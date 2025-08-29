Wanneer cybersecurity een topprioriteit is, moeten IT-leiders een balans vinden tussen beveiliging en toegankelijkheid. De opkomst van remote en hybride werken maakt dit complexer: hoe bescherm je kritieke systemen terwijl je werknemers de flexibiliteit geeft om overal te werken?
Twee van de meest voorkomende benaderingen zijn Zero-Trust Network Access (ZTNA) en Virtual Private Networks (VPNs). Beide beschermen netwerkverbindingen, maar ze doen dit op heel verschillende manieren. VPNs creëren een versleutelde tunnel naar het privé-netwerk en geven brede toegang zodra een gebruiker is geauthenticeerd. ZTNA daarentegen volgt het principe van “nooit vertrouwen, altijd verifiëren”, waarbij continu de gebruikersidentiteit, de gezondheid van het apparaat en de context worden gevalideerd voordat beperkte, rolgebaseerde toegang wordt verleend.
Het is tijd om ZTNA versus VPN te verkennen, de voordelen van beide, en hoe Splashtop Zero-Trust beveiliging voor remote werk versterkt.
VPN & Zero-Trust Network Access: Een Overzicht
Wat is Zero-Trust Network Access?
Zero-Trust Network Access (ZTNA) is een beveiligingskader gebaseerd op het idee dat geen enkele gebruiker of apparaat ooit standaard vertrouwd mag worden. Elke toegangsaanvraag moet worden geauthenticeerd en geautoriseerd, ongeacht waar deze vandaan komt. Deze “nooit vertrouwen, altijd verifiëren” filosofie vermindert het risico op ongeautoriseerde toegang, zelfs als inloggegevens worden gestolen.
ZTNA gaat verder dan traditionele rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC). Terwijl RBAC machtigingen toekent op basis van rollen, gaat het er vaak van uit dat toegang vertrouwd is zodra een gebruiker binnen het netwerk is. ZTNA handhaaft strengere beleidsregels: verificatie is continu, contextbewust (gebruiker, apparaat, locatie en netwerk), en toegang is beperkt tot de minimaal vereiste middelen.
Hoe ZTNA werkt:
Continue verificatie: Authenticatie is vereist bij inloggen en tijdens sessie-activiteit, vaak met MFA of biometrische controles.
Minst-privilege toegang: Gebruikers krijgen alleen toegang tot de specifieke apps of gegevens die nodig zijn voor hun rol, niet tot het hele netwerk.
Veronderstel inbreuk: Beveiligingscontroles zijn ontworpen om schade te beperken als er een compromis optreedt, met micro-segmentatie die voorkomt dat aanvallers zich lateraal verplaatsen.
Deze gelaagde aanpak maakt ZTNA bijzonder effectief voor organisaties met externe werkplekken, gevoelige data-eisen of behoeften aan toegang door derden.
Wat is een Virtual Private Network?
Een VPN breidt een privénetwerk uit over een openbaar netwerk door een tunnel voor gegevensoverdracht te creëren. Eenmaal verbonden, krijgen gebruikers doorgaans brede toegang tot het bedrijfsnetwerk alsof ze ter plaatse zijn.
Hoe werkt een VPN?
Een VPN authenticeert een gebruiker naar een VPN-gateway en creëert vervolgens een tunnel tussen het apparaat en het privé-netwerk. Veelgebruikte tunneling- en encryptiestacks zijn OpenVPN, IPSec met IKEv2, SSTP en L2TP over IPSec. Eenmaal verbonden, wordt verkeer dat bestemd is voor privé-subnetten via de tunnel naar on-prem of cloudbronnen geleid.
Omdat authenticatie meestal alleen bij verbinding plaatsvindt, is toegang vaak breed op netwerkniveau tenzij er extra segmentatie en firewallregels zijn ingesteld. Gecentraliseerde gateways kunnen ook doorvoerknooppunten introduceren tijdens piekgebruik op afstand.
Meest voorkomende zakelijke toepassingen voor VPN
Toegang van externe gebruikers tot interne bronnen: Bied werknemers connectiviteit met privé-apps, bestandsdeling, printservices en intranettools die niet aan het internet zijn blootgesteld.
Site-to-site connectiviteit: Verbind filialen, datacenters en cloud VPC's in een enkel gerouteerd netwerk met behulp van IPSec-tunnels.
Administratieve toegang tot beheernetwerken: IT-personeel toestaan om interne admin interfaces en jump hosts te bereiken van buiten de perimeter.
Tijdelijke connectiviteit voor projecten: Bied kortdurende veilige toegang tijdens migraties, partnerbetrokkenheid of incidentrespons.
Opmerking over beperkingen: VPN's beschermen gegevens tijdens transport, maar ze handhaven over het algemeen geen applicatieniveau, per-verzoek verificatie. Zonder zorgvuldige netwerksegmentatie en beleid kunnen gebruikers meer toegang hebben dan nodig is, en concentrators kunnen enkele storingspunten worden. Daarom evalueren veel organisaties ZTNA voor fijnmazigere, least-privilege toegang en continue verificatie.
ZTNA vs VPN: Hoe ze verschillen in beveiliging & prestaties
Hoewel zowel VPN's als ZTNA veilige externe connectiviteit bieden, verschillen hun beveiligingsmodellen en prestatie-effecten aanzienlijk.
