Voorwaarden (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) en Pakket Disclaimer (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) voor details. Splashtop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen, inclusief schade van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de Software Patch add-on.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – beperkingen op technici, gebruikers, computers en gelijktijdigheid zijn afhankelijk van het specifieke plan waarvoor je je hebt geabonneerd. Software Patch wordt aangedreven door Chocolatey voor Windows en Homebrew voor MacOS. Windows-gebruikers kunnen worden onderworpen aan gebruiksbeperkingen en andere beperkingen, inclusief snelheidslimieten. Raadpleeg de Juridische Voorwaarden van Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) en Pakketten Disclaimer (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) voor details. Splashtop neemt geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen, inclusief schade van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de Software Patch add-on.
(iii) Voor Splashtop Classroom mag het totale aantal Splashtop Streamers dat is ingelogd met jouw Splashtop Account niet meer dan tien (10) bedragen.
(iv) Voor Splashtop On-Prem is het gebruik van de Services beperkt tot het specifieke abonnement waarop u zich heeft geabonneerd.
(v) Voor Mirroring360-producten wordt het maximale aantal geïmplementeerde Mirroring360-software op de computers beperkt door het aantal licenties waarop u zich heeft geabonneerd.
(vi) Voor Foxpass worden de Diensten gekocht als gebruikersabonnementen en dit gebruik is beperkt tot het aantal gebruikers dat is gespecificeerd in het toepasselijke bestelformulier. Gebruikersabonnementen zijn alleen voor aangewezen gebruikers en kunnen niet worden gedeeld of gebruikt door meer dan één gebruiker, maar kunnen worden toegewezen aan nieuwe gebruikers ter vervanging van voormalige gebruikers die niet langer doorlopend gebruik van de Diensten vereisen.
Splashtop kan naar eigen goeddunken elk account opschorten dat in strijd is met deze bepaling of van u eisen dat u extra stoellicenties koopt om eventuele overschrijdingen te corrigeren.
F. Software van derden. Bepaalde Software van Derden die in of met de Software wordt geleverd, is onderworpen aan verschillende andere voorwaarden die worden opgelegd door de licentiegevers van dergelijke Software van Derden. Uw gebruik van de Software van Derden is onderworpen aan en wordt beheerst door de respectieve licenties voor Software van Derden, welke relevante licenties voor dergelijke Software van Derden U vanuit de Software kunt bekijken.
4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Splashtop of zijn licentiegevers behouden het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten in of in verband met de Services. Niets in deze voorwaarden vormt de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten van Splashtop aan u. U krijgt als enige het recht om de Service te gebruiken zoals beschreven in deze Voorwaarden. U erkent dat de Services mogelijk niet-gepubliceerde informatie bevatten en waardevolle handelsgeheimen bevatten die eigendom zijn van Splashtop en/of zijn licentiegevers. Splashtop en/of zijn licentiegevers behouden zich alle rechten voor op de Services die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. De licentie die hieronder wordt verleend en uw recht om de Services te gebruiken, worden automatisch beëindigd als u een deel van de voorwaarden schendt.
5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
"Vertrouwelijke informatie" betekent alle niet-openbare zakelijke of technische informatie van Splashtop, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie met betrekking tot de handelsgeheimen of knowhow van Splashtop die wordt aangeduid als "vertrouwelijk", hetzij mondeling of schriftelijk, of waarvan u weet of zou moeten weten, wordt door Splashtop als vertrouwelijk of eigendom beschouwd. U stemt ermee in de vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te houden en geen vertrouwelijke informatie te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden. U zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de Vertrouwelijke Informatie. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke informatie geen informatie die (i) deel gaat uitmaken van het publieke domein zonder dat u de Voorwaarden schendt; (ii) onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder verwijzing naar enige vertrouwelijke informatie; of (iii) rechtmatig aan u wordt bekendgemaakt door een derde partij zonder beperking van openbaarmaking.
6. HANDELSMERKEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat de term Splashtop en andere gerelateerde logo's en ontwerpen hieronder verstrekt (gezamenlijk de "Splashtop-handelsmerken") de exclusieve handelsmerken zijn van Splashtop, geregistreerd in de Verenigde Staten en elders, en dat u de Splashtop niet mag gebruiken of reproduceren. Handelsmerken zonder eerst een handelsmerklicentie van Splashtop te hebben verkregen. Alle andere handelsmerken en servicemerken waarnaar wordt verwezen op de Diensten of Splashtop-website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
7. PRIVACY
Splashtop's gebruik van alle informatie die u verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot Registratiegegevens en betalingsinformatie, is vastgesteld in Splashtop's huidige Privacybeleid, dat te vinden is op (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy voor Splashtop Personal, Splashtop Business Producten, Splashtop Classroom Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace en Splashtop Vault en Foxpass; of (2) https://www.mirroring360.com/privacy voor Mirroring360 Producten.
8. UPDATES EN SUPPORT
Splashtop kan van tijd tot tijd, naar eigen inzicht en zonder enige verplichting, updates van de Services beschikbaar maken via het internet of andere bronnen. Al deze updates worden geacht onderdeel te zijn van de definitie van Services en vallen onder deze Voorwaarden. Splashtop behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor toekomstige versies van, of updates voor, de Services. Daarnaast behoudt Splashtop zich het recht voor om de tarieven voor de Services te verhogen met voorafgaande kennisgeving. U wordt van tevoren op de hoogte gebracht van eventuele tariefwijzigingen, inclusief de ingangsdatum. Als u uw abonnement niet opzegt voordat de nieuwe tarieven van kracht worden, gelden de bijgewerkte tarieven bij uw volgende verlenging van de Services.
Als Splashtop uw ondersteuningsprovider is voor de diensten, kunt u (1) https://www.splashtop.com/support bezoeken voor Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace of Splashtop Vault; of (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q voor Mirroring360-producten om gebruik te maken van de online kennisbank of contact op te nemen met het Splashtop-ondersteuningsteam om technische problemen op te lossen die u mogelijk heeft. Voor Foxpass, kun je een e-mail sturen naar help@foxpass.com voor standaard technische ondersteuning. Je hebt ook de optie om apart verbeterde of premium ondersteuningsdiensten aan te schaffen op basis van een bestelformulier voor versnelde reactietijden.
9. DUUR EN BEËINDIGING
Deze Voorwaarden gaan in op de datum van Uw elektronische acceptatie. Deze voorwaarden lopen door tot de beëindiging van uw Splashtop-account. U kunt deze voorwaarden op elk moment beëindigen door uw abonnement te beëindigen, de software en documentatie van uw systeem te verwijderen, uw Splashtop-account te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de services.
Voor wat betreft Splashtop-abonnementen betaald via my.splashtop.com, kunt U uw abonnement beëindigen door in te loggen op uw Splashtop-account op my.splashtop.com, en te klikken op het tabblad "Abonnementen" onder "Accountinfo" en automatische verlenging uitschakelen. Uw abonnement wordt niet langer automatisch verlengd en uw account wordt niet automatisch belast aan het einde van uw huidige abonnementsperiode. De producten die u heeft gekocht, blijven bruikbaar tot het einde van de lopende abonnementsperiode.
Voor Splashtop-abonnementen die zijn aangeschaft via Splashtop-verkoopmedewerkers (niet direct door u gekocht via my.splashtop.com), U kunt uw abonnement annuleren door schriftelijke kennisgeving te geven van uw voornemen om niet te verlengen op de wijze uiteengezet in Sectie 15(e) hierin, gestuurd niet later dan dertig (30) dagen voor automatische verlenging. Reducties in licentieaantallen of serviceniveaus voor abonnementen moeten ook minstens dertig (30) dagen voor verlenging schriftelijk worden aangevraagd. Indien geen tijdige kennisgeving wordt gegeven, worden de bestaande hoeveelheden ongewijzigd verlengd.
Voor Foxpass kun je je abonnement opzeggen door Splashtop ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het verstrijken van de huidige abonnementsperiode een opzegging van de verlenging te geven, overeenkomstig Sectie 15(e) hierin. Verminderingen in de hoeveelheid licenties of serviceniveaus voor abonnementen moeten ook schriftelijk worden aangevraagd ten minste dertig (30) dagen vóór verlenging. Als er geen tijdige kennisgeving wordt gegeven, worden de bestaande hoeveelheden ongewijzigd verlengd.
Splashtop kan deze Voorwaarden en Uw abonnement, licentie en recht op de Diensten onmiddellijk beëindigen als (i) U deze Voorwaarden schendt; (ii) U, als rechtspersoon, failliet gaat, betrokken bent bij een faillissementsprocedure of anderszins insolvent bent; of (iii) Splashtop besluit naar eigen goeddunken het aanbieden van de Services stop te zetten, in welk geval Splashtop u waar mogelijk van tevoren op de hoogte zal stellen en u alternatieve plannen of opties zal bieden om het ongemak dat door een dergelijke beëindiging kan worden veroorzaakt tot een minimum te beperken . Splashtop is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een beëindiging van deze Voorwaarden zoals hierin bepaald. Bij beëindiging van deze Voorwaarden: (a) zullen alle hieronder verleende licentierechten automatisch worden beëindigd zonder verdere kennisgeving aan U; en (b) U zult onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de Services beëindigen en de Software en Documentatie en alle kopieën daarvan vernietigen.
Secties 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 15 blijven na het verstrijken of beëindigen van deze Voorwaarden volledig van kracht.
Bij ontbinding wordt de betaling voor de reeds aan U geleverde Diensten niet gerestitueerd of teruggeboekt. Bedragen die vóór de ontbinding door Splashtop zijn gefactureerd in verband met de Diensten die onder deze Voorwaarden aan u zijn geleverd, blijven van kracht na de beëindiging en worden onmiddellijk door u opeisbaar op het moment van de ontbinding.
10. AFWIJZING VAN GARANTIES
De Services, Software, alle updates daarvan, alle Documentatie en informatie worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie. Splashtop wijst namens zichzelf en zijn licentiegevers alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en elk voorbeeld, specificatie of voorstel van Splashtop, inclusief maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van rechten van derden. Splashtop garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid, bevredigende kwaliteit van de Diensten of dat de Diensten vrij zijn van defecten, foutloos of ononderbroken werken, aan Uw eisen voldoen, vrij zijn van virussen of dat Splashtop alle fouten zal corrigeren. U begrijpt en stemt ermee in dat materiaal of gegevens die worden gedownload of anderszins worden verkregen door het gebruik van de Services, op uw eigen risico worden gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materiaal en/of gegevens.
11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Aansprakelijkheid van Splashtop wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins is uitgesloten voor zover toegestaan door een dwingende of dwingende rechtsregel.
Niettegenstaande het voorgaande, in het geval Splashtop aansprakelijk is voor schade op grond van dwingend of dwingend recht, als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, enige onrechtmatige daad, of anderszins, is de totale, samengevoegde aansprakelijkheid van Splashtop, zijn licentiegevers of leveranciers beperkt tot alleen directe schade en tot de totale bedragen die aan Splashtop zijn betaald voor de Diensten in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de omstandigheden die aanleiding gaven tot de aan de orde zijnde vordering.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. zaakschade
b. redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestaties van Splashtop in overeenstemming te brengen met deze voorwaarden, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden door of namens u;
c. redelijke kosten die u heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade; en
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover betrekking hebbend op directe schade.
Splashtop's aansprakelijkheid voor andere schade dan directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, zoals, maar niet beperkt tot, indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en inkomstenderving, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen of enig ander soortgelijk financieel verlies of verlies van goodwill of reputatie, schade als gevolg van claims van derden of andere incidentele, indirecte, punitieve of voorbeeldige schade van welke aard dan ook, is uitgesloten.
De in de voorgaande paragrafen van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade of het letsel het gevolg is van het resultaat is van opzettelijk handelen of nalaten ("opzet") of grove schuld (“bewuste roekeloosheid”) van Splashtop).
Elke vordering tot schadevergoeding tegen Splashtop vervalt na twaalf (12) maanden vanaf het eerste optreden van de vordering.
12. VRIJWARING
U stemt hierbij in, op Uw eigen kosten, Splashtop en zijn Affiliates, werknemers, functionarissen, directeuren, eigenaren, informatieleveranciers, agenten, licentiehouders, licentiegevers (de “Gevrijwaarde Partijen”) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle mogelijke aansprakelijkheden, claims, kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige eis, claims, actie, rechtszaak, of verlies dat voortvloeit uit (a) enige inbreuk door U op deze Voorwaarden of claims voortvloeiend uit Uw Splashtop Account; (b) elke fraude of manipulatie door U; (c) een derde partij claim, actie of beschuldiging van inbreuk gebaseerd op informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud ingediend door U; of (d) eventuele claims van creditcardfraude op basis van enige door U vrijgegeven informatie. U stemt ermee in om uw uiterste best te doen om samen te werken met Splashtop bij de verdediging van enige eis, claim, actie of rechtszaak. Splashtop behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging op zich te nemen van enige zaak die onder vrijwaring van U valt op eigen kosten van Splashtop.