Zero-Trust Network Access is ontworpen rond het principe van het minste privilege. Toegang is gesegmenteerd op applicatieniveau en vereist continue verificatie van gebruikersidentiteit, apparaatstatus en context. Dit vermindert het aanvalsoppervlak, beperkt laterale bewegingen en biedt inzicht in gebruikersacties. Omdat ZTNA typisch cloud-native is, schaalt het effectiever dan VPN-concentrators en integreert het met moderne identiteits- en apparaatbeveiligingskaders.
Virtual Private Networks, daarentegen, authenticeren gebruikers één keer en geven vervolgens brede netwerktoegang. Deze “alles-of-niets” benadering creëert risico's: als een aanvaller VPN-gegevens compromitteert, kunnen ze meerdere systemen bereiken. VPN-gateways kunnen ook knelpunten worden naarmate het verkeer toeneemt, en VPN's missen over het algemeen ingebouwde dreigingsdetectie of gedetailleerde beleidscontroles.
In de praktijk:
ZTNA handhaaft gedetailleerde, identiteit- en apparaatgebaseerde controles, waardoor het beter geschikt is voor organisaties die prioriteit geven aan beveiliging en naleving.
VPN's bieden versleutelde tunnels voor remote toegang, maar vertrouwen op perimeter-gebaseerd vertrouwen, wat minder effectief is tegen de huidige gedistribueerde bedreigingen.
Voor organisaties die groei, compliance en hybride werk balanceren, biedt ZTNA sterkere langetermijnresistentie, terwijl VPN's blijven dienen als een legacy-optie voor eenvoudigere of kleinere omgevingen.
Kiezen tussen ZTNA en VPN: Welke past het beste bij uw bedrijf?
Of je VPN of Zero-Trust Network Access moet inzetten, hangt af van de grootte van je organisatie, de beveiligingshouding en schaalbaarheidsvereisten.
Schaalbaarheid: ZTNA is cloud-native en gebouwd om te schalen zonder afhankelijk te zijn van een enkele gateway. VPN's daarentegen kunnen snel knelpunten worden naarmate meer werknemers op afstand verbinding maken.
Beveiligingsmodel: VPN's authenticeren eenmaal en verlenen vervolgens brede netwerktoegang, terwijl ZTNA continue verificatie afdwingt en alleen toegang verleent tot specifieke applicaties of bronnen. Voor organisaties die gevoelige gegevens verwerken of strikte nalevingsvereisten hebben, biedt ZTNA sterkere controles.
Risicobeheer: ZTNA minimaliseert aanvalsoppervlakken door toegang te segmenteren en een inbreuk als de standaardhouding aan te nemen. VPN's vergroten de potentiële impact als inloggegevens worden gecompromitteerd.
Gebruiksgemak & Beheer: VPN's zijn vertrouwd en vaak eenvoudig in eerste instantie te implementeren, maar vereisen voortdurende segmentatie en onderhoud om veilig te blijven. ZTNA kan meer doordacht beleidsontwerp vooraf vereisen, maar biedt IT-teams na verloop van tijd meer automatisering, zichtbaarheid en aanpassingsvermogen.
Door ZTNA te adopteren, krijgen bedrijven meer precieze toegangscontroles, verbeterde zichtbaarheid en een framework dat is ontworpen om te voldoen aan de realiteiten van modern gedistribueerd werk.
Hoe Splashtop Zero-Trust Beveiliging voor Remote Werk Versterkt
Zowel VPN's als ZTNA kunnen veilige connectiviteit ondersteunen, maar als je een moderne oplossing wilt die sterke beveiliging combineert met flexibiliteit, heb je een platform nodig dat is ontworpen met Zero-Trust principes in gedachten.
Splashtop Secure Workspace (SSW) biedt bevoorrechte toegangsbeheer met een Zero-Trust benadering. Het zorgt ervoor dat alleen geverifieerde gebruikers en conforme apparaten toegang hebben tot specifieke applicaties, desktops of gegevens. Beleid wordt afgedwongen via rolgebaseerde controles, apparaatstatuscontroles en contextbewuste authenticatie, waardoor het risico op diefstal van inloggegevens of laterale bewegingen wordt verminderd.
Met SSW kunnen organisaties:
Pas Just-in-Time toegangscontroles toe zodat gebruikers alleen de privileges hebben die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.
Gebruik micro-segmentatie om toegang tot specifieke bronnen te beperken, waardoor de blootstelling wordt verminderd als een account wordt gecompromitteerd.
Maak gebruik van sterke authenticatie inclusief SSO/SAML, MFA en integratie met identiteitsproviders.
Monitor en audit sessies met logging en zichtbaarheid die IT-teams helpen verdachte activiteiten te detecteren en erop te reageren.
Splashtop’s platform is ook gebouwd om te voldoen aan compliance frameworks zoals SOC 2, ISO 27001 en HIPAA-gereedheid, waardoor het een veilige keuze is voor gereguleerde industrieën.
Voor bedrijven die gedistribueerde of hybride werkplekken beheren, maakt SSW veilige, hoogwaardige remote toegang mogelijk zonder de schaalbaarheids- en beheersuitdagingen van legacy VPN's. Het stelt IT-teams in staat om zowel productiviteit als bescherming in één oplossing te leveren.
Klaar om te zien hoe Splashtop uw beveiligingshouding kan versterken en remote access kan vereenvoudigen? Start vandaag nog uw gratis proefperiode en ervaar het verschil.