13. GEBRUIK MET EEN HOOG RISICO
Je erkent hierbij dat de Diensten niet zijn ontworpen of bedoeld voor toegang en/of gebruik in of tijdens hoogrisicoactiviteiten en niet zullen worden gebruikt in verband met enig systeem waarbij een storing redelijkerwijs kan worden verwacht te resulteren in persoonlijk letsel, de dood of schade aan eigendom, milieu, of bedrijf. Zonder het voorafgaande te beperken, zullen de Diensten niet worden gebruikt in verband met een levensondersteunend systeem. Splashtop en zijn licentiegevers wijzen hierbij uitdrukkelijk elke uitdrukkelijke of impliciete garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af. Je stemt ermee in om Splashtop en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, Affiliates, en licentiegevers te vrijwaren van enige claims of verliezen die voortvloeien uit enig van de voorgaande gebruiken van de Diensten.
14. BETALINGEN EN BELASTINGAANSPRAKELIJKHEID
Door uw aanvaarding van deze Voorwaarden gaat u akkoord met tijdige betaling(en) aan Splashtop, inclusief, indien van toepassing, alle belastingen, heffingen en kosten. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Splashtop getoonde prijzen en vergoedingen exclusief belastingen en wettelijke kosten. Waar van toepassing worden belastingen en toezichtkosten in rekening gebracht op de facturen die elektronisch door Splashtop worden uitgegeven in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Splashtop zal naar eigen goeddunken het verschuldigde belastingbedrag berekenen. De belastingen en wettelijke kosten die in rekening worden gebracht, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Splashtop behoudt zich het recht voor om de prijzen voor Splashtop Services te bepalen op basis van de geografische locatie van de gebruiker of het daadwerkelijke gebruik van de Services. De prijs kan variëren afhankelijk van de locatie. De locatie van aankoop moet overeenkomen met waar de gebruiker fysiek verblijft en waar de Services voornamelijk zullen worden gebruikt en ingezet. Splashtop behoudt zich het recht voor om uw locatie te verifiëren. Als wordt vastgesteld dat de prijzen onjuist zijn toegepast op uw aankoop van Splashtop-diensten, hetzij ten onrechte of als gevolg van uw gedrag, worden uw prijzen voor Splashtop-diensten dienovereenkomstig bijgewerkt en worden alle bedragen die volgens de standaardprijzen verschuldigd hadden moeten zijn, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar binnen dertig (30) dagen na kennisgeving ervan.
Splashtop kan de Diensten op Uw Splashtop-account opschorten of beëindigen vanwege betalingsachterstanden en u gaat ermee akkoord Splashtop te vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven die zijn gemaakt bij het innen van dergelijke achterstallige bedragen.
Chargebacks; Terugboekingen; Abonnementsaanpassingen. Als een betaling voor de Diensten onderhevig is aan een Terugboeking, dan (a) wordt de bijbehorende abonnementsperiode (of een gedeelte daarvan) geacht onbetaald te zijn en kan door Splashtop worden behandeld als een Onbetaalde Toegangsperiode, en (b)
Splashtop kan, naar eigen inzicht, de toegang tot de Diensten die verbonden zijn aan het betreffende Splashtop-account opschorten, beperken of beëindigen.
Als u vervolgens een abonnement aanschaft, vernieuwt of heractiveert (ook via een andere betaalmethode of kanaal) na een Terugboeking, machtigt u Splashtop om een deel van of de gehele Onbetaalde Toegangsperiode te gebruiken voor het nieuwe of vernieuwde abonnement, inclusief door de duur van de abonnementsperiode te verkorten en/of de toepasselijke verlengingsdatum aan te passen om rekening te houden met dergelijke voorgaande onbetaalde toegang. U erkent en stemt ermee in dat een dergelijke aanpassing bedoeld is om rekening te houden met voorgaande onbetaalde toegang en geen vergoeding, boete of toeslag vormt.
15. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Splashtop met betrekking tot uw gebruik van de services en door deze voorwaarden te accepteren, erkent u uitdrukkelijk dat deze voorwaarden alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en/of afspraken, schriftelijk of mondeling, vervangen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Splashtop is onder geen enkele omstandigheid gebonden aan enige bepaling van een inkooporder, ontvangstbewijs, aanvaarding, bevestiging, correspondentie of anderszins, ongeacht of deze Voorwaarden hierover zwijgen, tenzij Splashtop uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de bepaling, uitgevoerd document.
b. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gehandhaafd voor zover maximaal wettelijk is toegestaan en blijven de overige bepalingen onaangetast en wordt een dergelijke ongeldige bepaling door Splashtop vervangen door een andere bepaling die , die in alle opzichten geldig is, zal een werking hebben die die van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.
c. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle controverses, geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of de schending daarvan en die niet door de partijen in der minne zijn geschikt, zullen uitsluitend en definitief worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechtbank in Amsterdam, Nederland, tenzij anders voorgeschreven door dwingend recht wet.
d. U mag deze Voorwaarden of enige rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Elke toewijzing of overdracht van deze voorwaarden die in strijd is met de voorwaarden hiervan, is nietig. Met inachtneming van het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. Splashtop kan zijn rechten onder deze Voorwaarden overdragen aan zijn gelieerde ondernemingen en aan elke opvolger door middel van fusie, overname, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa die betrekking hebben op deze Voorwaarden, zonder actie van Uw kant, waarin zaakverwijzingen naar Splashtop hierin worden geacht te verwijzen naar de rechtverkrijgende.
e. Kennisgevingen door Splashtop aan jou kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven tijdens het online registratieproces, of op enige andere manier die Splashtop naar eigen inzicht redelijkerwijs waarschijnlijk acht onder je aandacht te komen. Alle kennisgevingen van jou aan Splashtop met betrekking tot deze Voorwaarden moeten schriftelijk gebeuren en worden bezorgd (i) per e-mail naar legal@splashtop.com of een ander e-mailadres dat door Splashtop is aangewezen voor juridische kennisgevingen, of (ii) per expreskoerier of aangetekende post naar het hier vermelde adres van Splashtop. Niettegenstaande het voorgaande, moet elke kennisgeving van niet-verlenging of vermindering van licentieaantallen per e-mail worden geleverd aan sales@splashtop.com. Kennisgevingen worden geacht te zijn gegeven na ontvangstbevestiging door Splashtop bij verzending per e-mail, of na bevestigde levering bij verzending per expreskoerier of aangetekende post.
f. U stemt ermee in geen class action-rechtszaken tegen Splashtop of een van zijn werknemers of gelieerde ondernemingen aan te spannen of eraan deel te nemen. U stemt ermee in dat u geen claim zult indienen onder deze voorwaarden meer dan twee (2) jaar na het verstrijken of beëindigen van deze voorwaarden. Geen afstandsverklaring van enige bepaling of toestemming voor enige actie door Splashtop vormt geen afstandsverklaring van enige andere bepaling of toestemming voor enige andere actie, al dan niet vergelijkbaar. Geen afstandsverklaring of toestemming door Splashtop vormt een voortdurende afstandsverklaring of toestemming, behalve voor zover specifiek schriftelijk door Splashtop uiteengezet.
g. U erkent dat Splashtop software, oplossingen en diensten kan leveren aan derden, inclusief concurrenten van u, die hetzelfde zijn of vergelijkbaar zijn met de software, oplossingen en diensten die hieronder aan u worden geleverd.
h. Splashtop is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, onderbreking of andere niet-nakoming van deze Voorwaarden als gevolg van handelingen buiten de redelijke controle van Splashtop.
i. Als u ethische, integriteits-, veiligheids-, beveiligings- en/of nalevingsproblemen heeft over Splashtop of zijn werknemers, wordt u aangemoedigd om het incident anoniem te melden op https://www.splashtop.com/anonymous-reporting.
* In bepaalde situaties kan Splashtop klanten "grandfather" maken voor de gebruiksbeperkingen waaronder zij zich aanvankelijk hebben geabonneerd.
Laatst bijgewerkt: 15 april 2026